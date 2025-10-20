en partie ensoleillé12°
Biathlon: l'équipe norvégienne a pris l'hélicoptère

La délégation norvégienne (ici Ingrid Landmark Tandrevold) a voyagé à Munich par les airs.
La délégation norvégienne (ici Ingrid Landmark Tandrevold) a voyagé à Munich par les airs.

Le déplacement des stars du biathlon fait polémique

Les Norvégiens ont utilisé l'hélico ce week-end pour économiser quelques heures de trajet par la route. Une démarche qui a suscité de vives critiques.
20.10.2025, 17:03

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Loop One Festival de Munich, dont la première édition s'est tenue ce week-end, aura fait beaucoup parler. Imaginé par l’Union internationale de biathlon (IBU), cet évènement avait été critiqué par de nombreux athlètes et leur encadrement car il tombait très mal dans la saison.

Un événement de biathlon suscite la controverse

Mais une autre polémique est intervenue ce week-end en marge de la course organisée au cœur du parc olympique de Munich.

A la veille de l'épreuve, plusieurs médias ont en effet rapporté que les Norvégiens avaient prévu de faire le voyage jusqu'en Bavière en hélicoptère. Un choix purement organisationnel: les biathlètes scandinaves étant en stage d'altitude à Lavazè (Italie), ils souhaitaient gagner plusieurs heures de trajet en passant par les airs. Alors que le voyage par la route prend environ 4h, il n'en faut qu'une pour faire les quelque 200 km à vol d'oiseau et rejoindre Munich par les airs.

Carte de situation

Image
Image: Googlemaps

Un choix «embarrassant»

Le recours à l'hélico était aussi un moyen de répondre à l'Union Internationale de Biathlon (UBI) et à son calendrier que beaucoup d'athlètes ont jugé en contradiction avec leur planning d'entraînement.

«Ce n’est pas une décision que j’aurais souhaitée au départ, mais avec les JO qui approchent, nous nous sentons contraints par l’IBU. C’est la seule façon de limiter les effets négatifs sur notre préparation en altitude»
Le biathlète Sturla Holm Lægreid, cité par la NRK.

Le site Biathlonlive estime toutefois que le choix de la Fédération norvégienne est «quelque peu embarrassant» car celle-ci «s'est engagée à réduire son empreinte carbone». Elle avait d’ailleurs lancé récemment le projet «Snoekrystall» pour promouvoir la durabilité dans la discipline. «Neuf fois sur dix, nous faisons des choix en matière de développement durable. Mais cette fois, l’optimisation sportive passe avant tout», s'est défendu le patron du biathlon norvégien, Per Arne Botnan.

L'affaire est devenue politique dimanche lorsque Frøya Sjursæther, députée au Parlement et membre de la commission de l’énergie et de l’environnement pour le Parti vert (MDG) s'est emparée du sujet. «Les gens du ski devraient être en première ligne pour sauver notre climat et leur sport, a-t-elle asséné sur TV2. Lorsqu’ils prennent l’hélicoptère pour se rendre aux courses, ils contribuent à saper l’avenir de leur propre discipline.»

Comprenez-vous le choix de la Fédération norvégienne de voyager en hélicoptère ce week-end?
Au total, 10 personnes ont participé à ce sondage.

Selon le media NordicMag, la délégation norvégienne a dû réquisitionner deux hélicoptères pour acheminer ses athlètes jusqu'à Munich. Montant total: 14 000 euros. Une facture payée par le prize money des biathlètes norvégiens engagés dans la compétition bavaroise.

(jcz)

La nouvelle saison de ski s'apprête à débuter. Avec un géant, comme toujours, du côté de Sölden. A une semaine du rendez-vous autrichien, le moment est venu de se pencher sur les petites et les grandes questions qui entourent Marco Odermatt.
L’article