Deux penalties pour le Real Madrid ++ Le FC Winterthour revient de loin

"Canelo" Alvarez conserve ses ceintures mondiales Canelo Alvarez reste le roi des super-moyens Image: KEYSTONE/AP/John Locher Saul "Canelo" Alvarez a conservé ses trois ceintures mondiales des poids super-moyens samedi à Las Vegas. La superstar mexicaine a battu par décision unanime l'Américain Edgar Berlanga. Le natif de Guadalajara a ainsi infligé sa première défaite à Berlanga (22 victoires), qu'il a envoyé au tapis dans le troisième round. Alvarez, 34 ans, signe un 62e succès (39 par KO) pour deux nuls et autant de revers. De quoi garder ses ceintures WBA, WBO et WBC en catégorie super-moyens.

Une dernière fête pour célébrer l'équipe de France Paris 2024 a fait l'objet d'une ultime fête samedi Image: KEYSTONE/EPA/ED JONES / POOL Après l'été à succès des Jeux de Paris, plusieurs centaines d'athlètes français ont défilé samedi sur les Champs-Elysées. Plus d'une centaine a été décorée lors d'une ultime fête olympique qui s'est conclue par un concert géant en forme de florilège. Pour l'occasion, la vasque s'est envolée une dernière fois depuis le jardin des Tuileries, teintée cette fois de bleu, de blanc et de rouge sur l'air de "La foule" d'Edith Piaf. Dès le début de l'après-midi, au milieu d'un important dispositif de sécurité, des milliers de spectateurs se sont massés sur le haut de l'avenue parisienne pour rendre hommage aux héros de l'été, comme le nageur Léon Marchand, quatre fois médaillé d'or. En milieu d'après-midi, la parade a démarré sous le soleil par un feu d'artifice tricolore autour de l'Arc de Triomphe, comme celui qui avait inauguré la cérémonie d'ouverture sur la Seine le 26 juillet. Les fameuses mascottes Phryges se sont dandinées sur le podium avant que les volontaires et les membres du comité d'organisation défilent. Le designer de la torche et de la vasque olympique, Mathieu Lehanneur, ainsi que Thomas Jolly directeur artistique des cérémonies, et le président du comité d'organisation Tony Estanguet étaient de la partie. Sorte de marraine de ces JO de Paris, la championne olympique Marie-José Pérec, qui avait allumé la vasque avec le judoka Teddy Riner, a déclaré samedi la gorge nouée et les yeux mouillés: "Ce soir, c'est terminé". Riner en costume cravate Plus de 300 olympiens et paralympiens étaient présents samedi, au sein d'un défilé rassemblant au total entre 8000 et 10'000 personnes. Le président de la République Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu en présence du président du CIO Thomas Bach. La patrouille de France a fait le show dans le ciel dégagé de Paris. Ensuite, 118 médaillés ont été décorés sur une scène autour de l'Arc de Triomphe par d'anciens sportifs (Didier Deschamps, Youri Djorkaeff...), d'élus comme la maire de Paris Anne Hidalgo, ou de membres du gouvernement démissionnaires comme Gérald Darmanin ou Amélie Oudéa-Castéra. Emmanuel Macron a notamment décoré Léon Marchand, Félix Lebrun, Antoine Dupont ou encore Aurélie Aubert, médaillée d'or de boccia. Avec sa troisième médaille d'or en individuel, Teddy Riner, en costume cravate, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Cette tradition de décorer les médaillés remonte aux Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964. Avec 16 titres et 64 médailles, la France a réalisé à domicile les meilleurs JO de son histoire, et atteint son objectif d'être dans le top 5 des nations.

Messi de retour avec un doublé et un assist Messi (10) a brillé pour son retour en MLS samedi Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Lionel Messi s'est fendu d'un doublé et d'une passe décisive samedi pour son retour de blessure avec l'Inter Miami en MLS. L'Argentin est impliqué sur tous les buts de son équipe, victorieuse 3-1 contre Philadelphie. Le no 10 n'avait plus joué depuis le succès final de l'Argentine en Copa America contre la Colombie le 14 juillet en raison d'une blessure à la cheville. Il fallait même remonter au 1er juin pour voir Messi sous les couleurs de l'Inter Miami, privé de sa star pendant huit matches de championnat. L'octuple Ballon d'or, âgé de 37 ans, s'est remis dans le bain sans attendre. Il a enfilé deux pions en quatre minutes (26e, 30e) et délivré une passe décisive pour Luis Suarez au bout du temps additionnel (98e), alors que Philadelphie menait 1-0 depuis la 2e minute. "La vérité, c'est que je suis un peu fatigué (...) La chaleur et l'humidité à Miami n'aident pas non plus mais je voulais vraiment revenir, j'étais éloigné des terrains depuis longtemps", a réagi "La Pulga" après la rencontre. L'Inter Miami est toujours de loin la meilleure équipe de MLS, comptant dix points de plus que son dauphin Cincinnati en Conférence Est et autant de longueurs d'avance sur le Los Angeles Galaxy, dans la Conférence Ouest, à six journées de la fin du championnat régulier.

Deux penalties pour le Real Madrid Kylian Mbappé félicité par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/EPA/JUAN HERRERO Deux penalties ont permis au Real Madrid de battre la Real Sociedad 2-0 à San Sebastian lors de la 5e journée de La Liga. Vinicius et Mbappé ont marqué. Les hommes de Carlo Ancelotti ont donc dû compter sur des phases arrêtées en deuxième mi-temps (58e et 75e) pour l'emporter en pays basque. Ce succès permet aux Merengue de revenir à un point du Barça. Les Catalans affrontent Gérone dimanche après-midi.

Winterthour revient de loin Stefanos Kapino: le sauveur du FC Winterthour. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Avant les matches du FC Lucerne, du Servette FC et du FC Bâle dimanche, aucune équipe de Super League n’a connu les affres de l’élimination en Coupe de Suisse. Mais le FC Winterthour revient de loin. A Wil, les Zurichois étaient menés 2-1 jusqu’à la 117e minute par la formation saint-galloise de Challenge League. Remo Arnold pouvait toutefois égaliser avant que son gardien Stefanos Kapino ne détourne deux frappes dans la séance des tirs au but. Tous les frappeurs zurichois, dont Fabian Frei pour son premier match sous ses couleurs, ont réussi leur tentative. Enfin au Locle face au Communal Sport, le FC Zurich a dû attendre la seconde période pour trouver l’ouverture et s’imposer finalement 3-0. Mais avec le 0-0 qui a sanctionné la première mi-temps, les Loclois, qui évoluent en 2e ligue, ont fait honneur à la Coupe de Suisse.

Denis Zakaria marque encore Denis Zakaria: un capitaine qui illumine le jeu de l'AS Monaco. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A la peine dimanche contre l’Espagne, Denis Zakaria a sorti le grand jeu à Auxerre. Le capitaine de l’AS Monaco a été l’un des hommes du match lors de cette rencontre remportée 3-0 par ses couleurs. Le Genevois a délivré une merveilleuse ouverte sur la droite pour permettre au Brésilien Vanderson d’inscrire le 2-0 à la 25e minute. Il a ensuite scellé le score à la 89e pour son deuxième but de la saison après celui inscrit le 1er septembre lors du 1-1 contre Lens. Si Denis Zakaria a rayonné, Breel Embolo n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Titularisé face au néo-promu, le Bâlois a pesé sur la défense adverse, mais il n’a pas témoigné de l’efficience voulue dans le dernier geste. Troisième Suisse titulaire, Philipp Köhn a signé son troisième clean-sheet en quatre rencontres. Il a pleinement saisi sa chance que la blessure au genou du Polonais Radoslaw Majecki lui a offerte pour, peut-être, regagner une place de titulaire perdue en février dernier.

Angelica Moser 5e à Bruxelles Angelica Moser a pris la 5e place des finales de Diamond League à Bruxelles Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Angelica Moser a pris la 5e place du concours à la perche des finales de Diamond League à Bruxelles. La Zurichoise a passé 4,70 m. Après avoir raté son premier essai à 4,55 m, Angelica Moser a franchi cette barre puis 4,70 m dès sa première tentative. Mais elle a ensuite échoué à trois reprises devant une barre à 4,80 m. Une hauteur que Molly Caudery, Alysha Newman, Sandi Morris et Nina Kennedy ont passée. Seulement les trois premières ont buté à 4,88 m alors que la championne olympique australienne Nina Kennedy a effacé cette barre à son premier essai pour enlever le concours.

Vevey pousse les Young Boys dans leurs derniers retranchements Le Veveysan Alexis Franck Charvey devance Cedric Itten. YB n'a pas été à la fête samedi. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI A trois jours de leur choc contre Aston Villa, les Young Boys ne se sont pas vraiment rassurés à Vevey. Ils ont, en effet, bien souffert pour se défaire du promu de Promotion League. Les Bernois se sont imposés 4-2 grâce à une réussite de Darian Males à la... 82e minute, Meschak Elia signant le 4-2 dans le temps additionnel. Ils avaient mené 2-0 à la pause avant qu’un doublé de Mohamed Chaïbi ne relance complètement ce seizième de finale. La formation de Patrick Rahmen a toutefois logiquement relevé la tête après l’égalisation à la 73e de l’Algérien pour reprendre les commandes du match. Seule équipe romande de Super League en lice samedi, le Lausanne-Sport n’a pas connu les mêmes frayeurs en terre bernoise face à Aemme, une équipe de 2e ligue. L’ouverture du score dans les premières secondes de Teddy Okou a grandement facilité les choses pour signer une victoire 4-0 sans histoire. Relégué en Challenge League, Stade Lausanne-Ouchy a, en revanche, failli. Les Lausannois ont été battus 1-0 à Langenthal, piégés sur une réussite à la 2e minute de l’ex-joueur des Grasshoppers Amel Rustemoski.

Wiebes l'emporte, Rüegg 11e Lorena Wiebes s'est imposée au sprint Image: KEYSTONE/AP/Omar Havana Lorena Wiebes a triomphé au sprint pour devenir championne d'Europe dans le Limbourg belge. La Néerlandaise a devancé l'Italienne Elisa Balsamo et la Polonaise Daria Pikulik. Dans le camp suisse, il faudra encore attendre avant de glaner une médaille européenne sur la course en ligne. Noemi Rüegg a réussi à se mêler à la lutte finale, mais la Zurichoise a terminé aux portes du top 10 (11e). Elise Chabbey n'est pas parvenue à empêcher une décision au sprint dans cette course de 172 km contrôlée par des Bataves extrêmement solides. Depuis que les Championnats d'Europe existent (2016), les Néerlandaises l'ont emporté huit fois sur neuf. Wiebes avait déjà triomphé en 2022.

Lausanne enchaîne sur la scène européenne Ken Jäger a encore marqué pour le LHC en Coupe d'Europe Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a signé une troisième victoire en quatre rencontres de Champions League. En Hongrie, les Vaudois ont dominé Fehervar 3-1. Ce troisième succès de rang sur la scène européenne permet aux Vaudois de voir l'avenir avec une certaine sérénité. Avec 10 points au compteur et encore Storhamar ainsi que Tappara Tampere à affronter en octobre, les Lions sont bien placés pour faire partie des 16 meilleures équipes qui participeront aux huitièmes de finale. Dominateurs, les Lausannois ont dû attendre un power-play à la 36e pour ouvrir la marque grâce à Damien Riat. Le 2-0 est tombé à la 44e de la crosse de Janne Kuokkanen. Les Hongrois ont réduit la marque à la 46e, mais les hommes de Geoff Ward ont permis au portier Antoine Keller de signer une jolie victoire. Ken Jäger a scellé le score dans la cage vide.

Signé Erling Haaland bien sûr Erling Haaland: parti pour battre encore bien des records cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Scott Heppel Manchester City est déjà seul en tête de la Premier League. Victorieux 2-1 de Bentford, les Mancuniens ont pleinement exploité le faux pas de Liverpool, battu 1-0 à Anfield Road par Nottingham Forest. Menés après seulement... 23’’ de jeu, Manchester City a retourné la situation avant la pause grâce à un doublé d’Erling Haaland pour ses 8e et 9e buts en championnat après seulement quatre journées. Manuel Akanji a disputé l’intégralité de la rencontre pour une performance sans tache. Avec cette quatrième victoire en quatre matches, le quadruple champion en titre n’a peut-être pas creusé un premier écart, mais il a annoncé un signal clair à ses adversaires : il faudra être très fort pour lui ravir sa couronne.

Fabian Rieder brille à Mönchengladbach Fabian Rieder: 2 assists pour le VfB Stuttgart à Gladbach. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fabian Rieder est en passe de s’imposer au VfB Stuttgart. Le joueur prêté par Rennes a délivré deux assists lors du succès 3-1 de ses couleurs à Mönchengladbach. A trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions, Fabian Rieder a été à l’origine des deux réussites de l’ex-St. Gallois Ermedin Demirovic avec un déboulé sur le flanc droit pour le 2-1 et un corner parfaitement botté pour le 3-1. Cette défaite annonce une saison encore bien laborieuse pour le Gladbach de Gerardo Seoane, de Jonas Omlin et de Nico Elvedi. La journée a également été faste pour Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen. Deux semaines après sa défaite contre Leipzig, le champion a réagi de la plus belle des manières à Hoffenheim. Le Bayer s’est imposé 4-1 avec une passe décisive de Granit Xhaka sur le 2-0 de Victor Boniface. Cédric Zesiger n’a, en revanche, pas été à la fête. L’ancien défenseur des Young Boys qui n’est plus dans les petits papiers de Murat Yakin a commis une faute de main pour un penalty sifflé à la 82e minute qui a permis à l’Eintracht Francfort de gagner 2-1 à Wolfsburg.

Alinghi largement battu par Britannia Britannia, à gauche, a battu Alinghi lors de la première régate des demi-finales de la Coupe Louis Vuitton Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir Alinghi a été nettement dominé lors du premier duel des demi-finales de la Coupe Louis Vuitton. Le défi suisse n'a pas su utiliser son meilleur départ face à Britannia. Contrairement aux deux duels du Round Robin, Alinghi a cette fois manoeuvré comme il fallait, mais cela n'a pas suffi. Au final, les Helvètes ont concédé plus de deux minutes. Le deuxième duel aura lieu plus tard samedi après-midi. Le premier à remporter cinq victoires accèdera à la finale de la Coupe Louis Vuitton Cup et rencontrera le vainqueur du duel entre les Italiens de Luna Rossa ou les Américains d'American Magic. Comme les Britanniques, les Italiens ont assumé leur rôle de favori en enlevant le premier duel de la demi-finale.

Une Ferrari et une McLaren en première ligne Charles Leclerc le plus rapide samedi à Bakou. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Charles Leclerc (Ferrari) partira en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce dimanche à Bakou. Le Monégasque partagera la première ligne avec l'Australien Oscar Piastri (McLaren), L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) partiront de la deuxième ligne. Le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull) ne sera que sixième sur la grille. Dimanche, Red Bull pourrait perdre la tête du championnat constructeurs au profit de McLaren qui n'est distancée que de huit points. Si tout reste à jouer dimanche, l'écurie autrichienne reste pour l'instant en position de force face à sa rivale anglaise puisque la deuxième McLaren, celle de Lando Norris, ne partira que d'une très lointaine 17e place sur la grille. Le Britannique, deuxième du championnat à 62 points de Verstappen, a expliqué avoir été gêné par un drapeau jaune dans son unique tour rapide lors de la première partie des qualifications (Q1), l'obligeant à ralentir.