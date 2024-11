«Manque de respect»: un influenceur fâche le foot argentin

Le sport le plus discuté aux JO est celui qui a gagné le plus de licenciés

L'Association argentine (AFA) a saisi son tribunal d'éthique pour «enquêter sur d'éventuels comportements qui pourraient nuire à la réputation d'intégrité du football argentin». En outre, le quotidien Clarin a rapporté qu'un fournisseur en ligne avait proposé lundi des paris attractifs sur le fait de savoir si «Spreen» allait commencer le match ou non. Le parquet spécialisé dans les jeux de hasard a ouvert une enquête.

De plus, Velez Sarsfield aurait été informé de l'action une semaine avant le match.

«Notre objectif était (et est) de gagner de nouveaux groupes cibles pour le football, de jeter des ponts entre différents mondes et plates-formes»

Le capitaine du Deportivo Riestra, Milton Celiz, s'est montré plus compréhensif. Buhajeruk est «un ami de la maison et il a un contrat». Il en fait usage, car «tout le monde aimerait jouer en première division un jour».

Le buteur de Velez, Braian Romero, a parlé de «tricherie» et d'un «faux message envoyé à la société, aux enfants, à ceux qui essaient jusqu'au bout de réussir dans le football professionnel». L'ancien international Juan Sebastian Veron, actuellement président d'Estudiantes de La Plata, a quant à lui déploré un «manque total de respect pour le football et les footballeurs».

Ivan Buhajeruk a plus de cinq millions d'abonnés sur Instagram. Image: Instagram

Ivan Buhajeruk, surnommé «Spreen», est un streamer de 24 ans avec environ 15 millions de followers sur différents réseaux sociaux. Il a été titularisé lundi en première division argentine lors du match du Deportivo Riestra contre le leader Velez Sarsfield (1-1) et remplacé après une bonne minute sans avoir touché le moindre ballon - un coup marketing qui a mis le pays de Lionel Messi en ébullition.

Imaginez un seul instant qu'un influenceur sans expérience notable du football fasse son apparition dans un match de Super League? Malgré tous les efforts déployés par la Ligue et les clubs suisses pour conquérir de nouveaux marchés et groupes cibles, cela semble inimaginable. C'est pourtant ce qui s'est passé au pays des champions du monde.

