Hector largement en tête ++ Les Predators renouent avec la victoire

"L'hématome (intracrânien) s'est rapidement aggravé et a entraîné ce qu'on appelle une compression. Nous avons, en accord avec les neuroschirurgiens, pratiqué un trou de trépan. C'est-à-dire qu'on fait, dans la boîte crânienne, une aspiration pour vider le sang à l'intérieur de l'hématome", a-t-il expliqué.

"Il est très fatigué, il a vraiment beaucoup de mal à communiquer. Quand vous sortez de cette période de coma entre guillemets, vous êtes vraiment crevé", a poursuivi le médecin. Pour sa rééducation, "on parle en mois, on n'est pas du tout sur une récupération en semaines", ce qui exclut un retour en compétition cet hiver.

"On va commencer à lui permettre de faire des choses que tout le monde fait, à savoir s'asseoir, manger, se mettre debout. Aujourd'hui, il a encore un petit peu du mal à ouvrir les yeux, parce qu'il souffre d'une diplopie, c'est-à-dire que les réflexes qui coordonnent vos deux yeux sont un peu perturbés suite à l'hyperpression dans le crâne", a poursuivi le médecin.

Victime d'une violente chute lors du second entraînement officiel avant la descente de Bormio, Sarrazin (30 ans) était hospitalisé depuis à Sondalo où il a été opéré pour résorber un hématome intra-cranien.

Cyprien Sarrazin ne skiera plus cet hiver

Cyprien Sarrazin ne skiera plus cet hiver Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Lara Gut-Behrami pointe donc à plus d'une demi-seconde du top 3, sans avoir commis de grosse faute. La leader du général, la Valaisanne Camille Rast, a quant à elle réussi le 14e temps, à 2''34 de Sara Hector, se montrant bien trop prudente.

En quête d'une septième victoire en Coupe du monde, Sara Hector a signé le meilleur chrono sur les quatre secteurs pour devancer de 1''13 sa dauphine, l'Albanaise Lara Colturi. Partie avec le dossard 1 et battue de 1''19 par la Suédoise, la Norvégienne Thea Louise Stjernesund complète le podium provisoire.

Sara Hector a survolé les débats dans la première manche du géant de Kranjska Gora, laissant toutes ses rivales à plus d'une seconde. Lara Gut-Behrami, 5e et meilleure Suissesse, a lâché 1''72.

Les Hawks et les Wizards battus

LeBron James s'est offert un nouveau record vendredi Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

La soirée de vendredi fut compliquée tant pour Clint Capela que pour Kyshawn George.

Le Genevois et les Hawks se sont inclinés de 17 points (119-102) face aux Lakers, alors que le Valaisan et les Wizards ont subi la loi de la plus mauvaise équipe de la NBA.

Clint Capela (8 points, 7 rebonds) et les Hawks ont souffert sous les panneaux vendredi à Los Angeles. Les joueurs d'Atlanta ont cumulé 39 prises contre 56 pour les Lakers. Anthony Davis fut il est vrai dominant dans la raquette, avec 19 rebonds. L'ailier-fort a ajouté 18 points, 4 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres pour un différentiel de +17.

LeBron James ne fut pas en reste. La superstar des Lakers a inscrit 30 points, devenant ainsi le seul détenteur du record du nombre de matches à 30 points ou plus en saison régulière (563), devant Michael Jordan (562). Mais "King James" a eu besoin de 1522 matches pour atteindre ce total, alors que la légende des Bulls n'en a joué que 1072.

Battus quant à eux 132-120 à La Nouvelle-Orléans, les Wizards de Kyshawn George (5 points et 5 rebonds vendredi) se sont heurtés à un CJ McCollum en feu: l'arrière a inscrit 50 points. Les Pelicans ont ainsi mis fin à une série de 11 défaites pour signer leur 6e victoire en 35 matches. Les Wizards comptent aussi 6 succès dans cet exercice 2024/25 mais ont joué trois rencontres de moins.