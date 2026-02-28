en partie ensoleillé
Ski: Elian Lehto en soins intensifs après sa chute à Garmisch

Elian Lehto en soins intensifs après sa chute à Garmisch
Elian Lehto a lourdement chuté sur la piste de Garmisch.image: Getty

Un skieur proche des Suisses en soins intensifs après sa chute

Intégré au groupe d’entraînement de l’équipe suisse, le Finlandais Elian Lehto a été victime d’une sévère chute lors de l’ultime entraînement de la descente de Garmisch. Il se trouve aux soins intensifs.
28.02.2026, 08:3828.02.2026, 08:38

Elian Lehto, 25 ans, a été victime d’une grave chute vendredi lors du deuxième entraînement de la descente de Garmisch-Partenkirchen et a dû être transporté en hélicoptère à l’hôpital.

Le Finlandais, qui s’entraîne avec l’équipe suisse de vitesse, a perdu le contrôle dans le «Hölle» et a percuté à grande vitesse les filets de sécurité. Selon les médias finlandais, il se trouve actuellement en soins intensifs avec un pneumothorax.

Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin

Le médecin de l’équipe nationale finlandaise, Risto Kemppainen, a néanmoins pu apporter des informations rassurantes. «Elian a subi des blessures à la poitrine et aux membres inférieurs nécessitant un traitement hospitalier. Cependant, elles ne mettent pas sa vie en danger», a-t-il déclaré dans un communiqué de sa fédération. Lehto est conscient et communique normalement. Son état est surveillé à l’hôpital, et d’autres décisions seront prises dans les prochains jours.

L’entraînement sur la redoutable piste du Kandahar a été marqué par d'autres chutes. Le Français Nils Alphand s’est blessé à l’épaule et aux côtes dans la même section, selon la Fédération française de ski. Giovanni Franzoni est lui aussi tombé après avoir perdu un ski en début de parcours, mais la jeune étoile italienne a pu rallier l’arrivée de manière autonome.

En raison des chutes, l’entraînement a été interrompu à plusieurs reprises. Le compatriote de Franzoni, Christof Innerhofer, parti juste après Lehto, a dû suspendre son run et n’a pu reprendre qu’ultérieurement, accumulant ainsi un retard de plus de 25 minutes. Le classement a été dominé par Mattia Casse, devant Alexis Monney. Stefan Rogentin et Marco Odermatt ont quant à eux terminé quatrième et cinquième, tandis que le champion olympique Franjo von Allmen a temporisé, terminant 25e de cette répétition générale.

(nih/roc)

