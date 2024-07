Les premiers matchs des JO ont tourné au ridicule

Entre un Maroc-Argentine marqué par un scandale d'arbitrage ainsi qu'une interruption de deux heures, et différents problèmes d'organisation aux abords des stades, la première journée de compétition des Jeux olympiques de Paris 2024 a été mouvementée.

Plus de «Sport»

Les Jeux olympiques de Paris 2024 s'ouvriront officiellement vendredi au moment de la cérémonie sur la Seine. Mais certaines compétitions ont débuté dès mercredi; c'est le cas du tournoi de football masculin, lancé par Maroc-Argentine et Espagne-Ouzbékistan.

Temps additionnel à rallonge

Le premier de ces deux matchs était attendu, car il impliquait l'Argentine, avec qui la Fédération française de football est en conflit depuis une dizaine de jours, et le Maroc, dont la diaspora est l'une des plus importantes dans l'Hexagone. Ça n'a donc pas manqué: l'hymne argentin a été copieusement sifflé et le stade tout entier a soutenu les Lionceaux de l'Atlas.

Un autre hymne sifflé Le Mali a affronté Israël au Parc des princes dans ce qui s'apparentait à un match sous haute tension. L'hymne israélien a lui aussi été hué et un message «Free Palestine» ainsi que des drapeaux palestiniens ont été déployés dans les travées.

Le Maroc, qui a ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps et doublé la mise au retour des vestiaires sur pénalty, a vu l'Argentine réduire le score par Giovanni Simeone à la 68e minute.

Alors que les hommes de Tarik Sektioui tenaient le 2-1, une première polémique sportive a éclaté lorsque le quatrième arbitre a annoncé 15 minutes de temps additionnel sans raison apparente.

Les Argentins, heureux de bénéficier d'un tel cadeau, ne se sont pas fait prier pour égaliser. Après avoir longtemps poussé devant la cage de Munir Mohamedi, ils ont marqué au terme d'une action folle. Les 15 minutes supplémentaires venaient d'être dépassées de 20 secondes.

La latte a été touchée deux fois sur l'action menant à l'égalisation ⬇️ Vidéo: twitter

Une longue interruption

Ce scénario inattendu a permis à l'Argentine d'exulter et a provoqué la colère des supporters marocains présents à Saint-Etienne. Certains ont envahi la pelouse et un pétard a été lancé en direction du banc argentin, ce qui a poussé une partie des joueurs de Javier Mascherano à rentrer au vestiaire.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Des stadiers aussi dépassés qu'à l'Euro... Vidéo: extern / rest

Mais alors que l'on pensait la partie terminée, il est apparu que l'arbitre de la rencontre n'a jamais sifflé la fin du match, pour la simple et bonne raison que le but égalisateur - signé Cristian Medina - devait être vérifié.

Tout les acteurs ont cependant été invité à quitter le terrain et le match a été interrompu. Le stade Geoffroy-Guichard a alors été vidé de ses spectateurs et l'on a demandé aux joueurs de revenir disputer les dernières secondes. Ceux-ci auraient d'abord refusé selon plusieurs médias, mais ils ont finalement resurgi deux heures après l'égalisation controversée de l'Argentine.

La réalisation de Medina a pu être contrôlée par la VAR et nouvelle surprise, elle a été refusée à cause d'un hors-jeu. Le match a repris pour trois minutes et ce sont les Marocains qui se sont imposés 2-1 à l'issue d'une rencontre chaotique.

D'autres incidents

La première journée de compétition a été marquée par d'autres problèmes d'organisation. De «légers incidents» si l'on reprend les propos du Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Aussi bien lors des matchs de football que de rugby à VII, il y a eu de longues files d'attente pour accéder aux enceintes, en raison notamment de l'ouverture trop tardives des portes, d'un désordre général et des contrôles renforcés aux abords des stades. De nombreux spectateurs ont ainsi manqué le début des rencontres. Le Parc des Princes semblait par exemple à moitié vide au moment du coup d'envoi d'Espagne-Ouzbékistan.

«Aujourd’hui, il y a eu en effet quelques légers incidents. On parlera avec l’organisateur Paris 2024, sur les ouvertures de portes, mais les choses ont pu être résorbées et ont pu commencer à l’heure malgré les quelques files d’attente» Gérald Darmanin en marge de Mali-Israël.

Cette première journée de compétition a donc été compliquée, autant sur le plan sportif qu'organisationnel. Les Jeux en France sont lancés!

(roc)