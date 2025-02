Vidéo: twitter

Neymar a fait comme Constantin

Le Brésilien a débarqué sur le terrain exactement comme l'avait fait «CC» dans le Jura en 2024.

Plus de «Sport»

En août de l'année dernière, Christian Constantin avait atterri avec son engin à hélices au beau milieu du stade de la Blancherie, quelques instants seulement avant le 32e de finale de Coupe de Suisse entre le FC Sion et Delémont.

On en parlait ici ⬇️ Une scène lunaire a eu lieu avant le match Delémont-Sion

Eh bien, Neymar a fait exactement pareil au Brésil cette semaine. Pour son premier entraînement avec Santos, où il vient de faire son retour, l'attaquant de 33 ans a surpris tout le monde en débarquant au centre d'entraînement par les airs.

Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit le footballeur s'extirper de son hélicoptère Mercedes noir d'une valeur estimée à 12 millions de dollars.

Vidéo: twitter

«Il serait arrivé en provenance de son manoir de Mangaratiba, situé à plus de six heures de route en voiture, mais seulement une heure par les airs», relate L'Equipe, alors que le media Foot mercato a fait les comptes: «Coût de l’aller retour pour se présenter à l’entraînement? Plus de 7 000 dollars, rien que pour le kérosène utilisé par l’appareil!»

Neymar, qui a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2025, devrait toutefois bientôt déménager à Santos, où son arrivée a fait naître beaucoup d'espoir. D'après Diario do Peixe, cité par RMC Sport, l'état physique de Neymar a surpris en bien. «Le staff du club aurait estimé que la star se trouve à un niveau de forme équivalent, voire supérieur, à celui des coéquipiers présents lors de cette séance.»

Si l'attaquant est qualifié et qu'il est en jambes, il pourrait faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs mercredi soir déjà, lors d'une rencontre du championnat d'Etat de São Paulo face au Botafogo FC.



(jcz)