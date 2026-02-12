En couple dans le sport comme à la ville, Madison Chock et Evan Bates ont tout donné pour les derniers Jeux de leur carrière. Getty Images Europe

Humeur

Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence

Ils étaient à un point de conclure leur prodigieuse carrière, ce mercredi 11 février, sur une médaille d'or olympique. Leur «ultime objectif». Un élément inattendu aura toutefois empêché Madison Chock et Evan Bates, couple star du patinage artistique, de rafler une victoire symbolique avant de tirer leur révérence. Retour sur leur histoire.

Madison Chock et Evan Bates, les bulldozers les plus gracieux du patinage artistique mondial, triples champions du monde en titre, ont un atout de taille: contrairement à la plupart des duos concurrents, qui entretiennent une relation strictement platonique, les deux Américains sont partenaires sur et hors glace. Au-delà de leur talent et de leur travail acharné, ce couple se distingue par quelque chose de rare. Une pure et authentique alchimie.



Pour s'en rendre compte, il fallait les voir en action, ce mercredi, lors de leur deuxième et dernière journée de compétition. L'espace de quelques minutes, on a l'impression que leurs regards, leur passion et l'électricité qui se dégagent de leurs corps en mouvement auront raison de l'épaisse couche de glace de la patinoire de l'Arena de Milan. Fendue ou fondue, comme vous préférez.

Madison Chock et Evan Bates, lors de leur performance remarquable aux JO d'hiver de Milan-Cortina, ce mercredi. Getty Images Europe

Au commencement

Leur histoire a commencé il y a près de 20 ans, comme une mauvaise comédie romantique américaine. Adolescente, Madison Chock, «Maddie», quitte sa Californie natale pour s'installer dans l'Etat nettement moins ensoleillé du Michigan, afin de se consacrer à sa passion.

«Quand j'ai rencontré Maddie, je me souviens de cette Californienne solaire, dans cette patinoire froide du Michigan, dont le sourire avait illuminé tout l'espace» Evan Bates dans le documentaire Netflix, Danse sur glace: L'éclat de l'or

«Il s’entraînait à Ann Arbor et moi à Canton, à 20 minutes de là. On ne se connaissait pas bien, mais on fréquentait les mêmes cercles, donc on se croisait parfois lors de réunions de groupe», a détaillé pour sa part Madison début février au média Bustle.

Après un premier date le jour du 16e anniversaire de Maddie (un dîner chez Bahama Breeze, célèbre chaîne américaine spécialisée dans les fruits de mer), les deux adolescents vivent une amourette de quelques semaines. Avant d'en rester là, l'esprit trop occupé par la rentrée et le début de la saison de patin.

Le couple l'année de leur rencontre, en 2008. image: instagram/ Madison chock

Les journées sont alors rythmées par les réveils à l'aube, les cours au lycée, l'odeur musquée des vestiaires. «On se voyait encore quand une patineuse organisait une fête ou on allait manger une glace», se souvient Evan.



Les deux partenaires en 2011, lors du Grand Prix de Shanghai, en Chine. Getty Images AsiaPac

Il faudra attendre près de trois ans pour que les trajectoires des lames des deux jeunes athlètes se recoupent, en 2011. Un moment décisif dans leur vie et leur carrière respectives: Evan sort d'une blessure, Madison fait face à la retraite inattendue de son partenaire de longue date, Greg Zuerlein. Autant dire que le jeune homme se trouve au bon endroit, au bon moment.

Les cinq premières années de leur collaboration se révèlent difficiles sur le plan sportif, avec plus de hauts que de bas. Mais une complicité et une amitié indéfectible lient bientôt les deux partenaires.



Si leur sport, de par sa nature, est intrinsèquement «un peu romantique», au fil du temps et des entraînements, Evan Bates réalise qu'il y a peut-être plus. «Nous avons traversé des périodes difficiles. C'est dans ces moments-là que j'ai vraiment réalisé à quel point je comptais sur Maddie et que nous étions liés d'une manière qui dépassait le simple cadre d'une partenaire de patinage», a-t-il expliqué à US Weekly.

En 2016, Evan Bates franchit un cap décisif. Image: International Skating Union

Le jeune homme se jette alors à l'eau sans plan ni stratégie aucuns: «Je lui ai bêtement dit: 'Je t'aime'», admet-il en rigolant dans un documentaire Netflix, Danse sur glace: L'éclat de l'or.

«Je ne m'y attendais pas du tout. Quand j'étais jeune, je m'étais imposé une règle bizarre: ne jamais sortir avec mon partenaire de patinage» Madison Chock, dans Bustle

Malgré ses appréhensions, vivre en ménage confère pourtant quelques avantages dans le sport d'élite: Madison et Evan peuvent ainsi mener des séances de brainstorming à minuit, danser ensemble dans le salon et peaufiner le programme avant l'heure du petit-déjeuner.

Et le fait de «partager 99% de leur temps» leur réussit: depuis son officialisation en 2017, le couple a notamment remporté trois médailles d'or et six médailles d'argent aux Championnats nationaux américains, ainsi que la médaille de bronze en 2018, tout en brillant sur la scène internationale. C'est simple, ils raflent tout.

Leur carrière n'est pas pour autant un long fleuve tranquille. Après une première participation à Sotchi en 2014, les seconds Jeux olympiques de ce couple brillant, à Pyeongchang, en 2018, resteront gravés comme l'échec le plus cuisant. Une chute brutale sur la glace coupe court à tout espoir de médaille.

«Avant la fin de la musique, j'ai senti que Madi pleurait», confiera son compagnon, au sujet de cette terrible chute aux JO de Pyeongchang. Getty Images AsiaPac

Evan et Madison seront de retour plus forts et plus confiants que jamais quatre ans plus tard, à Pékin, en tant que capitaines de l'équipe américaine. Initialement médaillés d'argent, ils finissent par rafler l'or, suite à la disqualification de l'équipe russe pour dopage.

Cette année olympique marquera aussi un cap personnel important pour les deux athlètes. Après six ans de relation, Evan Bates ploie le genou sur une plage de Thaïlande, le 11 juin 2022. «11/6», une date qui ne doit rien au hasard. Onze ans de patinage ensemble, six ans de relation. Ils se sont mariés à Hawaï deux ans plus tard, le 20 juin 2024.

Un détail et non des moindres

Pour les triples champions du monde en titre, le parcours vers une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2026 devait relever de la simple promenade de santé. Mais cette marche triomphale vers la première place s'est retrouvée quelque peu compromise par l'arrivée de deux adversaires inattendus: Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron, qui ne concourt ensemble professionnellement que depuis quelques années.

Le 9 février, à la surprise générale, Madison Chock et Evan Bates terminent juste derrière leurs rivaux français. C'est la première fois depuis longtemps que les deux favoris de ces Jeux sont taquinés par une autre équipe.

Le couple n'a pas caché sa joie et son envie d'en découdre pour cette dernière participation aux JO. Image: Visual China Group

Le programme libre, deux jours plus tard, doit déterminer des vainqueurs de la médaille d'or. Pour cette dernière danse et les derniers JO de leur carrière, tout est prêt.

Madison et Evan connaissent leur chorégraphie sur le bout des patins. Ils sont aussi conscients des risques inhérents au costume de Maddie, une création conçue par ses soins. Une longue cape de toréador, qui a valu au couple de nombreuses chutes, dérapages et démêlés avec les lames.

En novembre dernier, lors de la finale du Grand Prix au Japon, le commentateur Mark Hanretty faisait déjà part de ses «inquiétudes» quant à cette robe sur-mesure:

«Maddie est classe, élégante. Son style est unique. Avec ce costume, elle est victime de son talent» Mark Hanretty, commentaire de l'Union internationale de patinage

Qu'importe, c'est avec cette cape qu'elle tentera le dernier coup de sa carrière. Sur le coup de 22h45, les deux époux s'élancent. La pression est maximale. La chorégraphie démarre. Le public est subjugué.

Regard, intensité, technicité: les grands favoris avant Milan-Cortina ont livré une ultime performance à la hauteur des attentes. Image: Anadolu

Ce n'est pas tant le costume qui coûtera des points au couple dominant que le génie de leurs sulfureux rivaux français. Malgré cette belle performance des Américains en danse libre, leur meilleure de la saison, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry conservent leur avance in extremis, à 1,43 point près.



S'ils tirent leur révérence sur une compréhensible déception, comptez sur Madison Chock et Evan Bates pour s'en remettre. Alors qu'ils sont sur le point de prendre leur retraite, d'autres projets attendent ces jeunes et talentueux Américains âgés de 33 et 36 ans - à commencer par leur rêve avoué de fonder une famille.

De nouveaux défis que le plus beau couple de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, aussi complice qu’inspirant, ne manquera pas de relever haut la main.

