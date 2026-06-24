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Coupe du monde 2026: la Croatie bat le Panama (1-0)

Croatia&#039;s Ante Budimir (centre) celebrates his goal against Panama with Ivan Perisic (14) and Martin Baturina (16) during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesd ...
Les Croates ont remporté un match crucial contre le Panama. image: Keystone

La Croatie se relance

Les Croates ont battu le Panama (1-0), ce mercredi au Mondial, et gardent ainsi de bonnes chances de qualification en 16es de finale, malgré leur défaite initiale contre l'Angleterre.
24.06.2026, 05:5824.06.2026, 05:58

Finaliste en 2018 et demi-finaliste en 2022, la Croatie est toujours en vie. Victorieuse 1-0 du Panama à Toronto, elle a gagné le match qu’elle devait impérativement gagner.

A Toronto, la Croatie s’est imposée 1-0 devant le Panama. La décision est tombée à la 54e minute sur une action d’école: une combinaison sur le flanc droit avant le centre de Josip Stanisic au second poteau pour Ante Budimir. Introduit à la pause, l’attaquant d’Osasuna a ainsi inscrit à 34 ans l’un des buts les plus importants de sa carrière.

Croatia&#039;s Ante Budimir (11) celebrates a goal against Panama during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via ...
Ante Budimir, seul buteur de ce match. image: Keystone

Après la défaite 4-2 devant l’Angleterre à Dallas, la Croatie a cueilli les trois points indispensables qui lui offrent un «32e de finale» contre le Ghana samedi à Philadelphie. Il lui faudra toutefois élever le curseur pour assurer sa qualification.

Face à un courageux Panama qui a concédé une deuxième défaite sur ce score de 1-0 synonyme d'élimination, les Croates n’ont, en effet, pas témoigné de la maitrise attendue. Heureusement pour eux, le portier Dominik Livakovic a réussi les arrêts qu’il fallait.

epaselect epa13059866 Luka Modric of Croatia (C) is thrown in the air as his teammates wear shirts celebrating Modric&#039;s 200th game for Croatia after winning the FIFA World Cup 2026 group stage ma ...
Luka Modric a été célébré par ses coéquipiers pour sa 200e sélection. image: Keystone

Cette rencontre fut, par ailleurs, celle de la 200e sélection de Luka Modric. A 41 ans, il est le troisième joueur à franchir ce cap des 200 matchs en équipe nationale après Cristiano Ronaldo (230) et Lionel Messi (201). Remplacé à la 81e, il aura, comme toujours, su livrer la marchandise.

(ats/yog)

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