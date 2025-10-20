faible pluie
Paris Masters: Vacherot doit-il être invité?

Alexander Zverev avant d'entrer sur le court, en novembre dernier au Paris Masters. Quels invités auront cette chance cette année? Le débat fait rage.
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters

Le tournoi de tennis indoor de la capitale française, qui débute samedi prochain, est confronté à une situation très délicate.
20.10.2025, 10:0920.10.2025, 10:16

Un «casse-tête». C'est ainsi que le media Universtennis résume la situation dans laquelle se trouve le Masters 1000 de Paris. La raison: le tournoi de la capitale française, qui débute samedi prochain, devra faire des choix cornéliens dans la distribution des quatre wild-cards à disposition.

Rappelons d'abord qu'une wild-card est une invitation que peuvent délivrer les organisateurs à plusieurs joueurs dont le classement ne permet pas d'intégrer directement le tournoi principal. Le plus souvent, ces précieux sésames vont à des joueurs issus du pays dans lequel le tournoi se déroule ou à des stars sur le retour. C'est encore plus vrai pour le Paris Masters:

«Sur les 65 invitations des 20 dernières années, le Paris Masters n'a attribué que 2 wild-cards à des étrangers, deux anciens numéros un mondiaux: Safin et Murray»
Eric Salliot, journaliste pour RMC Sport
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis

Cette année et s'il est en bonne condition physique, il semble acquis que Gaël Monfils, chouchou du public et qui vit son avant-dernière saison sur le circuit, bénéficiera d'une invitation. C'est aussi le cas pour Arthur Rinderknech, finaliste du Masters 1000 de Shanghai. Mais ensuite? Plusieurs Français (Mannarino, Halys, Atmane, Cazaux, Royer, Bonzi, Gaston etc.) peuvent prétendre à une des deux dernières wild-cards. Le «problème», pour eux, c'est qu'un ovni s'est glissé dans la liste des prétendants: Valentin Vacherot. Eric Salliot résume:

«Il y en a qui vont pleurer»

Valentin Vacherot est un joueur franco-monégasque. Il défendait les couleurs françaises chez les juniors mais il représente Monaco en compétition. Surtout, c'est «LA» sensation du moment: le tennisman de 26 ans vient de remporter le Masters 1000 de Shanghai à la surprise générale et en réalisant un parcours dingue.

epa12448366 Valentin Vacherot of Monaco speaks after winning the men&#039;s singles final match against Arthur Rinderknech of France at the Shanghai Masters tennis tournament in Shanghai, China, 12 Oc ...
Vacherot avait été ému aux larmes après sa victoire à Shanghai.Keystone

Il est certain que sur le plan du jeu, il mériterait une invitation à Paris. C'est d'ailleurs pour cela que Bâle l'a invité cette semaine. Mais Cédric Pioline (directeur du tournoi parisien) et ses collègues vont-ils le préférer à un joueur tricolore?

Valentin Vacherot doit-il être invité au Paris Masters?
Au total, 14 personnes ont participé à ce sondage.

Une décision est attendue entre lundi et mardi, et elle va forcément faire grincer des dents.

(jcz)

La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
On a approché le pire cauchemar des traileurs
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
