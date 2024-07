En levant la main au ciel, Stéphane Landois a rendu hommage à son amie. Image: keystone

Cette médaille a ému le monde

La France s'est parée d'argent au concours complet par équipe, lundi, grâce notamment à Stéphane Landois sur Chaman Dumontceau*Ride for Thaïs. Leur histoire est poignante.

Quatrième avant l'épreuve de saut d'obstacles, la Suisse espérait une médaille au concours complet par équipe. Le trio Melody Johner-Robin Godel-Felix Vogg a finalement terminé cinquième d'une épreuve remportée par la Grande-Bretagne. Mais ce qui a marqué lundi à Versailles, lieu de compétition des épreuves d'équitation de Paris 2024, c'est la deuxième place de l'équipe de France composée de Nicolas Touzaint, Karim Laghouag et Stéphane Landois.

Ce dernier monte Chaman Dumontceau, le cheval de Thaïs Meheust, une cavalière au destin tragique. Alors qu'elle était l'une des espoirs de la discipline, elle est décédée en 2019 à l'âge de 22 ans des suites d’une chute en compétition. Ecrasée par son cheval Chaman Dumontceau, qu'elle avait choisi pour former un jour un duo olympique, elle a succombé à une crise cardiaque.

Thaïs Meheust a disparu tragiquement en 2019. Image: FEI

C'est son ami Stéphane Landois qui, plus tard, a repris en accord avec la famille ce même cheval désormais appelé Chaman Dumontceau*Ride for Thaïs en hommage à la cavalière. L'émotion avait été vive pour les parents de la jeune fille lorsqu'ils avaient appris que Landois et son étalon étaient qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Eux qui n'avaient plus assisté à la moindre compétition équestre depuis l'accident de leur fille ont alors senti qu'ils devaient venir les encourager. Après tout, ils étaient en passe de réaliser le rêve de leur fille. Corinne et Marc-Henri Meheust étaient donc présents ces derniers jours à Versailles pour soutenir Stéphane Landois, un cavalier «extrêmement ému» après le test de dressage samedi, où il n'a concédé que 24.40 points de pénalité.

«Quand la reprise s'est arrêtée et que la note est tombée, tout le monde a pensé à Thaïs» Stéphane Landois auprès de Grand Prix

Les émotions étaient encore plus fortes lundi lorsque la France n'a pas craqué sur le parcours d'obstacles, décrochant ainsi pour Thaïs une médaille d'argent. «J'ai senti sa présence», a déclaré Stéphane Landois la médaille autour du cou. Signe du destin, le Français a hérité d'une chambre particulière à Versailles. Le village olympique étant trop éloigné du site de compétition, lui et les siens logent chez des particuliers. Or il est écrit «Thaïs» sur la porte de sa chambre, l'occupante habituelle des lieux portant le même prénom que la championne.

Invité sur le plateau de France 2 en fin de journée, Stéphane Landois a eu les larmes aux yeux lorsque la mère de Thaïs Meheust, présente à ses côtés, a salué avec gratitude son exploit.

«Depuis 5 ans, il a été incroyable. On lui a confié le cheval et ce n'était pas un cadeau parce qu'un cheval avec lequel il y a eu un accident grave, c'est délicat d'accepter de le remonter. Stéphane a eu envie d'essayer et il a réussi à mener le projet de Thaïs à terme et je ne sais pas comment il a fait (...) Quand on a proposé le cheval à Stéphane, il l'avait déjà monté un peu. Quand il avait 5 ans, c'était l'ami de Thaïs, ça nous semblait peut-être être le début d'une aventure. Mais pour nous, à l'époque, il n'y avait aucun objectif. (...) Il n'y a pas d'intervention divine, tout ce que ce cheval est devenu, c'est Stéphane qui l'a construit, donc on lui est extrêmement reconnaissant de nous permettre de vivre ça» Corinne Meheust dans l'émission Quels jeux !

«Pour la première fois depuis 5 ans, on a vibré d'émotions positives. C'est terrible, parce que je pouvais presque me sentir coupable de penser ça, mais on a été heureux», a ajouté la mère de la cavalière tragiquement décédée il y a cinq ans.