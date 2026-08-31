Korpatsch lors de l'US Open 2024. Image: EPA

«Un peu défoncée»: ce problème insolite perturbe une joueuse

La numéro un allemande Tamara Korpatsch préfère éviter certains courts d’entraînement à l'US Open. La raison est pour le moins inhabituelle.

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A l'US Open, Tamara Korpatsch ne supporte plus l’odeur qui flotte dans l’air. Sur certains courts d’entraînement, les effluves de marijuana incommodent fortement la numéro 1 allemande, qui souffre d’asthme. «Quand je sens cette odeur, je n’arrive plus à respirer, je manque d’air», a raconté la joueuse de 31 ans à quelques jours du début du tournoi. «J’étais même un peu défoncée après l’entraînement», a-t-elle ensuite plaisanté, avant de reprendre un ton plus sérieux: «Je ne veux plus m’entraîner sur les courts du parc juste avant un match.»

Le problème ne se pose pas directement dans l’enceinte où se dispute le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Mais tous les professionnels ne peuvent pas toujours y trouver un court disponible et doivent alors se rabattre sur ceux du Flushing Meadows Corona Park.

«Le salon de Snoop Dogg »

Depuis la fin de l’année 2022, la vente de marijuana à usage récréatif est légale dans la métropole américaine. Et la consommation de cannabis aux abords du site a déjà fait parler d’elle par le passé. «Mon Dieu, il y en a littéralement partout, tout le court sent l’herbe», avait ainsi raconté Alexander Zverev après un match, il y a trois ans, ajoutant: «Le court 17 sent comme le salon de Snoop Dogg.»

Korpatsch avait déjà été confrontée au même problème en plein match au cours de sa carrière. À Cleveland, en 2023, elle avait dû interrompre brièvement sa rencontre face à la Russe Mirra Andreeva. «Nous avons attendu une ou deux minutes, le temps que l’odeur se dissipe», se souvient-elle.

Sur le plan sportif, en revanche, la saison se déroule à merveille pour l’expérimentée joueuse hambourgeoise. Il y a un peu plus d’un mois, elle a remporté dans sa ville natale le deuxième titre WTA de sa carrière, un succès qui lui a permis d’intégrer pour la première fois le Top 50 mondial. Désormais 47e au classement, elle est actuellement la joueuse allemande la mieux classée. (jcz/ram/t-online)