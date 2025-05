Kutesa quitte Servette ++ Shaqiri: «La porte est fermée»

Bencic-Rybakina et Wawrinka-Fearnley au 1er tour Les trophées de Roland-Garros ont été présentés au public lors du tirage au sort Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Les quatre Suisses admis directement dans les tableaux de simple à Roland-Garros sont fixés sur leur sort.

La tâche de Belinda Bencic, qui défiera la Kazakhe Elena Rybakina au 1er tour, s'annonce particulièrement délicate. Celle de Stan Wawrinka est abordable.

Belinda Bencic est la moins bien lotie parmi les représentants de Swiss Tennis. La St-Galloise devra se frotter à Elena Rybakina, tête de série no 12. Et elle pourrait retrouver ensuite deux anciennes lauréates du tournoi parisien: Jelena Ostapenko (no 12) au 3e tour puis Iga Swiatek (no 5) en 8e de finale!

Viktorija Golubic affrontera une autre star du circuit, la gauchère tchèque Petra Kvitova. Mais la Zurichoise aura un joli coup à jouer face à la double championne de Wimbledon, qui n'a gagné qu'un seul des cinq matches qu'elle a disputés depuis son retour après sa pause maternité en février dernier.

Dernière Suissesse concernée par ce tirage, Jil Teichmann se frottera à une joueuse issue des qualifications au 1er tour. En cas de victoire, la gauchère devrait avoir un sacré challenge à relever: elle devrait affronter au 2e tour la Bélarusse Aryna Sabalenka, no 1 mondial, qui fait partie des grandes favorites.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a hérité d'un adversaire à sa portée. Le Vaudois de 40 ans, qui fête cette année les 10 ans de son sacre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, en découdra avec le Britannique Jacob Fearnley (ATP 54). Il pourrait affronter le Français Ugo Humbert (no 22) au 2e tour.



Xherdan Shaqiri et la Suisse: "la porte est fermée" pour le moment Xherdan Shaqiri a été très sollicité par la presse jeudi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Xherdan Shaqiri n'a pas encore écouté le message que lui a envoyé Murat Yakin, a-t-il indiqué lors de la conférence de presse du FC Bâle. Son téléphone regorge de messages après la conquête du titre.

"J'en ai reçu tellement, je dois encore regarder tranquillement s'il y a eu quelque chose de sa part. Il recevra ensuite ma réponse. C'est évidemment toujours flatteur quand le sélectionneur pense à toi", a dit Shaqiri lors de la conférence diffusée sur le site du Blick.

"Mais vous connaissez mes pensées concernant l'équipe nationale pour le moment, elles restent les mêmes. Je suis très content de la situation actuelle", a-t-il poursuivi. Plus tard, le capitaine bâlois a répété vouloir se concentrer sur son club. "Il y aura beaucoup de matches la saison prochaine, avec la Coupe d'Europe. C'est le plus important."

Le meilleur buteur et passeur de la Super League a par ailleurs dit comprendre que le sélectionneur pense à lui. "Il doit livrer la marchandise cette année et se qualifier. L'équipe n'a pas montré ses meilleures performances ces derniers mois. Comme déjà dit, pour le moment je suis heureux. Je n'ai pas encore vu la conférence de presse de Murat. J'ai aussi déjà dit de ne jamais dire jamais, mais pour l'instant la porte est fermée."



Super League: Kutesa poursuivra sa carrière à l'AEK Athènes Dereck Kutesa: au revoir Servette Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dereck Kutesa (27 ans) quittera Servette au terme de la saison. L'attaquant, auteur de 15 buts en Super League lors de l'exercice en cours, s'est engagé avec l'AEK Athènes.

Kutesa a pris congé des fans du club genevois dans une vidéo publiée par Servette. Il y déclare que les grenat lui ont permis de réaliser plusieurs rêves. Il a été formé dans le club, avec qui il a plus tard gagné la Coupe de Suisse et connu sa première convocation en équipe nationale.

L'attaquant a porté le maillot de plusieurs autres clubs en Suisse (Bâle, Lucerne, Saint-Gall) et a également évolué à l'étranger, en France avec Reims et en Belgique avec Zulte-Waregem. Il était revenu à Genève en août 2022.



Manchester United: Bruno Fernandes ouvre la porte à un départ Bruno Fernandes: une saison à oublier pour Manchester United Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Bruno Fernandes s'est dit prêt à quitter Manchester United si le club devait tirer profit de son transfert pour se reconstruire. Les Red Devils restent sur une saison catastrophique.

Très loin en Premier League (16e), Manchester United a manqué l'occasion d'obtenir un ticket pour la Ligue des champions mercredi soir. Les Mancuniens, encore une fois décevants, ont été battus 1-0 par Tottenham en finale de l'Europa League à Bilbao.

Tout comme son compatriote portugais, l'entraîneur Ruben Amorim, qui a déclaré que si le club ne voulait plus de lui, il quitterait ses fonctions sans indemnités, le capitaine Bruno Fernandes est également prêt à partir si cela peut aider le club d'Old Trafford à retrouver les sommets.

Honnête "J'ai toujours été honnête. J'ai toujours dit que je resterai ici jusqu'à ce que le club me dise qu'il est temps de partir", a déclaré Fernandes. "J'ai envie d'en faire plus, de pouvoir ramener le club à ses grandes heures. Mais le jour où le club pensera que j'en fais trop ou qu'il est temps de se séparer, le football est ainsi", a ajouté l'international portugais de 30 ans.

"Si le club pense qu'il est temps de se séparer parce qu'il veut récupérer de l'argent ou quoi que ce soit, c'est comme ça". Fernandes a été le joueur le plus en vue de Manchester United cette saison, mais il n'a pas su peser contre les Spurs au stade San Mames de Bilbao. "Nous voulions plus que tout gagner cette finale," a-t-il déclaré. "C'est une journée très triste, car nous avons fait de très bonnes choses dans cette compétition".

Le milieu de terrain, qui a inscrit 98 buts avec United où il s'est engagé en janvier 2020, a affirmé que son compatriote Amorim restait selon lui "l'homme de la situation", malgré un bilan catastrophique depuis son arrivée sur le banc à Old Trafford en novembre dernier. Les Red Devils n'ont remporté que six matches de championnat sous sa direction et occupent la 16e place, se dirigeant vers leur pire saison depuis la relégation de 1974.



Equipe de Suisse: un néophyte pour le périple aux Etats-Unis Murat Yakin explique ses choix face à la presse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Murat Yakin a convoqué un néophyte pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. Il a retenu le milieu de terrain Johan Manzambi (19 ans), qui évolue en Bundesliga avec le SC Fribourg.

Celui-ci, formé à Servette, s'est signalé par une série de bonnes performances avec son club allemand, pour qui il a marqué deux buts et donné deux assists en onze rencontres. Murat Yakin est allé le voir jouer contre Leverkusen et il a été impressionné par son volume de jeu, ainsi que par sa flexibilité. Il possède des qualités tant offensivement que sur le plan défensif.

Xherdan Shaqiri ne figure pas dans la sélection, mais Yakin a avoué avoir tenté de le joindre mercredi. Il lui a laissé un message vocal pour le féliciter pour le titre conquis avec Bâle et pour ses performances.

La porte reste ouverte Le sélectionneur dit avoir respecté la décision de Shaqiri de mettre fin à sa carrière internationale. "Il connaît son rôle, qu'il a bien rempli l'été dernier à l'Euro. Mais pour moi, la porte reste ouverte. On verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais un signal de sa part doit venir", a expliqué Murat Yakin.

Comme attendu, les cadres que sont Manuel Akanji et le capitaine Granit Xhaka effectuent leur retour en sélection. Les défenseurs Nico Elvedi, Ulisses Garcia et Silvan Widmer sont également à nouveau retenus, de même que le milieu Ardon Jashari, qui a convaincu cette saison avec Bruges. Un changement concerne les gardiens, comme c'était prévu: Marvin Keller remplace Pascal Loretz aux côtés de Gregor Kobel et Yvan Mvogo.

Deux matches aux Etats-Unis Les trois nouveaux éléments qui avaient été retenus lors du précédent rassemblement sont à nouveau de la partie. Il s'agit de Lucas Blondel, Stefan Gartenmann et Isaac Schmidt.

Lors de son périple aux Etats-Unis, la Suisse disputera deux rencontres de préparation: la première contre le Mexique à Salt Lake City (7 juin) et la seconde face aux Etats-Unis à Nashville (11 juin).



Epoustouflants, les Pacers renversent les Knicks Tyrese Haliburton et les Pacers ont signé un improbable comeback mercredi au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Indiana est revenu de nulle part avant de battre New York mercredi dans l'acte I de la finale de la Conférence Est de NBA.

Menés de 14 points (119-105) à 2'51 de la fin du temps réglementaire, les Pacers se sont imposés 138-135 après prolongation face aux Knicks.

Tyrese Haliburton et ses coéquipiers ont éteint le Madison Square Garden grâce à une fin de match époustouflante. L'ailier Aaron Nesmith a notamment témoigné d'une réussite insolente en réussissant pas moins de 4 tirs à 3 points dans les 125 dernières secondes du quatrième quart (8/9 de loin au final pour un total de 30 points).

Haliburton, qui avait sonné la révolte en trouvant la cible derrière l'arc à 2'29 de la fin, a cru offrir la victoire à son équipe au "buzzer" avec un nouveau panier primé. Mais une analyse de la vidéo a montré qu'il touchait la ligne, et les 2 points comptabilisés ont envoyé les équipes en prolongation (125-125).

New York, qui vise une première finale NBA depuis 1999, a cédé en "overtime" malgré un grand Jalen Brunson (43 points) et un excellent Karl-Anthony Towns (35 points, 12 rebonds). Les Knicks ont pourtant marqué les 4 premiers points de cette prolongation, et menaient 135-134 à 35''2 de la fin.

Tyrese Haliburton, motivé comme jamais depuis qu'il a été désigné comme le joueur le plus surcoté dans un sondage anonyme par ses pairs, s'est montré décisif en cumulant 31 points et 11 assists. Mais c'est l'arrière Canadien Andrew Nembhard qui a joué les héros en prolongation en marquant 7 de ses 15 points.



Les Stars gagnent le match 1 face aux Oilers L'ex-Biennois Tyler Seguin (91) et les Stars mènent 1-0 face aux Oilers Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Dallas a pris un excellent départ en finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Stars de Lian Bichsel se sont imposés 6-3 face aux Edmonton Oilers mercredi au Texas dans l'acte I de la série.

Sortis en six matches par ce même adversaire en finale de Conférence l'an dernier, les Stars ont d'ores et déjà exorcisé certains démons. Ils ont ainsi marqué trois fois en "power play" mercredi soir, alors qu'ils affichaient un terrible 0/14 en supériorité numérique sur l'ensemble de la série face aux Oilers un an plus tôt.

Ces trois buts ont été marqués de manière consécutive en l'espace de 5'26 et ont permis aux Stars de renverser la table dans un troisième tiers entamé sur le score de 3-1 en faveur des Oilers. Ils ont été inscrits par Miro Heiskanen (41e), Mikael Granlund (44e) et l'ex-éphémère pigiste d'Ambri-Piotta Matt Duchene (46e).

Déjà auteur du 1-1 à la 16e, Tyler Seguin - qui avait renforcé Bienne durant l'intégralité du "lockout" de 2012/13 - a donné deux longueurs d'avance aux Stars après 56'02, Esa Lindell scellant le score 43'' plus tard dans une cage vide. Porté par Leon Draisaitl (1 but, 2 assists), Edmonton menait pourtant 3-1 avant même la mi-match.

Lian Bichsel, qui a fêté ses 21 ans dimanche dernier, est resté "muet" dans cette partie et n'a toujours pas réussi le moindre point dans ces séries finales. Solide, le défenseur soleurois a toutefois fait ce qu'on attendait de lui. Aligné durant 12'40, il a effectué 3 charges et a terminé le match avec un bilan équilibré.



Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) élu MVP Shai Gilgeous-Alexander a été élu MVP de la saison régulière de NBA Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Le meneur d'OKlahoma City Shai Gilgeous-Alexander a été élu MVP de la saison régulière 2024/25, a annoncé la NBA mercredi. Il est le deuxième Canadien récompensé après Steve Nash en 2005 et 2006.

Gilgeous-Alexander (26 ans) a cumulé cette saison des statistiques offensives exceptionnelles. Meilleur marqueur de la Ligue avec 32,7 points, il a également réussi 5 rebonds et 6,4 passes décisives en moyenne par match pour porter le Thunder, toujours en lice pour le titre, au meilleur bilan de la ligue (68 victoires-14 défaites).

Après le vote de 100 personnalités des médias, "SGA" a devancé le pivot serbe de Denver Nikola Jokic, triple MVP (2021, 2022 et 2024) éliminé par le Thunder dimanche en sept matches en demi-finale de la Conférence Ouest.

"Sans mes coéquipiers ça n'aurait pas été possible", a commenté Gilgeous-Alexander au micro du diffuseur TNT. "J'ai utilisé ma 2e place de l'an passé (derrière Jokic) en tant que motivation. Cette année je voulais changer le cours de l'histoire, j'ai fait un bon boulot", a-t-il ajouté.



Dernière chance pour Yverdon, très remonté après samedi dernier Le suspense sera au rendez-vous jeudi pour la dernière journée du tour de relégation de Super League, avec encore trois formations concernées par la lutte pour le maintien.

Avantage à Winterthour, tandis que GC et Yverdon sont plus que jamais au pied du mur. Les trois formations sont séparées par 1 point: Winterthour compte 37 unités, contre 36 à GC et Yverdon. Le FCW sera sauvé s'il s'impose à domicile contre un FC Sion probablement un peu démobilisé. L'équipe d'Uli Forte a le vent en poupe, elle qui comptait 12 points de retard sur Yverdon, alors antépénultième, à fin mars.

Depuis, les Zurichois ont accumulé 17 points en 8 matches, dont un nul presque inespéré sur un penalty très contesté le week-end dernier contre Yverdon (2-2), alors qu'ils étaient encore menés à la 95e.

Grasshopper, qui reçoit St-Gall, a son destin en main au moins pour l'obtention de la place de barragiste (celle de l'avant-dernier) grâce à une différence de buts nettement meilleure qu'Yverdon. L'arrivée comme directeur sportif de l'ex-international Alain Sutter au début du mois doit permettre d'éviter le pire, à savoir une nouvelle relégation après celle de 2019.

Yverdon, sur le papier, est "mal barré" au moment d'accueillir Zurich. Les Vaudois ont perdu leurs trois dernières rencontres contre le FCZ et n'ont gagné aucun de leurs neuf derniers matches (cinq nuls). Ils sont quasiment condamnés à briser cette série pour se sauver.

Sur son site, Yverdon-Sport manifeste sa colère après le penalty discutable accordé à la 95e à Winterthour samedi dernier, qui a entraîné l'égalisation (2-2) des Zurichois. Une décision incompréhensible aux yeux du club, de nature à "fausser l'équité sportive". Le club a déposé une réclamation officielle.

Au terme de l'ultime journée de jeudi, de dernier classé sera relégué en Challenge League et l'avant-dernier disputera un barrage aller-retour contre le 2e de Challenge League pour obtenir la dernière place dans l'élite la saison prochaine.



La Suisse se concentre sur elle avant de défier l'Autriche La Suisse aborde son quart de finale du Mondial jeudi (16h20) à Herning face à l'Autriche en essayant de ne pas trop penser à l'adversaire. "On se concentre sur nous", disent en choeur les joueurs.

Favorite la Suisse? Si l'on en croit les bookmakers, c'est un grand oui. Mercredi, la cote sur le site de la Loterie romande était de 1,14 pour une victoire suisse et de 11 contre 1 pour un succès autrichien.

Heureusement, les joueurs de l'équipe nationale vont plutôt écouter leur coach que les chiffres des entreprises de paris. "Il faut aborder ce match comme si on affrontait une équipe favorite, note d'ailleurs Damien Riat. On doit jouer notre jeu et montrer le hockey qu'on a montré dès le début. Il faut être patient, on a vu que ça avait fonctionné contre les Kazakhs. Durant tout ce tournoi, on a voulu faire le jeu et on a réussi, notamment contre la Tchéquie et les Etats-Unis. A nous de prendre ce rôle de favori."

"On se concentre sur nous." Cette phrase, Andrea Glauser l'a répétée à plusieurs reprises, tel un mantra. Une manière de ne pas avoir l'esprit parasité par les voix qui vont s'élever autour de l'équipe, au fur et à mesure que le début du match approchera. Ces voix venant de l'extérieur diront forcément que la Suisse n'a pas le droit de ne pas voir Stockholm, que l'occasion est trop belle de se rendre à nouveau en demi-finale, qui serait la quatrième après 2013, 2018 et 2024.

Remporter une 7e victoire de suite "On doit jouer notre jeu pendant 60 minutes, poursuit le futur défenseur de Fribourg-Gottéron, nommé capitaine après la blessure de Nico Hischier. On sait que l'Autriche est un bon adversaire. Notre but était de faire une bonne phase de groupe et on a réussi. Et ça ira si l'on se concentre sur nous. On se met nous-mêmes la pression. Je ne sens jamais plus de pression que celle que je me mets tout seul."

Ce costume de favori, la Suisse a mérité de l'endosser parce qu'elle a remporté son groupe en n'égarant que deux points lors de sa défaite inaugurale face aux champions du monde tchèques. Après ça? Six victoires pour terminer en tête et avoir le droit de défier le 4e du groupe de Stockholm. Et à la surprise générale, c'est l'Autriche qui a fini à cette place, devant la Lettonie et la Slovaquie.

Pour leur premier quart depuis 1994, ils avaient alors perdu 10-0 contre la Finlande en Italie, la sélection entraînée par le Zurichois Roger Bader possède un peu d'Helvétie en elle avec des joueurs comme Vinzenz Rohrer (Zurich), Benjamin Baumgartner (Berne), Dominic Zwerger (Ambri), Bernd Wolf (Kloten) ou encore Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds). Mais le meilleur élément s'appelle Marco Kasper, centre des Detroit Red Wings et auteur de 37 points (19 buts) en 77 parties de NHL.

Etre plus que jamais disciplinés "Ils ont de bons joueurs qui jouent en Suisse, ils ont une belle équipe, estime Damien Riat. Et de leur côté, ils se disent qu'ils peuvent parfaitement nous battre sur un match." Andrea Glauser va plus loin: "Je pense bien qu'ils se disent qu'ils ont une chance, sinon ça ne sert à rien de venir."

Parmi les clefs de cette partie, il faudra certainement éviter de passer par le banc des pénalités. "Nous devrons être disciplinés parce qu'on a vu ce qui peut se passer en power-play, prévient l'attaquant du LHC. Le hockey est un jeu d'erreurs et il faudra en commettre le moins possible en zone défensive."

Tandis que quelques joueurs comme Malgin, Andrighetto, Siegenthaler ou Glauser ont eu droit à un match "de repos", Damien Riat a joué les sept. De quoi ressentir un peu de fatigue à l'approche de la dernière ligne droite? "Il reste combien de jours? Quatre, conclut-il. Non, je me prépare toute l'année pour ce genre de matches. Il n'y a pas de fatigue à ce moment-là."



Europa League: Tottenham remporte une petite finale L'action décisive du match Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER ZORRILLA Tottenham a gagné l'Europa League à Bilbao. Dans une finale entre clubs anglais, les Spurs ont battu Manchester United 1-0 au terme d'un match de piètre qualité. Johnson (42e) a inscrit le seul but.

Cette confrontation entre le 16e et le 17e de Premier League n'a pas volé haut. Il y a eu énormément de duels, mais très peu de jeu et de qualité. Même la réussite décisive a été chaotique: le centre de Sarr, touché par Johnson, a fini au fond via le bras de Shaw. Tottenham a marqué sur ce qui a été quasiment sa seule occasion.

Pour le reste, les Spurs n'ont fait que défendre, avec énergie et concentration. Mais en face, Manchester United n'a pas su créer souvent le danger. Les Red Devils ont certes dominé, mais il leur a manqué de l'imagination pour surprendre la défense adverse.

Van de Ven a cependant dû sauver sur sa ligne (68e), alors que le gardien Vicario a empêché Shaw d'arracher les prolongations (97e). Au final, seul le résultat restera dans les mémoires.

Tottenham a ainsi conquis son quatrième trophée européen, le premier depuis 41 ans! Les Spurs avaient par le passé remporté la défunte Coupe des Coupes (1963) et la Coupe UEFA, ancêtre de l'Europa League (1972, 1984).



FC Barcelone: le contrat d'Hansi Flick prolongé jusqu'en 2027 Hansi Flick va prolonger son s駛our en Catalogne Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'entraîneur allemand Hansi Flick (60 ans) a prolongé jusqu'en 2027 son contrat avec le FC Barcelone. Il a conduit le club catalan au titre de champion pour sa première saison sur le banc blaugrana.

"Le FC Barcelone et Hansi Flick ont trouvé un accord pour la prolongation de son contrat qui le lie au club jusqu'au 30 juin 2027", écrit le Barça dans un communiqué. Arrivé à l'été 2024 pour remplacer l'Espagnol Xavi Hernandez, le coach allemand, ex-sélectionneur de la Mannschaft, a métamorphosé le géant catalan en quelques mois. Il et l'a mené vers un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) pour sa première saison.

Ses principes de jeu offensifs ont également permis au Barça de retrouver le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2019. Les Catalans ont été battus en prolongation par l'Inter Milan au terme d'une confrontation spectaculaire (7-6 en cumulé), échouant aux portes de la finale.

"Hansi Flick écrit l'histoire du FC Barcelone et nous en sommes sûrs, cela continuera dans les saisons à venir", assure le club dans son communiqué, estimant que le technicien allemand avait refait du FC Barcelone "un adversaire redouté en Europe".



Geneva Open: Djokovic qualifié pour les quarts de finale Un succès sans histoire pour Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO Novak Djokovic (ATP 6) tient son premier succès de l'année sur terre battue. Le Serbe s'est hissé en quart de finale du Geneva Open en battant Marton Fucsovics (ATP 134) 6-2 6-3 mercredi au 2e tour.

Battu dès son entrée en lice tant à Monte-Carlo qu'à Madrid, Novak Djokovic n'avait pas remporté le moindre match sur cette surface depuis le 4 août 2024 et cette historique finale des Jeux olympiques de Paris gagnée face à Carlos Alcaraz. L'enjeu était forcément moindre mercredi, mais l'envie de bien faire tout aussi grande.

Le Serbe, qui fêtera donc ses 38 ans jeudi sur le court du Parc des Eaux-Vives, a plus que jamais besoin de matches et de victoires. Toujours autant motivé à l'idée de pouvoir conquérir un 100e titre, et surtout un 25e trophée majeur, il a l'occasion de lancer enfin sa saison à Genève, où il avait atteint les demi-finales l'an dernier.

Son premier objectif est rempli. En battant Marton Fucsovics, Novak Djokovic est assuré de disputer plus d'un match cette semaine. Le deuxième, jeudi en quart de finale, lui permettra d'en savoir un peu plus sur son état de forme. Il se frottera à l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 39), tombeur du Serbe au 2e tour à Madrid.



La Laver Cup 2026 aura lieu à l'O2 Arena de Londres Roger Federer ram Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER La Laver Cup reviendra à Londres en 2026. L'O2 Arena accueillera en effet la rencontre annuelle entre les meilleurs joueurs européens et le reste du monde.

L'évènement, qui avait déjà eu lieu dans la capitale anglaise en 2022 pour le dernier match de Roger Federer avant sa retraite, se tiendra du 25 au 27 septembre 2026. "Mon dernier match en 2022 a été riche en émotions et en souvenirs inoubliables. Entouré de mes coéquipiers, qui étaient aussi mes plus grands rivaux, j'ai vécu tout ce dont je pouvais rêver", a déclaré Federer, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem et cofondateur de la Laver Cup.

"Je suis vraiment impatient de retourner dans ce lieu si spécial, cette fois en tant que fan, et de revivre l'incroyable ambiance de la Laver Cup", a-t-il ajouté.

Nommée en l'honneur de la légende australienne du tennis Rod Laver, la compétition oppose deux équipes de six joueurs dans une série de matches en simple et en double pendant trois jours. L'édition 2025 se déroulera à San Francisco du 19 au 21 septembre.