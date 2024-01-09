Fin de l'aventure pour Bertola ++ Sinner absent de la Coupe Davis

Fin de l'aventure pour Remy Bertola aux Swiss Indoors Remy Bertola s'est incliné au 1er tour du tableau principal lundi à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Remy Bertola (ATP 268) n'a pas signé d'exploit lundi à Bâle. Issu des qualifications, le Tessinois s'est incliné 6-2 6-4 en 75' devant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) au 1er tour des Swiss Indoors.

Programmé sur le court no 1 de la Halle St-Jacques, Remy Bertola a entamé de manière idéale cette partie. N'hésitant pas à agresser un joueur surtout réputé pour son jeu sur terre battue, il s'est procuré la première balle de break, dans le deuxième jeu. Mais ce fut finalement sa seule opportunité à la relance dans cette partie.

Le solide Jaume Munar a très vite pris le dessus à l'échange, profitant du manque de constance de Remy Bertola en fond de court. L'Espagnol de 28 ans a ainsi empoché cinq jeux d'affilée pour s'adjuger la première manche, en s'emparant à deux reprises du service adverse.

Plus performant sur son engagement (76% de points gagnés derrière sa première balle au deuxième set, contre seulement 50% au premier), Remy Bertola a offert une plus nette résistance dans la deuxième manche. Mais il a craqué à 3-3, Jaume Munar signant alors un troisième et dernier break pour prendre définitivement le large.

Remy Bertola, qui disputait à 27 ans son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP, peut tirer un bilan plus que positif de ses Swiss Indoors. Il a décroché deux succès probants en qualifications, face aux Français Adrian Mannarino (ATP 58) et Quentin Halys (ATP 78), et grimpera aux alentours de la 240e place mondiale pour améliorer son meilleur classement (258e jusqu'ici).



Coupe Davis: Sinner absent de la sélection italienne L'Italie défendra son titre en Coupe Davis à Bologne sans Jannik Sinner, no 2 mondial. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/STR Le no 2 mondial Jannik Sinner ne fait pas partie de la sélection italienne pour la Coupe Davis selon la composition rendue publique lundi par la fédération transalpine. L'Italie est tenante du titre.

En son absence, l'équipe italienne sera emmenée par Lorenzo Musetti (8e mondial) et Flavio Cobolli (22e), auxquels se joindront Matteo Berrettini (59e) et les experts du double Simone Bolelli et Andrea Vavassori, respectivement 14e et 15e mondial de la spécialité.

Sauf changement de dernière minute, Sinner ne participera donc pas à la première édition de la phase finale de la Coupe Davis en terres italiennes, après plusieurs années durant lesquelles le "Final 8" se jouait en Espagne. Sa saison se terminera logiquement aux Masters ATP de Turin, programmés du 9 au 16 novembre.

Malgré son absence probable à Bologne, l'ancien no 1 mondial sera "toujours chez lui" dans la sélection italienne, a assuré le capitaine Filippo Volandri, cité dans le communiqué de la fédération nationale. Malgré cette absence, l'Italie sera favorite en quarts de finale face à l'Autriche, avant de retrouver la France ou la Belgique en demi-finale.

Alcaraz et Zverev répondent présents Le grand rival de Jannik Sinner, l'Espagnol Carlos Alcaraz (no 1), a lui répondu présent pour la phase finale de la Coupe Davis, comme le 3e mondial, l'Allemand Alexander Zverev.

L'Espagne affrontera la République tchèque en quarts de finale, alors que l'Allemagne sera opposée à l'Argentine, les deux rencontres étant programmées le 20 novembre.

Les deux nations se trouvent dans la même moitié de tableau de cette phase finale, dont les rencontres se joueront sur dur indoor au meilleur des trois matches (deux simples, suivi d'un double). Alcaraz et Zverev pourraient ainsi s'affronter dans le dernier carré.



Alexander Steen Olsen forfait pour le géant d'ouverture Alexander Steen Olsen est forfait pour Sölden Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alexander Steen Olsen est forfait pour le géant d'ouverture de la saison prévu dimanche à Sölden.

Le Norvégien de 24 ans, vainqueur à Sölden l'an dernier, a dû renoncer en raison d'un problème à un genou.

Après un test sur le glacier du Rettenbach le week-end dernier, Steen Olsen est rentré à Oslo lundi pour effectuer des examens et des traitements supplémentaires, a indiqué la fédération norvégienne de ski sur son site internet. Celui qui a également triomphé lors du géant nocturne de Schladming la saison dernière souffre d'une tendinopathie rotulienne (Jumper's Knee).



Servette Chênois solide leader en Women's Super League Therese Simonsson est en pleine réussite Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Le deuxième qui reçoit le premier, on ne pouvait pas rêver mieux comme match au sommet. La partie a tenu ses promesses. Servette Chênois a confirmé sa domination en s'imposant 3-2 à Zurich face à Grasshopper. Les Sauterelles ont mené deux fois, mais les Genevoises ont chaque fois égalisé avant de l'emporter au bout des arrêts de jeu grâce à une tête de Lumbardha Misini.

LE BUT DE LA JOURNEE. Le 1-1 inscrit par Therese Simonsson pour Servette Chênois au terme d'une magnifique action collective a ravi les observateurs. Tout a été superbe, de l'origine - une talonnade de Misini - à la conclusion.

SITUATION AU CLASSEMENT. Servette Chênois reste la seule équipe invaincue après huit matches. Son avance sur GC se monte désormais à six points. Saint-Gall accuse sept longueurs de retard alors que Bâle et les Young Boys sont à huit points de la tête.

LA SUITE. Le championnat sera en pause lors des deux prochaines semaines, réservées aux équipes nationales. La Suisse disputera ses deux premières rencontres - amicales - depuis l'Euro. Elle recevra le Canada vendredi à Lucerne avant d'aller affronter l'Ecosse à Dunfermline mardi prochain. La Women's Super League reprendra ses droits le 1er novembre.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Le SC Fribourg et sa délégation suisse ont subi un revers étonnant 3-2 à Nuremberg, malgré le deuxième but de la saison de la jeune Leela Egli (18 ans). Mauvaise journée pour Elvira Herzog dans le but de Leipzig: elle a été battue à cinq reprises et s'est blessée en prime face à Union Berlin. La gardienne a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse. Irina Fuchs (Cologne) a été appelée à sa place: elle aussi a encaissé cinq buts ce week-end, face au leader Bayern Munich.

ITALIE. La Juventus a fêté son premier succès de la saison lors de la 3e journée, s'imposant 1-0 à Rome contre la Lazio. Viola Calligaris a joué tout le match alors que Lia Wälti est entrée pour les 20 dernières minutes. L'AS Rome, avec Alayah Pilgrim dès la 61e, a remporté 3-1 le match au sommet à Naples et est en tête avec le maximum de points.

Le chiffre de la semaine Therese Simonsson a inscrit 9 des 22 buts de Servette Chênois cette saison. La Suédoise est en feu depuis le début de l'exercice. La saison dernière, en 27 matches toutes compétitions confondues, elle n'avait marqué qu'une fois.



Suède: Graham Potter nommé sélectionneur Graham Potter va devoir remettre la Suède sur les bons rails Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland L'Anglais Graham Potter (50 ans) a été nommé sélectionneur de la Suède. Son contrat court jusqu'à fin mars, mais il sera automatiquement prolongé en cas de qualification pour la Coupe du monde.

Potter succède au Danois Jon Dahl Tomasson, limogé en raison des mauvais résultats des Suédois dans le groupe B de qualification où ils sont classés derrière la Suisse et le Kosovo. Le nouveau sélectionneur a pour sa part été remercié par West Ham à fin septembre après cinq défaites en six matches de championnat.

Graham Potter a par le passé aussi dirigé notamment Brighton et Chelsea. Il avait débuté sa carrière d'entraîneur en Suède avec Österdunds FK, qu'il a mené de la 4e division à l'élite et à une victoire en Coupe de Suède en 2017.



Tournoi WTA 500 de Tokyo: Viktorija Golubic en échec Viktorija Golubic a manqué le coche à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/YUKI IWAMURA Viktorija Golubic (WTA 60) a été sortie dès le premier tour du tournoi WTA 500 de Tokyo. La Zurichoise a été battue 1-6 7-6 (7/5) 6-2 par l'Australienne Maya Joint (WTA 34).

La Suissesse âgée de 33 ans peut nourrir de gros regrets. Elle s'est retrouvée deux fois à deux points du match lors du deuxième set, sans parvenir à conclure. Elle s'est finalement inclinée après 2h19 de combat.



Mondiaux: Seifert et Langenegger en finale du concours général Belle performance de Noe Seifert lors des qualifications Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Les Suisses Noe Seifert et Florian Langenegger se sont qualifiés pour la finale du concours général des Mondiaux de Jakarta. Seifert a particulièrement brillé avec le deuxième rang des qualifications.

L'Argovien âgé de 26 ans n'a été devancé que par le Japonais Daiki Hashimoto, champion olympique à Tokyo en 2021. Langenegger a aussi convaincu avec la cinquième place parmi les 24 qualifiés pour la finale prévue mercredi.

Aucun Suisse n'a par contre obtenu une place pour les finales aux agrès. Seifert a fini neuvième aux barres parallèles et à la barre fixe, alors que Langenegger a aussi pris la neuvième place, mais au sol.



Coupe du monde à Westmont: Ponti deuxième du 50 m papillon Noè Ponti en action Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a signé un troisième podium en autant de jours en Coupe du monde en petit bassin à Westmont. Le Tessinois a pris la deuxième place du 50 m papillon en 21''80.

Comme déjà dimanche sur 200 m papillon et la semaine dernière sur 50 m papillon, Ponti (24 ans) n'a été battu que par le Canadien Ilya Kharun (20 ans), plus rapide de 11 centièmes. La troisième et dernière étape de la Coupe du monde aura lieu de jeudi à samedi à Toronto.



Henry Bernet défiera Jakub Mensik dès 20h à Bâle Henry Bernet (ATP 479) vivra son baptême du feu dans un tournoi ATP lundi soir à Bâle. Le champion junior de l'Open d'Australie 2025 sera en lice dès 20h sur le Center Court de la Halle St-Jacques.

Le Bâlois de 18 ans fera face à un sacré défi, un peu plus d'un mois après avoir fait ses débuts en Coupe Davis à Bienne face à l'Inde. Il défiera la tête de série no 7 du tableau, le Tchèque Jakub Mensik (ATP 19), vainqueur du Masters 1000 de Miami ce printemps.

Cette partie sera précédée de la cérémonie d'ouverture, qui sera marquée par le retour à Bâle du vainqueur du dernier European Song Contest "JJ". Un deuxième Suisse jouera par ailleurs son 1er tour lundi: le qualifié Remy Bertola (ATP 259) se frottera à l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) aux alentours de 16h sur le court 1. Stan Wawrinka devrait quant à lui entrer en lice mardi.



Wawrinka et Bernet espèrent faire vibrer le public bâlois Les Swiss Indoors, qui démarrent lundi, présentent une fois de plus un très bon casting.

Seule ombre au tableau: parmi les meilleurs Suisses, presque tous manquent à l'appel en raison notamment de blessures. Mais Stan Wawrinka et Henry Bernet peuvent faire vibrer le public de Bâle.

Il y a moins de deux mois, Leandro Riedi et Jérôme Kym avaient fait rêver les amateurs de tennis suisses en atteignant respectivement les 8es et les 16es de finale de l'US Open, après être tous deux sortis des qualifications. Une invitation pour les Swiss Indoors leur semblait alors promise.

Mais le Zurichois a mis un terme à sa saison après une nouvelle opération (à l'aine), la troisième en à peine plus d'une année. Et l'Argovien n'a pas confirmé ses exploits du Majeur new-yorkais, subissant notamment une nette défaite face au modeste Dhakshineswar Suresh face à l'Inde en Coupe Davis.

Dominic Stricker étant également au repos forcé, les espoirs helvétiques reposeront avant tout sur les épaules du "quadra" vaudois Stan Wawrinka (ATP 137). L'ex-no 3 mondial avait passé un tour l'an dernier, s'inclinant avec les honneurs face au futur finaliste Ben Shelton.

Wawrinka en quête d'exploit Deux fois demi-finaliste à Bâle (2006 et 2011) et toujours no 1 helvétique, Stan Wawrinka a logiquement hérité d'une "wild card" pour cette édition 2025, 22 ans après sa première apparition à la Halle St-Jacques. Il rêve toujours de signer un ultime exploit sur le circuit principal.

Mais s'il a signé de belles performances en Challenger, avec des finales (perdues) à Aix-en-Provence et à Rennes, le Vaudois de 40 ans est à la peine sur le front de l'ATP Tour. Le triple vainqueur de Grand Chelem n'y a remporté que deux matches en 2025 (un à Bucarest, un à Umag), en onze tournois disputés.

Deuxième Suisse présent grâce à une invitation, Henry Bernet vivra lui son baptême du feu dans le tableau final d'un tournoi ATP, un peu plus d'un mois après avoir fait ses débuts en Coupe Davis. Le Bâlois de 18 ans, champion junior de l'Open d'Australie, devra surtout se faire plaisir sur le court.

Des stars américaines Le fait qu'aucun Suisse n'ait atteint la finale depuis le 103e et dernier titre de Roger Federer en 2019 n'est pas seulement dû à une certaine baisse de niveau du tennis masculin helvétique, mais aussi à la concurrence internationale. Certes, pour la troisième année consécutive, aucune grande star ne sera de la partie.

Mais avec les Américains Taylor Fritz (ATP 4) et Ben Shelton (ATP 6) ainsi que six autres joueurs du top 20 au total, le plus grand événement sportif annuel de Suisse, qui propose un "prize money" de 2,68 millions d'euros, promet cette année encore du grand spectacle. L'une des attractions sera le Monégasque Valentin Vacherot, dont le sacre-surprise à Shanghai lui a valu une invitation.



GP des Etats-Unis: démonstration de Max Verstappen Verstappen a pris la tête dès le départ Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté sans problème le Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Le Néerlandais a devancé Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen a fêté le 68e succès de sa carrière en formule 1, le cinquième de la saison, au terme d'une course peu animée. Il a en effet mené d'un bout à l'autre. Cela lui a surtout permis de réduire encore l'écart sur les pilotes McLaren qui sont les deux premiers au championnat. Il ne compte désormais plus que 40 points de retard sur Oscar Piastri, seulement 5e à Austin, et 26 sur Norris. La lutte pour le titre est totalement relancée.

Vainqueur du sprint samedi, le quadruple champion du monde néerlandais a vraiment connu un week-end idéal sur le spectaculaire circuit texan. Sa monoplace a retrouvé depuis quelques courses un niveau qui lui permet de battre à la régulière les McLaren, qui avaient longtemps dominé la saison.

Stratégie inverse Dans une course à un arrêt, Leclerc a adopté une stratégie inverse des autres favoris en partant avec des gommes tendres avant de chausser les pneus medium. Le Monégasque a été dépassé pour la 2e place par Norris au 51e des 56 tours.

Son coéquipier Lewis Hamilton a terminé au pied du podium. Le septuple champion du monde attend toujours un top 3 cette saison avec la Scuderia. Mais il a eu la satisfaction de précéder Piastri et George Russell (Mercedes), seulement 6e.

L'écurie Sauber-Ferrari a inscrit 4 précieux points grâce à Nico Hülkenberg (8e). Gabriel Bortoleto a pour sa part fini 18e et avant-dernier.



Premier League: Liverpool battu à domicile par Manchester United Maguire signe le but de la victoire Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Cela va mal pour Liverpool. Les Reds ont perdu 2-1 chez eux contre Manchester United lors de la 8e journée de Premier League. Ils ont ainsi subi une troisième défaite de suite en championnat.

Mbeumo a choqué Anfield Road en ouvrant le score dès la 2e pour les visiteurs. Liverpool a ensuite beaucoup poussé, sans avoir de réussite. Gakpo a touché trois fois les montants des Red Devils avant d'enfin égaliser (78e).

Mais au moment où les Reds semblaient capables de passer l'épaule, ils ont été surpris après un corner qui a permis à Maguire de redonner un avantage décisif aux siens (84e). Manchester United attendait une victoire sur la pelouse de son rival séculaire depuis 2016.

Au classement, Arsenal mène avec 19 points contre 16 pour Manchester City et 15 pour le duo composé par Liverpool et Bournemouth.



Super League: frustration pour le Lausanne-Sport Beloko ouvre le score pour le LS Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir. Lors de la 9e journée de Super League, les Vaudois ont fait 2-2 à Lucerne en encaissant deux buts en fin de rencontre alors qu'ils semblaient devoir s'imposer.

Une réussite de Beloko (53e) et un autogoal de Dorn (74e) avaient en effet mis les visiteurs sur la voie royale. Mais ils n'ont pas tenu la distance: Lucerne - qui n'a toujours pas gagné cette saison devant son public - a arraché un point grâce à des buts de Spadanuda (84e) et Ciganiks (90e).

Les Young Boys ont pour leur part été battus chez eux Wankdorf, où Saint-Gall s'est imposé 2-1 à Berne grâce à Gaal (56e) et Görtler (87e). Fassnacht a manqué un penalty pour YB en première période. Bedia a égalisé à la 85e, mais la joie bernoise a été de courte durée. Avec ce succès, les Brodeurs occupent le troisième rang, à égalité avec Bâle et à une longueur de Thoune.



Swiss Indoors: Wawrinka n'évoque pas une future retraite Stan Wawrinka ne pense pas encore à la retraite Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Stan Wawrinka (ATP 137) ne veut pas évoquer sa future retraite. "Tous les sportifs ont une date limite", a dit le Vaudois en conférence de presse à Bâle. Mais "je vis le moment présent".

"J'essaie de profiter au maximum de ces moments passés sur le circuit. Tous les sportifs ont une date limite. Mais je suis heureux de pouvoir jouer ici, de pouvoir jouer à Athènes" où il sera en lice du 2 au 8 novembre pour un ATP 250. "Et j'espère aussi pouvoir jouer l'an prochain", a-t-il glissé.

L'ex-no 3 mondial n'a pas l'intention d'arrêter une date pour sa fin de carrière, comme son pote Gaël Monfils a pu le faire. "Arrêter sa carrière, c'est quelque chose de très personnel. Chacun doit le faire comme il le sent", a-t-il souligné. "Le jour où j'arrêterai, vous le saurez", a-t-il ajouté, le sourire en coin.

Pas question donc de parler de la fin d'une carrière au cours de laquelle il a conquis 16 titres en simple dont trois trophées majeurs. Son ambition reste d'ailleurs de pouvoir soulever un dernier trophée. "Mais les chances sont évidemment plus grandes sur le circuit Challenger que dans un tournoi ATP", a-t-il concédé.

Le plus loin possible "J'essaie de conserver le meilleur niveau possible, afin de pouvoir aller le plus loin possible dans les tournois", a poursuivi Stan Wawrinka, qui n'a gagné que deux matches sur l'ATP Tour en 2025, mais a atteint deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence en mai, Rennes en septembre).

"J'apprécie toujours autant ce que je fais, et je veux profiter au maximum de mes derniers matches", a encore expliqué le Vaudois. A-t-il tout de même un objectif ultime ? "On a toujours des objectifs très personnels. Pour moi, c'est d'aller chercher mon potentiel maximum", a-t-il répondu.

"Je veux avant tout repousser mes limites, et voir ensuite les résultats qui suivront ou qui ne suivront pas. Tant que la motivation est là, je veux pousser encore un peu", a encore expliqué Stan Wawrinka, qui affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic au 1er tour des Swiss Indoors.

