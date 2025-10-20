«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
Un «casse-tête». C'est ainsi que le media Universtennis résume la situation dans laquelle se trouve le Masters 1000 de Paris. La raison: le tournoi de la capitale française, qui débute samedi prochain, devra faire des choix cornéliens dans la distribution des quatre wild-cards à disposition.
Rappelons d'abord qu'une wild-card est une invitation que peuvent délivrer les organisateurs à plusieurs joueurs dont le classement ne permet pas d'intégrer directement le tournoi principal. Le plus souvent, ces précieux sésames vont à des joueurs issus du pays dans lequel le tournoi se déroule ou à des stars sur le retour. C'est encore plus vrai pour le Paris Masters:
Cette année et s'il est en bonne condition physique, il semble acquis que Gaël Monfils, chouchou du public et qui vit son avant-dernière saison sur le circuit, bénéficiera d'une invitation. C'est aussi le cas pour Arthur Rinderknech, finaliste du Masters 1000 de Shanghai. Mais ensuite? Plusieurs Français (Mannarino, Halys, Atmane, Cazaux, Royer, Bonzi, Gaston etc.) peuvent prétendre à une des deux dernières wild-cards. Le «problème», pour eux, c'est qu'un ovni s'est glissé dans la liste des prétendants: Valentin Vacherot. Eric Salliot résume:
Valentin Vacherot est un joueur franco-monégasque. Il défendait les couleurs françaises chez les juniors mais il représente Monaco en compétition. Surtout, c'est «LA» sensation du moment: le tennisman de 26 ans vient de remporter le Masters 1000 de Shanghai à la surprise générale et en réalisant un parcours dingue.
Il est certain que sur le plan du jeu, il mériterait une invitation à Paris. C'est d'ailleurs pour cela que Bâle l'a invité cette semaine. Mais Cédric Pioline (directeur du tournoi parisien) et ses collègues vont-ils le préférer à un joueur tricolore?
Une décision est attendue entre lundi et mardi, et elle va forcément faire grincer des dents.
(jcz)