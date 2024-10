La Nati n'a pas droit à l'erreur en Serbie ++ Djokovic en demi-finale

Avec seulement 8 points et deux victoires en dix matches, les Dragons poursuivent leur descente aux enfers. Ils reçoivent Ambri samedi avec, forcément, la peur au ventre. Lausanne s'en va lui à Langnau avec une attaque qui fonctionne bien, un power-play efficace et une défense qui a su se reprendre après le 6-3 infligé par Zurich samedi passé. Entre Lions et Dragons, on a vraiment l'impression de trajectoires totalement opposées en ce début de saison.

Plus en confiance que leurs adversaires, les Lausannois ont ouvert le score sur leur première opportunité en jeu de puissance. C'est Ken Jäger qui a habilement dévié un lancer de Riat (9e). Un Riat qui s'est chargé lui-même du 2-0 après 48 secondes dans le tiers médian à la suite d'un service impeccable de Rochette. Les Vaudois ont salé l'addition à la 34e et à la 39e par Bougro et Frick. Sur le 4-0 du futur défenseur de Davos, Reto Berra a donné l'impression d'être une victime délaissée par ses coéquipiers.

Eh bien force est de constater que non. A Lausanne, les Fribourgeois ont semblé tellement fragiles. Comme si la moindre contrariété se transformait en un problème insurmontable. Les Dragons ont tiré au but, mais ils n'ont pas mis la conviction nécessaire. Dans un derby où les émotions peuvent être à fleur de peau, les pensionnaires de la BCF Arena sont apparus "en dedans".

En demi-finale, Djokovic sera opposé à Taylor Fritz (ATP 7), finaliste à l'US Open et tombeur du revenant David Goffin vendredi (6-3 6-4). L'autre affiche du dernier carré verra s'affronter le no 1 mondial Jannik Sinner et Tomas Machac (ATP 33), finaliste du dernier Geneva Open et bourreau de Carlos Alcaraz au tour précédent.

Si sa carrière d'Ambühl est impressionnante, le Davosien l'est tout autant en tant qu'être humain. Le fait qu'il ait été élu huit fois joueur le plus populaire de la ligue en dit long. Il est resté la modestie incarnée. "Je suis simplement moi et je fais ce qui est juste pour moi", déclare à ce sujet le sextuple champion de Suisse.

Après 1270 matches, le capitaine du HC Davos est surtout content de pouvoir encore patiner à ce niveau à 41 ans. "Cela ne va pas de soi, mais quand tu as de la joie et de la passion pour quelque chose, tout te vient plus facilement", explique-t-il.

A l'occasion de ce Davos - Berne particulier (remporté 4-3 par les Grisons aux tirs au but), un t-shirt spécial a été créé. Sur le devant, on y voit une photo et la signature de l'homme de 41 ans. Au dos, ses records sont imprimés: le plus grand nombre de matches de National League, du HC Davos, de l'équipe de Suisse (et le record de points), ainsi qu'au championnat du monde.

A Santiago, le Brésil a – enfin – relevé la tête. Il s’est imposé 2-1 devant le Chili grâce aux réussites des deux joueurs de Botafogo Igor Jesus et Luiz Henrique. A la faveur de ce succès, les Brésiliens se donnent un matelas de deux points sur la barre. Quatrièmes au classement avec un point d’avance sur l’Equateur et la Bolivie et deux sur le Vénézuéla, ils ont évité, avec ce résultat, de basculer dans une crise peut-être sans précédent.

Une entame réussie pour Kevin Fiala et Los Angeles

Kevin Fiala (é droite) félicite son capitaine Anze Kopitar pour son deuxième but. Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes

Soirée contrastée pour les Suisses jeudi sur les rinks de NHL ! Seul Kevin Fiala a connu les délices de la victoire.

Le Saint-Gallois a délivré un assist lors du succès 3-1 de Los Angeles à Buffalo. Cette victoire porte la griffe d’Anze Kopitar. Le capitaine slovène des Kings a, en effet, signé le hat-trick parfait lors de l’ultime période. Crédité d’un bilan de +1 pour un temps de jeu de 18’19’’, Kevin Fiala a été à l’origine du 2-1 qui est tombé à 1’38’’ de la sirène.

Sur sa glace de Newark, New Jersey n’a pas réussi la passe de trois après ses deux succès à Prague contre Buffalo. Les Devils se sont inclinés 4-2 devant Toronto. Auteur du deuxième but de New Jersey, Timo Meier a obtenu la troisième étoile, la première revenant au défenseur des Maple Leafs Steven Lorentz, auteur d’un but et d’un assist. Si Meier et Jonas Siegenthaler ont rendu un bilan neutre, Nico Hischier a traversé une soirée laborieuse. Le capitaine accuse, en effet, un bilan de -2.

Considéré comme l’un des favoris à la course au titre après les signatures de Steven Stamkos, Jonathan Marchessault et Brady Skjei, Nashville a connu un faux départ. Sur leur glace, les Predators ont été battus 4-3 par Dallas. Crédité d’un assist, Roman Josi et ses coéquipiers ont accusé un étonnant trou d’air au début du deuxième tiers. Les Stars ont, en effet, inscrit leurs deux premiers buts de la soirée en l’espace de... 19’’ pour prendre la main sur cette rencontre.