Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras

Les Golden Knights de Las Vegas misent sur Carter Hart. Un pari qui ne fait pas l’unanimité – et qui pourrait bien contrarier Akira Schmid.

C’était sans doute le secret le moins bien gardé de la saison NHL: le gardien Carter Hart a signé avec les Vegas Golden Knights. Le club de la ville du jeu a confirmé la semaine dernière l’arrivée du Canadien de 27 ans, autorisé à rejouer en NHL à partir de décembre. Dès l’été, plusieurs rapports annonçaient déjà que Hart pourrait bientôt enfiler le maillot de Vegas.

Dans le communiqué annonçant que Hart jouera bientôt pour les Golden Knights, le club écrit également:

«Nous restons fidèles à nos valeurs fondamentales, qui ont façonné notre organisation depuis sa création, et nous attendons de nos joueurs qu’ils continuent à respecter ces standards à l’avenir.»

Pourquoi une telle formulation? Parce que Carter Hart fait partie d’un groupe de joueurs de hockey considérés comme controversés. Comme l’attaquant d’Ambri Alex Formenton et les (pour l’instant) ex-joueurs de NHL Michael McLeod, Dillon Dubé et Cal Foote, Hart a récemment comparu devant un tribunal à London, en Ontario, pour des accusations d’agression sexuelle présumée. Le quintette a toutefois été acquitté, faute de preuves suffisantes.

Malgré leur acquittement, les joueurs — suspendus par la NHL à la suite des accusations — n’ont pas immédiatement été réintégrés en Amérique du Nord. Les membres de l’équipe canadienne des moins de 20 ans championne du monde en 2018 ne pourront rejouer dans la meilleure ligue du monde qu’à partir du 1er décembre. Ils seront toutefois autorisés à reprendre l’entraînement avec leurs équipes dès le 15 novembre. La ligue a justifié cette suspension prolongée en expliquant que, même si leur comportement n’était pas criminel, il restait inacceptable.

Pas étonnant, donc, que cette signature ait provoqué des remous au sein des supporters des Golden Knights. Tandis qu’une partie des fans se réjouit de voir bientôt un gardien talentueux rejoindre l’équipe, d’autres ont tenté d’empêcher son arrivée. Ils ont même lancé une pétition en ce sens – qui, comme on le sait désormais, est restée sans effet.

Le recrutement de Carter Hart pourrait également avoir des conséquences négatives sur la carrière NHL d’un joueur suisse. Akira Schmid est officiellement le gardien numéro deux des Golden Knights. Comme le numéro un, Adin Hill, est actuellement blessé, Schmid bénéficie pour l’instant de temps de jeu régulier.

Mais lorsque Carter Hart sera de nouveau apte à jouer en décembre, Schmid risque de reculer d’un rang dans la hiérarchie. À condition, bien sûr, que le gardien de 27 ans parvienne à retrouver sa forme après près de deux ans d’absence.

Un faible taux d'arrêts

La situation est donc délicate pour Schmid, originaire de l’Emmental, car il est encore loin d’être solidement établi en Amérique du Nord. En trois saisons avec New Jersey, il n’a jamais réussi à s’imposer. La saison dernière, il a peiné en AHL, mais a su convaincre lors de ses rares apparitions en NHL avec Vegas. Cette saison, il a disputé quatre matchs, dont deux comme titulaire, et affichait un faible taux d’arrêts de 87,9% avant de sortir le grand jeu face aux Carolina Hurricanes lundi soir (23 tirs, 22 arrêts).

Ce n’est donc pas comme si Schmid était devenu indispensable aux Golden Knights. Bien au contraire: comme Vegas accepte de s’exposer à une mauvaise presse en recrutant Hart, le club aura tout intérêt à lui offrir toutes les chances possibles de briller sur la glace, afin que l’affaire hors patinoire passe au second plan.

Et si Akira Schmid venait à être relégué sur une voie de garage à Vegas, sa carrière en NHL pourrait bien s’essouffler, lentement mais sûrement. Les clubs suisses confrontés à des problèmes de gardiens suivront sans doute de près la situation du joueur de 25 ans — et pourraient envisager un rapatriement dès l’été prochain.