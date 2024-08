Nathan Maguire et Hannah Cockroft participent tous les deux aux Jeux paralympiques de Paris, avant de se marier juste après leur retour. getty/watson

Ce couple d'athlètes paralympiques a un parcours aussi fou que touchant

Ils sont très forts, ils sont très choux, ils ont des chances de médaille et un parcours atypique: Hannah Cockroft et Nathan Maguire concourent et roulent pour la Grande-Bretagne, aux Jeux paralympiques de Paris. Portrait.

Plus de «Sport»

Automne 2012. Une journée de jeunes talents organisée par le Youth Sport Trust, à Londres. Le jeune Nathan Maguire, 15 ans, s'élance avec anxiété et excitation vers son idole. La star de l'évènement. Une blonde en fauteuil roulant, comme lui. Mais surtout, une athlète accomplie, comme lui. Hannah Cockroft vient de rafler deux médailles d'or aux Jeux paralympiques de Londres. Intimidé, il lui demande un autographe. Elle s'exécute avec un sourire. Sans se douter une seconde que ce «fanboy», de cinq ans son cadet, deviendra un jour son «boyfriend».

2012: première rencontre entre Nathan Maguire, le talent émergeant, et Hannah Cockroft, la championne. instagram: @nathan_maguire97

Leurs chemins se croisent bientôt à nouveau, à l'occasion d’événements et d’entraînements. Hannah s'amuse de ce jeune garçon «persistant» qui la suit partout. «Il m'épuisait!», se souviendra l'athlète de 32 ans des années plus tard dans le Daily Telegraph.

«Je ne me souviens pas avoir donné mon autographe à Nathan – et il ne l’a même pas gardé!» Hannah Cockroft, au Daily Telegraph.

Un an et demi plus tard, Nathan Maguire se jette à nouveau à l'eau. Le jeune coureur propose à son amie un rendez-vous au Trafford Centre, le centre commercial du coin. Alors qu'il se pointe au rancard engoncé dans une chemise et un costume, sa partenaire sort à peine de l'entraînement, en sueur et dans sa tenue de sport. Le ton est donné.

Un parcours atypique

Plus de dix ans plus tard, les revoilà. Toujours ensemble et avec la même soif de battre des records et d'aligner de médailles sur le mur de leur salon de Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Un bungalow «pas spécialement adapté» pour leurs fauteuils, mais transformé en centre d'entraînement – le garage est notamment devenu une salle de sport complète depuis la pandémie de Covid-19.

«Le fait d'être ensemble nous a permis de devenir de meilleures athlètes. Les jours où Hannah ne veut pas s'entraîner, je lui dis: "Allez, on y va!" et elle fait la même chose pour moi» Nathan Maguire, au Telegraph.

La méthode leur a réussi. Depuis leur rencontre, Nathan a remporté plusieurs médailles, notamment l'argent aux Jeux paralympiques de 2020 et l'or aux Jeux du Commonwealth de 2022. Hannah, elle, a raflé trois médailles à Rio et deux à Tokyo.

Le couple vit, s'entraîne et coache ensemble. instagram: @nathan_maguire97

Un petit miracle, pour l'un comme pour l'autre. Nathan est cloué dans un fauteuil depuis l'âge de 8 ans. Une nuit d'octobre 2005, le petit garçon très actif ressent des fourmillements dans les pieds au moment de s'endormir. Il ne l'apprendra que plus tard, mais son système immunitaire est en train d'attaquer sa moelle épinière. Une maladie rarissime appelée «myélite transverse».

Quand ses parents l'emmènent à l'hôpital dès le lendemain, il est déjà trop tard. La maladie a déjà atteint le milieu de sa poitrine. Depuis, il est paralysé en dessous de cet endroit. Ce qui ne l'empêchera pas, trois mois plus tard, de jouer au basket en fauteuil roulant et de faire du sport son moyen de réadaptation.

Nathan Maguire a notamment remporté plusieurs médailles aux Championnats d'Europe de para-athlétisme 2018 et 2021. PA Images

Quant à Hannah, si elle peut encore se tenir debout, voire même marcher sur de courtes distances, elle utilise un fauteuil roulant pour les longues distances depuis toujours. Deux crises cardiaques consécutives dans les 24 heures qui suivent sa naissance l'ont laissée avec des lésions permanentes dans de nombreuses zones de son cerveau, les jambes et les pieds déformés ainsi que des problèmes de motricité.

«J'ai du mal à couper les aliments, par exemple. Heureusement, Nathan fait toute la cuisine et c'est un très, très bon cuisinier» Hannah Cockroft

Comme son compagnon, son handicap ne la prive pas d'une enfance «ordinaire» – et très sportive. Dès l'âge de 12 ans, elle découvre le basketball en fauteuil roulant, puis la natation, le lancer de disque et enfin, trois ans plus tard, la course.

Hannah est recordwoman du monde du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres dans sa catégorie. Getty Images Europe

Pour ces Jeux de Paris, les espoirs de la championne olympique sont «très simples»: rien de moins que deux médailles d’or. Ce qu'elle craint le plus?

«Regarder Nathan courir sera terrifiant, je déteste ça. C’est tellement éprouvant pour les nerfs, car je sais tous les efforts qu’il a fournis et ce que cela signifie pour lui. Je préfère courir tous les jours plutôt que de regarder Nathan courir» Hannah Cockroft

Le principal intéressé, lui, se contente de «viser la finale». Mais quoi qu'il arrive, une autre récompense attend le couple à leur retour. Et encore une fois, c'est Nathan qui a pris les devants, en faisant sa demande en mariage lors des vacances du couple à Copenhague, juste après les Jeux de Tokyo, en septembre 2021.

Fiancé depuis 2021, le couple se marie cet automne. instagram: @nathan_maguire97

La cérémonie aura lieu trois semaines après la fin des Jeux de Paris, à Halifax, ville d'origine d'Hannah. Après quoi, les deux athlètes prendront enfin le temps de se reposer. Peut-être autour d'un bol de spaghetti à la bolognaise, le plat qu'elle réclame tout le temps à son futur mari. (mbr)