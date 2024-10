Stéphane Charlin est officiellement une nouvelle recrue de Genève-Servette. Image: keystone

Le transfert du meilleur gardien de Suisse interroge

Stéphane Charlin (24 ans) a signé chez les Aigles pour la saison prochaine et jusqu'en 2028. Mais aux Vernets, on craint un «transfert fantôme». Et cette arrivée risque de briser une autre carrière.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Depuis plusieurs semaines, il était certain que Stéphane Charlin quitterait Langnau à la fin de la saison pour rejoindre Genève-Servette. Depuis ce jeudi, c'est officiel. Le portier s'est engagé avec les Aigles jusqu'en 2028.

A première vue, on peut penser que l'efficace directeur sportif genevois, Marc Gautschi, a résolu son problème de gardien sur le long terme.

Mais l'objectif de Stéphane Charlin, c'est la NHL, et ceci dès la saison prochaine. Logique: il a le potentiel pour jouer dans la plus prestigieuse ligue du monde. Et si le Genevois d'origine n'obtient pas de contrat en NHL, il pourra rester aux Vernets, où il ne sera pas dans le besoin:

son salaire à Genève-Servette sera de plus de 400'000 francs annuels.

Charlin peut résilier son contrat avec les Aigles jusqu'au 15 juin 2025 à minuit, heure de New York, et rejoindre la NHL. C'est ce qui est stipulé dans l'accord de transfert entre la National League et la NHL. Si le gardien traverse l'Atlantique, Genève-Servette touchera une indemnité de transfert d'environ 200'000 francs.

Marc Gautschi craint donc que l'engagement de Stéphane Charlin ne soit qu'un «transfert fantôme» pour le GSHC.

Stéphane Charlin portera-t-il vraiment le maillot Grenat la saison prochaine? Image: KEYSTONE

Plus il jouera cette saison avec Langnau, plus ses chances de rejoindre l'Amérique du Nord seront grandes.

Et si Charlin figure dans l'équipe suisse qui disputera le Mondial au printemps prochain, son ticket pour la NHL devrait être validé.

Descloux: une carrière brisée?

Genève-Servette dispose actuellement dans les buts de Robert Mayer (35 ans), sous contrat jusqu'en 2027, et de Gauthier Descloux (28 ans), jusqu'en 2026. Descloux étant blessé, les Genevois ont enrôlé un portier finlandais, Antti Raanta (28 ans), jusqu'à la fin de la saison.

Il y a deux semaines déjà, le directeur sportif a décidé que Mayer pourrait rester la saison prochaine, mais que Descloux n'avait plus d'avenir aux Vernets, malgré son contrat encore valable.

Autrement dit, la carrière de Gauthier Descloux est dans une impasse.

Gauthier Descloux n'a pas d'avenir à Genève-Servette. Image: keystone

Considéré comme le «talent de la décennie», Gauthier Descloux a été le gardien numéro 1 des Aigles lors de la saison 2020/21, avec 42 matchs et un taux d'arrêt de 92,70%. Il a aussi été titulaire avec la Nati lors de trois Mondiaux juniors et a disputé trois matchs internationaux «d'opérette» avec l'équipe de Suisse A.

Depuis l'arrivée de Robert Mayer, Descloux n'est plus que le numéro 2 à Genève. Et cette saison, il n'a pas encore joué la moindre rencontre, la faute à une blessure.

Il reste maintenant deux options à Gauthier Descloux: s'asseoir – sans jouer – sur son contrat avec les Aigles jusqu'à la fin de la saison prochaine (mais sa carrière serait alors probablement terminée) ou partir ailleurs dès le prochain exercice. Dans le second cas, Genève-Servette devra lui payer la différence de salaire s'il gagne moins chez son nouvel employeur.

La question est donc la suivante: quel club veut de Gauthier Descloux?

Pour Genève, l'arrivée de Stéphane Charlin ne représente finalement pas un grand risque: s'il part en NHL, les Aigles le remplaceront par un gardien étranger. Et s'il échoue avec sa première équipe en NHL, il ne pourra – jusqu'en 2028 – revenir qu'à Genève-Servette ou signer dans une autre formation de NHL, mais nulle part ailleurs, comme le stipule son contrat.

Langnau à la recherche de la perle rare

Le directeur sportif de Langnau, Pascal Müller, peut donc désormais officiellement commencer à chercher un deuxième gardien pour la saison prochaine, aux côtés de Luca Boltshauser (31 ans, contrat jusqu'en 2026). Il s'agit de son transfert le plus délicat à effectuer depuis son entrée en fonction, au printemps 2022.

Pour les Emmentalois, le départ de Stéphane Charlin est un coup dur: ils doivent leurs progrès en grande partie aux parades du Genevois. Et aussi au fait qu'avoir un gardien suisse leur a permis de garder une licence étrangère pour un joueur.

Pour Langnau, dans le meilleur des cas, leur directeur sportif trouvera le prochain Charlin parmi les nombreux gardiens suisses de talent. Ou il engagera un portier étranger. La solution idéale pour les Tigres: Philip Wüthrich (26 ans), également courtisé par Ambri, dont la carrière est dans une impasse au CP Berne.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber