FIFA 23 sera le dernier du nom. Dès l'édition 2024, le jeu s'appellera EA Sports FC. IMAGE: SHUTTERSTOCK

Humeur

Tacle sur le gardien et pizza Hawaï: FIFA disparaît et notre jeunesse avec

EA Sports et la Fifa ont mis un terme à leur partenariat pour l'édition du légendaire jeu de foot, qui fêtera ses 30 ans. FIFA 23 sera le dernier du nom. Dès l'édition 2024, place à EA Sports FC. Nostalgie.

«Tu viens chez moi et on s'fait un p'tit FIFA?» Dès l'année prochaine, vous ne pourrez plus faire cette alléchante proposition. En tout cas pas en ces termes. Et pour cause: le légendaire jeu vidéo de foot va changer de nom. La faute à la fin du (long) partenariat entre son éditeur, EA Sports, et la Fifa, entre lesquels le torchon brûlait depuis quelques mois.

FIFA 23, qui sortira en septembre prochain, sera donc le dernier du nom, après une série ininterrompue depuis 1993.

Des pizzas et des gamins naïfs

Dès l'édition 2024, c'est l'appellation EA Sports FC qui figurera sur les pochettes. Alors même si la firme américaine promet dans son communiqué que «les mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là», c'est un mythe qui s'effondre.

Ce générique de FIFA 98 😍 Vidéo: YouTube/EASPORTSFIFALatam

Primo, parce que ça le fait beaucoup moins de proposer un EA Sports FC à ses potes. A peine le mot «tournoi FIFA» prononcé qu'on salivait déjà, le goût en tête des incontournables pizzas, chips, bières (ou coca-cola pour les plus jeunes ou raisonnables). Pas sûr que la nouvelle appellation déclenche ces agréables réflexes pavloviens... En tout cas, il faudra beaucoup de temps.

Et puis, cet alignement de lettres insipide, banal et sans ancrage empêchera forcément de revivre des scènes savoureuses. Comme celle que l'auteur de ces lignes, grand nostalgique, a vécue en pleine rue à Vevey, en septembre 2017. Alors qu'il se rendait chez un ami, pochette de FIFA 17 en main, pour quelques parties sur la Playstation 4, il entendait deux gamins qu'il venait de croiser chuchoter:

«- T'as vu, le gars il avait FIFA 17!

- Ben ouais, c'est peut-être pour son fils...»

Tacles maîtrisés et farce italienne

Cinq ans plus tard, je n'ai toujours pas d'enfants, mais j'assume pleinement tâter encore de temps en temps de la manette, sur FIFA 20 principalement. Alors forcément, de nombreux souvenirs remontent à la surface quand on apprend que c'est la fin. Comme ces centaines de buts marqués après avoir taclé le gardien quand il dégageait, sur FIFA 98 (ça demandait quand même un sacré sens du timing en pressant le bouton «carré», sinon le carton rouge pendait au nez!).

Et juste après avoir planté, quelle satisfaction de pouvoir choisir le bruit des fans qui célébraient, via les différents boutons: tambours, cymbales ou encore trompettes!

On n'oubliera pas non plus les éternels débats entre fans de FIFA et ceux de son grand rival, Pro Evolution Soccer (PES, devenu eFootball en 2021), pour savoir lequel de ces deux jeux de foot était le meilleur. Faux débats, bien évidemment, la réponse allant de soi.

Le début de la fin pour FIFA a justement été le moment où il a commencé à ressembler à son concurrent, qui bénéficiait de beaucoup moins de licences officielles. PES ayant chipé les droits, FIFA a été contraint dès l'édition 2020 de convertir la Juventus en un risible «Piemonte Calcio», une Vieille Dame dénuée aussi de ses maillots et logo officiels.

Dans son communiqué, EA Sports assure que son dernier FIFA, le 23, sera «le plus accompli de tous les temps». L'entreprise précise qu'elle donnera davantage de détails sur son nouveau «EA Sports FC» en été 2023. En attendant, c'est un goût amer qui restera dans la bouche des amoureux du jeu. Loin, très loin, de celui des bières fraîches et des pizzas Hawaï (ou capricciosa, pour les plus conservateurs ou allergiques aux ananas).