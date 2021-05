Marco Odermatt a signé un contrat qui pourrait changer sa vie

Le phénomène du ski suisse (23 ans) s'est engagé avec Red Bull. Il pourra ainsi bénéficier du programme de performance des athlètes mise au point par la firme autrichienne.

Marco Odermatt vient de franchir une étape supplémentaire dans se quête de titre mondial en signant un contrat de sponsoring avec Red Bull.

Qu'on ne se méprenne pas: l'argent n'est pas la raison principale pour laquelle le Nidwaldien s'est engagé avec la firme autrichienne après quatre ans sous la bannière d'Helvetia. Il y voit surtout une belle opportunité de progresser dans le centre de performances de Red Bull, où un programme (Athletes Special Project) mis en place par l'ancien entraîneur de descente Robert Trenkwalder permet aux athlètes sous contrat de bénéficier des dernières méthodes d'entraînement et de sciences du sport.

Alexis Pinturault, Dominik Paris et Ester Ledecka en profitent déjà avec de brillants résultats. Le premier, vainqueur du gros globe cette année, a d'ailleurs déménagé en Autriche afin de profiter des conditions de préparation offertes par son sponsor principal.

L'Aargauer Zeitung nous apprend ce mardi que Marco Odermatt «effectuera des tests de performance pour la première fois à Salzbourg en juin. Cependant, la star du ski de Suisse centrale n'a pas l'intention de déplacer son centre de vie en Autriche ou de créer une équipe privée comme Pinturault.» Odermatt confirme dans la Badener Tagblatt: