Une situation cocasse a fâché les fans de rugby

Le match très attendu entre la France et l'Angleterre, disputé samedi au Stade de France, a irrité de nombreux téléspectateurs et on les comprend.

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On jouait depuis moins de deux minutes lorsque le commentateur de France 2 a dit tout haut ce que beaucoup étaient en train d'écrire sur les réseaux sociaux. «Il est magnifique ce maillot français mais il est perturbant, sans doute pour vous aussi devant votre écran de télévision, parce qu'il se rapproche de très près du maillot anglais.»

Dès les premiers instants de la partie comptant pour le tournoi des VI Nations, il était en effet difficile de distinguer les deux formations. La raison est simple: l'équipe de France avait délaissé le bleu foncé traditionnel pour un maillot bleu pâle visant à célébrer les 120 ans de la rivalité entre les deux équipes. Sa tunique collector était ainsi inspirée de celle portée lors de la première confrontation entre les deux nations en 1906.

Le problème, c'est que l'Angleterre évoluait en blanc samedi soir, et qu'entre le bleu pâle et le blanc, la distinction ne saute pas aux yeux.

Il fallait donc se concentrer sur les chaussettes rouges des Français pour distinguer nettement les joueurs des deux camps. Ce manque de lisibilité a suscité de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.

«T'es obligé de regarder les chaussettes pour faire la différence entre un Anglais et un Français et je ne suis pas fétichiste de base»

«Quelle idée à la con ce maillot bleu clair pâle très clair quand on affronte une équipe qui joue en blanc»

«Honteux les maillots, on y comprend rien»

«Messieurs, je réponds quoi à ma grand-mère qui n’y comprend rien devant sa télé et me demande pourquoi les deux équipes ont le même maillot?»

«J'sais même plus j'suis pour qui sur le terrain»

«Pitié changez de maillot à la mi-temps, c'est juste infect»

«Le mec qui a choisi le maillot des Bleus est un champion»

Le média Actu.fr précise que durant la semaine précédent la partie, les couleurs des deux maillots avaient été validées par le comité des 6 Nations, ainsi que par le corps arbitral.

Un match haut en couleurs

Lorsqu'ils avaient joué leur premier match contre les Anglais avec ce même maillot, le 22 mars 1906 au Parc des Princes, les Français avaient perdu 35-8. Samedi au Stade de France, ils ont pu savourer leur revanche, puisqu'ils l'ont emporté après la sirène sur une ultime pénalité de Thomas Ramos.

Le coup de botte victorieux de Ramos: Vidéo: twitter

Cette victoire sur le fil (48-46) leur a permis de remporter le Tournoi des VI Nations devant l'Irlande, qui s'était imposée en début d'après-midi face aux Ecossais à Dublin (43-21).

(jcz)