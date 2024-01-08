Vingegaard gagne Paris-Nice ++ Del Toro vainqueur en Italie

"Beaucoup de déception" pour Morgan Poaty et le LS Morgan Poaty et Lausanne n'ont presque plus rien à jouer en cette fin de saison. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La déception était immense dimanche à Lausanne après la défaite 2-0 contre Young Boys, qui condamne les Vaudois au Relegation Group de Super League. A la Tuilière, on pense déjà à la saison prochaine.

Le Lausanne-Sport avait l'occasion de revenir à trois points de Young Boys en cas de victoire. Mais un doublé d'Alvyn Sanches a mis fin aux espoirs du LS de finir dans le top 6, et avec les maigres chances de vivre une deuxième campagne européenne d'affilée.

Morgan Poaty avait la mine fermée à l'heure de se présenter à la presse et de revenir sur la performance des pensionnaires de la Tuilière. "On ne fait pas la première mi-temps qu'il faut faire, il y a beaucoup de déception. Après, il y a un fait de jeu qui rend le match très compliqué contre une équipe comme YB", a-t-il souligné en faisant mention de l'expulsion de Karim Sow à la 49e.

"Une saison compliquée à domicile" Le LS n'a plus gagné à la Tuilière depuis le 30 novembre. Le joueur de 28 ans a mis en avant la passe compliquée que traverse l'équipe sur son terrain. "Je suis là depuis trois ans et c'était toujours une force de jouer ici. Mais là c'est une période, une saison même, un peu compliquée à domicile, a lâché Poaty. Mais on est aussi allé chercher des points compliqués, comme à Zurich la semaine dernière."

La fin de la saison s'annonce difficile, notamment au vu du faible enjeu sportif. Lausanne est pratiquement à l'abri de la place de barragiste de GC, qui pointe à douze longueurs. Interrogé sur les perspectives des huit dernières rencontres du championnat, Morgan Poaty a déjà évoqué le prochain exercice: "Nous devons essayer de super bien finir, c'est notre métier. Même si on sait que c'est compliqué, on doit se préparer aussi pour la saison qui vient."

Une fois le choc passé, l'entraîneur Peter Zeidler aura fort à faire pour remobiliser une équipe qui a connu la fièvre des soirées européennes, et qui doit désormais se faire à l'idée d'être rentrée dans le rang.



Jonas Vingegaard remporte son premier Paris-Nice Jonas Vingegaard (à droite) a été devancé sur la dernière étape par Lenny Martinez, mais il a bien écrasé la course. Image: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni Jonas Vingegaard a remporté son premier Paris-Nice dimanche. Il a toutefois concédé la 8e et dernière étape au Français Lenny Martinez, qui l'a battu au sprint dimanche à Nice.

Vainqueur de deux étapes, le Danois de l'équipe Visma-Lease a bike s'impose au classement général avec une avance colossale de 4'23 sur le Colombien Dani Martinez, soit le plus gros écart depuis 1939 dans cette course qui se joue souvent à coup de secondes. L'Allemand Georg Steinhauser complète le podium devant deux Français, Kévin Vauquelin et Lenny Martinez.

Dans cette dernière étape, Vingegaard a accéléré à 21 km de l'arrivée dans la côte du Linguador pour faire exploser le groupe des favoris mais pas Lenny Martinez qui a réussi à prendre la roue du double vainqueur du Tour de France.

Lançant de loin, le grimpeur de poche a réussi à résister jusqu'au bout à Vingegaard pour empocher une nouvelle victoire d'étape de prestige après celles au Dauphiné et déjà sur Paris-Nice l'an dernier, ainsi que sur le Tour de Romandie.

Palmarès enrichi A sa troisième participation, Vingegaard ajoute lui "la Course au soleil" à son palmarès qui affiche aussi deux Tours de France (2022, 2023), la Vuelta l'an dernier ou encore un Dauphiné, un Tour du Pays Basque et un Tirreno-Adriatico.

Il termine l'épreuve avec aussi deux victoires d'étape et une domination écrasante même s'il a été privé de son principal rival en cours de route puisque l'Espagnol Juan Ayuso a dû abandonner sur chute mercredi.



Del Toro s'adjuge Tirreno-Adriatico, Milan la dernière étape L'Italie réussit bien à Del Toro, qui s'était révélé l'an dernier sur le Giro. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Le jeune prodige mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche Tirreno-Adriatico, sa deuxième victoire dans une course par étapes cette saison. L'Italien Jonathan Milan s'est offert la dernière étape.

Del Toro (UAE) avait assuré son triomphe au général en terminant l'avant-dernière étape samedi avec 42 secondes d'avance sur Giulio Pellizzari. Ralenti par une chute dans le final de la dernière étape à San Benedetto del Tronto, il a bénéficié de la règle qui permet aux coureurs dans cette situation d'être classés dans le temps du peloton. La chute a mis hors-jeu le rival de Milan au sprint, Jasper Philipsen.

Del Toro a terminé cette course d'une semaine avec 40 secondes d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson, Pellizzari reculant d'une place pour finir troisième après la dernière journée.

Le Mexicain de 22 ans a également remporté les maillots par points et de meilleur jeune grâce à sa prestation impressionnante au terme d'une semaine exigeante en Italie centrale, rendue plus difficile par des conditions humides et deux étapes de montagne éprouvantes vendredi et samedi.



Petit exploit de la Suisse, deuxième du relais mixte à Otepää Joscha Burkhalter, ici lors des récents Jeux olympiques, a été impérial au tir. Image: KEYSTONE/EPA/MARKO METALKO Le relais mixte suisse a réalisé un petit exploit dimanche lors de l'étape de Coupe du monde d'Otepää (Estonie). Le quatuor helvétique a pris la 2e place grâce à une excellente performance au tir.

Joscha Burkhalter et Aita Gasparin ont signé deux sans-fautes à la carabine, alors que Sebastian Stalder n'a dû recharger qu'une seule fois. Lena Häcki-Gross, qui vit une saison difficile, a eu besoin de cinq recharges, mais elle a su défendre la 2e place des Suisses lors de l'ultime relais.

Les Helvètes n'ont été battus que par les Suédois, qui les ont devancés de 28 secondes. Les Scandinaves ont été moins efficaces sur le pas de tir, mais se sont montrés bien plus rapides sur les spatules.

Swiss-Ski égale ainsi la meilleure performance de son histoire dans cette discipline. L'unique podium suisse en relais mixte remontait au 2 décembre 2018, avec une 2e place derrière la France à Pokljuka, en Slovénie. A l'époque déjà, Häcki-Gross faisait partie de l'équipe, aux côtés d'Elisa Gasparin, Benjamin Weger et Jérémy Finello.



Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6 Alvyn Sanches a réalisé le doublé face à son ancienne équipe du LS. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Défait par YB 2-0 dimanche, le LS a perdu espoir d'atteindre le top 6 de Super League, à 3 journées de la scission du championnat. Les Vaudois comptent 9 pts de retard sur leur adversaire du jour, 6e.

Incapables de gagner à la Tuilière en championnat depuis le 30 novembre, les hommes de Peter Zeidler ont pourtant bien entamé la rencontre, mais ont cruellement manqué d'efficacité en ne cadrant aucun de leurs six tirs en première mi-temps. Alan Virginius a sonné le réveil d'YB avec une frappe à la 36e, captée sans problème par Karlo Letica.

Sanches condamne son ancienne équipe L'ouverture du score est tombée à la 43e par l'ex-Lausannois Alvyn Sanches, parfaitement servi par Joel Monteiro. Au retour des vestiaires, le LS est ensuite réduit à 10 avec l'expulsion de Karim Sow pour une faute sur Sanches dans le rond central (49e).

Six minutes plus tard, ce dernier a réalisé le doublé, enterrant les derniers espoirs des Vaudois qui s'étaient pourtant imposés lors de leurs deux confrontations face à YB cette saison. À la 70e, l'entrant du LS Sékou Fofana a manqué de relancer le match en tirant sur la latte.

Battue par le leader Thoune lors de sa dernière sortie, l'équipe de Gerardo Seoane obtient un 3e succès en quatre matches, et se maintient à hauteur de Sion (5e, également à 45 points). Désormais hors-jeu dans la lutte pour les places européennes, éliminé de Conference League, et comptant 12 points d'avance sur la place de barragiste, le LS (8e, 36 points) n'a déjà plus grand-chose à jouer, alors qu'il reste encore huit journées à disputer dans ce championnat.



Robin Cuche s'offre une 4e médaille Robin Cuche a décroché une 4e médaille à Cortina Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Robin Cuche a terminé en beauté les Paralympiques de Cortina avec une 4e médaille. Le Neuchâtelois de 27 ans a remporté le bronze en slalom catégorie debout.

De la 6e place à mi-parcours (à 0''94 du podium), Cuche a gagné trois rangs en seconde manche. Le Neuchâtelois s'est plu dans les Dolomites avec l'or en descente et en Super-G, ainsi que l'argent en géant.

Plus fort en vitesse, Cuche a concédé 3''18 à l'intouchable Russe Alexey Bugaev. L'argent est revenu au Néo-Zélandais Adam Hall (à 2''83).

Les autres Suisses, moins à l'aise en slalom, sont bien plus loin. Emerick Sierro a fini 14e et Théo Gmür 17e.



Slalom d'Are: Holdener 3e, Shiffrin pour la 109e fois Wendy Holdener a obtenu son deuxième podium de la saison lors du slalom d'Are Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Wendy Holdener a pris la 3e place du slalom de Coupe du monde d'Are à 1''00 de Mikaela Shiffrin. L'Américaine empoche sa 109e victoire en Coupe du monde.

Et voici le 40e podium de la carrière de la Schwytzoise de 32 ans. Il ne s'agit que de son deuxième de l'hiver après sa 3e place à Kranjska Gora en janvier. La skieuse d'Unteriberg a bien négocié la deuxième manche après avoir bouclé la première au 4e rang.

Elle n'est d'ailleurs pas passée loin du deuxième rang, finissant à 0''06 d'Emma Aicher qui signe le meilleur résultat de sa carrière dans la discipline et qui continue de mettre la pression sur Mikaela Shiffrin en ce qui concerne le général de la Coupe du monde.

L'Allemande ne compte que 140 points de retard sur celle qui compte désormais 109 succès en Coupe du monde. Et il reste les finales en Norvège où Aicher va s'aligner dans toutes les disciplines.

En Suède, sur une piste relativement "plate", la championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire a su faire la différence et creuser des écarts. Elle comptait une demi-seconde de bonus après le premier run, elle a repris 0''43 de plus sur le deuxième tracé à Aicher.

Rast seulement 10e Neuvième au terme du parcours matinal, Camille Rast n'a pas effectué de remontada comme on pouvait l'imaginer. Comme si sa sortie de piste en géant de la veille avait atteint le moral de l'athlète de Vétroz qui vaut mieux que cette 10e place à plus de deux secondes.

Mélanie Meillard a livré une performance moyenne. La skieuse d'Hérémence a échoué à la 16e place en revenant un peu lors de son deuxième passage.

Coupable d'une grosse faute, Eliane Christen a logiquement reculé après sa 23e place en première manche. Elle a terminé 27e.

Janine Mächler, Aline Höpli et Aline Danioth ont fini hors du top 30 en première manche. Nicole Good et Selina Egloff avaient été éliminées sur le premier tracé.



Deuxième succès pour Sina Siegenthaler Sina Siegenthaler s'est imposée à Montafon Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Sina Siegenthaler s'est imposée lors de l'épreuve de Coupe du monde de snowboardcross à Montafon. C’est le deuxième succès au plus haut niveau pour la Bernoise de 25 ans.

Elle avait fêté sa première victoire il y a un peu plus de deux ans. En décembre 2023, elle l’avait emporté à Cervinia. Son dernier podium remontait à avril dernier à Mont-Sainte-Anne (3e). Elle avait aussi gagné l’argent lors de l'épreuve mixte par équipe avec Valerio Jud en mars 2025 aux Mondiaux à domicile en Engadine.

En Autriche, elle a dominé l’Australienne Josie Baff et la Britannique Charlotte Bankes. Le meilleur résultat de Siegenthaler cette saison restait une 4e place en ouverture à Cervinia.

Luana Bianchi signe elle son meilleur résultat en carrière. La Bernoise de 26 ans a pris la 6e place.

Chez les messieurs, Kalle Koblet a été éliminé en quarts. La victoire est revenue à Jakob Dusek.



Shiffrin mène le bal au slalom d'Are, Holdener à l'affût Wendy Holdener placée pour aller chercher un podium a Are Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Mikaela Shiffrin mène logiquement après la première manche du slalom d'Are. L'Américaine devance de 0''51 Emma Aicher, alors que Wendy Holdener est 4e à 0''70 et Camille Rast 9e à 1''28.

La championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire est comme bien souvent intouchable. En Suède, sur une piste relativement "plate", elle a su faire la différence et creuser des écarts.

Derrière Shiffrin, on retrouve l'Allemande Emma Aicher qui va tout tenter pour mettre la pression sur l'Américaine en vue du général. A 0''06 d'Aicher, c'est l'Autrichienne Katharina Truppe qui complète le podium provisoire.

Un peu lente dans sa mise en action, Wendy Holdener est à l'affût au 4e rang. Certainement encore énervée par sa sortie de piste en géant la veille alors qu'elle menait au terme de la première manche, Camille Rast a offert une performance moyenne. Neuvième à 1''28, elle devra mettre les bouchées doubles sur le second tracé.

Mélanie Meillard est pour l'heure 17e à 2''28 et Eliane Christen 19e à 2''62.



Kimi Antonelli remporte son premier Grand Prix en Chine Kimi Antonelli a remporté son premier Grand Prix à 19 ans Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong L'Italien de 19 ans Kimi Antonelli a remporté dimanche son premier Grand Prix de F1 en Chine. Il a devancé son coéquipier chez Mercedes George Russell et le Britannique Lewis Hamilton sur Ferrari.

Antonelli devient ainsi le second plus jeune vainqueur de l'histoire de la discipline reine du sport automobile après avoir été le plus jeune "poleman" en F1 puisqu'il est parti dimanche en première position sur la grille de départ à Shanghai, devant Russell.



Un match à quatre points pour Nico Hischier Nico Hischier félicité par ses coéquipiers Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Nico Hischier a sorti le grand jeu pour permettre aux New Jersey Devils de battre les Los Angeles Kings. Le Haut-Valaisan a inscrit deux buts et délivré deux assists samedi soir.

Le no 1 de la draft 2017 a inscrit le 2-0 à la 12e sur une passe de Timo Meier. L'Appenzellois a lui réussi le 6-4 dans la cage vide sur une passe de son compatriote. Le 23e goal de la saison pour Hischier est lui venu à la 53e en power-play. Et sur le 5-4 de Jack Hughes à la 58e, c'est lui qui a délivré la passe victorieuse.

Troisième Suisse sur la glace, Jonas Siegenthaler a connu une soirée normale, sans éclats particuliers. Dans les rangs des Kings, Kevin Fiala est bien entendu toujours blessé.

Ce succès ne permet toutefois pas aux Devils d'envisager les play-off puisqu'ils comptent 12 points de retard sur la dernière équipe qualifiée actuellement.

Succès 3-2 pour Lian Bichsel avec Dallas, défaite pour Janis Moser 4-2 avec Tampa Bay contre les Hurricanes. Akira Schmid a assisté au succès de Vegas 4-0 depuis le banc, alors que Philipp Kurashev était surnuméraire lors de la victoire des Sharks 4-2 sur Montréal.



Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe Marco Odermatt a remporté le globe du Super-G sans avoir besoin de courir Image: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA Le deuxième Super-G messieurs de Coupe du monde à Courchevel a aussi été annulé. La neige fraîche tombée dans la nuit a empêché la course sur le site des Mondiaux 2023, annonce la FIS.

Malgré de gros efforts, la piste n’a pu être dégagée et le déroulement est impossible, a précisé la fédération. Comme samedi, le Super-G est supprimé sans remplacement.

Marco Odermatt remporte ainsi le globe de la discipline. Avec un Super-G restant et 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien ne peut plus être rattrapé. Vendredi en descente, le patron de la Coupe du monde avait déjà sécurisé son globe en descente et celui du général. Il s'agit de son quatrième globe de Super-G consécutif.

Le dernier Super-G de la saison se tiendra le 22 mars aux finales de Kvitfjell. La bataille pour le globe de géant reste en revanche encore ouverte. Odermatt mène de 48 points devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard (89 points de retard) a encore mathématiquement des chances.



Lausanne et Servette veulent confirmer Le LS accueille YB dimanche lors de la 30e journée de Super League. Servette se rend lui à Bâle.

Après deux succès en terres zurichoises, la troupe de Peter Zeidler accueille Young Boys à 14h. Six points séparent les Bernois, 6es, des Vaudois, 8es.

Mais les Lausannois ne sont pas prophètes en leur pays en Super League. Il faut en effet remonter au 30 novembre pour trouver trace d'un succès du LS à domicile. Les Vaudois avaient alors battu Thoune 2-1.

Servette couche pour sa part sur une victoire 2-1 face à Zurich avec une performance XXL de Junior Kadile, auteur d'un doublé. Gageons que l'attaquant français ne serait pas contre une autre belle sortie, surtout face à un club comme Bâle. Des Bâlois qui ont été fessés 3-0 par St-Gall lors de la dernière journée. 9e, Servette pourrait revenir à hauteur du LS en cas de résultat favorable et d'une défaite vaudoise.

Le troisième et dernier match dominical oppose Lucerne, 7e, à Winterthour, lanterne rouge.



Courchevel espère pouvoir organiser un super-G Courchevel devrait être le théâtre de l'avant-dernier super-G messieurs de la saison dimanche dès 10h45. Mais le conditionnel reste de mise en raison d'une météo peu favorable.

La neige et le brouillard ont ainsi contraint les organisateurs à annuler le super-G prévu samedi en remplacement de celui qui avait été annulé à Garmisch. Cette épreuve ne sera pas remplacée au calendrier de la Coupe du monde 2025/26, le premier entraînement de descente de la finale à Lillehammer étant prévu jeudi.

Déjà assuré de conquérir les globes du général et de la descente, Marco Odermatt aura l'occasion de compléter sa collection dimanche. Une 5e place lui suffira même si son dauphin au classement de la discipline, Vincent Kriechmayr, s'impose dimanche. Et une nouvelle annulation lui assurait ce trophée.

Chez les dames, l'avant-dernier slalom de la saison figure au menu à Are. La Valaisanne Camille Rast, qui est la seule à avoir battu la reine Mikaela Shiffrin (8 succès en 9 slaloms cet hiver, JO inclus) en 2025/26 sur les virages courts (c'était à Kranjska Gora), espère bien rééditer cet exploit.

Troisième du classement de la discipline derrière l'Américaine et la Valaisanne, Wendy Holdener voudra elle conserver ce rang. La Schwytzoise ne possède que 17 points d'avance sur l'Autrichienne Katharina Truppe, 4e. Quant à Mélanie Meillard (20e), elle doit assurer sa place en finale de la Coupe du monde (top 25).

