Holdener 3e ++ Siegenthaler s'impose

Slalom d'Are: Holdener 3e, Shiffrin pour la 109e fois Wendy Holdener a obtenu son deuxième podium de la saison lors du slalom d'Are Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Wendy Holdener a pris la 3e place du slalom de Coupe du monde d'Are à 1''00 de Mikaela Shiffrin. L'Américaine empoche sa 109e victoire en Coupe du monde.

Et voici le 40e podium de la carrière de la Schwytzoise de 32 ans. Il ne s'agit que de son deuxième de l'hiver après sa 3e place à Kranjska Gora en janvier. La skieuse d'Unteriberg a bien négocié la deuxième manche après avoir bouclé la première au 4e rang.

Elle n'est d'ailleurs pas passée loin du deuxième rang, finissant à 0''06 d'Emma Aicher qui signe le meilleur résultat de sa carrière dans la discipline et qui continue de mettre la pression sur Mikaela Shiffrin en ce qui concerne le général de la Coupe du monde.

L'Allemande ne compte que 140 points de retard sur celle qui compte désormais 109 succès en Coupe du monde. Et il reste les finales en Norvège où Aicher va s'aligner dans toutes les disciplines.

En Suède, sur une piste relativement "plate", la championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire a su faire la différence et creuser des écarts. Elle comptait une demi-seconde de bonus après le premier run, elle a repris 0''43 de plus sur le deuxième tracé à Aicher.

Rast seulement 10e Neuvième au terme du parcours matinal, Camille Rast n'a pas effectué de remontada comme on pouvait l'imaginer. Comme si sa sortie de piste en géant de la veille avait atteint le moral de l'athlète de Vétroz qui vaut mieux que cette 10e place à plus de deux secondes.

Mélanie Meillard a livré une performance moyenne. La skieuse d'Hérémence a échoué à la 16e place en revenant un peu lors de son deuxième passage.

Coupable d'une grosse faute, Eliane Christen a logiquement reculé après sa 23e place en première manche. Elle a terminé 27e.

Janine Mächler, Aline Höpli et Aline Danioth ont fini hors du top 30 en première manche. Nicole Good et Selina Egloff avaient été éliminées sur le premier tracé.



Deuxième succès pour Sina Siegenthaler Sina Siegenthaler s'est imposée à Montafon Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Sina Siegenthaler s'est imposée lors de l'épreuve de Coupe du monde de snowboardcross à Montafon. C’est le deuxième succès au plus haut niveau pour la Bernoise de 25 ans.

Elle avait fêté sa première victoire il y a un peu plus de deux ans. En décembre 2023, elle l’avait emporté à Cervinia. Son dernier podium remontait à avril dernier à Mont-Sainte-Anne (3e). Elle avait aussi gagné l’argent lors de l'épreuve mixte par équipe avec Valerio Jud en mars 2025 aux Mondiaux à domicile en Engadine.

En Autriche, elle a dominé l’Australienne Josie Baff et la Britannique Charlotte Bankes. Le meilleur résultat de Siegenthaler cette saison restait une 4e place en ouverture à Cervinia.

Luana Bianchi signe elle son meilleur résultat en carrière. La Bernoise de 26 ans a pris la 6e place.

Chez les messieurs, Kalle Koblet a été éliminé en quarts. La victoire est revenue à Jakob Dusek.



Shiffrin mène le bal au slalom d'Are, Holdener à l'affût Wendy Holdener placée pour aller chercher un podium a Are Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Mikaela Shiffrin mène logiquement après la première manche du slalom d'Are. L'Américaine devance de 0''51 Emma Aicher, alors que Wendy Holdener est 4e à 0''70 et Camille Rast 9e à 1''28.

La championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire est comme bien souvent intouchable. En Suède, sur une piste relativement "plate", elle a su faire la différence et creuser des écarts.

Derrière Shiffrin, on retrouve l'Allemande Emma Aicher qui va tout tenter pour mettre la pression sur l'Américaine en vue du général. A 0''06 d'Aicher, c'est l'Autrichienne Katharina Truppe qui complète le podium provisoire.

Un peu lente dans sa mise en action, Wendy Holdener est à l'affût au 4e rang. Certainement encore énervée par sa sortie de piste en géant la veille alors qu'elle menait au terme de la première manche, Camille Rast a offert une performance moyenne. Neuvième à 1''28, elle devra mettre les bouchées doubles sur le second tracé.

Mélanie Meillard est pour l'heure 17e à 2''28 et Eliane Christen 19e à 2''62.



Kimi Antonelli remporte son premier Grand Prix en Chine Kimi Antonelli a remporté son premier Grand Prix à 19 ans Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong L'Italien de 19 ans Kimi Antonelli a remporté dimanche son premier Grand Prix de F1 en Chine. Il a devancé son coéquipier chez Mercedes George Russell et le Britannique Lewis Hamilton sur Ferrari.

Antonelli devient ainsi le second plus jeune vainqueur de l'histoire de la discipline reine du sport automobile après avoir été le plus jeune "poleman" en F1 puisqu'il est parti dimanche en première position sur la grille de départ à Shanghai, devant Russell.



Un match à quatre points pour Nico Hischier Nico Hischier félicité par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Nico Hischier a sorti le grand jeu pour permettre aux New Jersey Devils de battre les Los Angeles Kings. Le Haut-Valaisan a inscrit deux buts et délivré deux assists samedi soir.

Le no 1 de la draft 2017 a inscrit le 2-0 à la 12e sur une passe de Timo Meier. L'Appenzellois a lui réussi le 6-4 dans la cage vide sur une passe de son compatriote. Le 23e goal de la saison pour Hischier est lui venu à la 53e en power-play. Et sur le 5-4 de Jack Hughes à la 58e, c'est lui qui a délivré la passe victorieuse.

Troisième Suisse sur la glace, Jonas Siegenthaler a connu une soirée normale, sans éclats particuliers. Dans les rangs des Kings, Kevin Fiala est bien entendu toujours blessé.

Ce succès ne permet toutefois pas aux Devils d'envisager les play-off puisqu'ils comptent 12 points de retard sur la dernière équipe qualifiée actuellement.

Succès 3-2 pour Lian Bichsel avec Dallas, défaite pour Janis Moser 4-2 avec Tampa Bay contre les Hurricanes. Akira Schmid a assisté au succès de Vegas 4-0 depuis le banc, alors que Philipp Kurashev était surnuméraire lors de la victoire des Sharks 4-2 sur Montréal.



Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe Marco Odermatt a remporté le globe du Super-G sans avoir besoin de courir Image: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA Le deuxième Super-G messieurs de Coupe du monde à Courchevel a aussi été annulé. La neige fraîche tombée dans la nuit a empêché la course sur le site des Mondiaux 2023, annonce la FIS.

Malgré de gros efforts, la piste n’a pu être dégagée et le déroulement est impossible, a précisé la fédération. Comme samedi, le Super-G est supprimé sans remplacement.

Marco Odermatt remporte ainsi le globe de la discipline. Avec un Super-G restant et 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien ne peut plus être rattrapé. Vendredi en descente, le patron de la Coupe du monde avait déjà sécurisé son globe en descente et celui du général. Il s'agit de son quatrième globe de Super-G consécutif.

Le dernier Super-G de la saison se tiendra le 22 mars aux finales de Kvitfjell. La bataille pour le globe de géant reste en revanche encore ouverte. Odermatt mène de 48 points devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard (89 points de retard) a encore mathématiquement des chances.



Lausanne et Servette veulent confirmer Le LS accueille YB dimanche lors de la 30e journée de Super League. Servette se rend lui à Bâle.

Après deux succès en terres zurichoises, la troupe de Peter Zeidler accueille Young Boys à 14h. Six points séparent les Bernois, 6es, des Vaudois, 8es.

Mais les Lausannois ne sont pas prophètes en leur pays en Super League. Il faut en effet remonter au 30 novembre pour trouver trace d'un succès du LS à domicile. Les Vaudois avaient alors battu Thoune 2-1.

Servette couche pour sa part sur une victoire 2-1 face à Zurich avec une performance XXL de Junior Kadile, auteur d'un doublé. Gageons que l'attaquant français ne serait pas contre une autre belle sortie, surtout face à un club comme Bâle. Des Bâlois qui ont été fessés 3-0 par St-Gall lors de la dernière journée. 9e, Servette pourrait revenir à hauteur du LS en cas de résultat favorable et d'une défaite vaudoise.

Le troisième et dernier match dominical oppose Lucerne, 7e, à Winterthour, lanterne rouge.



Courchevel espère pouvoir organiser un super-G Courchevel devrait être le théâtre de l'avant-dernier super-G messieurs de la saison dimanche dès 10h45. Mais le conditionnel reste de mise en raison d'une météo peu favorable.

La neige et le brouillard ont ainsi contraint les organisateurs à annuler le super-G prévu samedi en remplacement de celui qui avait été annulé à Garmisch. Cette épreuve ne sera pas remplacée au calendrier de la Coupe du monde 2025/26, le premier entraînement de descente de la finale à Lillehammer étant prévu jeudi.

Déjà assuré de conquérir les globes du général et de la descente, Marco Odermatt aura l'occasion de compléter sa collection dimanche. Une 5e place lui suffira même si son dauphin au classement de la discipline, Vincent Kriechmayr, s'impose dimanche. Et une nouvelle annulation lui assurait ce trophée.

Chez les dames, l'avant-dernier slalom de la saison figure au menu à Are. La Valaisanne Camille Rast, qui est la seule à avoir battu la reine Mikaela Shiffrin (8 succès en 9 slaloms cet hiver, JO inclus) en 2025/26 sur les virages courts (c'était à Kranjska Gora), espère bien rééditer cet exploit.

Troisième du classement de la discipline derrière l'Américaine et la Valaisanne, Wendy Holdener voudra elle conserver ce rang. La Schwytzoise ne possède que 17 points d'avance sur l'Autrichienne Katharina Truppe, 4e. Quant à Mélanie Meillard (20e), elle doit assurer sa place en finale de la Coupe du monde (top 25).



GP de Chine: Mercedes pour asseoir sa domination Mercedes espère bien poursuivre sur sa lancée dimanche lors du GP de Chine, dont le départ est prévu à 8h heure suisse.

Les Flèches d'Argent, qui ont signé le doublé en ouverture de saison, squattent encore une fois la première ligne sur la grille de départ.

Devancé par George Russell tant dans les qualifications du GP d'Australie que dans celles du sprint à Shanghai, Kimi Antonelli a cette fois-ci pu prendre le meilleur sur son coéquipier. L'Italien (20 ans en août) est ainsi devenu le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1.

Le prodige ne deviendra toutefois pas le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix dans la catégorie reine du sport automobile. Ce record restera la propriété de Max Verstappen, qui n'avait pas encore 19 ans lorsqu'il avait triomphé pour la première fois en F1.

Vainqueur tant à Melbourne que lors du sprint samedi en Chine, George Russell entend cependant bien garder la main. Le Britannique, "scotché" sur la piste en raison d'un problème de moteur en début de troisième partie des qualifications du GP, a limité la casse en signant le 2e temps sur son unique tour chronométré.

La deuxième ligne sur la grille sera occupée par les Ferrari de Lewis Hamilton (3e) et de Charles Leclerc (4e). Les McLaren d'Oscar Piastri (5e) et du champion du monde en titre Lando Norris (6e) se partageront la troisième ligne. Décidément à la peine en ce début de saison, Max Verstappen (Red Bull/8e) partira de la quatrième ligne.



Sinner écarte Zverev pour une première finale à Indian Wells Jannik Sinner disputera sa 1re finale à Indian Wells. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Le no 2 mondial Jannik Sinner a aisément dominé le no 4 allemand Alexander Zverev 6-2 6-4. L'Italien s'est qualifié samedi pour sa première finale au Masters 1000 d'Indian Wells.

Sinner y affrontera dimanche soit son grand rival Carlos Alcaraz, toujours invaincu en 2026, soit le Russe Daniil Medvedev. L'Italien âgé de 24 ans a plié samedi la partie en 1h23, se montrant trop solide face à Zverev (28 ans) qui s'est lui raté sur la plupart des points importants.

Sinner a breaké dans la première manche dès sa première occasion sur une faute de Zverev (3-2), un scénario qui s'est répété deux jeux plus tard (5-2), avant une nouvelle faute directe de l'Allemand sur la 2e balle de set.

Zverev a réussi à sauver trois fois son engagement dès le début de la deuxième manche (1-0), puis Sinner a sauvé d'un ace la seule balle de break qu'il a eu à défendre de la partie (3-3), avant de réussir un break décisif au jeu suivant.



Guerre: Pas de GP au Bahreïn ni en Arabie saoudite Pas de Grand Prix au Bahreïn en raison de la guerre au Moyen-Orient Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Les Grands Prix de F1 du Bahreïn et d'Arabie saoudite, prévus en avril, ont été annulés. Ceci en raison de la poursuite de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé la FIA.

"On a confirmé qu'après de minutieuses évaluations, en raison de la situation en cours au Moyen-Orient, les Grands Prix du Bahreïn et d'Arabie saoudite n'auront pas lieu en avril", a écrit dans un communiqué l'organisation mondiale qui chapeaute les disciplines du sport automobile, dont la très prospère F1.

Les essais, qualifications et courses de Formule 1 dans ces deux pays arabes du Golfe, régulièrement ciblés depuis fin février par des frappes de l'Iran, devaient avoir lieu les 10-12 avril et 17-19 avril et ne seront pas remplacés par d'autres Grands Prix.



PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG Max Dowman a inscrit le 2-0 dans le temps additionnel face à Everton samedi. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Arsenal a attendu la toute fin pour battre Everton (2-0). Le leader de Premier League a pu compter sur Max Dowman, devenu samedi à 16 ans et 73 jours le plus jeune buteur de l'histoire du championnat.

Longtemps malmené par les Toffees, Arsenal a décroché dans les derniers instants un succès qui gardera à coup sûr une place spéciale dans le livre de souvenirs de la saison en cas de titre. Viktor Gyökeres (89e) et surtout Dowman (90e+7) ont fait chavirer les supporters des Gunners, habitués à voir leur équipe préférée se liquéfier aux moments chauds ces dernières saisons.

Dowman, enfant du club, a fait basculer la rencontre après son entrée à la 74e minute à la place de Martin Zubimendi. Il a réalisé le centre qui a conduit au but de Gyökeres, avant de marquer le 2-0 dans une cage vide, à la conclusion d'une contre-attaque.

Les hommes de Mikel Arteta comptent désormais neuf points d'avance sur leur poursuivant Manchester City, tenu en échec 1-1 à West Ham dans la soirée. Les joueurs au canon enchaînent mardi par la réception du Bayer Leverkusen en 8e de finale retour de Ligue des champions, après avoir concédé le nul en Allemagne (1-1).

Chelsea se saborde encore Encore sonné par sa défaite spectaculaire contre le Paris SG (5-2), mercredi en Ligue des champions, Chelsea n'a pas bien préparé son match retour, dans trois jours. Les Blues ont fléchi à domicile contre Newcastle (1-0).

Cette défaite fragilise la position des Londoniens (5e, 48 pts) dans la course pour les places qualificatives pour la prochaine C1. Ils pourraient être doublés dimanche par Liverpool (6e, 48 pts) qui reçoit Tottenham.



Bienne en vacances, Zoug en play-off Häman Aktell inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les play-in de National League ont rendu leur premier verdict. A Berne, Bienne s'est incliné 4-0 et a terminé sa saison, alors que Zoug s'est qualifié pour les play-off à Rapperswil.

Ainsi donc Christian Dubé et ses joueurs sont en vacances. La faute au SCB de Heinz Ehlers et à un duo Müller-Scherwey en feu. Les Seelandais débarquaient pourtant dans la capitale avec un but d'avance grâce à leur succès 4-3 jeudi chez eux. A la 23e, Müller a pu remettre les compteurs à zéro. Les Ours ont poussé dans ce tiers médian et à la 32e ont pu bénéficier d'un penalty pour une canne lancée par Dionicio sur une échappée de Scherwey.

Le Suédois Häman Aktell a tenté sa chance, mais Säteri a dit non. Le portier finlandais n'a rien pu faire à la 36e lorsque le défenseur a trouvé la lucarne d'un puissant tir. Il a en revanche eu de la chance à la 40e sur un arrêt plus que limite. Même la vidéo n'a pu déterminer l'issue avec certitude.

Les espoirs seelandais se sont envolés à la 50e sur un contre mené par Scherwey et conclu par Müller pour son doublé. Ejdsell a ensuite ajouté une résussite dans la cage vide.

Zoug en play-off Dans la rencontre entre Zoug et Rapperswil, il n'y avait plus beaucoup de suspense en raison du 5-2 infligé par les joueurs de Suisse centrale aux St-Gallois à l'aller. Les hommes de Benoît Groulx étaient partis pour gérer, ils ont en plus eu la bonne idée d'ouvrir le score à la 7e par le jeune Colin Lindemann.

Nicklas Jensen et Rapperswil ont dû attendre la 39e pour égaliser. Trop tard pour véritablement inquiéter les Zougois. Fritz a inscrit le 2-1 à la 54e, puis les Lakers ont sorti leur gardien. En vain.

Rapperswil a cependant une nouvelle opportunité de prendre part aux play-off en affrontant Berne dès lundi pour un aller-retour qui servira à déterminer le huitième club qualifié pour les quarts de finale.



Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come Dario Caviezel s'est offert son 4e succès en Coupe du monde au Canada. (Archives) Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dario Caviezel s'est imposé samedi en Coupe du monde à Val St-Come. Le Grison a battu l'Italien Edwin Coratti pour s'assurer la 3e victoire de sa carrière en géant parallèle, la première cette saison.

Déjà sur le podium il y a deux semaines à Krynica (3e) et quatrième samedi dernier à Splindleruv Mlyn, Caviezel s'est imposé en finale au Canada pour un centième (!), son 4e succès en carrière si l'on tient en compte sa victoire en slalom parallèle à Bansko en 2023. Vice-champion du monde 2023 de la discipline, le Suisse de 30 ans a rebondi après avoir été éliminé en 8es de finale lors de l'épreuve olympique début février. Gian Casanova, l'autre Suisse en lice au Canada, a été éliminé en qualification et s'est classé 17e.

Chez les dames, la Suissesse Flurina Bätschi a manqué son troisième podium en Coupe du monde et termine 4e. Sa compatriote Julie Zogg a elle échoué en quart de finale et a terminé 7e.

