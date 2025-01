Vidéo: twitter

Ils tracent les lignes de leur terrain de foot avec du lait

Les jardiniers d'un club professionnel de foot portugais ont dû improviser avec un système D pour permettre au match de ce dimanche d'avoir lieu.

Le sport nous a déjà offert une liste d'innombrables situations cocasses, plus tragicomiques les unes que les autres. C'est ce qui fait notamment sa beauté. Ce dimanche au Portugal, une nouvelle scène est venue s'ajouter à cette liste.

Elle est l'œuvre des jardiniers du club de football d'Oliveirense (deuxième division), dans le nord du pays. A cause des fortes pluies tombées sur cette région, ils ont dû, quelques minutes seulement avant le match contre Felgueiras, (re)dessiner les lignes blanches sur la pelouse avec... du lait. Une vidéo les montre en train de déverser plusieurs briques dans la machine traçant les lignes.

La pluie tombant sur le gazon comme vache qui pisse, la peinture habituelle n'a pas résisté à l'eau et les jardiniers n'ont donc eu d'autre choix que de tenter cette alternative improbable.

Et elle a fonctionné, puisque le match a pu se dérouler jusqu'à son terme. Mais cette technique insolite n'a pas porté chance aux locaux, qui se sont inclinés 3-0 et restent embourbés à la 18e et dernière place du classement.

Une situation qui a de quoi rendre leurs fans soupe au lait. (yog)