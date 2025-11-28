ciel couvert
Natation: record battu autour de Lantau (Hon Kong)

Reportage en vidéo:

Vidéo: extern / rest

«J'ai vu Yoda»: ces nageurs ont bravé le danger

Au terme d'une épopée record de 65 km en quelque 21h, deux nageurs finissent par dompter les eaux bordant Lantau, la plus grande île de Hong Kong.
28.11.2025, 16:5428.11.2025, 16:54
Flora BRADLEY-WATSON / afp

Après 20 heures et 56 minutes de nage ininterrompue, Simon Holliday se hisse péniblement sur les marches de la jetée de Disneyland Hong Kong, pour revendiquer une première mondiale. Edie Hu arrive une trentaine de minutes plus tard, un peu fébrile mais tout sourire, achevant sa boucle de 21 heures et 28 minutes.

«J'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai vu Yoda dans les montagnes»
Edie Hu, nageuse de l'extrême

Enduits d'une épaisse crème, le Britannique et l'Américaine s'étaient jetés à l'eau jeudi, avec un troisième nageur, Brett Kruse, pour tenter de devenir les premiers à faire le tour de Lantau. Les athlètes étaient accompagnés tout au long de leur périple de trois kayaks et deux bateaux, auxquels l'AFP s'est jointe pour documenter l'aventure.

Carte de situation:

Lantau (en pointillés rouge et blanc) est la plus grande île de Hong Kong.
Lantau (en pointillés rouge et blanc) est la plus grande île de Hong Kong.Image: Google maps

Toutes les 45 minutes, les kayakistes leur livraient un paquet de nourriture contenant tout ce dont ils avaient besoin, des gels énergétiques aux bananes en passant par des analgésiques. Deux observateurs étaient aussi présents pour consigner l'intégralité de la traversée, et rapporter ensuite les résultats à la Marathon Swimmers Federation (MSF).

Crampe et abandon

Les nageurs n'avaient pas la possibilité de porter de combinaisons, car le règlement de la MSF interdit leur utilisation dans des eaux dont la température est supérieure à 20°C.

Jeudi vers 22h, alors que le trio venait de franchir une section difficile près de l'aéroport international de Hong Kong, Brett Kruse s'est mis à hurler de douleur à cause d'une crampe et a été rapidement hissé à bord du bateau de sécurité. Allongé sur une table, tremblant de froid, il s'est senti contraint d'abandonner le défi. «Je freinais clairement les deux autres et nous ralentissais», a confié Brett Kruse, expliquant avoir vomi à deux reprises.

Simon Holliday lors de son exploit.
Simon Holliday lors de son exploit.Image: AFP

Son abandon a plombé le moral de ses deux compagnons, tandis qu'Edie Hu peinait à suivre le rythme de Simon Holliday. Et tous deux devaient absolument atteindre avant 2h du matin le cap de Fan Lau, au sud-ouest de l'île, sans quoi ils auraient été vaincus par les marées.

De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»

Huit heures plus tard, la situation s'est améliorée: ils avaient largement dépassé le cap en question, le soleil se levait et les courants les portaient. Maggie, l'épouse de Simon Holliday, a rejoint le bateau de sécurité pour assister au dernier chapitre de sa traversée avant d'être déposée à l'embarcadère pour l'accueillir avec une étreinte chaleureuse. «Ça fait vraiment du bien de sortir de l'eau, la dernière partie était tellement difficile», déclare le nouveau recordman, en dévoilant le menu de son repas de réconfort: «Des haricots au fromage sur toast».

(jcz/afp)

