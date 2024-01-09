Alcaraz titré à Tokyo ++ La vente de San Siro actée

Tokyo: Alcaraz bat Fritz en finale et s'offre un 8e titre en 2025 Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a remporté mardi à Tokyo son 8e titre sur 10 finales disputées en 2025. Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Le numéro un mondial espagnol Carlos Alcaraz a remporté son huitième titre de l'année mardi. Il a vaincu l'Américain Taylor Fritz (ATP 5) 6-4 6-4 en finale du tournoi ATP 500 de Tokyo.

A 22 ans, l'Espagnol remporte son 24e titre sur le circuit, dont six tournois du Grand Chelem.

Encore strappé à la cheville gauche, comme depuis le début du tournoi à cause d'un mauvais appui contre Sebastian Baez au premier tour, l'Espagnol n'a pas semblé gêné et a déroulé face à l'Américain de 27 ans.

Après la victoire de Fritz en Laver Cup, tournoi d'exhibition par équipes, il y a dix jours, Alcaraz a remis les pendules à l'heure sans trembler. Il mène 4-1 dans leurs confrontations.

S'il a été breaké sur un excellent revers de Fritz au moment de servir pour le match à 5-2, le Murcien a mis fin au suspense dès son jeu de service suivant. Avec autant de variations dans son jeu que dans son style capillaire, le blond décoloré a conclu sur une nouvelle superbe amortie.

Le récent vainqueur de l'US Open était le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser l'exploit de rallier une dixième finale en une saison.

Et 2025 n'est pas finie: dans la foulée de sa victoire, il se rend à Shanghai pour le Masters 1000, point d'orgue de la tournée asiatique où il retrouvera Jannik Sinner et Novak Djokovic.



Italie: la vente de San Siro à l'AC Milan et à l'Inter acceptée Le stade San Siro accueillera encore la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 2026. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le conseil municipal de Milan a voté dans la nuit de lundi à mardi en faveur de la vente de San Siro à l'AC Milan et l'Inter. C'est une étape cruciale avant la construction d'une nouvelle enceinte.

Au terme de plus de onze heures de débats, portant sur 239 amendements, la résolution portant sur la vente du stade et des terrains avoisinants pour un total de 28 hectares, propriétés de la ville de Milan, a été adoptée mardi à 03h46 par 24 voix pour, vingt contre et deux abstentions.

L'AC Milan et l'Inter vont débourser 197 millions d'euros pour l'actuel stade et les parkings adjacents où ils comptent construire leur nouveau stade qu'ils continueront de partager.

Le nouveau San Siro, d'une capacité de 71'500 places, doit être livré en 2031 et coûtera aux deux clubs 1,2 milliard d'euros. Il remplacera l'actuel, dont l'enceinte a été inaugurée en 1926, qui est le plus grand d'Italie avec ses 75'000 places.

San Siro, connu également sous le nom de stade Giuseppe-Meazza, sera détruit en grande partie une fois que les travaux de construction du nouveau stade seront en voie d'achèvement. Les vestiges du stade, dont l'une des tribunes est classée monument historique, doivent être intégrés dans un projet immobilier de bureaux et d'installations sportives.

San Siro sera cet hiver le cadre de la cérémonie d'ouverture des JO-2026 de Milan Cortina.



Sinner accroché par De Minaur mais passe en finale Le numéro 2 mondial Jannik Sinner jouera pour le titre à Pékin mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/JESSICA LEE Le numéro 2 mondial Jannik Sinner a lâché un set contre Alex De Minaur (ATP 8) mais a fini par s'imposer mardi 6-3 4-6 6-2. L'Italien de 24 ans rejoint ainsi la finale du tournoi ATP 500 de Pékin.

Contre l'une de ses victimes préférées, qu'il domine désormais 11-0, Sinner a trouvé les ressources pour atteindre sa septième finale de l'année - contre l'Américain Learner Tien ou le Russe Daniil Medvedev mercredi.

Souvent en danger sur son service, c'est au total 11 balles de break que l'Italien a sauvées, n'en concédant qu'une.

Mais, s'il a montré des signes de faiblesse (39 fautes directes), le finaliste de l'édition 2024 s'est montré autoritaire dans le 3e set et a conclu sur un service gagnant dès sa première balle de match.

Seul Carlos Alcaraz l'ayant battu en finale cette année (aux Masters 1000 de Rome et Cincinnati, à Roland-Garros et à l'US Open), Sinner visera un troisième titre en 2025, après l'Open d'Australie et Wimbledon.



WTA 1000 à Pékin: Bencic s'incline face à la numéro 3 mondiale Il n'a manqué que trois points à Belinda Bencic pour sortir vainqueure face à la numéro trois mondiale ce mardi à Pékin. Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 17) s'est inclinée en 8e de finale du WTA 1000 de Pékin en 4-6 7-6 (7-4) 6-2 en 2h31' mardi. Face à Coco Gauff, numéro trois mondiale, elle a été à trois points de la victoire.

La St-Galloise n'est pas passée loin de la victoire contre l'Américaine Coco Gauff, qu'elle avait déjà affrontée à trois reprises cette année, pour une seule victoire de la Suissesse à Indian Wells.

Au 2e set, la Suissesse de 28 ans s'est retrouvée à 3 points de la victoire à 5-4 puis au tie-break, mais a laissé la Floridienne revenir à un set partout. La championne olympique 2021 a concédé le break d'entrée au 3e set, puis a perdu un deuxième jeu de service.

La voie était libre pour Coco Gauff, toujours en lice pour une 2e titre cette année après Roland-Garros.

La St-Galloise avait enlevé le premier set alors qu'elle avait concédé le break à 1-3, avant de reprendre l'avantage. Bencic a ensuite eu besoin de cinq balles de set sur son service pour remporter le premier jeu 6-4.



Ligue des champions: choc Barcelone-PSG, le Real au bout du monde La rencontre entre le Barça et le PSG mercredi constitue l'affiche de la 2e journée de Ligue des champions. Le Real Madrid va traverser l'Europe pour affronter le club kazakh du Kairat Almaty mardi.

La revanche du Ballon d'or n'aura pas lieu. Ousmane Dembélé est parti au Qatar soigner sa cuisse droite et n'affrontera pas son dauphin Lamine Yamal, qui vient de rejouer après quatre rencontres manquées.

Le tenant du titre se présente très diminué face au Barça. Outre Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Joao Neves sont sur le flanc, et peut-être aussi Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia.

Les Catalans ont aussi quelques soucis d'infirmerie, ils sont privés de leurs deux premiers gardiens, de Rafinha et de Gavi, mais viennent de retrouver Yamal, décisif dès son entrée contre la Real Sociedad (2-1) dimanche. "Sa simple présence sur le terrain est une menace", a constaté l'entraîneur des Basques Sergio Francisco Ramos.

Son retour intervient au meilleur moment pour ce septième affrontement entre les deux équipes depuis 13 ans en C1. Après des années à souffrir, le PSG est en train de prendre le dessus sur le Barça, qu'il a éliminé en 8e de finale en 2021 (4-1/1-1) et en quarts en 2024 (2-3/4-1).

Mourinho retrouve Chelsea Kairat Almaty-Real Madrid est en revanche une toute nouvelle affiche. Le club espagnol effectue un long voyage de 8000 km pour se rendre au Kazakhstan.

Les partenaires de Kylian Mbappé sont archi-favoris face au débutant, qui n'a pas résisté au Sporting Portugal (4-1) au premier match, mais ils restent méfiants: ils viennent de se faire secouer par l'Atlético Madrid (5-2).

Chelsea reste aussi sur une défaite, à domicile contre Brighton (3-1), mais c'est la troisième en quatre matches. les Blues n'ont battu que Lincoln (2-1), club de 3e division, en Coupe de la Ligue.

Le champion du monde des clubs, qui a notamment raté son entrée dans la compétition en perdant au Bayern Munich (3-1), reçoit Benfica, qu'il a battu en juin en 8e de finale du Mondial des clubs (4-1 a.p.). José Mourinho a été appelé au chevet des aigles de Lisbonne et retrouve un de ses anciens clubs qui a bâti sa légende de Special One.

Le changement a été opéré après la défaite surprise du Benfica à domicile contre le Qarabag Agdam (3-2). Le bizuth azéri va tenter la passe deux contre le FC Copenhague.

L'Ajax à la peine Parmi les prétendants au titre Arsenal en pleine forme reçoit l'Olympiakos, Liverpool, battu pour la première fois cette saison en Premier League (par Crystal Palace, 2-1), se rend au Galatasaray Istanbul, l'Inter Milan reçoit le Slavia Prague et le Bayern Munich se rend à Chypre affronter un autre débutant, Paphos.

Ancien grand d'Europe en déclin, l'Ajax Amsterdam va défier l'Olympique de Marseille, après avoir raté son entrée en C1 contre l'Inter (défaite 2-0).

Avec les mêmes couleurs, l'AS Monaco aussi est en plein doute, balayée à Lorient (3-1) en championnat dix jours après une correction à Bruges (4-1) en C1. La défense encaisse trop de buts, "nous ne sommes pas assez solides actuellement", admet l'entraîneur Adi Hütter.

Mais son adversaire Manchester City a retrouvé sa verve offensive contre Burnley (5-1). Enfin le leader Eintracht Francfort va à Bilbao contre l'Athletic.



Irrésistible en Europe, Lausanne galère toujours en Super League Brillant en Coupe d'Europe, le Lausanne-Sport n'y arrive toujours pas en Super League. A tel point que son entraîneur Peter Zeidler abandonne déjà l'idée de viser le haut du tableau en championnat.

"Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que le LS va jouer les premières places cette saison. Peut-être est-ce le moment de le dire clairement", a lancé le technicien allemand dimanche à l'issue du match nul et vierge de son équipe à Sion.

Une résignation prématurée ? Peut-être, mais Peter Zeidler est surtout réaliste, car son équipe peine toujours à décoller en Super League. Après sept journées, le bilan est sans appel: quatre défaites, deux matches nul et une seule victoire - acquise au forceps le 27 juillet face à la pire équipe de la ligue, la lanterne rouge Winterthour (3-2).

Des circonstances atténuantes A son arrivée sur le banc lausannois en juin, l'ancien entraîneur du FC Saint-Gall faisait face à un important chantier après les départs de Fousseni Diabaté, Teddy Okou, Koba Koindredi et Raoul Giger. Auxquels se sont ajoutés ceux d'autres joueurs majeurs en fin de mercato: le pilier défensif Noë Dussenne, l'avant-centre Kaly Sène et la pépite Alvyn Sanches ont tous plié bagage.

La sévère suspension - quatre matches pour avoir cédé aux provocations saint-galloises le 31 août (défaite 2-1) - du déjà indispensable Gaoussou Diakité, et la blessure du solide milieu suédois Jamie Roche à Lugano (match nul 1-1) - il ne reviendra pas avant fin octobre - n'ont rien arrangé.

Peter Zeidler n'a d'ailleurs pas manqué de souligner ces circonstances atténuantes pour expliquer le pénible début de championnat de ses hommes, qui pointent à l'avant-dernière place du classement. "Cela prend du temps de créer quelque chose. Je pensais que ça irait plus vite, mais il faut dire qu'il nous manque du monde", a-t-il souligné.

"On a commencé ce match avec seulement quatre des titulaires de l'année dernière: (Kevin) Mouanga, (Karim) Sow, (Olivier) Custodio et (Karlo) Letica", a également rappelé Zeidler, avant d'insister sur la qualité des adversaires du LS. "Les autres, Sion par exemple, ce sont aussi de bonnes équipes."

Avec deux matches nuls consécutifs en Super League et une qualification pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse, Lausanne a toutefois "montré des progrès" ces dernières semaines. "Contre Grasshopper (défaite 3-1 à Zurich) et Saint-Gall (défaite 2-1 à Lausanne), ce n'était pas bon. Mais il faut dire qu'on a joué à chaque fois avec un homme de moins. On n'a pas encore le niveau pour gagner à 10 contre 11", a lâché Peter Zeidler.

"On le vit mal" Les Vaudois sont malgré tout décidés à mettre fin à la situation actuelle, ce paradoxe entre réussite européenne et galère helvétique. "On le vit mal, pour être honnête", a reconnu le défenseur Karim Sow dimanche. La performance solidaire à Sion constitue néanmoins "une bonne base", alors que le LS vient d'entamer un vrai marathon.

D'ici Noël, les Lausannois vont en effet enchaîner d'authentiques semaines anglaises pour disputer 19 matches en moins de trois mois. "On ne va pas s'en plaindre. C'est toujours un plus de jouer la Coupe d'Europe et d'être encore en lice en Coupe de Suisse", a toutefois assuré Karim Sow.

Mais malgré l'étonnant pessimisme de Peter Zeidler sur les chances du LS de briller en Super League cette saison, la priorité du club vaudois n'a pas changé: "Il faut le dire: c'est d'abord le championnat. La Conference League, c'est bien pour la ville, pour le club et on va jouer ces six matches à fond. Mais le premier objectif reste de faire des points en Super League".

La semaine du LS ne saura donc être jugée positive en cas de succès jeudi à la Tuilière (18h45) face aux Islandais du Breidablik Kopavogur, en ouverture de la phase de ligue de la C4. Le match à gagner, c'est bien celui contre Young Boys dimanche à Lausanne (14h00).



Victor Wembanyama prêt à rejouer, huit mois après Victor Wembanyama bientôt de retour avec les Spurs Image: KEYSTONE/AP/David Becker Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, a dit lundi avoir "hâte" de rejouer au basket. Il doit débuter sa troisième saison NBA le mois prochain.

Le Français de 21 ans sera d'attaque pour le premier match des San Antonio Spurs le 22 octobre à Dallas, un peu plus de huit mois après sa première sélection au All-Star Game, sa dernière apparition sur un parquet.

En revenant du match des étoiles, "Wemby" s'était vu diagnostiquer une thrombose à l'épaule droite et avait mis un terme à sa saison, lui qui était en pleine progression statistique (24,3 points, 11 rebonds, 3,8 contres en 46 matches).

"Victor a le feu vert de notre équipe médicale et celui de la NBA", a confirmé lundi l'entraîneur Mitch Johnson lors de la journée média de l'équipe au centre d'entraînement, dans le nord de la cité texane.

Passé entre les mains de "toutes sortes de spécialistes", le géant de 2m24 a pris son temps pour traiter ce problème qu'ont déjà vécu plusieurs joueurs NBA, puis pour retrouver ses repères sur un terrain depuis le mois de juillet et sa reprise des entraînements avec contacts. Le vice-champion olympique de Paris a ensuite renoncé à disputer l'Euro (fin août - début septembre), où il a cruellement manqué à l'équipe de France, éliminée en 8e de finale.

"Bénéfique" à long terme "Cette expérience a changé ma vie. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, entouré de médecins, à entendre plus de mauvaises nouvelles que ce que j'espérais. Mais je pense qu'à long terme ce sera bénéfique", a expliqué Wembanyama.

"Mon entraînement a été brutal cet été, a-t-il prévenu. J'ai d'abord voulu me soigner, revenir, puis me développer et je peux vous dire que les progrès ont été incroyables. Tous les feux sont au vert. J'ai besoin de jouer au basket maintenant, de travailler avec l'équipe. J'ai hâte, ça m'a tellement manqué!"

Wembanyama a profité de sa longue pause pour assouvir sa curiosité, lui qui multiplie les centres d'intérêt hors de la balle orange.

Après une retraite spirituelle d'une dizaine de jours en Chine dans un temple shaolin, à l'origine de clichés savoureux qui ont fait le tour des réseaux sociaux, "Wemby" a notamment assisté en juillet à un double tournoi, basket et échecs, qu'il a organisé chez lui au Chesnay, ou encore visité la NASA.

Cet amateur de science-fiction a également prêté sa voix à un personnage inspiré de son surnom - "l'alien" - dans la 13e saison de la série animée Futurama. Il a aussi participé au développement d'une série jeunesse animée française dont il sera le héros, "Alien dunk", une aventure de basket interstellaire annoncée pour 2026 par le groupe TF1.

La thrombose "m'a donné le sentiment que la vie était courte, qu'il faut vivre des expériences, a-t-il poursuivi. Je veux manquer le moins de choses possibles."

Une équipe renforcée Sans lui en fin de saison dernière, les Spurs avaient achevé l'exercice 2024-25 à une anonyme 13e place à l'Ouest avec 34 succès et 48 défaites, privés de play-off pour la sixième année de suite.

Après avoir attiré le meneur All-Star De'Aaron Fox en février, San Antonio a vu son arrière Stephon Castle être désigné meilleur débutant de l'année, un an après "Wemby". Et l'équipe s'est encore renforcée lors de la draft avec les arrivées du très attendu Dylan Harper, 2e choix, et de Carter Bryant (14e choix).

Les Texans ont aussi recruté deux intérieurs d'expérience, Luke Kornet, champion avec Boston en 2024, et le Canadien Kelly Olynyk (34 ans), mais ils ont toutefois perdu le meneur Chris Paul, parti chez les Clippers.

Le tout sera cornaqué par Mitch Johnson, ancien adjoint du légendaire Gregg Popovich, entraîneur en chef depuis 1996, qui a officiellement passé la main au printemps, après avoir été victime d'un AVC en novembre dernier. "On veut que notre équipe soit à l'image de Victor (Wembanyama), c'est notre meilleur joueur", a prévenu le technicien.



Les juges de lignes officieront encore en 2026 Les juges de ligne toujours présents à Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT Des juges de ligne continueront à officier lors du tournoi de Roland-Garros en 2026. La Fédération française de tennis (FFT), l'a annoncé lundi, défendant "l'excellence de l'arbitrage français".

"A l'occasion du prochain tournoi de Roland-Garros, la FFT continuera de mettre à l'honneur l'excellence de l'arbitrage français, reconnue à travers le monde entier, et qui apporte entière satisfaction à l'organisation du tournoi", a expliqué la Fédération dans un communiqué.

Lors de l'édition 2025, 404 officiels de l'arbitrage dont, 284 Français, étaient présents autour des courts parisiens, a précisé la FFT.

Les organisateurs de Roland-Garros estiment que sur terre battue, l'arbitrage électronique n'est pas encore suffisamment performant pour supplanter l'oeil humain.

Le tournoi français (18 mai-7 juin 2026) est le seul du Grand Chelem à conserver ses juges de ligne, à rebours de la tendance actuelle. L'Open d'Australie et l'US Open ont adopté l'arbitrage électronique depuis 2021 et Wimbledon en 2025.

Les juges de ligne ont par ailleurs disparu de l'ensemble du circuit principal masculin depuis le 1er janvier, sur décision de l'ATP.



L'Afrique du Sud sanctionnée pour avoir aligné un joueur suspendu L'Afrique du Sud, en jaune et vert, sanctionnée Image: KEYSTONE/AP L'Afrique du Sud a été sanctionnée d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu. Ceci lors du match face au Lesotho en mars, qualificatif pour le Mondial 2026, a annoncé la FIFA.

En remplaçant leur succès 2-0, acquis le 21 mars à Polokwane, par un forfait 0-3, les Bafana Bafana rétrogradent à la 2e place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique, devancés à la différence de buts par le Bénin; le Lesotho demeure 5e.

L'Afrique du Sud a violé l'article 19 du Code disciplinaire de la FIFA en faisant jouant le milieu Teboho Mokoena, alors qu'il avait accumulé deux cartons jaunes contre le Bénin puis le Zimbabwe, indique la commission de discipline de l'instance du football.

La Fédération sud-africaine, qui peut encore saisir la commission de recours de la FIFA en appel, doit également s'acquitter de 10'000 francs d'amende.



ATP 500 de Tokyo: Carlos Alcaraz atteint sa 10e finale de la saison Carlos Alcaraz affrontera Talyor Fritz mardi pour sa 10 finale de l'année sur le circuit ATP. Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO REYES MARIN L'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) disputera mardi à Tokyo sa 10e finale de la saison face à l'Américain Taylor Fritz. Il a disposé lundi en trois sets du Norvégien Casper Ruud (ATP 12) 3-6 6-3 6-4.

Le récent vainqueur de l'US Open est le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser cette prouesse en une saison.

Strappé à la cheville depuis le début du tournoi, à cause d'un mauvais appui face à Sebastian Baez, l'Espagnol n'a pas semblé gêné outre mesure dans son jeu mais a du s'employer face à un Casper Ruud accrocheur qui a remporté le premier set.

Ajustant ses coups, l'Espagnol a ensuite dominé le deuxième acte, concluant l'échange par un puissant ace. "Carlitos", miné par les fautes directes, a encore sauvé deux balles de break dans le troisième set, avant d'inverser la vapeur pour s'emparer du service de son adversaire.

Plus agressif, Alcaraz a maintenu son avantage pour rejoindre en finale l'Américain Taylor Fritz (ATP 5), tombeur de Jenson Brooksby plus tôt dans la journée.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés à quatre reprises, et l'Espagnol s'est imposé trois fois. Mais la dernière rencontre, en Laver Cup le 20 septembre, a tourné à l'avantage de Fritz 6-3 6-2.



Équipe nationale: Hajdari opte pour le Kosovo Le d Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Albian Hajdari a acté son choix de ne pas poursuivre son avenir en tant qu'international suisse lundi. Le défenseur central rejoint la fédération du Kosovo.

Lundi, le président de la fédération kosovare Agim Ademi a rendu public le changement de nation via Instagram. Hajdari a déjà fait défaut dans la sélection pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde de début septembre.

Ces derniers temps, le milieu de terrain Leon Avdullahu, coéquipier du défenseur au sein du club de Bundesliga Hoffenheim, et Eman Kospo, qui évolue au sein du club de Serie A de la Fiorentina, ont suivi le même chemin que Hajdari. Avdullahu, 21 ans, a également déclaré sa flamme au Kosovo, tandis que Kospo, de trois ans son cadet, également défenseur central, évolue désormais en Bosnie-Herzégovine.



National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren L'attaquant Daniel Ljunggren (à gauche) fait son retour sous les couleurs de Gottéron après un passage lors des play-offs 2024/25. (Archives) Image: KEYSTONE/TIL BUERGY L'absence de l'attaquant suédois Lucas Wallmark risque d'être plus longue qu'espérée par Fribourg-Gottéron. En remplacement, le club a engagé lundi son compatriote Daniel Ljunggren.

L'attaquant de 31 ans arrive en prêt avec une licence B du club partenaire de Thurgovie et est déjà connu en terre fribourgeoise.

Au printemps dernier, Ljunggren avait déjà porté le maillot de Fribourg-Gottéron lors des play-offs durant 11 matches (1 but, 1 assist). Il pourra être aligné dès mardi soir face à Berne.



ATP 500 de Pékin: Sinner atteint les demies sans difficulté Jannik Sinner s'est aisément qualifié pour les demi-finales du tournoi de Pékin. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Jannick Sinner, numéro 2 mondial, s'est qualifié lundi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Pékin. Il a battu sèchement le Hongrois Fabian Marozsan (57e mondial) 6-1 7-5 en 1h20.

L'Italien de 24 ans affrontera pour une place en finale l'Australien Alex De Minaur (8e) qui a bénéficié de l'abandon précoce de son adversaire tchèque Jakub Mensik (19e) mené 4-1 dans le premier set. "Globalement, je suis très content de mon match aujourd'hui", a commenté Sinner.

Après le gain facile de la première manche, Sinner a rencontré une plus grande résistance dans la seconde. Au point de perdre sa mise en jeu et de permettre à Marozsan de servir pour le gain du set à 5-4.

Mais Sinner a alors passé la vitesse supérieure: il a remporté 12 des 13 points suivants pour aligner trois jeux (dont deux sur service adverse) et remporter la partie sur sa première balle de match.



Bad Bunny vedette du show de la mi-temps Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du prochain Super Bowl Image: KEYSTONE/AP/Evan Agostini Le rappeur portoricain Bad Bunny assurera le show de la mi-temps de l'édition 2026 du Super Bowl, le 8 février prochain à Santa Clara en Californie. la NFL l'a annoncé dimanche soir.

L'artiste de 31 ans, star mondiale du rap latino, a confirmé, dans une vidéo publiée sur son site Instagram, qu'il serait aux manettes du plus grand spectacle de l'année aux Etats-Unis.

"Ce que je ressens va au-delà de ma personne", a déclaré Bad Bunny dans un communiqué publié par la NFL. "C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire".

Le traditionnel "half time show" - que les plus grands artistes, de Madonna à Michael Jackson en passant par les Rolling Stones, ont assuré - rassemble des dizaines de millions de téléspectateurs.

Ambassadeur mondial de la musique latino, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, vient de terminer à San Juan, la capitale portoricaine, une série de concerts baptisée "No Me Quiero Ir De Aqui" ("Je ne veux pas partir d'ici"). Cette ode politique à son île natale et territoire rattaché aux Etats-Unis a attiré plus d'un demi-million d'admirateurs.

Le chanteur avait annoncé récemment qu'il ne se rendrait pas aux Etats-Unis à l'occasion de sa prochaine tournée mondiale en raison du risque de descentes de la police de l'immigration (ICE) en marge de ses concerts. Sa tournée mondiale doit notamment passer par l'Amérique latine, l'Australie et l'Europe entre novembre 2025 et juillet 2026.

