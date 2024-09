Jorge Martin s'impose en Indonésie ++ Premier but pour Amdouni

Noah Dettwiler a par ailleurs terminé 18e en Moto3 et en reste donc aux 2 points glanés mi-avril à Austin. Victime d'une chute après cinq tours, le Bâlois a concédé près d'une minute au vainqueur, David Alonso.

L'Italien Francesco Bagnaia, qui était revenu à 12 points de Jorge Martin après sa victoire dans le sprint, a quant à lui limité la casse avec sa 3e place (à 5''595). Le double champion du monde en titre, longtemps 6e, est monté en puissance sur la deuxième moitié de cette course. Il a aussi profité de la chute d'Enea Bastianini.

Seul le "rookie" Pedro Acosta (2e) a semblé en mesure de venir le titiller, revenant à moins de six dixièmes de seconde à moins de 10 tours de la fin. Mais l'Espagnol de 20 ans a marqué le pas en fin de course pour terminer à 1''404 de son compatriote.

Parti en pole position sur le circuit de Mandalika, Jorge Martin (26 ans) a mené la course de bout en bout pour cueillir sa huitième victoire dans la catégorie-reine, la troisième de la saison. Le "Martinator" n'avait toutefois plus triomphé le dimanche depuis le Grand Prix de France au mois de mai.

Zeki Amdouni a marqué samedi son premier but sous le maillot du Benfica Lisbonne.

Amdouni a marqué samedi son 1er but avec le Benfica

Amdouni a marqué samedi son 1er but avec le Benfica Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Orlando accueillera des matches dans deux enceintes différentes, le Camping World Stadium et l'Inter&Co Stadium.

Cette nouvelle mouture de la compétition mettra aux prises 32 des meilleures équipes du monde lors d'un tournoi organisé du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis. Outre le MetLife Stadium, situé à East Rutherford, des rencontres vont se jouer dans dix autres villes américaines: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington.

La finale de la Coupe du monde des clubs 2025 aura lieu au MetLife Stadium dans le New Jersey en banlieue de New York, a annoncé la FIFA. Ce stade doit accueillir la finale de la Coupe du monde 2026.

Sion pourra aussi compter sur sa défense, la meilleure de Super League après sept matches (six buts encaissés). Leur solide arrière-garde n'est de loin pas étrangère au bon début de saison des Valaisans, qui ne pointent qu'à trois unités de la tête, avec onze points.

Tadej Pogacar vise la triple couronne

Après son doublé Giro-Tour de France, Tadej Pogacar veut décrocher la triple couronne. Pour le Slovène, seule la victoire comptera dimanche lors de la course sur route des Mondiaux de Zurich.

Cette couronne non officielle vient récompenser un coureur ayant remporté deux grands tours (généralement le Tour d'Italie et le Tour de France) ainsi que l'or mondial durant une même saison. Seuls Eddy Merckx (en 1974) et Stephen Roche (en 1987) y sont déjà parvenus. Chez les femmes, Annemiek Van Vleuten a également réussi cet exploit en 2022.

Parcours taillé sur mesure

Le Slovène de 26 ans est dans une forme enviable pour atteindre son objectif. Après sa troisième victoire sur le Tour de France, il a renoncé aux Jeux olympiques et laissé le champ libre à Remco Evenepoel, devenu double champion olympique dans les rues de Paris.

Le parcours zurichois semble en outre taillé sur mesure pour que Pogacar réalise un nouveau coup d'éclat: 273,9 km, des montées allant jusqu'à 17% de pente et près de 4500 mètres de dénivelé.

"C'est mon grand rêve"

Fin juillet, après le Tour de France, il a clairement indiqué ce qui comptait pour lui d'ici la fin de la saison: "le maillot arc-en-ciel va bien à Mathieu (réd: van der Poel, champion du monde en titre), mais il m'irait aussi. C'est mon grand rêve".

Devant une petite centaine de journalistes jeudi à Cham, Pogacar a toutefois joué la carte de l'humilité, tout en louant les points forts de ses adversaires. "Tout le monde veut ce maillot, moi aussi. Si ce n'est pas dimanche, ce sera dans les années à venir", a dit le médaillé de bronze de la dernière édition.