Gout Gout améliore son temps sur 200 m ++ Lyon relégué en Ligue 2

Le prodige Gout Gout améliore son meilleur temps sur 200 m Gout Gout c Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le prodige du sprint australien, Gout Gout, a couru le 200 m en 20''02 mardi à Ostrava. Il a amélioré son record personnel pour sa première compétition en Europe.

Gout Gout, âgé de 17 ans, a établi au passage un nouveau record d'Australie. Il avait battu une première fois début décembre son record national, qui datait des Jeux de Mexico en 1968, terminant le demi-tour de piste en 20''04, plus vite que la légende jamaïcaine Usain Bolt au même âge.

"Je ne ressens aucune pression, parce que dès que je suis sur la piste, je suis concentré sur moi-même et sur ce que j'ai à faire: courir, ce qui est ce que je préfère dans la vie", a-t-il commenté après sa victoire.

Aux championnats d'Australie en avril, il a même couru la distance en 19''84, mais le chrono n'a pas été homologué en raison d'un vent trop favorable.

Après Ostrava, Gout sera à Monaco le 11 juillet pour l'étape de la Ligue de diamant, avec en ligne de mire les championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre).

Dans le même meeting à Ostrava, le maître absolu de la perche Armand Duplantis a remporté le concours en passant une barre à 6,13 m. Il a ensuite échoué à 6,29 m contre son propre record du monde, qu'il avait amélioré pour la 12e fois le 15 juin en franchissant 6,28 m devant son public à Stockholm.



Lyon relégué en Ligue 2 par la Direction nationale Le propriétaire de Lyon John Textor, à gauche, va supporter son club en Ligue 2 Image: KEYSTONE/AP/DAVE SHOPLAND L'Olympique lyonnais a été relégué en Ligue 2 par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). La Ligue de football professionnel (LFP) l'a annoncé mardi soir.

Lors de son audition mardi après-midi, le club n'a pas convaincu le gendarme financier du football français de lever les mesures contraignantes qu'il lui avait imposées en novembre, dont une rétrogradation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire.

Le propriétaire de l'OL, l'Américain John Textor, s'était pourtant montré confiant avant de se présenter devant la DNCG, après sept mois d'efforts pour rééquilibrer les comptes de son club. "Nous avons réalisé divers investissements ces dernières semaines. Tout est bon financièrement", assurait récemment encore le dirigeant, président de la structure Eagle Football Holding (EFH).

Et lundi, quelques heures à peine avant son audition, il avait obtenu un accord pour la cession de ses parts dans le club anglais de Crystal Palace à l'homme d'affaires américain Robert Wood Johnson, propriétaire de l'équipe de football américain des New York Jets, une transaction estimée à 190 millions de livres (222 millions d'euros) par la BBC.

EFH avait auparavant lancé le 13 juin son introduction à la Bourse de New York et Eagle et ses actionnaires ont également apporté 83 millions d'euros en trésorerie et conclu un accord fin janvier avec des créanciers.

En plus d'un plan de départ volontaire d'une centaine de salariés, le club a parallèlement réduit sa masse salariale avec la fin de contrats très onéreux tels que ceux d'Alexandre Lacazette et Anthony Lopes, et opéré les transferts de Maxence Caqueret et Rayan Cherki.

L'OL peut faire appel, mais si sa rétrogradation est confirmée, sa place en Ligue 1 sera réservée à Reims, vaincu dans les barrages L1/L2 par Metz.



Quatre Suissesses passent le premier tour Rebeka Masarova a pass Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Sur les sept Suissesses engagées au premier tour des qualifications de Wimbledon, quatre ont passé la rampe. Masarova, Ryser, Küng et Naef poursuivent leur route.

En forme ces derniers temps malgré une défaite à Berlin contre Sabalenka, Rebeka Masarova (WTA 99) a dominé la Russe Alina Korneeva (284e) 6-0 7-5. Valentina Ryser (WTA 222) s'est de son côté débarrassée de l'Australienne Astra Sharma (WTA 143) 6-4 7-6 (7/3).

Leonie Küng (WTA 235) a écarté l'Espagnole Guiomar Maristany (180e) 6-1 3-6 7-6 (10/3), tandis que Céline Naef (WTA 178) a eu raison de la Française Chloé Paquet (154e) 6-4 4-6 6-4.

Les trois autres représentantes helvétiques ont elles tiré la grimace. A 35 ans, Stefanie Voegele n'a pas passé l'écueil constitué par la Japonaise Ena Shibahara (120e), elle a perdu 6-4 6-4.

Simona Walter (WTA 130) a été dominée par la Britannique Emily Appleton (403e) 6-7 (4/7) 6-4 6-3. Dernière Suissesses en lice, Susan Bandecchi (WTA 259) s'est inclinée face à la Serbe Nina Stojanovic (172e) 6-3 6-7 (1/7) 6-2.



L'Autrichien Scheiblehner nouveau coach de GC Le directeur sportif de GC Alain Sutter a trouvé le nouvel entraîneur des Sauterelles Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Grasshopper a un nouvel entraîneur, l'Autrichien Gerald Scheiblehner. L'homme de 48 ans, qui vient de Blau-Weiss Linz, a signé pour deux saisons.

Après le départ de Tomas Oral le week-end dernier, les responsables de GC autour du directeur sportif Alain Sutter ont rapidement trouvé un successeur. Scheiblehner a pu quitter Blau-Weiss Linz pour l'étranger grâce à une indemnité de transfert fixée dans son contrat. Dimanche soir, il a fait valoir cette option.

"Nous avons vécu des moments inoubliables ensemble. Nous regrettons beaucoup son départ, même si nous comprenons bien sûr son grand rêve de travailler à l'étranger en tant que coach", a déclaré le CEO de Linz Christoph Peschek en exprimant son estime pour Scheiblehner.

Au cours des quatre dernières années, ce dernier avait réussi à faire monter l'équipe dans la plus haute division du pays et à accéder au groupe de championnat des six meilleures équipes la saison dernière.

A Zurich, Scheiblehner doit mettre en œuvre la "nouvelle orientation sportive" annoncée par Sutter, après deux participations au barrage. L'entraînement de GC pour la nouvelle année commence jeudi.



Wimbledon va ériger une statue en hommage à Andy Murray Andy Murray va recevoir un bel hommage à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Wimbledon prévoit de rendre hommage à Andy Murray, double vainqueur du tournoi. Une statue à l'effigie de l'Ecossais sera érigée au sein du prestigieux All England Club, ont annoncé les organisateurs.

Vainqueur à Wimbledon en 2013 et 2016, Murray avait mis fin lors de son premier succès à 77 ans d'attente d'un sacre britannique en simple messieurs. Il a pris sa retraite après les Jeux olympiques de Paris en 2024.

La statue devrait être dévoilée en 2027, à l'occasion du 150e anniversaire du tournoi, selon la présidente du All England Club, Debbie Jevans. " Nous voulons avoir une statue d'Andy ici (à Wimbledon) et nous travaillons en étroite collaboration avec lui et son équipe pour que cela se réalise", a-t-elle déclaré au podcast Performance People.

"L'ambition est de l'inaugurer lors du 150e anniversaire de notre premier tournoi, qui s'est déroulé en 1877", a souligné Debbie Jevans. Wimbledon avait déjà honoré Fred Perry, dernier Britannique sacré avant Murray, avec une statue érigée en 1984 pour les 50 ans de son premier titre en simple.



Bundesliga: Manzambi prolonge avec le SC Fribourg Johan Manzambi: une ascension spectaculaire Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Johan Manzambi (19 ans) poursuit sa carrière au SC Fribourg. Le milieu de terrain genevois a prolongé son contrat avec le club du sud de l'Allemagne. La durée n'a pas été précisée.

Manzambi était arrivé à Fribourg en janvier 2023, d'abord dans les équipes de jeunes. Il a débuté en première équipe lors de la saison dernière et a immédiatement convaincu avec deux buts et un assist en onze matches.

Ses bonnes performances lui ont valu ses premières sélections en équipe de Suisse durant le récent voyage aux Etats-Unis. Lors de son deuxième match, le milieu "box to box" a inscrit son premier but et donné une passe décisive lors du 4-0 face aux Américains.



Mondial des clubs: l'Inter Miami affrontera le PSG en 8e de finale Luis Suarez inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/EPA L'Inter Miami a fait match nul 2-2 au Mondial des clubs contre Palmeiras, après avoir mené 2-0. Les deux équipes sont qualifiées pour les 8es de finale, où Messi et son équipe affronteront le PSG.

Ce résultat "nous laisse un petit goût amer, car nous devions gagner pour finir en tête du groupe" A, a admis l'attaquant uruguayen Luis Suarez, désigné joueur du match avec un but et un assist. Les Floridiens défieront donc le Paris Saint-Germain, dimanche à Atlanta.

Et ce sera toute une histoire, pour les retrouvailles entre Lionel Messi et son ancienne équipe qu'il avait quittée après deux ans sans convaincre, en se plaignant même de ne pas avoir été heureux dans la Capitale. Après les éliminations de Seattle et de Los Angeles, il y aura donc bien un représentant de la MLS au prochain tour. Et ce sera l'Inter des vieux briscards en préretraite, Suarez donc mais aussi Sergio Busquets et évidemment Messi, pour qui cette qualification constitue un beau cadeau d'anniversaire anticipé à la veille de célébrer ses 38 ans.

L'Argentin est sans conteste une des têtes de gondole de cette Coupe du monde des clubs. Aussi, le voir continuer l'aventure est la meilleure publicité qui soit pour la popularisation du foot aux Etats-Unis.

Arriver en 8es de finale est déjà une belle performance et à quelques minutes près, c'était donc la première place du groupe A qui attendait de l'Inter. Finalement, elle échoit à Palmeiras, qui sera opposé au Botafogo de Rio de Janeiro, dans un duel entre Brésiliens, forcément chaud, à Philadelphie samedi.



Le PSG et Botafogo qualifiés pour les 8es de finale, pas l'Atlético Achraf Hakimi (au centre) et le PSG sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde des clubs. Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Le PSG, vainqueur lundi des Seattle Sounders (2-0), jouera les 8es de finale du Mondial des clubs. Comme Botafogo, qui termine deuxième du groupe B malgré une défaite contre l'Atlético Madrid (1-0).

A Seattle, les champions d'Europe ont assuré l'essentiel face à l'équipe de MLS, même s'ils ont d'abord buté sur un très bon Stefan Frei. Le gardien saint-gallois des Sounders a notamment réalisé deux belles parades devant Désiré Doué en première période (12e, 30e) avant de céder devant Khvicha Kvaratskhelia (35e) puis Achraf Hakimi (67e).

A Pasadena, les Brésiliens de Botafogo ont réussi l'exploit d'éliminer l'Atlético Madrid, malgré une défaite 1-0 concédée en fin de match après un but d'Antoine Griezmann (87e). Les deux clubs terminent avec six points en trois matches, comme le PSG, mais l'Atlético ne verra pas les 8es de finale en raison d'une plus mauvaise différence de buts.



Gregory Wüthrich fait son retour à Young Boys Gregory W Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Young Boys enregistre un renfort de choix au niveau défensif. Le club bernois a annoncé lundi soir le retour de Gregory Wüthrich. L'international suisse a signé un contrat de trois ans.

Wüthrich revient donc dans son club formateur, à Berne, où il a évolué entre 2013 et 2019 en tant que professionnel. Après un prêt à Perth, en Australie (2019/20), il a connu du succès avec Strum Graz, en Autriche, ces cinq dernières saisons.

En Bundesliga autrichienne, Wüthrich a fêté deux titres de champion (2024 et 2025) et deux victoires en Coupe (2023 et 2024), brisant au passage l'hégémonie du RB Salzbourg, qui avait remporté le championnat dix fois de suite entre 2014 et 2023. Il a été distingué à trois reprises dans l'équipe de la saison.

"Retour à la maison" Ses performances ont tapé dans l'oeil de Murat Yakin, qui l'a convoqué en équipe de Suisse en septembre dernier. Wüthrich a disputé deux matches de Ligue des nations, dont un en tant que titulaire (défaite 4-1 face à l'Espagne). Depuis, il n'a plus été rappelé par le sélectionneur.

"Pour moi, c'est un retour à la maison", déclare le Bernois, cité dans le communiqué d'YB. "Je suis heureux de boucler la boucle avec ce transfert et je souhaite absolument aider YB à remporter des titres dans les années à venir."

Cette saison, Young Boys a terminé troisième de Super League, à 12 points du champion, le FC Bâle.



Tyrese Haliburton victime d'une rupture d'un tendon d'Achille Tyrese Haliburton s'est gravement blessé lors de l'ultime acte de la finale NBA perdu dimanche contre Oklahoma City. Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings La nature de la blessure de Tyrese Haliburton, touché lors du match 7 de la finale NBA, est connue. Le meneur d'Indiana souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit ont annoncé plusieurs médias.

Haliburton, brillant maître à jouer des Pacers lors de ces play-off, s'était effondré sur le parquet après sept minutes de jeu dimanche, avant de voir le Thunder d'Oklahoma City triompher 103-91 pour soulever son premier trophée NBA. L'Américain champion olympique âgé de 25 ans a été victime d'une rupture d'un tendon d'Achille, écrivent ESPN et The Athletic.

Hurlant et tapant du poing sur le sol, le meneur avait vite été entouré dimanche par ses coéquipiers avant d'être porté aux vestiaires, en larmes, sans pouvoir poser son pied droit. Il avait déjà subi une blessure musculaire au niveau du mollet droit lors du match 5, mais avait tenu à continuer la série, au risque d'aggraver la lésion.

Après Lillard et Tatum Haliburton est le troisième joueur NBA à être victime d'une telle blessure lors de ces play-off après ses compatriotes Damian Lillard (Milwaukee) et Jayson Tatum (Boston). Cette blessure jette une ombre sur la suite de la carrière de ces trois stars de la balle orange, même si plusieurs joueurs ont déjà réussi à retrouver le sommet de l'affiche après une longue rééducation.

Kevin Durant avait souffert en juin 2019 à 30 ans d'une rupture d'un tendon d'Achille lors de la finale NBA perdue avec Golden State contre Toronto. La star américaine âgée de 36 ans, dont le transfert à Houston en provenance de Phoenix a été révélé dimanche, avait manqué une saison entière avant de retrouver les parquets en décembre 2020, 18 mois après la blessure.



Deux Suisses passent le 1er tour des qualifs de Wimbledon Leandro Riedi (ici Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Deux des quatre Suisses en lice dans les qualifications du simple messieurs de Wimbledon ont passé l'écueil du 1er tour lundi. Il s'agit de Leandro Riedi et de Dominic Stricker.

Leandro Riedi (ATP 506) fut le premier en action sur le gazon de Roehampton, qui accueille les qualifications du deuxième Majeur de l'année. Le Zurichois s'est imposé 6-4 7-5 devant le Chinois Fajing Sun (ATP 249) et affrontera l'Argentin Federico Agustin Gomez (ATP 139) au 2e tour.

Dominic Stricker (ATP 244) a également maîtrisé son sujet, dominant le Géorgien Saba Purtseladze (ATP 253) 6-3 6-2 en 56 minutes. Le gaucher bernois, qui restait sur un abandon à Heilbronn début juin, se mesurera quant à lui à l'Américain Emilio Nava (ATP 119) mercredi lors de l'avant-dernier tour des qualifications.

Cela s'est moins bien passé pour Jérôme Kym (ATP 161) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 165). L'Argovien a été battu 6-2 6-4 par le Slovaque Lukas Klein (ATP 187), le gaucher zurichois s'inclinant quant à lui 4-6 6-0 6-2 devant le Français Valentin Royer (ATP 112).

Pas moins de sept Suissesses tenteront leur chance dès mardi dans les qualifications du simple dames: Rebeka Masarova, Simona Waltert, Céline Naef, Valentina Ryser, Leonie Küng, Susan Bandecchi et Stefanie Vögele. A noter que Masarova et Bandecchi pourraient s'affronter au 2e tour.



Feu vert au rachat du MotoGP par Liberty Media Le MotoGP passe dans le giron de Liberty Media Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI La Commission européenne a approuvé sans condition lundi le rachat du MotoGP par Liberty Media, ont annoncé les parties. Liberty Media est déjà détenteur de la formule 1.

"Liberty Media Corporation a reçu aujourd'hui (lundi) l'autorisation sans condition de la Commission européenne pour finaliser son acquisition de Dorna Sports, détenteur des droits du MotoGP", peut-on lire dans le communiqué. Celui-ci précise que la transaction sera conclue au plus tard le 3 juillet 2025.

La Commission a estimé dans un communiqué que "l'opération ne soulèverait pas de problème de concurrence". Annoncé au printemps 2024, ce rapprochement entre Liberty Media et le MotoGP est porteur d'espoirs de croissance pour le championnat deux-roues, en quête de plus de notoriété. L'opération entre les deux groupes de médias avait été notifiée en novembre à la Commission, gendarme de la concurrence dans l'UE.

Au final, Liberty Media va acquérir 84% du détenteur des droits du MotoGP, Dorna Sports, les dirigeants actuels de l'entreprise basée à Madrid conservant les 16% restants, précise le communiqué des deux parties impliquées. Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna depuis 1998, continuera de gérer le MotoGP avec ses équipes.

Potentiel de croissance "Le MotoGP est un actif sportif de premier plan hautement attractif avec des courses incroyables, dispose d'une base de fans passionnés et présente un profil de flux de trésorie solide", commente le PDG de Liberty Media, Derek Chang, dans le communiqué commun.

"Nous pensons que ce sport et cette marque ont un potentiel de croissance significatif, que nous allons tenter de débloquer en approfondissant la relation avec le coeur de sa base de fans et en attirant une audience globale élargie", développe-t-il.

Dans le même communiqué, Carmelo Ezpeleta souligne lui que ce développement est "une étape importante confirmant l'avenir encore plus brillant qui attend le MotoGP". "Liberty est le meilleur partenaire possible pour notre sport et pour toute la communauté du MotoGP", poursuit-il.



Lausanne-Sport: Peter Zeidler était le choix numéro 1 Peter Zeidler, le nouvel entraîneur du LS Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Peter Zeidler a fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur du Lausanne-Sport. En conférence de presse, le successeur de Ludovic Magnin a expliqué les raisons derrière son retour en Super League.

"J'aime beaucoup la Suisse, la Suisse romande. J'ai toujours aimé venir jouer à Lausanne avec Saint-Gall. J'ai eu d'autres opportunités d'aller entraîner à l'étranger, en Géorgie ou même en Afrique du Sud, mais c'était plus important pour moi de revenir en Super League", a-t-il déclaré devant les médias au stade la Tuilière.

La belle saison du LS bouclée à la cinquième place du classement a également motivé le technicien de 62 ans à faire son retour en Suisse après sa fin de parcours prématurée à Bochum. Il avait rejoint la Bundesliga après six saisons passées à Saint-Gall l'été dernier, mais avait été limogé après avoir concédé sept défaites en huit matches.

"Lausanne faisait même partie des favoris au titre avec Lugano à un moment donné de la saison, et cela en proposant du beau jeu", a rappelé Zeidler, qui espère pouvoir faire progresser le club lausannois de la même manière qu'il avait fait progresser Saint-Gall.

Choix numéro 1 Egalement présent en conférence de presse, Stéphane Henchoz, le directeur sportif du LS, a expliqué que Peter Zeidler était le choix numéro 1 pour remplacer Ludovic Magnin, parti entraîner le FC Bâle. "Il y a une proximité dans la philosophie de jeu, un jeu offensif basé sur le pressing et le contre-pressing. Nous sommes dans la continuité avec Peter, un entraîneur qui partage ces principes de jeu", a assuré Henchoz.

"Il nous fallait quelqu'un qui connaît bien le football suisse, mais qui possède aussi une expérience du football international afin de pouvoir se rendre compte de ce que nous pouvons encore faire mieux", a ajouté le Fribourgeois. "Dès le début, j'ai senti la volonté de Peter de venir au LS pour relever ce défi. Il est investi à 200% dans le projet."



Diego Benaglio revient à Wolfsburg dans un rôle de dirigeant Diego Benaglio avait aussi été capitaine à Wolfsburg Image: KEYSTONE/DPA dpa/A3794 Diego Benaglio (41 ans) est de retour à Wolfburg. L'ancien gardien du club et de l'équipe de Suisse appartiendra dès le 1er juillet au conseil de surveillance des Loups.

"Le VfL est mon club et Wolfsburg ma deuxième patrie", a expliqué Benaglio, qui avait évolué dans le club de 2008 à 2017. Il avait été champion d'Allemagne en 2009 et remporté la Coupe d'Allemagne en 2015.

Le Zurichois veut "rendre un peu de ce que le VfL a apporté aux années les plus importantes" de sa carrière, a-t-il précisé. Benaglio s'est dit "très heureux" qu'on lui demande d'occuper ce poste. L'ancien gardien avait mis fin à sa carrière de joueur en 2020, après trois ultimes saisons à Monaco.