Voici où vous pouvez acheter des places pour l'Euro féminin 2025 en Suisse

La vente de billets pour la Women's Euro 2025 est ouverte. L'Euro aura lieu en Suisse du 2 au 27 juillet 2025.

L'attaquante suisse Alisha Lehmann (à gauche) et la défenseure azerbaïdjanaise Nigar Mirzaliyeva, le mardi 16 juillet 2024. Keystone

Depuis ce 1ᵉʳ octobre, les billets pour le Championnat d'Europe de football féminin, qui se tiendra en Suisse du 2 au 27 juillet 2025, sont en vente. Un total de 720 000 tickets est proposé sur les huit sites d'accueil, et les organisateurs espèrent dépasser le record de 574 875 spectateurs établi lors du tournoi de 2022 en Angleterre. Les prix varient de 25 à 90 francs.

Voici comment acheter des billets

Dans la première phase de vente, 250 000 billets sont disponibles et les organisateurs. L'UEFA espère pouvoir vendre au final les 720'000 billets disponibles.

👉Et c'est par ici pour les billets👈

Par ailleurs, les bénévoles peuvent dès à présent postuler pour des missions dans les fan zones, les centres-villes et les stades, à la seule condition qu'ils aient 18 ans le 15 juin 2025.

Où est-ce que les matchs se dérouleront?

En plus de Genève, Sion, Thoune, Berne, Lucerne, Zurich et Saint-Gall, Bâle sera le principal site des 31 matchs disputés par les 16 nations participantes. Le stade Saint-Jacques accueillera le match d'ouverture (avec la Suisse), deux matchs de groupe, un quart de finale ainsi que la finale. Les deux autres matchs de groupe de l'équipe nationale suisse se joueront à Berne et Genève.

Pour marquer le début de la vente des billets, des légendes du football et de futures stars ont disputé un match amical à 3454 m d'altitude, afin de rappeler que les tickets pour l'Euro féminin 2025 sont désormais disponibles.