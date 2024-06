Ce rugbyman a payé très cher son pétage de plomb

«Suite à une audience disciplinaire, la NRU a imposé au joueur une interdiction à vie de jouer au rugby et une interdiction de 156 semaines de toute activité liée au rugby, effective à partir du 30 mai. La commission a souligné la gravité de l’infraction, mettant en avant le risque de blessures graves pour l’arbitre, la nature délibérée de l’acte et l’impact négatif sur la réputation de la NRU et du rugby au niveau international. Notre engagement envers la sécurité et l’intégrité du rugby reste inébranlable.»