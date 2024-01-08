Julien Wanders opéré ++ Nashville au contact

Julien Wanders opéré d'une endofibrose Julien Wanders (ici en 2022) retrouvera-t-il le très haut niveau? Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Julien Wanders, qui fête ses 30 ans ce mercredi, sort du bois en révélant sur Instagram la blessure qui l'a handicapé ces cinq dernières années. Le Genevois se remet d'une opération consécutive à une endofibrose de l'artère fémorale profonde.

"A la fin de l'année dernière, après avoir lutté pendant les cinq dernières années, j'ai enfin découvert quel était le problème", écrit l'ancien recordman d'Europe du semi-marathon, qui avait largement disparu des radars ces dernières années. En 2025, son meilleur résultat était une 12e place en février au semi-marathon de Naples, en 1h03'07, à près de 4 minutes du record d'Europe (entre-temps amélioré par Andreas Almgren) qu'il avait signé début 2019.

"Cela fait trois mois que j'ai subi l'opération (en décembre) et mon corps s'améliore très bien. Maintenant, je suis vraiment excité de découvrir ce qui est possible sans 'freins' dans mes jambes. L'opération s'est très bien passée", confie encore l'ancien médaillé de bronze des Européens de cross et triple vainqueur de la Course de l'Escalade (2017 à 2019).

La photo dans une chambre d'hôpital qui accompagne son post en côtoie d'autres où Wanders s'entraîne au Kenya, sa terre d'adoption.



Nashville reste au contact Parade du portier de Nashville Juuse Saros devant Gabriel Vilardi, des Winnipeg Jets. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Nashville Predators de Roman Josi ont remporté un succès important dans la course pour les play-off de NHL face aux Winnipeg Jets.

Cette victoire permet aux Predators, dans la Conférence Ouest, de se rapprocher à 2 points d'une place qualificative pour les play-off, avec deux unités d'avance sur les Jets (qui évoluent toujours sans Nino Niederreiter, blessé). Il leur reste 15 matches à disputer dans la saison régulière.

A 61 secondes du terme du temps réglementaire, Nashville menait 3-2, avant l'égalisation de Jonathan Toews. Tout s'est décidé aux tirs au but, exercice lors duquel Ryan O'Reilly fut le seul à mettre le puck au bon endroit. Josi avait distribué un assist lors de l'ouverture du score du Finlandais Erik Haula.

Le Tampa Bay Lightning de Janis Moser, 3e de la Conférence Est, reste très bien placé dans la course aux play-off après son succès 6-2 à Seattle. Nikita Kucherov, avec trois buts et deux assists, a été l'homme du match.



Les Suissesses sur leur lancée La skip canadienne Kerri Einarson donne ses instructions, sous l'oeil de Xenia Schwaller. Les Suissesses ont pris le dessus. Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La jeune équipe de Suisse continue d'étonner au Championnat du monde de Calgary.

Xenia Schwaller et ses coéquipières ont cueilli une 5e et une 6e victoire en battant le Danemark 11-9 et le Canada 6-5 après un end supplémentaire.

Les curleuses du CC Grasshopper ont accumulé six succès de rang après leur défaite initiale (3-6) devant le Japon. Pour rappel, la skip Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner disputent leur premier Championnat du monde élite.

Elles ont terrassé mardi soir le Canada de Kerri Einarson, qui était invaincu jusque-là dans l'Alberta. Menées, les Canadiennes sont revenues à égalité en inscrivant deux pierres dans le 10e end, mais les Suissesses ont repris le dessus en profitant de l'avantage de la dernière pierre dans la manche supplémentaire.

Contre le Danemark, les Helvètes sont parties fort, marquant cinq points dans le 3e end pour mener 7-2. Mais les Scandinaves, championnes d'Europe il y a trois ans après avoir battu en finale les Suissesses de Silvana Tirinzoni, sont revenues à la hauteur des Suissesses après le 9e end. Piquée au vif, la formation de Xenia Schwaller a profité de l'avantage de la dernière pierre dans l'ultime manche pour reprendre la main et s'imposer.



Le Sénégal déchu de son titre Le Sénégal perd par forfait la finale de la CAN Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Le jury d'appel de la Confédération africaine a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc.

La Fédération sénégalaise dénonce une décision "inique" et va faire appel.

Dans un communiqué transmis mardi, l'instance, saisie par la Fédération marocaine, a annoncé avoir décidé de "déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale", pourtant remportée 1-0 (après prolongation) par les Lions de la Teranga, "le résultat étant homologué sur le score de 3-0" en faveur du Maroc.

La fédération sénégalaise a dénoncé "une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain". Elle a indiqué qu'elle engagerait, "une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport" à Lausanne "dans les plus brefs délais".

Les réseaux sociaux se sont emballés de toutes parts et, dans le flot de réactions incandescentes, le défenseur du Sénégal Moussa Niakhaté a diffusé sur Instagram une photo de lui soulevant la Coupe d'Afrique et portant une médaille, avec ce commentaire: "venez les chercher ! ils sont fous eux !" Aussitôt imité par des coéquipiers de sa sélection postant le même type d'image.

Le 18 janvier, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse lors de la finale disputée à Rabat, en protestation contre une décision de l'arbitre qui, peu après un but refusé au Sénégal, avait accordé un penalty au Maroc dans le temps additionnel de la seconde période.

Au bout de 15 longues minutes de confusion précédant finalement un retour sur le terrain des joueurs sénégalais et dans un chaos qui gagna alors les tribunes avec des supporters sénégalais lançant des projectiles et tentant d'envahir le terrain, l'ailier marocain Brahim Diaz avait manqué le penalty de la discorde. En prolongation, c'est le Sénégal qui s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.

Un précédent Le jury d'appel de la CAF justifie sa décision en application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), selon lequel si une équipe "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match", "elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours".

Dans un communiqué, la fédération marocaine, prenant "acte de la décision" en faveur des Lions de l'Atlas, a indiqué que "sa démarche (n'avait) jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition".

Et une source proche de la Fédération marocaine a rappelé à l'AFP qu'un précédent existait dans le cadre d'une autre compétition africaine. En 2019, l'Espérance Sportive de Tunis avait en effet été déclarée lauréate de la Ligue des Champions de la CAF, trois mois après que les joueurs du Wydad Casablanca avaient quitté la pelouse durant la finale, pour protester contre une panne de la VAR.

Fin janvier, le jury disciplinaire de la Confédération africaine (CAF), sans remettre en cause le résultat finale de ce match, avait néanmoins infligé une série de sanctions disciplinaires, dont des amendes s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros, aux fédérations des deux pays pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.

Le procès en appel de 18 supporters sénégalais, emprisonnés depuis la finale et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour "hooliganisme", qui devait se dérouler lundi, a été reporté au 30 mars.



Ligue des champions: Barcelone veut convaincre face à Newcastle Les derniers matches retour des 8es de Ligue des champions ont lieu mercredi. Barcelone doit faire la différence face à Newcastle (18h45), et Liverpool veut corriger le tir face à Galatasaray (21h00).

Face au leader du championnat espagnol, Newcastle a cru tenir la victoire à domicile lors du match aller, avant que Lamine Yamal ne sauve les Blaugrana dans le temps additionnel en transformant un penalty. Ce nul 1-1 offre un relatif avantage aux Catalans, qui n'ont pas été défaits à domicile depuis leur revers 2-1 contre le PSG en phase de ligue début octobre. En face, les Magpies sont cependant dans une bonne phase, eux qui restent sur deux succès de prestige en championnat face à Manchester United le 4 mars (2-1) et Chelsea samedi dernier (1-0).

Arne Slot en sursis? Liverpool accueille le club stambouliote Galatasaray, vainqueur du match aller 1-0. L'entraîneur des Reds Arne Slot est sous pression et pourrait bien être éjecté du banc de Liverpool en cas d'élimination de la C1 par le leader du championnat turc. En Premier League, le tenant du titre a également déçu en perdant de précieux points dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, tout d'abord en s'inclinant 2-1 face à la lanterne rouge Wolverhampton début mars puis en concédant le nul 1-1 dans les derniers instants de la rencontre face à Tottenham dimanche.

L'Athletico et le Bayern pour valider leur qualification Les Spurs, qui reçoivent l'Athletico Madrid (21h00), sont pourtant au bord du gouffre. Défaits 5-2 à l'aller, les Londoniens avaient livré une prestation catastrophique en étant menés 4-0 à la 22e. En championnat, les hommes d'Igor Tudor ne possèdent qu'un seul point d'avance sur West Ham, premier relégable. De son côté, l'Athletico peut retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions pour la troisième fois en quatre éditions, après avoir connu l'élimination l'an dernier aux tirs au but face au Real Madrid en 8es de finale.

Enfin, le dernier club italien engagé dans le tournoi a besoin d'un miracle pour se qualifier face au Bayern Munich (21h00). L'Atalanta Bergame s'est lourdement incliné 6-1 au match aller face au leader incontesté de Bundesliga.



Ligue des champions: Arsenal, PSG et Real Madrid qualifiés Declan Rice fête son but Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Arsenal a sauvé l'honneur des clubs anglais mardi lors des 8es de finale retour de la Ligue des champions. Les Gunners ont battu le Bayer Leverkusen 2-0 pour atteindre les quarts de finale.

Les Londoniens ont dominé dès les premières minutes, mais le gardien Blaswich a longtemps mis son veto. Les Allemands ont fini par céder sur une magnifique frappe d'Eze à la 36e. Arsenal s'est mis à l'abri grâce à Rice (63e). Il y avait eu 1-1 lors du match aller.

Si Arsenal a fait le job, tant Chelsea que Manchester City ont quitté la compétition la tête basse. La perspective d'un improbable retournement de situation n'a d'ailleurs pas duré longtemps à Stamford Bridge.

Le Paris Saint-Germain, déjà vainqueur 5-2 à l'aller chez lui, a tué dans l'oeuf tout espoir de Chelsea en marquant deux buts très rapidement par Kvaratskhelia (6e) et Barcola (15e). Les tenants du titre ont pu dès lors jouer sur du velours. Ils ont encore creusé l'écart par Mayulu (62e), dont la réussite a précipité le départ du stade de centaines de fans des Blues!

A l'Etihad, Manchester City - battu 3-0 à l'aller par le Real Madrid - s'est d'abord brisé sur un excellent Courtois, avant de subir une double peine: Bernardo Silva a été expulsé (20e) et Vinicius a transformé le penalty qui en a résulté (22e). Les Citizens n'avaient dès lors plus grand-chose à espérer, mais ils ont quand même égalisé par Haaland (42e). Le Norvégien n'avait plus marqué depuis le 11 février. Vinicius a donné la victoire au Real à la 93e.



Ligue des champions: Sporting Lisbonne renverse Bodo/Glimt Araujo exulte après le 4-0 Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Le conte de fées vécu par Bodo/Glimt en Ligue des champions a brutalement pris fin à Lisbonne. En 8es de finale retour, le Sporting a en effet battu les Norvégiens 5-0 ap.

Bodo/Glimt semblait pourtant bien placé après son net succès 3-0 lors du match aller. Mais face aux champions du Portugal, la formation norvégienne n'a cette fois pas eu voix au chapitre, étant nettement dominée.

Le Sporting a refait son retard lors du temps réglementaire par Inacio (34e), Pedro Goncalves (61e) et Luis Suarez (78e/penalty) avant d'arracher la qualification lors des prolongations par Araujo (92e) et Nel (121e). Les Portugais ont livré une très bonne prestation et ont au final mérité de rejoindre les quarts de finale.



WTA 1000 de Miami: Simona Waltert sortie d'entrée Simona Waltert battue d'entrée à Miami Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Simona Waltert (WTA 88) n'a pas franchi le 1er tour au tournoi WTA 1000 de Miami. La Suissesse a perdu 6-3 6-4 contre l'Australienne Aija Tomljanovic (WTA 81) dans un match perturbé par la pluie.

Le jeu a en effet été plusieurs fois interrompu durant le set initial. La Grisonne s'est bien battue durant la deuxième manche, mais elle a dû finalement s'avouer vaincue après une rencontre qui a duré 1h51.



Super League: Saint-Gall égare deux points Witzig heureux après son but Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a égaré deux points précieux en match en retard de la 30e journée de Super League. Les Brodeurs ont été tenus en échec 1-1 par Lugano. Ils accusent 16 points de retard sur le leader Thoune.

Les Saint-Gallois ont pris comme à leur habitude un départ fulgurant. Ils ont été récompensés par une réussite de Witzig à la 15e. Mais ils ne sont pas parvenus ensuite à enchaîner.

Les Tessinois ont été réduits à dix à la 64e quand Daniel Dos Santos a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. Mais malgré cette infériorité numérique, ils ont arraché le nul à la 92e par Steffen. Cela leur permet d'occuper seuls la troisième place du classement, à 22 longueurs de Thoune.



Cameron Puertas: pas de naturalisation possible avant 2029 Cameron Puertas (en vert): l'équipe de Suisse devra attendre Image: KEYSTONE/DPA/CARMEN JASPERSEN La naturalisation de Cameron Puertas (27 ans) est exclue avant 2029. L'Association suisse de football (ASF) l'a confirmé à Keystone-ATS.

La raison de cette attente réside dans un délit routier commis par le joueur et qui avait été inscrit au casier judiciaire. L'inscription a été supprimée en octobre 2025, mais il faut respecter un délai de dix ans à compter de la date de l'infraction, a précisé l'Office fédéral des migrations. Puertas ne pourra donc pas être naturalisé avant le 1er février 2029.

Milieu de terrain offensif, Puertas évolue en Allemagne avec Werder Brême. Ses courses, sa force dans les duels et sa vision du jeu lui permettent de s'illustrer régulièrement.

Son potentiel est connu depuis longtemps, et même avant d'être désigné footballeur de l'année 2024 en Belgique. Le Vaudois, né de parents espagnols, semble être candidat à une place en équipe de Suisse.

Mais ses erreurs de jeunesse en matière de circulation routière ont sérieusement compliqué la donne. En 2017, il avait fait l'objet d'un retrait de permis temporaire et avait été contrôlé au volant un jour avant l'expiration de sa sanction. En 2019, il avait roulé en mettant les plaques d'immatriculation de sa mère sur son véhicule. L'accumulation des infractions lui avait valu une inscription au casier judiciaire.



Liga: Barcelone sera "mon dernier club", assure l'entraîneur Flick Hansi Flick ne se voit pas reprendre une équipe après Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'entraîneur Hansi Flick a déclaré mardi que le FC Barcelone serait le dernier club de sa carrière. L'Allemand n'a pas précisé s'il allait prolonger ou non son contrat actuel.

"Je n'ai aucune intention d'aller ailleurs. Je suis très heureux ici. Ce sera mon dernier club, mon dernier poste", a déclaré Flick en conférence de presse, alors que son président Joan Laporta, récemment réélu, avait assuré plus tôt qu'il prévoyait de prolonger d'un an le contrat de son entraîneur expirant en 2027.

En poste depuis 2024 "Tout le monde sait que je suis vraiment heureux ici. Mais je dois d'abord en parler avec ma famille. Nous aurons le temps d'en discuter, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment", a expliqué l'ex sélectionneur allemand de 61 ans. Nommé en 2024 pour remplacer Xavi Hernandez, Flick a mené le Barça vers un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) et une demi-finale de la Ligue des champions perdue contre l'Inter la saison dernière en pratiquant un football offensif cher aux supporters blaugranas.

L'ex-coach du Bayern joue gros mercredi contre Newcastle en 8e de finale retour de C1, après un match nul (1-1) à l'aller. "Ce sera un match difficile. C'est une équipe physique, qui pratique un marquage individuel agressif, et dont les joueurs sont rapides en contre-attaque", a-t-il rappelé, estimant que son équipe devrait "livrer un match parfait" pour espérer se qualifier pour les quarts.



NBA: Capela et les Rockets s'inclinent de peu Clint Capela (à droite) a livré une solide prestation face aux Lakers. Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Clint Capela et les Houston Rockets se sont inclinés 100-92 mardi à domicile face à leur concurrent direct en NBA des Los Angeles Lakers. Le Genevois a inscrit neuf points et capté huit rebonds.

Avec un bilan de 41 victoires et 26 défaites, Houston devrait se qualifier sans soucis pour les play-off au terme de la saison régulière. Mais la franchise texane n'est pas parvenue à enchaîner une deuxième victoire d'affilée face à l'équipe de LeBron James, une irrégularité qui dure depuis neuf matches.

50e succès de la saison pour les Spurs Côté Lakers, le meneur Luka Doncic a été décisif, en se faisant l'auteur de 36 points et de 6 rebonds. Il s'agit du sixième match de suite à plus de 30 points pour le Slovène.

Après cinq défaites d'affilée, les Golden State Warriors ont retrouvé le sourire en s'imposant à Washington (toujours sans le Suisse Kyshawn George) 125-117. Enfin, les Clippers, privé du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser jusqu'au terme de la saison, se sont inclinés sur le fil face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 119-115.



Mondiaux dames à Calgary: Un quatrième succès pour la Suisse Quatrième succès pour la skip Xenia Schwaller et ses coéquipières. Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Les Suissesses ont engrangé un quatrième succès en cinq matches aux Mondiaux de Calgary. L'équipe de la skip Xenia Schwaller s'est imposée mardi face à la Turquie 8-5.

Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner n'ont été en difficulté qu'en début de rencontre, lorsque les Turques ont volé une pierre au 3e end pour mener 2-1. Les joueuses du Grasshopper Club ont répondu avec un coup de trois dans la manche suivante pour reprendre la main, et ont poussé leurs adversaires à l'abandon après un coup de deux le 9e end. La Turquie a ainsi concédé sa première défaite du tournoi face aux Suissesses.

Les Zurichoises affronteront encore ce mardi à 21h00 les Danoises, qui présentent un bilan de deux victoires en cinq rencontres.



Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal Le Bayer Leverkusen a récemment prouvé qu'il pouvait tenir tête aux équipes de très haut niveau. Contre Arsenal, le club allemand reste outsider mardi en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

La devise pour ce choc chez le grand favori londonien a été résumée à la perfection par Robert Andrich. "Nous nous rendons là-bas pour nous qualifier pour le tour suivant. Sinon, nous n'avons qu'à rester chez nous", a déclaré le capitaine du Bayer Leverkusen avant le match retour des 8es de finale de Ligue des champions contre Arsenal.

Les Londoniens, leaders incontestés de Premier League et seule formation invaincue de la compétition-reine, partent nettement favoris mardi. Pourtant, après de récentes bonnes performances, Leverkusen aborde ce match avec confiance.

Compétitif même contre les grands Lors du 1-1 à l'aller la semaine passée, les Allemands ont raté la victoire de peu sur un penalty controversé, transformé en fin de rencontre par l'ancien de Leverkusen, Kai Havertz. Le récent nul (1-1) obtenu contre le Bayern Munich, leader de Bundesliga, confirme aussi la bonne dynamique du 6e du championnat.

Comparé au début de saison, où le Werkself avait été impuissant face à des cadors comme le PSG (7-2) et le Bayern (3-0), l'équipe de l'entraîneur Kasper Hjulmand semble désormais nettement plus stable. Leverkusen est compétitif, même contre les plus grands poids lourds européens.

Sur les traces de Ballack, Kirsten & cie L'espoir est de se qualifier pour la première fois depuis 24 ans pour les quarts de finale de la Ligue des champions. En 2002, Michael Ballack, Ulf Kirsten & cie avaient même atteint la finale, perdue 2-1 contre le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Face aux Gunners, Leverkusen compte aussi sur les avantages d'un outsider. "Je pense que la pression est énorme sur Arsenal, pas seulement pour passer au tour suivant, mais pour peut-être gagner la Ligue des champions", a déclaré le directeur sportif du Bayer, Simon Rolfes.

Pour le vainqueur de ce choc, la suite du voyage se fera certainement en Norvège. Dans le duel des deux possibles prochains adversaires, l'équipe surprise de Bodö/Glimt a remporté l'aller 3-0 à domicile contre le Sporting.

C'est sur ce même score que le Real Madrid a surpris Manchester City. Chelsea devra également remonter trois buts contre le PSG, tenant du titre, après le 5-2 de la semaine dernière à l'aller.

