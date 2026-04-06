L'Inter écrase la Roma ++ Reusser chute

Six à la suite pour les Rockets Alperen Sengun a inscrit le panier de la victoire pour Houston face aux Warriors Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Les Rockets montent en puissance à moins de deux semaines du début des play-off de NBA. Houston est allé s'imposer 117-116 dimanche à Golden State pour cueillir sa sixième victoire consécutive.

La franchise texane a forcé la décision grâce à un "layup" d'Alperen Sengun à 11 secondes de la fin. L'arrière-vedette de Golden State Stephen Curry, qui faisait son retour après plus de deux mois d'absence sur blessure, a quant à lui manqué la cible sur sa dernière tentative à 3 points à 2''1 du "buzzer".

Kevin Durant fut encore une fois l'homme du match dans le camp des Rockets, avec ses 31 points, 8 rebonds, 8 assists et 3 contres. Alperen Sengun a quant à lui cumulé 24 rebonds, 7 passes décisives et 6 rebonds, alors que Stephen Curry a terminé meilleur marqueur des Warriors avec ses 29 points.

Le pivot genevois Clint Capela n'a quant à lui eu droit qu'à quatre petites minutes de jeu du côté des Rockets (0 point, 2 rebonds). Son équipe, qui a encore quatre matches au programme en saison régulière, peut toujours espérer accrocher la 3e place à l'Ouest: avec 49 victoires et 29 défaites, Houston est sur les talons des Lakers (3es, 50-28) et de Denver (4e, 50-28).



Les Devils gagnent à Montréal Timo Meier (28) ouvre la marque face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Les Devils conservent un mince espoir de disputer les play-off de NHL. New Jersey est allé s'imposer 3-0 dimanche à Montréal, grâce notamment à un but de Timo Meier.

Battus aux tirs au but par ce même adversaire 24 heures plus tôt à Newark, les Devils ont cueilli un 12e succès dans leurs 18 derniers matches pour pointer à sept longueurs de la deuxième "wildcard" disponible dans la Conférence Est. Ils ont aussi mis fin à la série de huit succès de Montréal, qui a néanmoins validé son ticket pour les play-off dimanche.

C'est Timo Meier qui a ouvert la marque après 10'47 d'un tir à bout portant. L'Appenzellois a profitant d'un superbe travail préparatoire de Jack Hughes (2 assists dimanche) pour inscrire son 24e but de la saison, le 7e dans ses 12 dernières sorties. Son capitaine Nico Hischier n'a pas inscrit de point, mais son remarquable travail défensif lui a valu la deuxième étoile.

New Jersey, qui a également aligné son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (4 tirs bloqués dimanche), n'a plus le droit à l'erreur dans la lutte pour une place en play-off. Les Devils ont encore cinq matches à jouer en saison régulière, face à cinq adversaires directs dans la course aux séries finales: Philadelphie, Pittsburgh, Detroit, Ottawa et Boston.

Les Blues du centre zurichois Pius Suter peuvent également toujours y croire. St. Louis a cueilli deux points précieux dimanche sur la glace de l'Avalanche, s'imposant 3-2 grâce à un triplé de Robert Thomas. La franchise du Missouri revient ainsi à trois points des Predators de Roman Josi, qui détiennent pour leur la deuxième "wildcard" à l'Ouest, avec encore six matches à jouer.



Sion chez les Grasshoppers pour voir vers le haut Le FC Sion se rend à Zurich pour y affronter Grasshopper en ce lundi de Pâques (14h00). Une victoire permettrait aux Valaisans de croire en une qualification pour une Coupe d'Europe.

Avec 46 points, les hommes de Didier Tholot comptent six longueurs de retard sur la 3e place du FC Bâle, qualificative pour la Conference League. Mais si Saint-Gall venait à enlever la Coupe de Suisse (demi-finale le 19 avril à Yverdon) en plus de terminer sur le podium, la 4e place deviendrait qualificative.

Cela permettrait aux Sédunois de rêver lors du Championship Group auquel ils sont déjà assurés de participer. Mais il faut d'abord faire le maximum de points au Letzigrund puis à Tourbillon lors de la réception de Lausanne le 12 avril.

Condamné au Relegation Group, Servette veut pour sa part poursuivre sur sa bonne lancée contre Lucerne (16h30). Les Grenat doivent confirmer leur renouveau après leur victoire éclatante contre Grasshopper (5-0) avant la trêve internationale.

Le dernier match de ce week-end pascal opposera Saint-Gall au FC Zurich (16h30).



L'Inter surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre L'Inter proche de son 21e scudetto Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter a donné une leçon à l'AS Rome 5-2 dimanche lors de la 31e journée de championnat. Les Intéristes possèdent neuf points d'avance en tête de la Serie A.

Avec Sommer et Akanji, les Nerazzurri, qui n'avaient plus gagné depuis plus d'un mois (une défaite, deux nuls), ont mis fin à cette disette avec éclat.

Il ne leur a fallu que quelques secondes, sur leur première action, pour prendre l'avantage grâce à leur capitaine et buteur argentin Lautaro Martinez qui faisait son retour après un mois et demi d'absence sur blessure.

La Roma a égalisé à la 40e par Gianluca Mancini, mais l'Inter n'a pas douté longtemps et a repris l'avantage juste avant la pause grâce à Hakan Calhanoglu dans les arrêts de jeu.

Au retour des vestiaires, Martinez a définitivement assommé la Roma avec son deuxième but de la soirée, son 16e de la saison. Marcus Thuram (55e) et Nicolo Barella (63e) ont ajouté leur contribution à ce 23e succès de la saison pour l'Inter qui s'est ainsi rapproché du 21e scudetto de son histoire.

Alors qu'il reste sept journées, soit un maximum de 21 points à empocher, l'Inter devance de neuf longueurs l'AC Milan (2e, 63 pts) qui affronte le champion en titre Naples (3e, 62 pts) lundi.

Après ce troisième revers en quatre journées, la Roma s'éloigne toujours plus des places qualificatives pour la Ligue des champions: elle est 6e avec 54 points, à trois longueurs de la 4e place, la dernière qualificative pour la C1.



Demi Vollering s'impose, Reusser chute Demi Vollering a remporté le Ronde Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Demi Vollering a remporté le Tour des Flandres dames. Elle s'est imposée avec 42'' d'avance sur la Française Pauline Ferrand-Prévot qui a battu la Batave Puck Pieterse au sprint pour la 2e place.

Victorieuse en 2025, la Belge Lotte Kopecky a pris la 4e place à plus d'une minute.

Vollering s'est isolée en tête dans l'ascension du Vieux Quaremont à 18 kilomètres de la ligne pour signer son cinquième succès de la saison. Après ses victoires à Liège-Bastogne-Liège, sur les Strade Bianche, La Flèche wallonne et l'Amstel, la Néerlandaise s'est imposée pour la première fois sur le Ronde, un peu plus d'un mois après un succès sur le circuit Het Nieuwsblad.

Noemi Rüegg a pris la 12e place et Elise Chabbey la 15e. A noter la chute de Marlen Reusser à 34 km de l'arrivée. La Bernoise, qui avait remporté A travers la Flandre pour son retour sur le circuit le 1er avril, a ressenti des douleurs à la hanche.



Pogacar remporte le «Ronde» pour la 3e fois Tadej Pogacar vainqueur de son 3e Tour des Flandres dimanche Image: KEYSTONE/AP/Massimi Paolone Tadej Pogacar continue d'écrire sa légende. Le Slovène a remporté le Tour des Flandres pour la 3e fois (après 2023 et 2025) et le 12e Monument de sa carrière.

Encore Tadej Pogacar. Après sa première victoire sur Milan-San Remo, le meilleur cycliste du monde s'est offert le Tour des Flandres pour la troisième fois, un record. Mais il n'est pas le seul et rejoint un groupe de sept coureurs, dont Fabian Cancellara et Mathieu van der Poel, eux aussi triples vainqueurs de l'épreuve.

Comme l'an dernier, le Slovène a fait la différence dans le Vieux Quaremont en distançant à la pédale van der Poel, le seul encore capable de lui contester la victoire dans les derniers kilomètres. Mais dans le Paterberg avec des bouts à 20%, "Pogi" s'est envolé définitivement.

Il termine cette course avec une avance de 34'', soit moins que lors de son triomphe de l'an passé où il avait repoussé Mads Pedersen et "VDP" à 1'01. Pour son premier "Ronde", Remco Evenepoel a pris la 3e place à 1'11.

Avec ce 12e Monument, le champion du monde prend seul la deuxième place au palmarès de ces classiques derrière Eddy Merckx et ses 19 succès. Pogacar va maintenant s'attaquer à l'un de ses objectifs de la saison: Paris-Roubaix. L'Enfer du Nord aura lieu dimanche prochain et il aura de nouveau Mathieu van der Poel comme adversaire principal. S'il s'impose, le Slovène deviendrait le 4e coureur à remporter les cinq Monuments après les trois Belges Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy.



NBA: Stephen Curry de retour après deux mois d'absence Le meneur des Warriors Stephen Curry a annoncé son retour après deux mois de convalescence. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Stephen Curry a annoncé samedi son retour à la compétition à cinq matches de la fin de la saison régulière de NBA. Le meneur vedette des Golden State Warriors était absent depuis le 30 janvier.

"Je me sens bien, ça été un long processus, mais je suis ravi d'être de nouveau apte. Je sens que je suis capable d'évoluer au niveau qui était le mien avant (sa blessure). Je suis enthousiaste", a expliqué le quadruple champion de NBA (2015, 2017, 2018, 2022), lors d'un point presse à l'issue d'une séance d'entraînement samedi.

Participation des Warriors aux play-off pas acquise Curry (38 ans), qui a manqué 27 rencontres ainsi que le All Star Game mi-février, à la suite d'un "syndrome rotulien" au genou droit, devrait donc renouer avec la compétition lors de la réception des Houston Rockets de Kevin Durant en Californie. Durant cette absence, le double MVP de la saison régulière (2015, 2016) a vu son équipe chuter au classement loin des places de play-offs.

Le retour du meneur superstar tombe à pic pour une franchise qui est toujours privée de son autre joueur majeur, l'ailier Jimmy Butler, sur le flanc depuis la mi-janvier, alors qu'elle est engagée dans une lutte féroce pour le play-in avec l'espoir d'accrocher l'un des deux derniers sésames pour la phase finale. Les Dubs, surnom de la franchise de la Baie de San Francisco, pointent à la 10e place de la conférence Ouest (36v-41d), en position de barragiste avant d'affronter Houston dans la nuit de dimanche à lundi.



Finale Cdm: Ulrich et Kistler 6es du relais mixte Jon Kistler n'a pas doublé la mise dimanche en relais mixte après son succès la veille en sprint. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La Suisse s'est classée 6e du relais mixte de la finale de la Coupe du monde dimanche à Villars-sur-Ollon.

Le Fribourgeois Rémi Bonnet a marqué cette dernière semaine de compétition avec deux succès et la victoire finale au classement général.

Pour cette dernière épreuve de la saison, la paire suisse, composée de la Vaudoise Caroline Ulrich et du Zurichois Jon Kistler, argenté lors des JO 2026 dans cette discipline, a terminé à 1'17''2 des vainqueurs espagnols. Les duos italiens et français ont complété le podium, respectivement à la 2e place (à 12''8) et à la 3e place (à 18''1).

Une grande première pour Bonnet Rémi Bonnet a été l'athlète suisse le plus en vue lors de ces cinq jours de compétition dans les Alpes vaudoises. Grâce à ses victoires lors de la verticale mercredi et en épreuve individuelle jeudi, il s'est assuré la victoire aux classements de ces deux disciplines ainsi qu'au général, devenant le premier Suisse à remporter la Coupe du monde de ski alpinisme depuis Florent Troillet en 2009/10.

La championne olympique neuchâteloise Marianne Fatton a conclu sa saison sur une 4e place dans sa discipline-phare du sprint samedi, tandis que Kistler s'est imposé chez les messieurs.



Denver met fin à la série de San Antonio Nikola Jokic (15) a brillé samedi face aux Spurs Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Les Nuggets ont mis fin samedi à la série de onze victoires des San Antonio Spurs samedi en NBA. Denver s'est imposé 136-134 après prolongation dans ce choc disputé dans le Colorado.

En manquant l'occasion de remporter leur 60e victoire, les Spurs (59-19) voient aussi s'éloigner la première place de la saison régulière. Le champion en titre Oklahoma City compte en effet deux victoires de plus à quatre matches de la fin pour San Antonio et cinq pour le Thunder.

Le prodige français Victor Wembanyama a rendu une superbe feuille de statistiques face aux Nuggets dans la lignée de ses récentes performances, avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes décisives et 5 contres. Mais la star des Nuggets Nikola Jokic a fait encore mieux avec 40 points, 13 assists, 8 rebonds et 4 blocs.

Les Spurs ont longtemps mené mais ont été entraînés dans une prolongation par un dunk d'Aaron Gordon à six secondes de la fin du temps réglementaire. Denver a remporté son huitième succès d'affilée et occupe la 4e place à l'Ouest (50-28), juste devant les Rockets de Clint Capela (48-29).



Nashville s'impose à San Jose et reste en course Roman Josi a réussi 2 points samedi face à San Jose Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Les Predators de Roman Josi lutteront jusqu'au bout pour une place en play-off de NHL.

Nashville, qui est allé s'imposer 6-3 samedi à San Jose, est pour l'heure en possession de la deuxième "wildcard" disponible dans la Conférence Ouest.

Roman Josi a brillé sur la glace californienne, même s'il ne fait pas partie des trois étoiles de cette partie. Le défenseur bernois a été crédité d'un assist sur le 1-0 et sur le 3-0, tous deux inscrits en supériorité numérique. Il en est désormais à 51 points cette saison, en 64 matches disputés.

Les Preds ont joué à se faire peur face à San Jose, l'un de leurs concurrents directs, qu'ils ont repoussé à deux points. Ils menaient ainsi 3-0 après le premier tiers mais ont vu les Sharks - lesquels évoluaient sans Philipp Kurashev, à nouveau surnuméraire - revenir à 3-3 à la 42e. Nashville a toutefois repris pour de bon les commandes.

Huitième à l'Ouest, la franchise du Tennessee est à égalité avec les Los Angeles Kings (81 points en 76 parties), qui ont pour leur part battu Toronto 7-6 après prolongation samedi. Les Sharks suivent à deux longueurs, mais avec un match en moins, les Jets accusant quant à eux trois points de retard sur le duo Predators/Kings.

A l'Est, Tampa Bay a composé son ticket pour les play-off samedi, avant même d'affronter Boston. Le Lightning s'est imposé 3-1 face aux Bruins avec notamment un assist de son défenseur seelandais Janis Moser (28 points désormais durant cet exercice 2025/26). Les Sabres sont également assurés de disputer les séries finales, une première depuis 2011 pour la franchise de Buffalo.

Les Devils ont besoin d'un miracle Ca se complique en revanche de plus en plus pour les Devils, qui se sont inclinés 4-3 après les tirs au but face à Montréal malgré les 4 points cumulés par leurs joueurs suisses (1 but et 1 assist pour Timo Meier, 1 assist pour Nico Hischier et 1 pour Jonas Siegenthaler). New Jersey accuse sept longueurs de retard sur la 8e place de la Conférence Est.

Or, la deuxième "wildcard" qui sera attribuée à l'Est est particulièrement convoitée. Ottawa (8e), Detroit (9e), Philadelphie (10e) et Columbus (11e) sont en effet à égalité avec 88 points, soit 1 de moins que les New York Islanders (3es de la Metropolitan Division) et 1 de plus que Washington. Il faudrait un miracle pour que les Devils disputent les play-off ce printemps.



Un 8e titre mondial pour Niklas Edin Niklas Edin a décroché samedi son 8e titre mondial Image: KEYSTONE/AP/MISPER APAWU La Suède s'est parée d'or dans le championnat du monde messieurs en battant le Canada 9-6 en finale samedi à Ogden. Son légendaire skip Niklas Edin a ainsi décroché son huitième titre mondial.

Auteure de JO 2026 décevants, avec un 9e rang final et deux victoires en neuf matches, la Suède a donc parfaitement su réagir lors du Mondial disputé en Utah. Les Scandinaves - dont l'une des deux seules défaites enregistrées à Ogden a été subie face au CC Glaris - ont maîtrisé leur sujet en finale.

Niklas Edin et ses coéquipiers ont mis tout de suite le Canada du skip Matt Dunstone sous pression, inscrivant deux points dans le premier et dans le troisième end tout en forçant les joueurs à la feuille d'érable à n'en marquer qu'un seul dans la deuxième manche. Les Suédois ont géré jusqu'au bout cet avantage, même si le Canada est revenu deux fois à une longueur.



Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner Un premier grand-rendez-vous sur terre battue sous pression: Carlos Alcaraz devra défendre son titre au Masters 1000 de Monte-Carlo (5-12 avril).

Sa place de no 1 mondial est également en danger, face à un Jannik Sinner en pleine confiance après sa tournée américaine.

L'Italien de 24 ans a marché sur l'eau pendant le mois de mars: il vient de réaliser le "Sunshine Double" en remportant les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, ce qui lui a permis de revenir à 1190 points de l'Espagnol de 22 ans.

Après ses victoires à l'Open d'Australie et à l'ATP 500 de Doha (dur), le Murcien est sorti en demi-finale en Californie et dès le 3e tour en Floride. A Monte-Carlo, premier tournoi d'ampleur sur terre battue, il voit sa place de no 1 mise sous pression avec 1000 points à défendre. Sinner, lui, a tout à gagner puisqu'il n'avait pu disputer le tournoi l'an dernier, suspendu à l'époque pour dopage.

L'Italien pourrait retrouver sa place au sommet du classement ATP dans trois cas de figure: s'il atteint les demi-finales et qu'Alcaraz sort avant, s'il atteint la finale et que l'Espagnol perd en demies, ou s'il remporte le tournoi face au Murcien.

Pour cela, Jannik Sinner devra montrer des progrès sur une surface qui lui résiste encore en Grand Chelem. Des retrouvailles face à son grand rival pourraient être l'occasion de prendre une revanche après leur finale légendaire à Roland-Garros en juin dernier, quand Alcaraz, malgré trois balles de match contre lui, avait renversé l'Italien en cinq sets et 5h29 de jeu.

Djokovic et Fils forfait Exempté de premier tour, Carlos Alcaraz affrontera pour son entrée en lice le vétéran vaudois Stan Wawrinka (41 ans), invité par les organisateurs, ou l'Argentin Sebastien Baez (ATP 50). Il pourrait retrouver en quarts de finale le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 11).

Tout comme l'Espagnol, Jannik Sinner débutera son tournoi au deuxième tour contre le vainqueur du duel franco-français entre Moïse Kouamé (ATP 328), 17 ans et invité par les organisateurs, et Ugo Humbert (ATP 34).

Finaliste l'an dernier et pas épargné par les blessures en ce début de saison, l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 5) est lui aussi exempté de premier tour et commencera son tournoi face au Monégasque Valentin Vacherot ou au Polonais Kamil Majchrzak.

Parmi les absents notables, il y a l'ex-no 1 mondial Novak Djokovic (4e), sacré deux fois à Monte-Carlo (2013 et 2015). Le Serbe de 38 ans s'est retiré du tournoi et devrait faire son retour au Masters 1000 de Madrid (22 avril-3 mai) selon l'ATP.

Le Français Arthur Fils, quart de finaliste en 2025 et récent demi-finaliste à Miami, a lui choisi de faire l'impasse à Monte-Carlo, expliquant vouloir se "préparer au mieux pour le reste de la saison sur terre battue".



Duel Pogacar-Van der Poel au Tour des Flandres Le duel que se livrent Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel depuis trois ans sur les grandes classiques est-il en train de basculer en faveur du Slovène ? C'est l'enjeu dimanche du Tour des Flandres.

Cette 110e édition du Tour des Flandres reste d'abord la promesse d'un nouveau duel entre Pogacar et Van der Poel, les deux Rapetou des classiques qui, depuis trois ans, ne laissent que des miettes à la concurrence.

C'est simple: à eux deux, la fusée slovène et le dragster néerlandais ont raflé 15 des 17 derniers Monuments, dont les dix derniers. Seuls Evenepoel, en 2023 à Liège, et Jasper Philipsen, en 2025 à Sanremo, ont eu droit à une bouchée. Vertigineux.

Au fil de leurs bagarres souvent homériques, le duel entre les deux vampires est devenu le plus excitant du cyclisme, davantage que celui entre Pogacar et Jonas Vingegaard sur les grands Tours qui a largement tourné à l'avantage du Slovène.

Le même balancier est-il en train de s'opérer sur les classiques ? La première victoire de Pogacar dans Milan-Sanremo le 21 mars a ouvert une brèche. Et si le double champion du monde récidive dimanche, il ne resterait plus à Van der Poel que Paris-Roubaix comme ultime rempart.



Douloureuse défaite pour le Real Madrid Vedat Muriqi a offert la victoire à Majorque face au Real samedi Image: KEYSTONE/EPA/CATI CLADERA Le Real Madrid a peut-être concédé la défaite de trop à Majorque samedi en Liga (2-1).

Les Merengues accusent sept longueurs de retard sur le leader Barcelone, qui est pour sa part allé s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atlético Madrid en soirée, à huit journées de la fin de la saison.

Face à une formation qui lutte contre la relégation, le Real a cru arracher le nul en égalisant à la 88e par Eder Militao, mais Vedat Muriqi a offert une victoire inattendue à son équipe (90e+1). Ce revers complique un peu plus la tâche des Madrilènes, dont les probabilités de terminer vice-champions une deuxième année consécutive derrière le Barça se font grandissantes.

Mais dans l'immédiat, cette défaite inquiétante intervient surtout à trois jours du quart de finale aller contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi 21h00 au stade Bernabeu. Un Bayern qui a pour sa part gagné samedi en Bundesliga (3-2 à Fribourg).

Le Barça a pleinement profité de ce faux pas de son éternel rival. En supériorité numérique depuis l'expulsion de Nicolas Gonzalez dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, la troupe du coach Hansi Flick a forcé la décision face à l'Atlético à la 87e sur une réussite de son joker de luxe Robert Lewandowski, lequel était entré en jeu huit minutes plus tôt.

Les Catalans, qui avaient concédé l'ouverture du score à la 39e et avaient égalisé à la 42e grâce à Marcus Rashford, peuvent doublement se réjouir de cette victoire. Ils retrouveront en effet les Colchoneros mercredi, à Barcelone cette fois-ci, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

