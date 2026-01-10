pluie et neige
Football: un nouveau stade pour Messi et Miami

Cette entreprise suisse construit le nouveau stade de Messi
Voici à quoi ressemblera le nouveau stade de l'Inter Miami.image: dr

Une entreprise suisse impliquée dans le nouveau stade de Messi

Fraîchement couronné champion de MLS, l’Inter Miami voit son futur stade se profiler à l’horizon. Sa toiture reposera sur des câbles en acier résistants fournis par l’entreprise Fatzer.
10.01.2026, 07:0010.01.2026, 07:00
Thomas Griesser Kym

Les temps sont particulièrement fastes pour l’Inter Miami. Le 6 décembre 2025, le club floridien emmené par sa superstar Lionel Messi a remporté la finale de la MLS face aux Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. Quelques semaines plus tôt, Messi avait prolongé son contrat avec sa franchise jusqu’en 2028, au grand bonheur du copropriétaire David Beckham. Et au printemps 2026, l’Inter Miami s’installera dans son tout nouveau stade.

Baptisé Miami Freedom Park, ce vaste projet situé dans le sud de la Floride a été conçu à partir de rien. Au cœur du chantier et même au sommet du stade se trouve une entreprise de Suisse orientale: la société Fatzer AG, basée à Romanshorn (TG). Elle doit fournir la structure de la toiture en câbles d’acier pour un poids total de 609 tonnes.

On a goûté le vin valaisan de Messi: «48 balles?!»

Situé à proximité de l’aéroport, le stade pourra accueillir 25 000 spectateurs et a été conçu pour que le bruit des chants et des tambours s’élève depuis les tribunes jusqu’au toit, puis circule autour de l’enceinte. Un dispositif qui devrait créer «une atmosphère incroyable», selon Chris Allan, vice-président chargé de la stratégie et de l’expérience client à l’Inter Miami.

Le Miami Freedom Park et son complexe.
Le Miami Freedom Park et son complexe.image: dr

Résistant aux ouragans

Le stade sera intégré à un parc de 1,3 km², qui accueillera également des hôtels, des restaurants, des commerces et des bureaux. L’ensemble du complexe doit devenir un «centre culturel de la région». Le toit du stade, lui, est qualifié par l'entreprise Fatzer de «point d’orgue architectural et chef-d’œuvre technique».

Sa réalisation a été confiée à Enclos Tensile Structures (ETS), un leader américain de la construction basé dans le Minnesota. Pour la structure porteuse, ETS s’est appuyé sur le savoir-faire et l’expérience de Fatzer. Cette entreprise thurgovienne de 130 collaborateurs est considérée comme l’un des principaux fabricants mondiaux de câbles en acier haute résistance, utilisés notamment pour les téléphériques ou dans la construction de ponts.

La membrane du toit du stade sera supportée par 536 câbles d’acier, de 10 à 140 millimètres de diamètre, précise Fatzer. Pensée pour satisfaire aux normes les plus exigeantes, la structure doit pouvoir encaisser les puissantes rafales fréquentes dans cette région sujette aux ouragans.

Les travaux sur la toiture du nouveau stade.
Les travaux sur la toiture du nouveau stade.image: dr

Un câble record

Un câble de 140 millimètres de diamètre doit être utilisé pour la première fois dans une toiture de cette envergure et seulement pour la deuxième fois de l’histoire de l'entreprise Fatzer. La fabrication d’un tel câble nécessite une précision extrême: 488 fils individuels sont torsadés en 15 couches afin d’atteindre une résistance minimale à la rupture de 2 000 tonnes.

Les raccords aux extrémités, qui mesurent plus de 1,5 mètre de long et pèsent plus d'une tonne, ont été spécialement développés pour ce projet afin de transmettre en toute sécurité les forces considérables. «Même si nous fournissons régulièrement des câbles en acier à haute résistance pour les toitures de stades, ce projet est exceptionnel en termes de complexité technique, de dimensions et de logistique», explique Martin Bechtold, directeur de Fatzer.

Les câbles patientent à l'extérieur de l'enceinte.
Les câbles patientent à l'extérieur de l'enceinte.
image: dr

Après leur fabrication à Romanshorn, les câbles préassemblés ont été chargés sur une quarantaine de camions durant l’été 2025. Chaque câble a été soigneusement emballé, étiqueté et documenté avant d’être transporté par la route, puis par la mer et parfois même par avion, afin de garantir un montage parfaitement sûr sur place.

Droits de douane sur l’acier

Selon David Jägle, porte-parole de Fatzer, le chiffre d’affaires généré par les câbles destinés au stade de l’Inter Miami dépasse les «cinq millions de dollars». Leur importation aux Etats-Unis a été frappée par un droit de douane sur l’acier d’environ 50%, en vigueur depuis le 12 mars 2025.

On a vu Messi jouer à Miami et ce n'était pas vraiment du football

«Ces droits de douane sont extrêmement élevés», explique Jägle. «Ils s’appliquent toutefois non seulement à la Suisse, mais dans le monde entier, ce qui évite un désavantage concurrentiel par rapport aux autres fournisseurs européens. Comme il n’existe actuellement aucune alternative aux Etats-Unis, le client doit assumer ces taxes.» Il ajoute néanmoins: «A long terme, ces droits de douane constituent un défi».

Fatzer a déjà fourni des câbles en acier haute résistance pour d’autres stades en dehors du sol européen. L’entreprise a notamment participé à la rénovation complète du stade Maracanã de Rio, en vue de la Coupe du monde 2014 et des Jeux olympiques 2016. En 2020, elle a fourni des câbles pour la construction de l’Allegiant Stadium à Las Vegas, domicile de l’équipe de football américain des Raiders, récemment transférée d’Oakland. Plus récemment, Fatzer a également livré des câbles en Asie, pour la construction du Guangzhou Football Park en Chine.

