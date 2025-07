Bublik triomphe à Gstaad ++ Encore un doublé pour Messi

Nouvelle victoire de Marc Marquez à Brno en MotoGP Marc Marquez ne fait que gagner Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Marc Marquez a obtenu une nouvelle victoire cette saison sur sa Ducati en remportant le Grand Prix MotoGP de Tchéquie à Brno. Il a devancé l'Italien Marco Bezzecchi et un autre Espagnol, Pedro Acosta.

C'est la 5e victoire consécutive du sextuple champion du monde. Il accroît son avance au championnat sur son frère cadet Alex (Ducati-Gresini) qui a chuté dimanche. "MM" s'était déjà adjugé la course sprint samedi et n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Seul Bezzecchi a réussi à rivaliser en début de course mais s'est fait dépasser au 8e tour par un Marc Marquez souverain qui s'est envolé ensuite vers la victoire.

Le coéquipier de Marc Marquez au sein de l'écurie d'usine Ducati, l'Italien Francesco Bagnaia, n'a pu faire mieux que 4e après s'être élancé de la pole position.

Déception pour les Suisses en Moto3 Les Suisses ont déçu en Moto3. Noah Dettwiler (20 ans) a terminé la course à la 19e place, alors que Lennox Phommara (18 ans) a chuté.

Convaincant lors des premiers jours à Brno avec un 5e rang lors d'un entraînement libre et une 14e place sur la grille, Dettwiler n'a pas pu suivre le rythme.

Lennox Phommara, qui remplaçait pour la deuxième (et sans doute dernière) fois l'Italien Luca Lunetta, a de nouveau chuté comme il y a une semaine au Sachsenring.

La course a été remportée par le leader du championnat du monde, l'Espagnol José Antonio Rueda, qui a augmenté son avance au classement du championnat du monde.



Alexander Bublik triomphe à Gstaad Alexander Bublik a remporté le Swiss Open de Gstaad Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Alexander Bublik (ATP 34) a remporté le Swiss Open de Gstaad. Le Kazakh de 28 ans s'est imposé pour la première fois dans un tournoi sur terre battue.

Dans une finale divertissante et intense, Bublik s'est imposé 6-4 4-6 6-3 face à la surprise argentine Juan Manuel Cerundolo (ATP 109) dans une Roy-Emerson-Arena pleine à craquer. Bublik est le premier Kazakh à s'imposer dans la station bernoise. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que des vainqueurs russes en 2013 (Mikhaïl Youzhny) et en 1995 (Evgeni Kafelnikov). Bublik est russe, mais il joue pour le Kazakhstan depuis 2017.

Bublik a commencé le tournoi au 33e rang mondial. Avec ce sixième tournoi enlevé, le Kazakh, qui était 24e mondial il y a 14 mois, se hisse à nouveau dans le top 30.

Cerundolo a lui fêté à Gstaad la victoire la plus précieuse de sa carrière en quarts de finale lorsqu'il a battu la tête de série no 1 Casper Ruud (ATP 13).

Cette finale fut longtemps indécise. Bublik, qui n'avait concédé qu'un seul jeu de service jusqu'ici, a perdu d'emblée son engagement. Il a néanmoins remporté le premier set 6-4 après trois quarts d'heure de jeu. Cerundolo a remporté le deuxième set sur le même score en breakant deux fois. Mais dans le set décisif, Bublik a retrouvé sa vista au service et a concrétisé sa deuxième balle de match après 2h09 de jeu.



Messi reprend ses habitudes de doublé, Miami écrase New York Lionel Messi a encore inscrit un doublé en MLS Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Lionel Messi a retrouvé son rythme de deux buts par match samedi. Il a inscrit un doublé lors de la victoire écrasante de l'Inter Miami sur la pelouse des New York Red Bulls (5-1) en MLS.

Après une série de cinq doublés en autant de matchs d'affilée, Messi était resté muet et Miami s'était incliné mercredi à Cincinnati (3-0).

Mais l'Argentin s'est montré particulièrement inspiré samedi: il a d'abord adressé une passe décisive à son ancien coéquipier de Barcelone Jordi Alba pour l'égalisation (1-1) puis a parfaitement combiné avec le même Alba qui a offert le but à Telasco Segovia (2-1), avant d'inscrire un doublé en seconde période.

L'octuple Ballon d'Or et son équipe de Miami pointent à la 5e place de la conférence Est à sept longueurs du leader Cincinnati, mais avec trois matches en moins.



Usyk champion du monde unifié des lourds après son KO contre Dubois Oleksandr Usyk a battu Daniel Dubois à Londres Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY L'Ukrainien Oleksandr Usyk est devenu champion du monde réunifié (WBA, WBC, WBO, IBF) des poids lourds. Ceci après sa victoire par KO au 5e round sur le Britannique Daniel Dubois, samedi à Londres.

Le boxeur originaire de Crimée, 38 ans, reste invaincu dans la catégorie reine au terme de son 24e succès, le 15e avant la limite.

Avant ce combat de réunification, il possédait les ceintures WBA, WBC, WBO. Samedi, il a ravi à son adversaire la ceinture IBF pour redevenir le champion incontesté qu'il avait déjà été début 2024.

Le duel entre les deux hommes était la revanche d'août 2023 à Wroclaw en Pologne quand l'Ukrainien avait déjà dominé son adversaire, de 11 ans son cadet, par arrêt de l'arbitre au neuvième round.

"Je remercie Jésus. Je remercie mon équipe. Je remercie Wembley", a déclaré Usyk, très croyant, qui a régulièrement déclaré par le passé qu'il combattait aussi pour le peuple ukrainien. "Ce soir, ce succès est pour les gens du monde entier", a-t-il ajouté, avant d'expliquer qu'il allait désormais prendre quelques mois de repos.

Dubois a lui "reconnu la supériorité" de son adversaire qu'il a pourtant bousculé à plusieurs reprises, avant d'être envoyé au sol à deux reprises dans le cinquième round.



Une Allemagne héroïque bat la France aux tirs au but La joie des Allemandes qualifi閑s pour les demi-finales de l'Euro Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'Allemagne est en demi-finale de l'Euro féminin. A Bâle, la sélection germanique a réussi un match héroïque pour éliminer la France 2-1 aux tirs au but.

Essorées les Allemandes, mais dans le dernier carré! A dix pendant 107 minutes, les joueuses de Christian Wück ont fait preuve d'un courage admirable face à des Tricolores bien brouillonnes.

Tout s'est accéléré à la 13e lorsque Kathrin Hendrich a choisi de compliquer la tâche de son pays en tirant les cheveux d'une Française dans les 16 m. Après visionnage de la VAR, l'arbitre a expulsé la joueuse de Wolfsburg et la France a pu bénéficier d'un penalty.

Grace Geyoro a transformé l'essai, mais la France n'a pas su profiter de cette supériorité numérique. A la 25e, Sjoeke Nüsken a pu égaliser pour des Allemandes héroïques en défense.

Après avoir vu deux réussites être annulées pour hors-jeu, les Françaises ont subi un penalty à la 69e. Seulement Nüsken a trouvé sur sa route la gardienne Pauline Peyraud-Magnin. Mais le plus bel arrêt appartient au dernier rempart allemand Ann-Katrin Berger durant la première période des prolongations. Après une tête de l'une de ses défenseures qui partait au fond, la gardienne est parvenue à empêcher le ballon de franchir la ligne au prix d'un effort admirable.

Tout s'est donc joué aux tirs au but et ce sont les Allemandes qui ont eu les nerfs les plus solides. Seule Dabritz a manqué son essai pour six tentatives réussies. Côté français, deux joueuses sont tombées sur Berger.

L'Allemagne aura le redoutable honneur d'affronter l'Espagne, tombeuse de la Suisse, en demi-finale.



Scheffler toujours en tête, McIlroy remonte à la 4e place Scottie Scheffler largement en t黎e du British Open Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Scottie Scheffler, no 1 mondial, poursuit la course largement en tête du British Open à l'issue du 3e tour samedi à Portrush. Un round marqué par la belle remontée du Nord-Irlandais Rory McIlroy.

Tout se jouera dimanche lors du 4e et dernier tour, mais l'Américain est bien parti pour aller chercher un quatrième Majeur, le deuxième de la saison après le Championnat GPA et le tout premier Open britannique de sa carrière.

Dans des conditions idéales contrairement aux deux premiers jours, sans pluie ni vent, sous un soleil radieux, le golfeur de 29 ans a conservé les commandes du classement, qu'il domine depuis vendredi, grâce à une journée idéale. Avec un eagle et deux birdies, pour aucun bogey, il a rendu une carte de 67, quatre coups sous le par.

"J'essaie simplement d'exécuter, sans trop réfléchir. J'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait jusqu'à présent et j'ai hâte de relever le défi de demain (dimanche)", a déclaré Scottie Scheffler à la veille du dernier tour.

Il pointe en haut du classement à -14 et devance déjà de quatre coups son dauphin chinois Li Haotong, de cinq l'Anglais Matthew Fitzpatrick, vainqueur de l'US Open 2022 et de sept le tenant du titre américain Xander Schauffele.

A domicile, la légende nord-irlandaise Rory McIlroy (2e mondial) a fait vibrer le public acquis à sa cause, en passant de la 12e à la 4e place grâce à une carte de 66, et notamment trois birdies sur ses quatre premiers trous.



Ovechkin demande le retour des Russes dans les compétitions Alexander Ovechkin lors d'un match de charité à Moscou Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Alex Ovechkin, meilleur buteur de l'histoire de la NHL, a appelé au retour des athlètes russes dans les événements sportifs internationaux. Il en a fait part samedi lors d'une visite à Moscou.

"J'espère que dans un futur proche, nous serons autorisés à participer et que les gars pourront prendre part aux JO et au championnat du monde pour représenter leur pays", a souhaité la star russe.

De retour dans son pays natal pour la première fois depuis qu'il a battu en avril le record du nombre de buts en saison régulière de NHL de Wayne Gretzky (895), Alex Ovechkin a été accueilli par des centaines d'admirateurs.

La star de 39 ans n'a jamais caché son soutien à Vladimir Poutine - posant à ses côtés sur sa photo de profil Instagram -, y compris après l'offensive militaire russe en Ukraine, déclenchée en février 2022. S'il n'a jamais dénoncé cette offensive, Ovechkin, qui joue depuis 2005 pour les Washington Capitals, a toujours pris soin de ne pas la soutenir publiquement.

Depuis février 2022, la très grande majorité des athlètes russes et bélarusses est toujours écartée de la plupart des compétitions sportives internationales. Certains sont désormais petit à petit autorisés à revenir sous bannière neutre dans certains sports s'ils n'ont pas affiché leur soutien pour l'offensive russe, comme cela a été le cas dans quelques disciplines aux JO de Paris.

En escrime, les sportifs russes et bélarusses sont ainsi autorisés à concourir depuis mars 2023. En tennis, les joueurs russes participent aux circuits professionnels.

Mais en hockey sur glace, la France a pu être repêchée pour les JO d'hiver 2026 de Milan Cortina (6-22 février), en remplacement de la Russie, toujours interdite. Et ils sont bannis du football et de l'athlétisme notamment.

Plusieurs fédérations internationales, dont celle de luge et du biathlon, ont elles aussi maintenu leur exclusion, et devraient être suivies par d'autres dans les prochains mois.



Audrey Werro championne d'Europe M23 du 800 m Audrey Werron'a pas tremblé en finale du 800 m à Bergen Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT Audrey Werro a décroché le titre européen M23 sur 800 m à Bergen en Norvège. Impériale, la Fribourgeoise l'a emporté en 1'57''42.

C'est en patronne qu'Audrey Werro est allée chercher l'or dans sa discipline de prédilection. A 21 ans, la coureuse de Belfaux fait vraiment partie des meilleures du double tour de piste.

En Norvège, elle est restée à 0''17 de son record national établi fin mai à Bydgoszcz (1'57''25). Mais Audrey Werro a attaqué la course directement en se portant en tête pour ne jamais laisser une autre athlète lui passer devant. La Romande a inexorablement créé un écart pour finalement s'imposer avec près de deux secondes sur l'Espagnole Rocio Arroyo. Le bronze va à la Britannique Abigail Ives.



Une cinquième finale pour Jil Teichmann Jil Teichmann, ici à Roland-Garros en mai, vit une belle semaine sur la terre battue de Iasi, en Roumanie. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jil Teichmann disputera dimanche à Iasi sa cinquième finale sur le circuit WTA. La Biennoise a battu samedi la Roumaine Sorana Cirstea, 6-4 6-3, en demi-finale de ce tournoi de catégorie 250.

La gauchère suisse (WTA 102) visera un troisième titre après ceux obtenus à Prague et à Palerme en 2019. Ses deux dernières finales sur le circuit s'étaient soldées par des défaites, à Lexington en 2020 et surtout au WTA 1000 de Cincinnati en 2021 face à l'ex-numéro 1 mondiale Ashleigh Barty.

A Iasi, Teichmann (28 ans) a bien réagi après avoir été menée 3-1 dans la première manche par la 53e mondiale. Elle est revenue à 3-3 en sauvant trois balles de break avant de remporter le set. Sur sa lancée, la Seelandaise a déroulé dans la deuxième manche en réalisant un rapide double break pour finalement s'imposer en un peu plus d'une heure et demie.

Jil Teichmann affrontera en finale une autre locale sur la terre battue roumaine: Jaqueline Cristian (WTA 51) ou Irina-Camelia Begu (WTA 110). Sa belle semaine lui assure déjà de remonter autour de la 80e place et elle pourrait même gagner dix rangs supplémentaires avec une victoire dimanche.



Arensman remporte la 14e étape Thymen Arensman s'est imposé à Superbagnères Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Néerlandais Thymen Arensman a remporté la 14e étape du Tour de France entre Pau et Superbagnères dans les Pyrénées. 2e, Tadej Pogacar a conservé son maillot jaune sans difficulté.

Le Slovène a repris 6 secondes à Jonas Vingegaard pour disposer d'un matelas de 4'13 sur le Danois.

Pour cette grande étape des Pyrénées avec le triptyque Tourmalet, Aspin, Peyresourde, l'équipe UAE a contrôlé le peloton, mais une échappée a tout de même pu se former et compter jusqu'à 3'30 d'avance. Au sein de cette échappée, Thymen Arensman s'est montré le plus fort. Il enlève la plus belle victoire de sa carrière, lui qui n'avait jusqu'ici remporté qu'une seule étape sur un grand Tour (Vuelta en 2022).

Le Batave d'Ineos Grenadiers a pu maintenir son avance dans la dernière ascension vers Superbagnères dans le brouillard et a devancé Pogacar de 1'08.

Le Slovène a donné l'impression d'être magnanime avec ses sujets en laissant cette victoire, plutôt que de se payer un triplé pyrénéen. Vingegaard a tenté d'attaquer le patron à un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée, mais Pogacar n'a pas eu de soucis. Et au moment de sprinter il a collé une mine qui lui a non seulement permis de bénéficier des 6 secondes de bonification (4 pour Vingegaard), mais aussi de reprendre 4 secondes supplémentaires à son dauphin.

Cette étape a été marquée par l'abandon du 3e du général, le Belge Remco Evenepoel, qui n'avait plus d'énergie et qui a lâché dès les premières pentes du Tourmalet.

Dimanche, le peloton partira de Muret pour rejoindre Carcassonne sur 169,3 km. Une étape propice aux baroudeurs avec deux bonnes bosses. Lundi, c'est la deuxième journée de repos qui attend les coureurs avant l'étape du Mont Ventoux mardi.



Ehammer 5e à Londres, Wanyonyi et Bol enchaînent Simon Ehammer 5e à Londres Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Au meeting Diamond League de Londres, Simon Ehammer a dépassé les 8 m à la longueur, mais cela ne lui a pas permis d'intégrer le top 3. L'Appenzellois s'est classé 5e avec un bond à 8m03.

La victoire est revenue au Jamaïcain Wayne Pinnock avec 8m20, soit un centimètre de mieux que le double champion du monde, Miltiadis Tentoglou. Le Jamaïcain Carey McLeod complète le podium (8m10).

Auteurs des meilleures performances mondiales de l'année dans leur discipline la semaine dernière à Monaco, Emmanuel Wanyonyi (800 m) et Femke Bol (400 m haies) ont enchaîné avec des victoires solides samedi à Londres.

Sur 800 m, Wanyonyi a signé sa quatrième victoire de suite en Diamond League avec un nouveau chrono solide (1'42''00) pour devancer dans les derniers mètres le Canadien Marco Arop (1'42''22).

Sur 400 m haies, la Néerlandaise Femke Bol s'est imposée sans surprise en 52''11 et a signé sa 29e victoire en 29 courses sur 400 m haies en Diamond League.



Marc Marquez gagne le sprint en Tchéquie Marc Marquez a remporté sa 11e course sprint de la saison, sur 12 disputées. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Marc Marquez (Ducati) a remporté samedi sa 11e course sprint de la saison sur 12 disputées. Il a devancé les KTM de Pedro Acosta et Enea Bastianini sur le circuit de Brno, en République tchèque.

Marquez, actuel leader du championnat du monde, continue d'écraser la concurrence dans sa quête d'un septième titre en MotoGP.

L'Espagnol, comme son coéquipier chez Ducati Francesco Bagnaia, a toutefois connu des problèmes de pression de pneus samedi. Les deux pilotes ont ainsi dû ralentir à la mi-course et laisser passer des concurrents pour faire remonter cette pression qui risquait de tomber sous le minima imposé.

Marc Marquez a repris son bien dans l'avant-dernier tour mais l'Italien Bagnaia n'a terminé que 7e alors qu'il s'était élancé en pole-position.

Le grand frère d'Alex Marquez tentera de remporter son 8e Grand Prix de la saison dimanche. Le sextuple champion du monde a remporté les quatre précédents, le dernier en date en Allemagne la semaine passée.



Remco Evenepoel abandonne dans le Tourmalet Remco Evenepoel quitte le Tour de France apr Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Remco Evenepoel a abandonné samedi lors de la 14e étape du Tour de France alors qu'il était dans l'ascension du col du Tourmalet. Le Belge était en difficulté depuis l'arrivée dans les Pyrénées.

Le maillot blanc et troisième du classement général avait été incapable de suivre le rythme des deux favoris au général, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard lors des deux premières étapes pyrénéennes. Samedi, le double champion olympique en titre a été lâché par le peloton dès les premières rampes du Tourmalet, col hors catégorie.

Un temps dans un groupe à une quarantaine de secondes du peloton maillot jaune, Evenepoel a fini par sortir de la roue de son coéquipier Pascal Eenkhoorn avant de se laisser décrocher, passablement agacé par la présence d'une moto-caméra à ses côtés. Il a finalement mis pied à terre et est monté à bord d'une voiture de l'équipe à 9 km du sommet.

Un "chrono" et c'est tout Evenepoel, 25 ans, avait pourtant réussi un début de Tour de France encourageant. Vainqueur du contre-la-montre autour de Caen lors de la 5e étape, il avait abordé les Pyrénées maillot blanc sur le dos, avec un retard d'une minute sur Pogacar et 16 secondes d'avance sur Vingegaard.

Mais dès la première étape dans le premier gros massif montagneux de ce Tour de France, jeudi, le Belge a été en difficulté, distancé dès le col du Soulor, limitant cependant la casse en terminant l'étape à son rythme à Hautacam.

Le lendemain, il a semblé vidé de ses forces dans le contre-la-montre de 10,9km jusqu'à l'altiport de Peyragudes, et a même vu Jonas Vingegaard, parti deux minutes après lui, le dépasser à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il a peiné à trouver des explications à sa défaillance, finalement confirmée samedi.

Evenepoel a connu une préparation hivernale tronquée par un grave accident, lorsqu'il avait heurté la portière d'une voiture de la Poste belge. Pour sa première course par étapes de l'année, il avait pris la 5e place du Tour de Romandie en mai, assurant toutefois être dans les temps pour viser le podium sur la Grande Boucle.

Deux autres abandons Ce début d'étape entre Pau et Luchon-Superbagnères a aussi été marqué par l'abandon du Danois Mattias Skjelmose. Le vainqueur de l'Amstel Gold Race a été victime d'une chute. Le leader belge de l'équipe TotalEnergies Steff Cras, lâché dans la plaine en tout début d'étape, a lui aussi jeté l'éponge.



La Suisse a attiré un "nouveau public", selon Dominique Blanc Dominique Blanc (à gauche), Pia Sundhage (au centre) et Marion Daube retiennent beaucoup de positif du parcours de l'équipe de Suisse dans son Euro. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX "Un nouveau public" a soutenu la Suisse lors de l'Euro, estime Dominique Blanc. Le président de l'ASF s'est satisfait du parcours de l'équipe de Pia Sundhage samedi en conférence de presse.

"Je retiens deux moments forts: le but décisif à la 93e minute contre la Finlande, et la marche des fans qui a rassemblé 25'000 personnes hier (réd: vendredi) à Berne avant le quart de finale", a déclaré Dominique Blanc à l'heure de tirer le bilan aux côtés de Pia Sundhage et de la directrice du football féminin à l'ASF, Marion Daube.

"Nous avons vu des gens qui viennent d'ordinaire peu au stade venir nous soutenir. C'était un public familial, avec beaucoup d'enfants, qui s'est intéressé au football grâce à l'aura dégagée par cette équipe", a poursuivi le président sortant de l'ASF.

Avenir de Sundhage pas décidé Interrogée sur l'avenir de Pia Sundhage, Marion Daube n'a fermé aucune porte. "Pia à un contrat jusqu'à la fin de l'année 2025 et toutes les possibilités sont envisagées", a expliqué la dirigeante. "Nous ne voulons pas nous engager dans une direction ou une autre si peu de temps après l'Euro. Nous allons prendre le temps d'y réfléchir, mais la décision finale reviendra surtout à Pia."

Marion Daube a également espéré que la dynamique engendrée par l'équipe de Suisse se poursuivra dans le futur. "Il faudra profiter de cet élan dès l'automne. Et je m'adresse à tout le monde en disant que le football continue entre-temps, que ce soit dans les ligues régionales ou en Super League. Allez voir les matches, soutenez les femmes et les filles, engagez-vous. Nous avons suscité un grand intérêt et j'attends beaucoup de l'avenir", a-t-elle lancé.

Cette qualification historique pour les quarts de finale d'un Euro a également établi de nouveaux standards pour la Suisse. "Notre objectif est de nous qualifier pour toutes les phases finales des tournois internationaux, que ce soit avec l'équipe A ou les jeunes", a expliqué Marion Daube. "Pia a très bien réussi à intégrer la nouvelle génération et les joueuses expérimentées ont toutes apporté une contribution importante. L'esprit d'équipe est vraiment remarquable et cela nous permet d'envisager l'avenir sereinement."