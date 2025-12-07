pluie modérée
Natation: une 4e médaille pour Noè Ponti à Lublin

Swiss Swimmer Noe Ponti celebrates with a Swiss flag on his way out after winning in the Men&#039;s 200m Butterfly Final during the European Aquatics Short Course Swimming Championships in Lublin, Pol ...
Noè Ponti a à nouveau brillé dimanche soir à Lublin, en Pologne. image: Keystone

Une troisième médaille d'or pour Noè Ponti!

Le Tessinois a remporté l'or dimanche soir sur le 200 m papillon aux Championnats d'Europe petit bassin. C'est sa quatrième médaille, la troisième en or.
07.12.2025, 20:2107.12.2025, 21:28

Noè Ponti a décroché une quatrième médaille aux Européens en petit bassin, la troisième en or. Après ses titres sur 50 m papillon et 100 m 4 nages, le Tessinois a remporté le 200 m papillon dimanche soir à Lublin.

Ereinté par l'enchaînement des courses cette semaine en Pologne, le meilleur nageur suisse a dû s'employer pour décrocher cette nouvelle médaille d'or. Il a devancé d'un cheveu les deux frères polonais Krzysztof (+0''07) et Michal Chmielewski (+0''13), qui évoluaient devant leur public.

Noè Ponti visera une troisième médaille d&#039;or dimanche à Lublin.
Noè Ponti compte quatre médailles aux Européens de Lublin, dont trois d'or. image: Keystone

Sacré sur 50 m papillon mercredi, sur 100 m 4 nages jeudi et battu à la touche par son rival français Maxime Grousset vendredi sur le 100 m papillon, Ponti a une nouvelle fois régné sur ces Championnats d'Europe. Lors de l'édition précédente il y a deux ans à Otopeni (Roumanie), il avait aussi obtenu trois médailles d'or (50, 100 et 200 papillon) et une d'argent (100 m 4 nages).

«J'ai vu Yoda»: ces nageurs ont bravé le danger

Seule déception pour le Tessinois: ne pas avoir réussi à emmener le relais suisse du 4x50 m 4 nages sur le podium lors de l'ultime course de ces joutes polonaises. Le quatuor qu'il compose avec Thierry Bollin (dos), Mael Allegrini (brasse) et Tiago Behar (crawl) a terminé sixième d'une finale remportée par l'Italie.

Les quatre Helvètes sauront se satisfaire d'un nouveau record de Suisse, eux qui ont nagé ce relais en 1'31''98. Ils avaient déjà battu une première fois le record lors des séries matinales avec un chrono de 1'32''71. (ats/yog)

