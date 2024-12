Les Fribourgeois ont battu Straubing en finale de la Coupe Spengler. Image: keystone

Fribourg-Gottéron s'offre le premier titre de son histoire

Les Dragons ont remporté la prestigieuse Coupe Spengler en battant, mardi en finale, les Straubing Tigers (7-2).

Ça y est, Fribourg-Gottéron a remporté le premier titre majeur de son histoire! Les Dragons ont gagné la Coupe Spengler 2024 en écrasant, mardi en finale, les Allemands de Straubing (7-2).

Le trophée reste ainsi en mains suisses, après les sacres d'Ambri-Piotta en 2022 et Davos en 2023.

Une finale à sens unique

Les spectateurs à Davos ont assisté à une finale à sens unique: Fribourg menait déjà 4-1 après le premier tiers puis 7-2 à la deuxième sirène. Le troisième tiers n'a été que remplissage.

Face à des Bavarois qui livraient leur cinquième match en l’espace de 88 heures seulement, les Dragons ont réussi le K.O. d’entrée de jeu. Jacob De La Rose a, en effet, inscrit le 1-0 après 27’’, Jakob Lilja le 2-0 après 92’’.

Jacob De La Rose a ouvert le score pour Gottéron. Image: keystone

Avec leur brio enfin retrouvé, les Fribourgeois ont joué au chat et à la souris avec leurs adversaires.

Jamais dans l’histoire du tournoi, une finale n’avait été aussi déséquilibrée.

Et même si la cause fut entendue très vite, Fribourg-Gottéron n’a, à aucun moment, relâché la pression, sans doute pour remercier son public en or qui n’a pas ménagé sa peine depuis jeudi dernier.

Une année mouvementée

Avec cette victoire, le HC Fribourg-Gottéron a conclu de la plus belle des manières une année mouvementée, marquée notamment par le renvoi de deux entraîneurs, Christian Dubé en mai et Pat Emond le 22 décembre. Avec Lars Leuenberger, les Fribourgeois ont, semble-t-il, retrouvé une paix intérieure sans laquelle rien n’est possible. La manière avec laquelle ils ont renversé la situation lundi soir en demi-finale face à Davos témoigne d’une réelle force de caractère.

Cette coupe Spengler, c'est donc le premier trophée à mettre dans la vitrine des Dragons, qui n'ont, pour rappel, jamais remporté le championnat de Suisse. Avant leur sacre davosien mardi, ils ne comptaient qu'un titre de champion de Ligue nationale B (en 1980).

Les fans fribourgeois espèrent que leur équipe suivra le même chemin que Genève-Servette: les Aigles avaient remporté le prestigieux tournoi grison en 2013, avant de fêter un premier sacre national dix ans plus tard. (yog/ats)