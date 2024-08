Djokovic aura son musée ++ Johaug va revenir

Morgane Métraux et Albane Valenzuela peuvent rêver Une très belle entame pour Morgane Métraux. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Morgane Métraux, surtout, et Albane Valenzuela ont entamé de manière idéale le tournoi olympique sur le Golf National de Guyancourt. La Vaudoise pointe à un probant 3e rang - certes à égalité avec trois autres concurrentes -, la Genevoise en 13e position. Auteur de deux birdies sur les deux derniers trous, Morgane Métraux a rendu une carte de -2 pour se retrouver à 5 coups de la leader, la Française Céline Boutier. Albane Valenzuela est quant à elle dans le par, après un dernier trou compliqué conclu en trois putts, à égalité avec la tenante du titre et no 1 mondial Nelly Korda. "J'ai atteint mon objectif", a lâché Morgane Métraux en zone mixte. "Je voulais profiter de cette superbe ambiance. J'ai cherché à ne pas la prendre comme une pression mais comme une motivation, afin de pouvoir rester sereine", a-t-elle poursuivi. "J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas gagner un tournoi le premier jour, mais qu'on peut en sortir. Je suis dans le coup, mais le chemin est encore long", a poursuivi Morgane Métraux, qui ne regrettait pas ce putt qui aurait pu lui offrir un eagle sur le no 18. "J'avais déjà rentré un très long putt au 17, je ne peux pas tous les rentrer", a-t-elle souri. Satisfaction également pour Albane Valenzuela, qui possédait deux coups d'avance sur sa compatriote à l'issue d'un trou no 12 qu'elle a négocié quelques minutes après la Vaudoise. La Genevoise a su se remettre du double bogey commis au no 13, réussissant un birdie dans la foulée pour retrouver le par. "A côté de la plaque au 18" "Je fais des erreurs aux nos 12 (red: bogey) et 13. Mais j'ai réussi de bonnes mises en jeu. Je me suis bien accrochée, j'ai bien contrôlé mes putts même si j'étais à côté de la plaque au 18", a-t-elle analysé. "J'ai su être patiente et ne pas prendre de risques inutiles", a-t-elle précisé. "Ca peut être pénalisant quand on est trop agressif", a encore expliqué Albane Valenzuela qui, comme Morgane Métraux, s'est nourrie de l'enthousiasme du nombreux public. "Le public m'a calmée. J'étais plus nerveuse il y a deux jours, j'avais hâte que cela commence", a souligné la Genevoise, qui est prête à lâcher les chevaux: "Si l'opportunité se présente, je saurai jouer de manière agressive."

La Serbie va construire un musée Djokovic Novak Djokovic a décroché sa première médaille d'or olympique. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong 24 Grand Chelem, sept Masters, une Coupe Davis, l'or olympique, et bientôt, un musée. La Serbie s'apprête à construire à Belgrade un édifice consacré à Novak Djokovic, a annoncé son président. "Nous venons d'avoir les premières discussions sur la construction du musée Novak Djokovic, qui sera une nouvelle attraction pour la ville", a déclaré Aleksandar Vucic. "Majorque a un musée Rafael Nadal. Nous ferons en sorte de montrer ce que Djokovic a fait pour notre pays, tout en attirant les touristes", a ajouté le président, espérant que le musée puisse ouvrir en 2027. "Novak est plus grand que Nadal." Novak Djokovic, le joueur ayant passé le plus grand nombre de semaines au rang de no 1 mondial, aujourd'hui no 2, est depuis longtemps une idole en Serbie. Le tennisman installé à Monaco y revient régulièrement. Il manque rarement une occasion de déclarer son amour pour son pays, suscitant parfois la polémique, comme à Roland-Garros en 2023 lorsqu'il avait affirmé que le Kosovo, ancienne province serbe indépendante depuis 2008, était "le coeur de la Serbie". "Je n'aurais jamais pu renoncer à mon rêve, celui de remporter cette médaille d'or, tout comme le peuple serbe a toujours cru en moi", a écrit le tennisman sur Instagram mardi après son premier sacre olympique, à 37 ans. "Cela a beau être moi qui détiens cette médaille, je veux que chaque Serbe sache qu'elle nous appartient à tous. Représenter notre nation est le plus grand honneur au monde", a-t-il ajouté.

Maud Jayet en chocolat Maud Jayet a décroché la médaille en chocolat en ILCA 6 aux JO Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Maud Jayet a dû se contenter de la 4e place en ILCA 6 aux JO. La Vaudoise a pris la 7e place de la dernière course, alors que la Norvégienne Line Flem Hoest s'est classée 2e et lui a pris le bronze. Rageant pour la navigatrice de 28 ans qui termine au pied du podium. Mais sur la dernière course, celle pour les médailles, elle n'a jamais réussi à faire mieux que 7e. Que ce soit lors du premier pointage intermédiaire ou tout au long de la course, la Vaudoise a conservé cette 7e place. Tandis que devant, la Norvégienne Line Flem Hoest a poussé pour assurer sa place sur le podium. Jayet accuse au final un retard de 15 points sur le podium. La Néerlandaise Marit Bouwmeester était assurée de remporter le titre olympique avant la dixième manche finale. La championne du monde danoise Anne-Marie Rindom, championne olympique à Tokyo, a remporté l'argent. Jayet pouvait espérer une médaille avant la Medal Race (10 meilleures), qui a dû être repoussée de mardi à mercredi, puis encore de deux heures, en raison d'un vent trop faible. Quatrième avant le départ, il manquait cinq points à la Vaudoise (3 rangs dans la Medal Race qui comptent double) pour déloger Hoest de la troisième place. La Scandinave n'a pas laissé planer le doute en prenant la 2e place de cette dernière régate. Jayet aurait dû franchir la ligne d'arrivée devant la Norvégienne et espérer que deux bateaux se glissent entre les deux. C'est pour cela que la jeune femme de 28 ans a pris beaucoup de risques dès le début en choisissant sa ligne, mais le vent n'était pas de son côté. Jayet rêvait d'une médaille olympique trois ans après sa première à Tokyo, où elle avait terminé 19e dans la même catégorie (Laser Radial à l'époque), et après avoir remporté deux fois l'argent aux championnats du monde. Elle aurait bien aimé être la première à offrir à la voile suisse un podium aux Jeux après de nombreuses années d'attente. La dernière fois que Swiss Sailing a ramené du métal, c'était en 1968, lorsque Bernhard Dunand, Louis Noverraz et Marcel Stern avaient remporté l'argent dans la classe des 5,5 mètres.

Therese Johaug de retour pour les Mondiaux 2025 Therese Johaug sera de la partie lors des prochains Championnats du Monde en Norvège. Image: KEYSTONE/EPA NTB/LISE ASERUD La fondeuse norvégienne Therese Johaug a annoncé qu'elle allait effectuer son retour en vue des Mondiaux 2025. La quadruple championne olympique avait interrompu sa carrière après les JO de Pékin. "En 2022, j'ai posé mes skis parce que je souhaitais fonder une famille, mais j'ai continué à m'entraîner parce que cela me procure tellement de joie", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. La championne âgée de 36 ans a expliqué mercredi en conférence de presse avoir toujours "adoré" son sport. Mais "le rêve de devenir mère était si grand que j'ai quand même choisi de renoncer" durant ces deux ans, a-t-elle ajouté. Après son annonce à l'issue des Jeux d'hiver de Pékin, la skieuse s'est mariée et a eu un enfant avec le rameur norvégien Nils Jakob Hoff, en 2023. Elle a repris l'entraînement après son accouchement, mais la décision de faire son retour en compétition a pris un peu plus de temps. "Après tout, il y a des championnats du monde à Trondheim. Je me dis depuis le début que c'est bien de faire un retour", a déclaré Therese Johaug, qui a été 14 fois championne du monde de ski de fond. Les Mondiaux de Trondheim auront lieu du 25 février au 9 mars 2025, et la Norvégienne ne se cache pas: "Je rêve de l'or", a-t-elle proclamé. Johaug avait remporté trois de ses quatre médailles d'or olympique à Pékin en 2022. Quatre ans plus tôt, elle avait en revanche été privée des JO de Pyeongchang après avoir été testée positive à un stéroïde, à la suite de l'utilisation d'une crème pour des brûlures aux lèvres. Cet épisode douloureux de sa carrière n'a pas entamé l'immense popularité de la jeune femme en Norvège, pays de très loin le plus titré en ski nordique, avec un total de 425 médailles accumulées en Championnats du monde.

Pauline Ferrand-Prévot chez Visma pour "gagner le Tour de France" Pauline Ferrand Prevot a délaissé la route pour le VTT depuis plusieurs années. Elle vient de décrocher le titre olympique de cross country. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot, qui avait exprimé son souhait de revenir au cyclisme sur route, a signé un contrat de trois ans avec Visma-Lease a bike. Ferrand-Prévot (32 ans) rejoindra l'équipe féminine de Visma-Lease a bike en 2025, a indiqué mercredi la formation néerlandaise dans un communiqué. Polyvalente à l'extrême, la Française compte 15 titres de championne du monde dans toutes les disciplines du vélo. Focalisée sur le VTT depuis 2019, elle a rejoint la superstructure Ineos fin 2022 et vient de briser la malédiction en remportant l'or olympique aux Jeux de Paris, la distinction qui manquait à son immense palmarès en VTT. Pauline Ferrand-Prévot a d'ores et déjà fixé son grand objectif: "Je veux gagner le Tour de France femmes", a déclaré la cycliste tricolore, citée dans le communiqué. "Elle sera notre leader dans les grands Tours mais pourra aussi disputer les classiques wallonnes", a commenté le manager de Visma Rutger Tijssen.

La catastrophe pour Dominic Lobalu sur 5000 m Dominic Lobalu était déçu après avoir chuté lors des séries du 5000 m, mais il est finalement repêché Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Dominic Lobalu a vécu un cauchemar lors des séries du 5000 m olympique. Le champion d'Europe du 10'000 m a été entraîné dans une chute dans la dernière ligne droite. "C'est un sentiment horrible, a reconnu celui qui doit courir pour l'équipe des réfugiés aux JO puisqu'il n'a pas de passeport suisse. Un Français s'est décalé et j'ai attrapé son pied. Tout s'est passé très vite." Les huit premiers de cette course ont pu valider leur ticket pour la finale. On verra si Lobalu obtient un repêchage. Dans l'autre série, cela n'a pas passé pour Jonas Raess. Le Zurichois de 30 ans a fini 12e de sa course en 13'55''04. Il fallait être dans les huit premiers et le 8e qualifié a coupé la ligne en 13'52''62.

Ditaji Kambundji en demi-finales du 100 m haies Ditaji Kambundji a terminé 3e de sa série Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ditaji Kambundji s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 m haies olympique. La Bernoise a terminé 3e de sa série en 12''81. La petite soeur de Mujinga a réalisé un excellent départ avant de caler un peu sur la fin. La Bernoise de 22 ans a glissé sur SRF qu'elle était soulagée de ne pas avoir à disputer le repêchage. La vice-championne d'Europe a réussi le 13e meilleur chrono de ces séries, à 0''41 de son record de Suisse. La victoire est revenue à la Jamaïcaine Danielle Williams (12''59) devant l'Irlandaise Sarah Lavin (12''73). Les demi-finales se tiendront vendredi en matinée et la finale est agendée à samedi à 19h35.

Pas de finale pour Sascha Lehmann Sascha Lehmann n'a pas tenu longtemps sur son parcours Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Sascha Lehmann a réalisé une prestation décevante dans l'épreuve de difficulté en escalade, sur le site du Bourget. Le grimpeur bernois ne verra pas la finale olympique du combiné. Sascha Lehmann pointait au 13e rang après son passage, alors que seuls les huit premiers athlètes se qualifient pour la finale. Auteur d'une erreur assez tôt, le Suisse n'a pas atteint les prises les plus difficiles sur une voie qui aurait pourtant dû lui convenir. Il n'y aura donc aucun représentant helvétique en finale.

Touche illicite de Josh Liendo sur 100 m papillon? Josh Liendo semble avoir touché la plaque de chronométrage de manière illicite sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN La 4e place de Noè Ponti sur 100 m papillon aux JO de Paris pourrait avoir un goût encore plus amer pour le Tessinois. Des images de la RSI semblent démontrer que Josh Liendo, 2e de cette course, n'a pas touché la plaque de chronométrage de manière licite à l'arrivée. Swiss Aquatics a diffusé durant la nuit un bref communiqué après avoir pris connaissance des images. La fédération, "en accord avec Swiss Olympic, est en train d'examiner les faits et les prochaines actions possibles", explique-t-elle sans donner plus de détails. Sur les images de la RSI, Josh Liendo semble toucher la plaque en premier lieu avec sa main gauche avant de rabattre dans un deuxième temps son bras droit. Or, le règlement stipule que la plaque doit être touchée avec les deux mains en même temps, dans les virages comme à l'arrivée. La cause semble néanmoins perdue. Le règlement de World Aquatics, qui s'applique lors des Jeux olympiques, précise qu'un protêt doit être déposé en bonne et due forme "dans les 30 minutes suivant la conclusion de la course". Le juge de nage n'avait en outre signalé aucune infraction à l'arrivée de la course.

La grande chance d'Angelica Moser, en l'absence de la no 1 Angelica Moser est prête à saisir sa chance mercredi en finale des JO à la perche, parmi un grand nombre de prétendantes au podium. Fait rarissime, pas moins de 20 athlètes disputeront cette finale. Disputées lundi dans des conditions imprévisibles sur au moins un des sautoirs, les qualifications de la perche ont, au terme d'un concours de circonstances invraisemblable, obligé à garder 20 athlètes pour la finale, au lieu des 12 prévues. Il y a eu tellement d'athlètes à égalité à 4m40 que, derrière les onze à avoir franchi 4m55 (dont Angelica Moser), il a fallu récupérer neuf perchistes derrière. La finale s'annonce longue. Elle a été avancée à 18h15. Et il faudra avoir les nerfs solides. La Zurichoise Angelica Moser sera l'une des favorites. Elle a été sacrée championne d'Europe à Rome il y a deux mois. Elle est no 2 mondiale (ex aequo) en 2024 avec 4m88, derrière Molly Caudery (GBR). Or, cette dernière a échoué à se qualifier pour la finale!

Défi de taille pour le relais suisse, à la composition incertaine A part Mujinga Kambundji sur 100 m, les sprinteuses suisses n’ont pas brillé pour l’instant à Paris. Et si c’était l’occasion pour Emma Van Camp de décrocher une place dans le relais 4x100 m? La jeune Valaisanne de 20 ans, invitée surprise à Paris, ne fait pas de ces JO une obsession, mais elle brûle d'envie d'être alignée dès jeudi. Elle se tient prête à saisir la "petite chance" qui peut s’offrir à elle (séries jeudi, finale le lendemain) au cas où les coaches Raphaël Monachon et Peter Haas décideraient de redistribuer les cartes. Diplomatiquement, Swiss Athletics indique qu’"aucune athlète n’a une place garantie dans le relais". Mais il est évident que Mujinga Kambundji, qui a annoncé il y a plusieurs mois sa volonté de faire son retour dans l’équipe, se pose à nouveau comme le pilier incontournable à Paris. Cinq athlètes se disputent les trois places restantes: Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet, Sarah Atcho-Jaquier et Emma Van Camp. Les quatre premières sont celles qui étaient allées qualifier l’équipe pour ces JO lors des Mondiaux de relais en début de saison aux Bahamas. Au dernier moment Cependant, ni Frey ni Kora (sur 100 m) ni Pointet (sur 200 m), éliminées en séries ou en repêchages, n'ont tiré leur épingle du jeu ces derniers jours à Paris. Quant à Atcho-Jaquier, elle n’a pas couru en individuel. Les coaches donneront-ils aux trois premières citées l’occasion de se refaire une santé avec le 4x100 m, ou joueront-ils le tout pour le tout avec une composition remaniée ? L’équipe sera annoncée au dernier moment, au plus tard le matin des séries, jeudi. Les derniers entraînements, sur place, la sûreté technique et l’expérience des unes et des autres joueront un rôle dans la décision, en plus de la vitesse pure individuelle. Sur ce dernier plan, Emma Van Camp n’est que la 8e Suissesse de l’année, avec son record à 11''36 sur 100 m. Mais elle a beaucoup progressé ces derniers mois et n’est qu’à 0''08 de la 4e, Sarah Atcho-Jaquier. Et la Valaisanne a fait partie de l’équipe alignée lors du dernier grand meeting avant ces JO, en Diamond League à Londres, où le relais suisse (sans Kambundji) a réalisé le bon chrono de 42''71. Reconnaissante "Le stade était plein, ce fut une expérience incroyable. Je voudrais la revivre tout de suite", raconte Emma Van Camp. La résidente de Lens est déterminée. Sa maturité en poche, elle rejoindra l’an prochain l’armée comme sportive d’élite à Macolin. A l’entraînement, elle s’épanouit dans le groupe de Kim Beytrison, à Lausanne. Quatre des relayeuses du cadre sont soit Vaudoises ou s’entraînent à la Pontaise à Lausanne (Atcho-Jaquier, Pointet, Van Camp et Melissa Gutschmidt, cette dernière n’étant toutefois pas aux JO). Elles ne partagent toutefois pas leurs séances. Van Camp s’entraîne dans un groupe de très jeunes sprinteuses et sprinters, Pointet et Gutschmidt se préparent sous la conduite de Kenny Guex et Atcho-Jaquier s’affûte de son côté, entre Zurich et Lausanne. Mais au final, l’émulation est au rendez-vous. Cela suffira-t-il au relais suisse pour retrouver les grandes émotions des Mondiaux 2019 à Doha (4e en finale) et des JO 2021 à Tokyo (4e encore)? Sans Ajla Del Ponte, absente pour blessure, l'affaire s'annonce beaucoup plus délicate cette fois...

Albane Valenzuela et Morgane Métraux rêvent d'exploit Le golf féminin suisse est en progression constante. Albane Valenzuela, qui dispute ses troisièmes Jeux, et Morgane Métraux, qui vit sa première expérience olympique, rêvent forcément d'un exploit. "Je suis ravie d'être là, c'est d'autant plus spécial d'être ici que Paris est un peu ma deuxième maison", lâche Albane Valenzuela, dont la mère possède un appartement à Paris. "Je suis juste hyper excitée que ça démarre" mercredi, a-t-elle souligné lors d'un point presse organisé dimanche à la Maison suisse. "Il n'y a rien de mieux que les Jeux", poursuit la Genevoise de 26 ans, qui s'était classée 21e à Rio en 2016 et 18e à Tokyo en 2021. Et qui connaît bien le parcours du Golf national de Guyancourt, théâtre de la Ryder Cup 2018. "J'y ai déjà joué plusieurs fois. J'y suis venue il y a plus d'un mois, et j'ai ensuite eu l'occasion d'y rejouer quand les hommes ont démarré leurs entraînements avant les JO", précise-t-elle. "C'est un parcours incroyable, les conditions y sont parfaites. J'espère que cela va me convenir." "On ne peut pas tout contrôler" Née à New York d'un père mexicain et d'une mère française, Albane Valenzuela se sent cependant avant tout comme une Suissesse. "C'est ma plus grande fierté de pouvoir défendre les couleurs de la Suisse. J'ai voulu prendre la nationalité suisse à 14 ans, c'était un choix fort", lâche-t-elle. "C'est en Suisse que j'ai grandi, que j'ai fait mes études, que j'ai grandi en tant que joueuse", souligne la Genevoise, qui profite néanmoins pleinement du fait que sa mère est installée à Paris. "Je suis là depuis deux semaines, j'étais présente à la cérémonie." Albane Valenzuela savoure pleinement ces JO "à domicile", après une édition 2021 placée sous le signe du Covid. "L'ambiance est incroyable. Des Jeux en ville avec tous ces monuments utilisés, c'est magnifique. A Tokyo c'était des Jeux étranges, car on aime que le public vibre pour les Jeux", glisse-t-elle. Quelles sont les ambitions de l'actuelle 70e joueuse mondiale, qui a frôlé sa première victoire sur le LPGA Tour en février en Thaïlande ? "On rêve toutes d'une médaille", rappelle-t-elle. "Mais cela reste un tournoi dans lequel on réussit de bons et de moins bons trous. Tout ce que je peux faire est de donner le meilleur de moi-même." Prudente, Albane Valenzuela rappelle que "malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Un bon résultat est la conséquence de quatre bonnes journées", souligne-t-elle, précisant que "le parcours est très exigeant. Mais on s'attend à cela pour des Jeux." "Un rêve qui se réalise" A 27 ans, Morgane Métraux vit pour sa part ses premiers JO, trois ans après avoir cédé sa place à sa soeur aînée Kim (29 ans). "C'est une expérience incroyable de pouvoir y participer. J'espère pouvoir profiter de chaque instant", explique la 137e du classement mondial féminin. "Ma soeur avait des étoiles plein les yeux en rentrant de Tokyo, alors qu'il y avait le Covid. Ca m'a beaucoup inspirée", poursuit la Vaudoise. "Mon expérience sera forcément encore plus inoubliable que la sienne", assure-t-elle. Morgane Métraux, qui est arrivée à Paris en fin de semaine dernière, débarque en terre quasi inconnue. "Je ne connaissais pas du tout ce parcours avant les deux entraînements officiels" effectués ce lundi et ce mardi. "Deux journées bien remplies", souffle-t-elle. Désormais bien intégrée sur le LPGA Tour, la Vaudoise aborde en confiance ces Jeux. Elle a notamment cueilli un succès probant en mai sur le circuit européen, en France qui plus est (à Evian). "Forcément, on a toutes envie d'une médaille aux JO. Ce serait un rêve qui se réalise, et je vais tout donner pour y arriver."

Saint-Gall attend les Polonais de Slask Wroclaw Les Brodeurs disputent mercredi (20h30) le match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League. Ils reçoivent les Polonais de Slask Wroclaw à Saint-Gall. Le FC Saint-Gall a encore deux marches à gravir pour accéder à la phase de groupes de la Conference League. Après avoir éliminé sans grande difficulté les Kazakhs de Tobol Kostanaï (4-1 à l'aller, 1-0 au retour) les protégés d'Enrico Maassen reçoivent mercredi Slask Wroclaw, 14e du championnat polonais avec un point après deux journées. Vice-champion de Pologne la saison dernière, Wroclaw compte deux titres nationaux à son palmarès, le dernier en 2012. De leur côté, les joueurs de Suisse orientale aborderont le match aller devant leur public avec une bonne dose de confiance, après leurs victoires à domicile contre Young Boys (4-0) et à la Tuilière face au Lausanne-Sport (4-3) dimanche.

La Team USA dans le dernier carré, sans trembler Embiid et les Etats-Unis ont malmené le Brésil en quart Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Les Etats-Unis ont rejoint sans difficulté le dernier carré du tournoi olympique masculin. LeBron James et ses équipiers ont malmené le Brésil 122-87 mardi soir en quart de finale à Bercy. Ils retrouveront jeudi la Serbie de Nikola Jokic pour une place en finale. La Team USA a fait ce qu'elle voulait face aux Sud-Américains, qui ont entretenu brièvement la flamme de l'espoir en revenant à 8 points à la 15e (42-34) après avoir frôlé le k.o. (40-21 à la 12e). Un deuxième coup d'accélérateur - un partiel de 21-2 - lui a ainsi permis de compter 27 longueurs d'avance à la mi-temps (63-36). Joel Embiid, pressenti un temps pour représenter la France dans ces JO, s'est nourri des sifflets des supporters tricolores présents: il a cumulé 14 points et 7 rebonds en seulement 12'20 passées sur le parquet. "King James" a pour sa part réussi 12 points, 9 passes décisives et 3 interceptions, le meilleur marqueur américain étant Devin Booker avec 18 unités.