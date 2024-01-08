Genève bat Lausanne ++ 1-1 entre Sion et Saint-Gall

Genève bat Lausanne sur la plus petite des marges Le but de Puljujärvi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève a remporté le premier acte du quart de finale samedi aux Vernets contre Lausanne. Jesse Puljujärvi a inscrit l'unique but de la rencontre à la 59e.

Une bonne partie des spectateurs présents dans la patinoire devait se demander s'ils allaient reprendre quelque chose à boire avant d'attaquer les prolongations. Et puis Roger Karrer a transmis le puck à Puljujärvi qui a bénéficié d'un bon écran de Granlund pour surprendre enfin Kevin Pasche.

Et même si elle fut longue à se dessiner, cette victoire genevoise est méritée. Lausanne avait pourtant fait assez juste pour cet acte I. Outre un alignement encore une fois modifié, Geoff Ward avait décidé de se passer des services de son défenseur finlandais Sami Niku. Le coach canadien a donc choisi de mettre sur la glace cinq attaquants importés. L'absence de Niku n'a pas eu pour conséquence d'immenses carences dans l'arrière-garde vaudoise.

Cela a en outre permis à Ward de créer quatre lignes offensives capables d'amener le danger et de garder le puck en zone offensive. Et aussi de diluer le talent pour tenter de contrer la première ligne finlandaise des Aigles. Ces derniers ont par ailleurs été extrêmement disciplinés en offrant aucun jeu de puissance aux Lions.

Dans les rangs grenat, Ville Peltonen a pu lui compter sur le retour de Tim Bozon, blessé depuis la fin janvier. Il sera intéressant de voir la physionomie du derby de lundi à Malley, car ce LHC-là a des arguments. Ward va-t-il refaire confiance à Pasche devant le filet ou confiera-t-il les clefs à Connor Hughes?

Malgin tonique Dans le dernier quart de finale, Zurich a pris le meilleur sur Lugano 3-0. De retour dans l'alignement après sa blessure à l'épaule contractée contre le Canada aux JO, Denis Malgin fut l'homme du match avec un doublé. L'autre réussite est venue de la canne de Derek Grant. Le double champion en titre qui commence par un succès et un blanchissage, voilà les autres prétendants au titre prévenus.



Super League: 1-1 entre Sion et Saint-Gall Baldé et Lavanchy aux prises Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Sion et Saint-Gall se sont quittés sur un nul 1-1 lors de la 31e journée de Super League. Les Valaisans sont ainsi mathématiquement assurés de figurer du bon côté de la barre.

Les deux buts sont tombés coup sur coup en première mi-temps. Les visiteurs ont pris l'avantage par Görtler (24e), avant qu'un autogoal de Daschner ne remette les Valaisans à égalité.

Sion devient difficile à battre à Tourbillon. Les protégés de Didier Tholot n'y ont plus perdu depuis le 25 octobre, soit 11 rencontres.

Pour sa part, Saint-Gall n'a pas su profiter pleinement de la défaite surprenant subie par Thoune en début de soirée. Les Brodeurs restent à 15 points du leader bernois.



GP du Brésil MotoGP: victoire de Marc Marquez Une premi鑽e victoire cette saison pour Marc Marquez Image: KEYSTONE/EPA/Andre Borges Marc Marquez (Ducati) a remporté le sprint du Grand Prix du Brésil à Goiânia. Le champion du monde espagnol a pris la tête au 13e des 15 tours.

Parti de la pole position, l'Italien Fabio di Giannantonio (Ducati-VR 46) a longuement mené avant de devoir laisser passer Marquez sur la fin. Il a bien tenté de s'accrocher, mais le numéro 93 tenait son os. Il a conservé 0''213 d'avance sur la ligne. Le podium a été complété par l'Espagnol Jorge Martin (Aprilia), battu de 3''587.

Le départ du sprint avait été retardé de près d'une heure et demie afin d'effectuer des réparations d'urgence sur la piste. Un trou s'était formé en raison sans doute d'un mouvement de terrain consécutif aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Goiânia ces derniers jours.



WTA 1000 de Miami: Belinda Bencic qualifiée pour les 8es de finale Un succès en deux sets pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 12) s'est hissée en 8e de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise s'est imposée 6-3 6-3 devant la Russe Diana Shnaider (WTA 20) samedi au 3e tour.

Huitième de finaliste à Indian Wells dix jours plus tôt, Belinda Bencic atteint ce stade de la compétition à Miami pour la troisième fois seulement. Elle avait poursuivi sa route jusqu'en demi-finales en 2022 pour son meilleur résultat dans un tournoi floridien qui ne lui a guère souri jusqu'ici.

La championne olympique 2021 affrontera au tour suivant l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 6), double finaliste de Grand Chelem en 2025 (Wimbledon et US Open), ou l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (WTA 108), issue des qualifications. Elle affiche un bilan de 2-2 face à Anisimova, et mène 1-0 dans son face-à-face avec Starodubtseva.

Belinda Bencic, qui avait battu Diana Shnaider en deux sets lors de leur seul précédent duel (en 2025 à Indian Wells), a donc fait de même à Miami. Elle a bouclé l'affaire en 1h24.



Super League: un carton pour Servette, Thoune chute Deux buts pour Junior Kadile Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Servette a écrasé Grasshopper 5-0 lors de la 31e journée de Super League. Les Genevois ont réussi une vraie fête de tir contre un adversaire d'un niveau indigne de l'élite.

Le changement d'entraîneur côté GC n'a donc pas apporté le choc psychologique escompté, tant s'en faut. Pour son premier match sur le banc, l'intérimaire Gernot Messner a pu constater l'ampleur de sa tâche. Sa fantomatique équipe s'est littéralement liquéfiée au stade de Genève puisqu'elle était menée 4-0 après... 18 minutes de jeu seulement!

Kadile (8e/10e), Stevanovic (13e) et Ayé (18e) ont profité des errements des Sauterelles pour prendre le large. Et Kadile a encore raté un penalty à la 22e. Après la pause, Stevanovic a salé l'addition (72e).

Fin de série pour Thoune Invaincu depuis le 13 décembre (12 victoires et 1 nul), Thoune a chuté au moment où on ne l'attendait pas. Les Bernois ont perdu 2-1 au Letzigrund contre le FC Zurich, pourtant mal en point récemment.

Alors que le leader avait dominé tant et plus depuis le coup d'envoi, il a concédé l'ouverture du score de Reverson (15e). D'une superbe volée, Bertone a égalisé (39e). Un peu contre le cours du jeu, le FCZ a eu le dernier mot grâce à Cavaleiro (77e). Cette défaite n'est pas dramatique pour Thoune, qui conserve 16 points d'avance sur Saint-Gall.



Sprint à Lake Placid: Nadine Fähndrich part sur un 4e rang Nadine Fähndrich a mis fin à sa carrière Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nadine Fähndrich a mis un terme à sa carrière en se classant 4e du sprint en skating lors des finales de Coupe du monde à Lake Placid. La Lucernoise a été devancée par trois Suédoises.

Il n'y a rien eu à faire pour la Suissesse dans une finale où quatre des six skieuses venaient de Suède. La victoire est revenue à Linn Svahn devant ses compatriotes Jonna Sundling et Maja Dahlqvist, qui s'est ainsi assuré le petit globe de la spécialité.

Elle a pris le meilleur sur Nadine Fähndrich dans la dernière ligne droite. La Lucernoise boucle sa saison au 3e rang du classement final du sprint. Elle peut désormais partir à la retraite l'esprit libre, après avoir conquis une médaille olympique et trois médailles mondiales. L'athlète de 30 ans a été la meilleure fondeuse suisse de l'histoire.



Une 36e victoire pour Fanny Smith Fanny Smith victorieuse à Craigleith Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Pour son retour en Coupe du monde, Fanny Smith a enlevé son 36e succès à Craigleith au Canada. Il s'agit toutefois de sa première victoire de la saison.

En finale, la Vaudoise n’a pas pris un bon départ, mais elle a remonté progressivement et est parvenue à rattraper la Canadienne Hannah Schmidt sur une piste bien plus difficile que celle de Livigno aux JO. L’Italienne Jole Galli a pris la troisième place, tandis que Saskja Lack, 4e, a manqué de peu son cinquième podium en carrière.

La Villardoue de 33 ans, qui a fait face à plusieurs blessures cette saison, avait pris une pause après son argent olympique à Livigno et avait déclaré forfait pour la course de Montafon. Elle est revenue au Canada sur un parcours où elle conserve de bons souvenirs avec trois victoires et une 4e place en quatre participations. Elle a signé son 89e podium en Coupe du monde.

Smith a profité également de l’absence de la leader de la Coupe du monde Sandra Näslund. La Suédoise, qui avait déjà remporté huit succès cette saison, a été éliminée en qualification.

Chez les messieurs, le succès est revenu au Français Youri Duplessis‐Kergomard. Ryan Regez a été le meilleur Suisse avec une 6e place.

Dimanche, de nouvelles épreuves sont au programme.



Milan - San Remo: Tadej Pogacar gagne malgré une chute Pogacar à l'attaque dans la Cipressa devant Pidcock et Van der Poel Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar a enfin inscrit Milan - San Remo à son imposant palmarès. Le champion du monde slovène, pourtant tombé à 32 km de l'arrivée, a battu l'Anglais Tom Pidcock au sprint au terme des 298 km.

La "Primavera" a donc enfin souri à l'ogre du cyclisme mondial. Ses espoirs ont failli s'envoler dans une chute avant la montée de la Cipressa. "J'ai cru que tout était fini sur le moment. Mais mon équipe a fait un travail extraordinaire pour me ramener devant", a déclaré le vainqueur.

Marqué sur le côté gauche, le Slovène est revenu aux avant-postes en six km. Il a fait le vide dans la Cipressa, où seuls Pidcock et le Néerlandais Mathieu van der Poel ont pu prendre son sillage.

Pogacar (27 ans) a ensuite fait craquer Van des Poel, vainqueur sortant, dans l'ascension du Poggio. Mais Pidcock a résisté jusqu'au bout. Le sprint pour la victoire a été très serré, le champion du monde prenant l'avantage pour une demi-roue.

Il a ainsi enlevé le 11e Monument de sa carrière, égalant le Belge Roger De Vlaeminck. Seul un autre Belge, le légendaire Eddy Merckx, a fait mieux avec 19 succès.

Pogacar avait été rapidement privé d'un de ses lieutenants. L'Argovien Jan Christen, en forme en ce début de saison, a été pris dans une chute après 55 km et il a été contraint à l'abandon.



Superbe 2e place pour Noemi Rüegg à Sanremo Noemi Rüegg a pris la 2e place de Milan-Sanremo Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Suissesses tiennent la forme en ce début de saison. Après Elise Chabbey, victorieuse sur les Strade bianche, c'est Noemi Rüegg qui s'est illustrée en terminant 2e de Milan-Sanremo samedi.

La Zurichoise de 24 ans n'a été battue que par la double championne du monde sur route, Lotte Kopecky, au terme des 156 km d'un parcours reliant Genova et Sanremo. Elle s'est inclinée pour quelques centimètres face à la Belge au sprint.

La déception se lisait sur le visage de Noemi Rüegg, qui avait déjà brillé l'an dernier sur cette même course (3e place). La 7e de la course sur route des JO de Paris 2024, victorieuse du Tour Down Under en début d'année, possède un profil idéal pour Milan-Sanremo avec ses qualités de grimpeuse et de sprinteuse.

Cette course s'est jouée dans la montée vers le Poggio, peu avant l'arrivée. Un groupe de cinq coureuses a alors réussi à se détacher, conservant son maigre avantage jusqu'à l'arrivée. Lotte Kopecky s'est montrée la plus rapide dans l'emballage final pour triompher pour la première fois à Sanremo.



Descente dames: victoire et globe pour Pirovano Laura Pirovano soulève un globe pour le moins inattendu Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Laura Pirovano est intenable en cette fin de saison.

L'Italienne a fêté son troisième succès consécutif en Coupe du monde de descente samedi lors des finales à Kvitfjell, cueillant ainsi le globe de la discipline. Meilleure Suissesse, Corinne Suter a terminé 6e.

Cette issue est improbable. Laura Pirovano, qui s'est imposée avec 0''15 d'avance sur la championne olympique Breezy Johnson (2e), n'était jamais montée sur un podium avant le 6 mars dernier. Elle devient à la surprise générale la troisième Italienne à conquérir le globe de descente après Isolde Kostner et Sofia Goggia.

Laura Pirovano (28 ans) a connu le déclic sur "sa" neige du Val di Fassa, deux semaines plus tôt. Elle y a triomphé à deux reprises en descente, les 6 et 7 mars, avec à chaque fois 0''01 d'avance sur sa dauphine, pour prendre les commandes du classement de la discipline.

Et l'Italienne n'a pas flanché à Kvitfjell. La pression était il est vraie moindre sur ses épaules après que sa principale rivale, Emma Aicher, avait manqué son affaire. L'Allemande, 5e de cette descente à 0''37 de la gagnante, échoue au final à 83 points de Laura Pirovano. Elle accuse en outre 95 longueurs de retard sur Mikaela Shiffrin au général.

Leader de l'équipe de Suisse de vitesse, Corinne Suter a manqué la troisième marche du podium, occupée par Kira Weidle-Winkelmann, pour 0''23. Cet exercice 2025/26 se termine sans doute trop tôt pour la Schwytzoise, qui s'est classée 1re, 8e, 3e et donc 6e des quatre descentes disputées depuis la fin des JO. Décevante 22e place pour Malorie Blanc, qui espère surtout briller dimanche en super-G.



Descente messieurs: von Allmen 2e derrière Paris Franjo von Allmen a terminé 2e de la descente des finales Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Franjo von Allmen a décroché samedi son premier podium depuis son triplé olympique. Le Bernois a terminé 2e de la descente des finales de la Coupe du monde à Kvitfjell, derrière Dominik Paris.

Le triple médaillé d'or de Milan-Cortina a été devancé de 0''19 par l'Italien de 36 ans, qui a une nouvelle fois maîtrisé son sujet sur la piste norvégienne. Dominik Paris s'est imposé pour la septième fois à Kvitfjell, la cinquième en descente.

Le médaillé de bronze de la descente des JO 2026 a ainsi atteint la barre des 20 victoires en Coupe du monde dans la discipline-reine. Seul la légende autrichienne Franz Klammer a fait mieux en descente chez les messieurs, avec 25 succès.

Franjo von Allmen, qui fut le seul à concéder moins de 0''60 à Dominik Paris, saura se contenter de ce 2e rang. Il n'avait pas brillé depuis la fin des JO, terminant 6e de la descente de Garmisch avant de connaître l'élimination à Courchevel.

Le Bernois a ainsi cueilli son 15e podium sur le Cirque blanc, le neuvième en descente, et le septième déjà dans cet exercice 2025/26. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde de descente, derrière un Marco Odermatt décevant samedi (7e à 0''92).

Deuxième meilleur Suisse, Alexis Monney a terminé 4e de cette course, à 0''66 du vainqueur et à 0''06 de Vincent Kriechmayr. Le Fribourgeois finit 7e du classement de la discipline, en retrait par rapport à sa 3e place finale lors de la Coupe du monde 2024/25.



Un 60 m haies de rêve pour Ehammer Simon Ehammer a réussi un 60 m haies de rêve samedi Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Simon Ehammer a frappé fort lors de la première épreuve de la deuxième journée de l'heptathlon aux Mondiaux en salle de Torun.

L'Appenzellois a couru le 60 m haies en 7''52, soit le meilleur temps jamais réalisé dans cette discipline lors d'un heptathlon.

Ce chrono lui rapporte 1106 points, soit plus que les 8m15 réussis vendredi à la longueur (1099). Il lui permet de reprendre le large après cinq épreuves: Simon Ehammer possède 214 points d'avance sur son dauphin américain Kyle Garland. Avec 4804 points au total, il est toujours sur les bases du record de Suisse (6506 points) et du record d'Europe de Sander Skotheim (6558).



Un accord "historique" sur les revenus trouvé avec les joueuses A'ja Wilson et les joueuses de WNBA vont voir leurs revenus augmenter fortement Image: KEYSTONE/AP Las Vegas Sun Un accord financier qualifié d'"historique" a été trouvé entre la WNBA, la ligue féminine nord-américaine, et le syndicat des joueuses.

Les deux parties l'ont annoncé vendredi, après des mois d'âpres négociations.

La nouvelle convention collective, qui va être signée pour sept saisons et entrera en vigueur dès 2026, lie pour la première fois les revenus des joueuses à un pourcentage du revenu total de la ligue, en pleine expansion.

La commissionnaire de la WNBA Cathy Engelbert, durement critiquée à l'automne dernier par les joueuses, a salué "un moment fondateur pour la WNBA et ses 30 ans d'histoire, ainsi que pour le sport professionnel féminin".

L'accord, décrit comme "historique" dans un communiqué commun, permet aux joueuses de "reprendre possession de leur valeur et de leur futur, au côté d'une ligue qui grandit grâce à elles", souligne la présidente du syndicat des joueuses Nneka Ogwumike, dix fois All-Star du championnat.

Les revenus des joueuses doivent grandement augmenter. Le plafond salarial doit ainsi passer de 1,5 million de dollars en 2025 à 7 millions de dollars par équipe dès 2026, avec une projection à 11 millions de dollars en 2032.

Le montant maximal qu'une joueuse peut percevoir passera à 1,4 million de dollars annuels contre environ 250'000 dollars en 2025, avec une projection à 2,4 millions en 2032. Le salaire moyen devrait passer de 120'000 à 583'000 dollars annuels, jusqu'à 1 million de dollars en 2032, le minimum passant lui de 66'000 à 270'000 dollars annuels dès en 2026.

La nouvelle convention doit encore être ratifiée par une majorité des joueuses et par le conseil d'administration de la WNBA. Le championnat doit reprendre le 8 mai avec deux nouvelles équipes, Toronto et Portland, portant le total à 15 franchises.



OKC ne se rendra pas à la Maison Blanche Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander ne se rendra pas à la Maison Blanche Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Le Thunder, sacré champion NBA l'an passé, ne se rendra pas à la Maison Blanche comme le veut la tradition. Oklahoma City évoque des problèmes "de calendrier", écrivent plusieurs médias vendredi.

"Nous avons été en contact avec la Maison Blanche et nous sommes reconnaissants de nos échanges, mais le calendrier ne fonctionnait tout simplement pas", a déclaré la franchise auprès de The Athletic notamment.

Le Thunder, en tête de la Conférence Ouest à l'approche de la fin de la saison régulière, joue à Washington sur le parquet des Wizards samedi, son seul déplacement de la saison dans la capitale. OKC se rendra ensuite à Philadelphie lundi.

Les champions NBA sont conviés à la Maison Blanche depuis la visite des Boston Celtics en 1963, mais la tradition n'a pas toujours été respectée ces dernières années, dans un geste politique. Les Golden State Warriors avaient émis des réserves quant à une visite auprès de Donald Trump lors de son premier mandat en 2017.

Le dirigeant républicain avait alors déclaré avoir retiré l'invitation, comme en 2018 lors de leur nouveau sacre. La franchise californienne avait en revanche bien rendu visite à Joe Biden en 2022 lors de son dernier titre.

Plusieurs équipes professionnelles américaines avaient décliné une visite à la Maison Blanche lors du premier mandat de Trump, qui a récemment accueilli en grande pompe l'équipe nationale masculine de hockey sur glace championne olympique à Milan.

