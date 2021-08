Leo Messi à Reims, un seul être débarque et tout est repeuplé

Sport

Football

Messi à Reims, un seul être débarque et tout est repeuplé



La rumeur bruisse qu'«Il» fera ses grands débuts français dans le petit stade Auguste-Delaune, annoncé bondé. L'affaire, forcément, prend des disproportions folles.

Le stade Auguste-Delaune a accueilli 8887 spectateurs pour la venue de Montpellier, dans une ambiance un peu british de foules qui frissonnent et de cris qui résonnent. Dimanche, ils seront 21 009, espaces compris. Toutes les places sont d'ores et déjà vendues et revendues (900 euros au marché noir, selon une rumeur sur Reddit).

«Le week-end précédant l'officialisation du transfert de Messi au PSG, on a vendu autant de billets en quatre jours qu'en trois semaines»

Car, oui, «Il» pourrait débarquer... Selon les rumeurs qui bruissent depuis quelques jours à Paris, Lionel Messi est prêt, impatient de jouer, et ce sera à Reims. En Champagne; jouez hautbois, résonnez piécettes.

Les premiers pas de l'extraterrestre sur sol français pourraient marquer à jamais le bien-nommé Auguste-Delaune, un peu comme si les Guns entamaient une nouvelle tournée au stade de la Fontenette - quoique les Guns ne marchent pas autant que Lionel Messi - «et Messi ne marche pas, il réfléchit», corrigerait Omar da Fonseca, mais cessons-là ces digressions.

Dans le journal local «L'Union», la rédaction reste clame et concentrée sur ses priorités, dont une nouvelle offre de stationnement à l'hôpital universitaire. Tout autour, la frénésie menace.

Dans l'Equipe encore, le fameux Alexandre Jeannin, désormais l'homme le plus courtisé de France, dit avoir reçu des commandes de billets du monde entier: «Chili, Corée du Sud, Thaïlande, Egypte et Inde.»

De 10 à 40 euros pour un match contre Lorient, le prix du billet est passé de 35 à 200 euros pour la venue du PSG. Chez Stubhub, plateforme officielle de revente, les meilleures places s'échangent à 600 euros.

Même cohue en tribune de presse, où une partie des 78 places sera réquisitionnée par des visiteurs aussi inattendus que Forbes et le Washington Post - mais ceux-ci ne resteront pas pour Lorient.

«Le record de journalistes a été atteint le 2 mars 2013. Beckham faisait son troisième match avec le PSG, il y avait aussi Ibrahimovic, et ils étaient 113, photographes inclus. Là, on a déjà 122 demandes. Et il reste deux jours avant la clôture»

Dimanche, le périmètre du stade sera bouclé dès l'aube (soit aux environs de 10 h), des drones escorteront l'arrivée de l'extraterrestre à Auguste-Delaune. Impossible d'en parler avec quiconque au club: le staff est débordé, les demandes d'interviews défilent dans la boîte mail du préposé comme les demandes en mariage dans les boîtes de Yaoundé.

Maintenant, il ne reste plus qu'à croire les rumeurs, prier pour qu'elles reviennent, et espérer qu'à 600 euros la place, IL joue vraiment (🎵 Tu voulais voir Messi... On a revu Draxler 🎵).