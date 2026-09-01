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Stan Wawrinka fait ses adieux aux Grands Chelems

«Ça va me manquer»: Wawrinka tourne une page à New York

Stan Wawrinka a fait ses adieux au public de l&#039;US Open lundi
Stan Wawrinka a reçu une standing ovation du public new-yorkais après le 235e et dernier match en Grand Chelem de sa carrière.Keystone
Une page se tourne pour Stan Wawrinka. A 41 ans, le Vaudois a disputé lundi le 235e et dernier match en Grand Chelem de sa carrière, s’inclinant face à Matteo Berrettini au 1er tour de l’US Open. New York lui a réservé un ultime hommage chargé d’émotion.
01.09.2026, 06:1701.09.2026, 06:17

Stan Wawrinka (ATP 127) a disputé lundi son 235e et dernier match en Grand Chelem. Le Vaudois s'est incliné dès le 1er tour de l'US Open, battu 7-6 (7/4) 7-6 (7/3) 6-0 par Matteo Berrettini (ATP 43).

L'ex-no 3 mondial, qui était déjà rentré en Suisse lorsque les organisateurs lui ont finalement accordé une invitation, a subi une nouvelle défaite rageante devant l'Italien. Même si les débats furent moins serrés qu'au 1er tour de Wimbledon, où il avait été battu en quatre sets et autant de tie-breaks par le même adversaire.

A crowd watches as Stan Wawrinka, of Switzerland, bottom, competes against Matteo Berrettini, of Italy, during the first round of the U.S. Open tennis championships Monday, Aug. 31, 2026, in New York. ...
Battu par Matteo Berrettini, le Vaudois de 41 ans a reçu un vibrant hommage du public new-yorkais.Keystone

Lundi sur le Grandstand, Stan Wawrinka a ainsi bénéficié d'une balle de set dans la première manche, à 6-5 à la relance alors qu'il venait de remporter trois jeux d'affilée, puis de trois opportunités d'égaliser à une manche partout, à 5-3 et toujours sur le service de Matteo Berrettini. En vain.

Incapable également de conclure le deuxième set sur son service à 5-4, le Vaudois de 41 ans a en revanche été nettement dominé dans les deux décisifs. Et il s'est effondré dans la troisième manche, concluant sa carrière en Grand Chelem sur un 0-6 comme un certain Roger Federer en quart de finale à Wimbledon 2021.

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Sacré à New York il y a dix ans pour ce qui constitue son troisième et dernier titre du Grand Chelem, Stan Wawrinka s'arrête donc à 160 matches remportés pour 75 perdus en 78 apparitions dans des tournois majeurs. Il avait passé deux tours en janvier à Melbourne, mais s'est incliné d'entrée à Roland-Garros, Wimbledon et New York.

Comme lors des trois premiers Majeurs de l'année, Stan Wawrinka a eu droit à un bel hommage. Les fans new-yorkais lui ont ainsi réservé une ultime «standing ovation». Et les organisateurs ont honoré cette «légende de notre sport», selon les termes admiratifs de Matteo Berrettini, à travers une vidéo.

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«C'était important pour moi de pouvoir disputer une dernière fois les quatre tournois du Grand Chelem. Ca va me manquer», a déclaré le Vaudois, qui a reçu de la part du directeur du tournoi Eric Butorac et du CEO Craig Tiley une grande affiche retraçant ses performances à l’US Open. Avant de s'en aller en dessinant un cœur avec ses mains. (mbr/ats)

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