Bâle a-t-il été avantagé contre le Petit Poucet biennois?

Malgré la défaite 4-1 en finale, les joueurs de troisième division peuvent être fiers de leur parcours. En quart puis en demi-finale, le FC Bienne a créé la surprise en éliminant deux clubs de Super League, le FC Lugano et Young Boys, avant de donner du fil à retordre au FC Bâle, dimanche au Wankdorf.

Non, il n'y a jamais penalty sur cette action.

Oui, il y a faute du gardien Radtke. Non, il n'y a jamais penalty sur cette action. J'aurais au moins aimé que l'arbitre aille consulter la VAR.

Le gardien Radtke qualifiera plus tard cette action de «coup fatal» pour les courageux Seelandais, qui avaient longtemps tenu tête au grand FC Bâle et rendu la tâche très difficile au champion de Suisse. Les Bâlois scellent ensuite définitivement le score avec deux buts rapides inscrits à la 78e puis à la 80e minute.

Mais la joie est de courte durée. Sur un centre de Xherdan Shaqiri, le gardien Raphael Radtke entre en collision avec l’attaquant Albian Ajeti. L’arbitre Stefan Horisberger désigne immédiatement le point de penalty, alors qu'il avait eu besoin de la VAR pour accorder celui des Biennois. Shaqiri ne tremble pas et inscrit le 2-1 pour Bâle (67e).

Fabio Celestini a presque tout vécu en Coupe

Le coach du FC Bâle, qui affronte le FC Bienne en Coupe de Suisse le 2 juin, a déjà vécu six finales entre la Suisse et l'Espagne et il a (presque) tout vécu.

Depuis la saison 2020/21, Fabio Celestini n’a perdu qu’un seul de ses 16 matchs de Coupe de Suisse, une défaite en quart de finale l'année dernière avec le FC Bâle, après une séance de tirs au but contre Lugano. Interrogé sur ses excellents résultats en Coupe, Celestini déclare: