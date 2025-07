Dortmund qualifié ++ L'équipe de Suisse est «prête»

Mondial des clubs: Dortmund qualifié pour les quarts de finale Serhou Guirassy et Gregor Kobel ont joué un rôle important Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le Borussia Dortmund du gardien suisse Gregor Kobel s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial des clubs. A Atlanta, les Allemands ont battu Monterrey 2-1 grâce à un doublé de Guirassy.

Le BVB sera opposé au prochain tour au Real Madrid pour ce qui constituera un remake de la finale de la Ligue des champions 2024. Le Borussia est la cinquième équipe européenne à atteindre les quarts après le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Chelsea. Palmeiras et Fluminense seront les deux clubs sud-américains en lice alors que les Saoudiens d'Al-Hilal constituent la surprise du plateau.

Manque de précision Il s'en est fallu de pas grand-chose pour que Monterrey représente la confédération de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) dans le dernier huit de la compétition tant les "Rayados" ont chèrement vendu leur peau. Les Mexicains ont cruellement manqué de précision devant la cage allemande, malgré des occasions nettes. Tout le contraire de Dortmund, qui a moins eu d'opportunités, mais avec un but en plus à l'arrivée..

Le BVB le doit à son avant-centre Serhou Guirassy, sur sa lancée d'une saison remarquable. Il a marqué deux fois (14e/24e), à chaque fois après une collaboration avec l'ailier Karim Adeyemi. Guirassy a ensuite manqué deux occasions d'enfoncer le clou (31e/34e).

L'équipe mexicaine a commencé à solliciter Kobel, qui a mis son veto à plusieurs reprises. Au retour des vestiaires, l'attaquant German Berterame a redonné espoir aux siens en marquant d'une tête dans le petit filet après un corner (48e).

Kobel fait bonne garde Après quoi, les joueurs de Dormtund ont tangué, surtout sur leur côté gauche, frôlant la noyade à plusieurs reprises. Heureusement pour eux, l'attaquant très remuant Jesus Corona a par deux fois échoué seul face au gardien (59e/64e). Monterrey a encore fait trembler la défense allemande quand son capitaine Sergio Ramos a placé une tête qui a frôlé le poteau.

Si habitué à faire basculer les matches à fort enjeu tout au long de sa carrière, avec le Real Madrid et la sélection espagnole, le vétéran de 39 ans ne réalisera pas son rêve de croiser la route des Merengues. Le Borussia, trop intermittent, devra quant à lui en faire un peu plus pour rallier les demi-finales samedi.



L'équipe de Suisse est "prête", assure Pia Sundhage "Nous sommes prêtes!" A la veille du match d'ouverture de "son" Euro face à la Norvège, la sélectionneuse de l'équipe de Suisse Pia Sundhage a tenu une conférence de presse résolument optimiste.

"Jouer un match d'ouverture de l'Euro à domicile, c'est bien plus qu'un simple match de football", a déclaré la Suédoise, qui a répondu aux questions des médias suisses et étrangers à Bâle. "Je suis fière du travail accompli par les joueuses et le staff. Nous sommes prêtes!"

Pia Sundhage a notamment été interrogée sur la pression à laquelle vont faire face ses joueuses durant la compétition. "Je dis toujours aux joueuses d'épouser la pression. C'est un privilège de jouer sous pression. Nous avons essayé de marteler cela et je crois que toutes les joueuses l'ont bien compris", a répondu la Suédoise, qui s'exprimait au côté de sa capitaine Lia Wälti.

Wälti et Schertenleib incertaines Cette dernière, qui revient de blessure, a assuré être opérationnelle. Mais Pia Sundhage n'a pas dit clairement si elle titulariserait ou non la joueuse d'Arsenal mercredi au Parc Saint-Jacques. "Elle fait évidemment partie du meilleur onze, mais on verra s'il est préférable qu'elle joue déjà demain ou qu'elle dispose de plus de temps pour être à son maximum face à l'Islande et la Finlande", a dit la sélectionneuse.

La technicienne de 65 ans a tenu le même discours concernant Sydney Schertenleib, qui elle est entrée en jeu lors de la répétition générale victorieuse contre la Tchéquie jeudi (4-1). "Tout le monde sait que Sydney est un talent phénoménal lorsqu'elle est au top de sa forme. Elle jouera durant le tournoi, mais on verra si ce sera déjà le cas mercredi", a indiqué Sundhage.

Si elle n'a pas donné plus d'indices concernant sa composition d'équipe, la Suédoise a livré quelques pistes sur la façon dont allait se comporter son équipe pour ce match d'ouverture. "La clé, c'est d'être compact au milieu du terrain. Mais nous devons aussi marquer des buts! Avec notre façon d'attaquer, je pense que nous avons les moyens de briser la défense à quatre de la Norvège, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés du terrain", a-t-elle estimé.



Finlande et Islande en découdent dès 18h Le Parc St-Jacques sera sous les feux des projecteurs mercredi soir Image: KEYSTONE/AP/MARTIN RUETSCHI Islande et Finlande ouvriront les feux mardi dans l'Euro dames 2025, dès 18h à Thoune, trois heures avant le Suisse-Norvège programmé à Bâle dans ce groupe A.

La victoire est impérative pour les deux équipes dans l'optique d'une place en quarts de finale.

Les Islandaises abordent ce premier choc nordique avec les faveurs de la cote. Elles disputent ainsi leur cinquième phase finale consécutive dans un championnat d'Europe. Mais elles n'ont atteint qu'une seule fois les quarts de finale, et n'ont gagné qu'un seul des 13 matches qu'elles ont joués dans un tournoi final.

La sélection féminine finlandaise a pour sa part déjà atteint le dernier carré d'un Euro. Mais cette performance de choix remonte à 20 ans exactement. Les Finlandaises préfèrent certainement se remémorer d'autres souvenirs: elles ont remporté les trois duels livrés face à la Norvège, le plus récent en 2023.



Euro dames: la Suisse affronte la Norvège ce soir L'Espagne d'Alexia Putellas (au centre) sera l'une des favorites de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/GABRIEL MONNET La Suisse entame "son" Euro ce soir à Bâle (21h00) avec une confiance retrouvée et l'envie de briller. Face à la Norvège, les joueuses de Pia Sundhage veulent faire parler leur sens du collectif.

Il aura suffi d'une large victoire face la République tchèque (4-1) jeudi lors du dernier match de préparation pour faire renaître un enthousiasme qui s'était étiolé ces derniers mois. Les mauvais résultats en Ligue des nations marqués par un grand manque d'efficacité offensive avaient noirci le ciel de l'équipe de Suisse.

La rude compétition à laquelle se sont livrées les joueuses pré-sélectionnées par Pia Sundhage pour figurer dans le cadre définitif des 23 n'a pas aidé à détendre l'atmosphère. Et puis le groupe a pris forme, le chemin des filets a été retrouvé à Winterthour et un certain poids semble s'être envolé des épaules helvétiques.

"On a vraiment développé notre entraide ces derniers temps", explique l'attaquante Meriame Terchoun. "Je crois qu'on a réalisé à quel point c'est incroyable de jouer un Euro à domicile. On est beaucoup plus soudées, et cela s'est vu contre la Tchéquie."

Un collectif face aux individualités Devant près de 40'000 spectateurs dans un Parc Saint-Jacques à guichets fermés, les Suissesses devront témoigner de cet état d'esprit, cette cohésion d'équipe qui permet de déplacer des montagnes lors de grands tournois. Et à entendre Smilla Vallotto, la Suisse dispose à cet égard d'un avantage sur son premier adversaire.

"La Norvège a d'excellentes joueuses sur le plan individuel, mais elles ont sans doute un peu plus de peine à évoluer ensemble", estime la Genevoise, qui connaît mieux que quiconque la Norvège, elle qui a grandi à Stavanger.

Les deux défaites concédées en Ligue des nations face au pays de sa mère (2-1 à Stavanger, 1-0 à Sion) ne l'inquiètent donc pas outre mesure. "Ces résultats n'étaient pas vraiment justes, on aurait mérité d'égaliser voire de gagner un des deux matches", assure la joueuse de 21 ans aux 23 capes, dont la place dans le onze est pratiquement assurée.

Avec ou sans Wälti? Une grosse incertitude entoure toutefois la sélection de Pia Sundhage: la présence de sa capitaine Lia Wälti. Récemment blessée, la milieu de terrain d'Arsenal a fait l'impasse sur le dernier match de préparation pour avoir toutes ses chances d'être opérationnelle mercredi.

"Lia est sans doute notre joueuse la plus importante. Mais d'autres jeunes peuvent aussi prendre le relais. Je suis positive quoi qu'il arrive", assure Smilla Vallotto, qui espère tout de même évoluer au côté de la "Gunner" dans l'entrejeu suisse. "Elle rend ma vie beaucoup plus simple quand elle joue avec moi", rigole la Genevoise.

Pour ce match d'ouverture - qui sera en réalité le deuxième puisque l'Islande et la Finlande, les deux autres adversaires de la Suisse dans le groupe A, joueront à Thoune à 18h00 - Pia Sundhage ne devrait pas changer de système, et rester sur ce 3-5-2 auquel ses joueuses sont désormais habituées, même s'il n'a pas offert toutes les garanties.



Le Real Madrid sort la Juve en 8e de finale Gonzalo Garcia a inscrit l'unique but pour le Real face à la Juve Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Le Real Madrid jouera les quarts de finale du Mondial des clubs. Les hommes du coach Xabi Alonso se sont imposés 1-0 face à la Juventus mardi à Miami dans l'un des chocs des 8es de finale.

Le club aux 15 Ligues des champions, qui a dominé les débats, a forcé la décision à la 54e minute. Transfuge de Liverpool, Trent Alexander-Arnold a adressé un centre parfait que le jeune attaquant Gonzalo Garcia (21 ans) a repris victorieusement de la tête.

Ce match a par ailleurs été marqué par le retour de Kylian Mbappé, qui avait manqué les trois premières parties du Real dans cette compétition pour cause de gastro-entérite. La star française est entrée en jeu à la 68e pour Gonzalo Garcia.

En quart de finale, les Madrilènes se frotteront samedi à New York au vainqueur du dernier 8e de finale qui doit opposer le Borussia Dortmund de Gregor Kobel aux Mexicains du CF Monterrey.



Kurashev signe pour un an à San Jose Philipp Kurashev va rejoindre les Sharks Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Philipp Kurashev a retrouvé de l'embauche après une saison 2024/25 désastreuse passée sous le maillot de Chicago. Selon différents médias nord-américains, le centre bernois a signé à San Jose.

Les Sharks lui ont offert un bail d'un an, pour un salaire de 1,2 million de dollars, alors que son contrat avec Chicago était de 4,5 millions de dollars sur deux saisons. Kurashev tentera de se relancer en Californie après n'avoir réussi que 14 points en 51 matches en 2024/25 (avec un différentiel de -28).



Coco Gauff éliminée dès le 1er tour à Wimbledon Coco Gauff a été battue au 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY L'hécatombe continue à Wimbledon ! La championne de Roland-Garros Coco Gauff (no 2) a connu la défaite dès le 1er tour mardi soir sur le gazon londonien.

Trois fois 8e de finaliste à Church Road, l'Américaine de 21 ans s'est inclinée 7-6 (7/3) 6-1 sur le court no 1 devant l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 42), après moins d'1h20' de jeu. Elle avait déjà été battue dès son entrée en lice sur le gazon de Berlin pour son premier match depuis son sacre parisien.

L'élimination de Coco Gauff vient s'ajouter à celles de Jessica Pegula (no 3), Zheng Qinweng (no 5) et Paola Badosa (no 9) parmi les les dix premières têtes de série du tableau féminin. Chez les messieurs, ce sont également quatre des dix premières têtes de série qui ont d'ores et déjà mordu la poussière.



Tsunemoto quitte Servette et signe à Bâle Keigo Tsunemoto (à gauche) rejoint le FC Bâle Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Keigo Tsunemoto quitte le Servette FC, où il était arrivé à l'été 2023. Le latéral droit japonais de 26 ans rejoint le FC Bâle, ont annoncé les deux clubs mardi soir.

Tsunemoto a signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec le champion de Suisse en titre, précisent les Rhénans dans leur communiqué. Il a disputé 83 matches officiels sous le maillot du SFC, avec qui il a terminé 3e puis 2e des deux derniers championnats de Super League.

"Je suis très heureux de pouvoir faire un pas supplémentaire dans ma progression en rejoignant le FC Bâle", explique notamment dans le communiqué du FCB Tsunemoto, qui a remporté la Coupe de Suisse en 2024 avec Servette.



Bencic sauve l'honneur suisse à Wimbledon Belinda Bencic s'est hissée sans difficulté au 2e tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Belinda Bencic (WTA 35) a sauvé l'honneur helvétique mardi à Wimbledon. La St-Galloise s'est même hissée sans la moindre difficulté au 2e tour sur le gazon londonien.

Dernière représentante de Swiss Tennis en lice après les éliminations de Leandro Riedi, Viktorija Golubic et Jil Teichmann, Belinda Bencic s'est imposée 6-0 6-3 en 1h03' devant l'Américaine Alycia Parks (WTA 60) au 1er tour à Church Road. Elle a gagné les huit premiers jeux d'une rencontre à sens unique.

La championne olympique s'est donc pleinement rassurée pour son deuxième match disputé depuis son abandon le 7 mai à Rome et sa blessure à une main. La semaine dernière à Bad Homburg, elle n'avait inscrit que trois jeux face à la Russe Ekaterina Alexandrova pour son retour aux affaires.

Belinda Bencic n'a connu qu'une seule petite alerte sur le court no 16, à 6-0 4-3 sur son service. Alycia Parks s'est alors procuré ses deux seules balles de break enregistrées dans ce match, sans parvenir à convertir l'une d'elles. Les 29 fautes directes commises par l'Américaine ont il est vrai pesé lourd.

Bencic devrait en savoir plus sur son potentiel au 2e tour face à Magda Linette (no 27) ou à Elsa Jacquemot (WTA 113). L'élimination de la tête de série no 3 Jessica Pegula, qu'elle aurait pu retrouver au 3e tour, lui offre par ailleurs certaines perspectives dans cette quinzaine.



Zverev chute dès le 1er tour à Londres Alexander Zverev a été battu dès le 1er tour à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Une nouvelle tête de série quitte Wimbledon par la petite porte, dès le 1er tour. Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est incliné en cinq matches et 4h40' face à Arthur Rinderknech (ATP 72) mardi.

Le champion olympique de Tokyo 2021 s'est incliné 7-6 (7/3) 6-7 (8/10) 6-3 6-7 (5/7) 6-4 devant le Français, qui a signé le plus bel exploit de sa carrière dans une partie qui avait été interrompue la veille au soir en raison de l'obscurité.

Alexander Zverev n'avait plus été battu dès son entrée en lice dans un tournoi majeur depuis l'édition 2019 de Wimbledon. Il n'a pas réussi le moindre break dans cette partie, Arthur Rinderknech effaçant les 9 balles de break que l'Allemand s'est procurées.



Gilgeous-Alexander décroche le gros lot Shai Gilgeous-Alexander a signé un nouveau contrat record avec OKC Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Shai Gilgeous-Alexander, le meneur superstar d'Oklahoma City Thunder, a décroché le gros lot.

Le Canadien a prolongé avec le champion NBA pour une somme estimée à 285 millions de dollars sur quatre ans, rapportent mardi différents médias américains.

"SGA" touchera 71,25 millions de dollars par saison soit le salaire annuel le plus élevé de l'histoire de la NBA, indique ESPN. Le MVP de la saison régulière et des dernières finales NBA restera dans la franchise de l'Oklahoma jusqu'à la saison 2030/31.

Agé de 26 ans, le Canadien évolue depuis 2020 à "OKC" qu'il a rejoint en provenance des Clippers de Los Angeles, la franchise qui l'avait drafté deux ans plus tôt. Il a été le fer de lance du premier titre NBA remporté par le Thunder face aux Indiana Pacers (4-1 dans la série).



Teichmann également sortie d'entrée Jil Teichmann est toujours en quête d'un premier succès à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Jil Teichmann (WTA 93) devra patienter avant de cueillir un premier succès sur le gazon de Wimbledon. La Seelandaise avait pourtant tout pour bien faire face à Lucia Bronzetti (WTA 63) au 1er tour.

La gauchère de bientôt 28 ans s'est inclinée 6-4 7-5 devant l'Italienne, qui restait sur cinq défaites d'affilée sur le circuit principal. Elle a pourtant dominé les débats, à l'exception du début et de la fin de cette partie.

Jil Teichmann a payé cher son mauvais début de match, elle qui s'est retrouvée très vite menée 2-0. Elle fut ensuite la patronne sur le court, jusqu'à 4-4 au deuxième set. Mais elle a manqué cruellement d'efficacité sur les points les plus importants.

La Seelandaise s'est pourtant accrochée, signant son seul break de la journée - sur sa sixième occasion - pour égaliser à 5-5 dans la deuxième manche. Mais Lucia Bronzetti n'a pas laissé passer sa deuxième opportunité de conclure cette partie sur son service.

Jil Teichmann en est donc désormais à cinq défaites subies au 1er tour à Wimbledon, en cinq apparitions dans le tableau principal. Pour Lucia Bronzetti, il s'agit d'une première victoire sur le gazon londonien, après trois éliminations subies au 1er tour...



Le demi-finaliste sortant Lorenzo Musetti éliminé d'entrée Nikoloz Basilashvili a créé la surprise en battant Lorenzo Musetti mardi Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Demi-finaliste en 2024, Lorenzo Musetti a été éliminé dès le 1er tour mardi à Wimbledon.

Le no 7 mondial a été battu en quatre sets par le qualifié géorgien Nikoloz Basilashvili, ancien membre du top 20 retombé au 126e rang mondial.

Auteur d'une saison étincelante sur terre battue conclue par un abandon en demi-finale de Roland-Garros contre Carlos Alcaraz, Musetti (23 ans) s'est incliné 6-2 4-6 7-5 6-1. L'Italien disputait son premier match sur gazon de la saison.

Médaillé de bronze des Jeux olympiques de Paris, Musetti est déjà le troisième membre du top 10 à prendre la porte à Wimbledon, après les éliminations du Danois Holger Rune et du Russe Daniil Medvedev lundi en ouverture du tournoi. Il avait déjà subi la loi de Basilashvili sur gazon, en 2022 à Stuttgart.



Ansu Fati prêté à Monaco avec une option d'achat Ansu Fati rejoint l'AS Monaco Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le Bâlois Breel Embolo fera face à une concurrence accrue à Monaco. L'attaquant du Barça Ansu Fati a été prêté pour une saison avec une option d'achat à l'ASM, a officialisé le club de la Principauté.

Les deux clubs et le joueur étaient tombés d'accord pour un prêt pour une saison, assorti d'une option d'achat de 11 millions d'euros. Selon une source proche du dossier, Barcelone va prendre en charge une grande partie du salaire de Fati. En revanche, le club blaugrana touchera un important intéressement sur une éventuelle plus-value à la revente, à la condition que Monaco lève l'option de transfert en mai prochain puis cède le joueur ultérieurement.

Né en Guinée-Bissau le 31 octobre 2002, Fati a fait ses débuts professionnels avec Barcelone à l'âge de 16 ans. Sous les couleurs catalanes, il a disputé 123 rencontres (29 buts) et remporté deux championnats d'Espagne (2023 et 2025). International espagnol à 11 reprises, il avait participé au Mondial 2022. En 2024/25, il a vécu une saison très compliquée et émaillée de nombreuses blessures, ne disputant que onze matches sans inscrire le moindre but.