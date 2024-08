Le grand jour pour Angelica Moser ++ Défi de taille pour le relais suisse

Touche illicite de Josh Liendo sur 100 m papillon? Josh Liendo semble avoir touché la plaque de chronométrage de manière illicite sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN La 4e place de Noè Ponti sur 100 m papillon aux JO de Paris pourrait avoir un goût encore plus amer pour le Tessinois. Des images de la RSI semblent démontrer que Josh Liendo, 2e de cette course, n'a pas touché la plaque de chronométrage de manière licite à l'arrivée. Swiss Aquatics a diffusé durant la nuit un bref communiqué après avoir pris connaissance des images. La fédération, "en accord avec Swiss Olympic, est en train d'examiner les faits et les prochaines actions possibles", explique-t-elle sans donner plus de détails. Sur les images de la RSI, Josh Liendo semble toucher la plaque en premier lieu avec sa main gauche avant de rabattre dans un deuxième temps son bras droit. Or, le règlement stipule que la plaque doit être touchée avec les deux mains en même temps, dans les virages comme à l'arrivée. La cause semble néanmoins perdue. Le règlement de World Aquatics, qui s'applique lors des Jeux olympiques, précise qu'un protêt doit être déposé en bonne et due forme "dans les 30 minutes suivant la conclusion de la course". Le juge de nage n'avait en outre signalé aucune infraction à l'arrivée de la course.

La grande chance d'Angelica Moser, en l'absence de la no 1 Angelica Moser est prête à saisir sa chance mercredi en finale des JO à la perche, parmi un grand nombre de prétendantes au podium. Fait rarissime, pas moins de 20 athlètes disputeront cette finale. Disputées lundi dans des conditions imprévisibles sur au moins un des sautoirs, les qualifications de la perche ont, au terme d'un concours de circonstances invraisemblable, obligé à garder 20 athlètes pour la finale, au lieu des 12 prévues. Il y a eu tellement d'athlètes à égalité à 4m40 que, derrière les onze à avoir franchi 4m55 (dont Angelica Moser), il a fallu récupérer neuf perchistes derrière. La finale s'annonce longue. Elle a été avancée à 18h15. Et il faudra avoir les nerfs solides. La Zurichoise Angelica Moser sera l'une des favorites. Elle a été sacrée championne d'Europe à Rome il y a deux mois. Elle est no 2 mondiale (ex aequo) en 2024 avec 4m88, derrière Molly Caudery (GBR). Or, cette dernière a échoué à se qualifier pour la finale!

Défi de taille pour le relais suisse, à la composition incertaine A part Mujinga Kambundji sur 100 m, les sprinteuses suisses n’ont pas brillé pour l’instant à Paris. Et si c’était l’occasion pour Emma Van Camp de décrocher une place dans le relais 4x100 m? La jeune Valaisanne de 20 ans, invitée surprise à Paris, ne fait pas de ces JO une obsession, mais elle brûle d'envie d'être alignée dès jeudi. Elle se tient prête à saisir la "petite chance" qui peut s’offrir à elle (séries jeudi, finale le lendemain) au cas où les coaches Raphaël Monachon et Peter Haas décideraient de redistribuer les cartes. Diplomatiquement, Swiss Athletics indique qu’"aucune athlète n’a une place garantie dans le relais". Mais il est évident que Mujinga Kambundji, qui a annoncé il y a plusieurs mois sa volonté de faire son retour dans l’équipe, se pose à nouveau comme le pilier incontournable à Paris. Cinq athlètes se disputent les trois places restantes: Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet, Sarah Atcho-Jaquier et Emma Van Camp. Les quatre premières sont celles qui étaient allées qualifier l’équipe pour ces JO lors des Mondiaux de relais en début de saison aux Bahamas. Au dernier moment Cependant, ni Frey ni Kora (sur 100 m) ni Pointet (sur 200 m), éliminées en séries ou en repêchages, n'ont tiré leur épingle du jeu ces derniers jours à Paris. Quant à Atcho-Jaquier, elle n’a pas couru en individuel. Les coaches donneront-ils aux trois premières citées l’occasion de se refaire une santé avec le 4x100 m, ou joueront-ils le tout pour le tout avec une composition remaniée ? L’équipe sera annoncée au dernier moment, au plus tard le matin des séries, jeudi. Les derniers entraînements, sur place, la sûreté technique et l’expérience des unes et des autres joueront un rôle dans la décision, en plus de la vitesse pure individuelle. Sur ce dernier plan, Emma Van Camp n’est que la 8e Suissesse de l’année, avec son record à 11''36 sur 100 m. Mais elle a beaucoup progressé ces derniers mois et n’est qu’à 0''08 de la 4e, Sarah Atcho-Jaquier. Et la Valaisanne a fait partie de l’équipe alignée lors du dernier grand meeting avant ces JO, en Diamond League à Londres, où le relais suisse (sans Kambundji) a réalisé le bon chrono de 42''71. Reconnaissante "Le stade était plein, ce fut une expérience incroyable. Je voudrais la revivre tout de suite", raconte Emma Van Camp. La résidente de Lens est déterminée. Sa maturité en poche, elle rejoindra l’an prochain l’armée comme sportive d’élite à Macolin. A l’entraînement, elle s’épanouit dans le groupe de Kim Beytrison, à Lausanne. Quatre des relayeuses du cadre sont soit Vaudoises ou s’entraînent à la Pontaise à Lausanne (Atcho-Jaquier, Pointet, Van Camp et Melissa Gutschmidt, cette dernière n’étant toutefois pas aux JO). Elles ne partagent toutefois pas leurs séances. Van Camp s’entraîne dans un groupe de très jeunes sprinteuses et sprinters, Pointet et Gutschmidt se préparent sous la conduite de Kenny Guex et Atcho-Jaquier s’affûte de son côté, entre Zurich et Lausanne. Mais au final, l’émulation est au rendez-vous. Cela suffira-t-il au relais suisse pour retrouver les grandes émotions des Mondiaux 2019 à Doha (4e en finale) et des JO 2021 à Tokyo (4e encore)? Sans Ajla Del Ponte, absente pour blessure, l'affaire s'annonce beaucoup plus délicate cette fois...

Albane Valenzuela et Morgane Métraux rêvent d'exploit Le golf féminin suisse est en progression constante. Albane Valenzuela, qui dispute ses troisièmes Jeux, et Morgane Métraux, qui vit sa première expérience olympique, rêvent forcément d'un exploit. "Je suis ravie d'être là, c'est d'autant plus spécial d'être ici que Paris est un peu ma deuxième maison", lâche Albane Valenzuela, dont la mère possède un appartement à Paris. "Je suis juste hyper excitée que ça démarre" mercredi, a-t-elle souligné lors d'un point presse organisé dimanche à la Maison suisse. "Il n'y a rien de mieux que les Jeux", poursuit la Genevoise de 26 ans, qui s'était classée 21e à Rio en 2016 et 18e à Tokyo en 2021. Et qui connaît bien le parcours du Golf national de Guyancourt, théâtre de la Ryder Cup 2018. "J'y ai déjà joué plusieurs fois. J'y suis venue il y a plus d'un mois, et j'ai ensuite eu l'occasion d'y rejouer quand les hommes ont démarré leurs entraînements avant les JO", précise-t-elle. "C'est un parcours incroyable, les conditions y sont parfaites. J'espère que cela va me convenir." "On ne peut pas tout contrôler" Née à New York d'un père mexicain et d'une mère française, Albane Valenzuela se sent cependant avant tout comme une Suissesse. "C'est ma plus grande fierté de pouvoir défendre les couleurs de la Suisse. J'ai voulu prendre la nationalité suisse à 14 ans, c'était un choix fort", lâche-t-elle. "C'est en Suisse que j'ai grandi, que j'ai fait mes études, que j'ai grandi en tant que joueuse", souligne la Genevoise, qui profite néanmoins pleinement du fait que sa mère est installée à Paris. "Je suis là depuis deux semaines, j'étais présente à la cérémonie." Albane Valenzuela savoure pleinement ces JO "à domicile", après une édition 2021 placée sous le signe du Covid. "L'ambiance est incroyable. Des Jeux en ville avec tous ces monuments utilisés, c'est magnifique. A Tokyo c'était des Jeux étranges, car on aime que le public vibre pour les Jeux", glisse-t-elle. Quelles sont les ambitions de l'actuelle 70e joueuse mondiale, qui a frôlé sa première victoire sur le LPGA Tour en février en Thaïlande ? "On rêve toutes d'une médaille", rappelle-t-elle. "Mais cela reste un tournoi dans lequel on réussit de bons et de moins bons trous. Tout ce que je peux faire est de donner le meilleur de moi-même." Prudente, Albane Valenzuela rappelle que "malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Un bon résultat est la conséquence de quatre bonnes journées", souligne-t-elle, précisant que "le parcours est très exigeant. Mais on s'attend à cela pour des Jeux." "Un rêve qui se réalise" A 27 ans, Morgane Métraux vit pour sa part ses premiers JO, trois ans après avoir cédé sa place à sa soeur aînée Kim (29 ans). "C'est une expérience incroyable de pouvoir y participer. J'espère pouvoir profiter de chaque instant", explique la 137e du classement mondial féminin. "Ma soeur avait des étoiles plein les yeux en rentrant de Tokyo, alors qu'il y avait le Covid. Ca m'a beaucoup inspirée", poursuit la Vaudoise. "Mon expérience sera forcément encore plus inoubliable que la sienne", assure-t-elle. Morgane Métraux, qui est arrivée à Paris en fin de semaine dernière, débarque en terre quasi inconnue. "Je ne connaissais pas du tout ce parcours avant les deux entraînements officiels" effectués ce lundi et ce mardi. "Deux journées bien remplies", souffle-t-elle. Désormais bien intégrée sur le LPGA Tour, la Vaudoise aborde en confiance ces Jeux. Elle a notamment cueilli un succès probant en mai sur le circuit européen, en France qui plus est (à Evian). "Forcément, on a toutes envie d'une médaille aux JO. Ce serait un rêve qui se réalise, et je vais tout donner pour y arriver."

Saint-Gall attend les Polonais de Slask Wroclaw Les Brodeurs disputent mercredi (20h30) le match aller du 3e tour qualificatif de la Conference League. Ils reçoivent les Polonais de Slask Wroclaw à Saint-Gall. Le FC Saint-Gall a encore deux marches à gravir pour accéder à la phase de groupes de la Conference League. Après avoir éliminé sans grande difficulté les Kazakhs de Tobol Kostanaï (4-1 à l'aller, 1-0 au retour) les protégés d'Enrico Maassen reçoivent mercredi Slask Wroclaw, 14e du championnat polonais avec un point après deux journées. Vice-champion de Pologne la saison dernière, Wroclaw compte deux titres nationaux à son palmarès, le dernier en 2012. De leur côté, les joueurs de Suisse orientale aborderont le match aller devant leur public avec une bonne dose de confiance, après leurs victoires à domicile contre Young Boys (4-0) et à la Tuilière face au Lausanne-Sport (4-3) dimanche.

La Team USA dans le dernier carré, sans trembler Embiid et les Etats-Unis ont malmené le Brésil en quart Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Les Etats-Unis ont rejoint sans difficulté le dernier carré du tournoi olympique masculin. LeBron James et ses équipiers ont malmené le Brésil 122-87 mardi soir en quart de finale à Bercy. Ils retrouveront jeudi la Serbie de Nikola Jokic pour une place en finale. La Team USA a fait ce qu'elle voulait face aux Sud-Américains, qui ont entretenu brièvement la flamme de l'espoir en revenant à 8 points à la 15e (42-34) après avoir frôlé le k.o. (40-21 à la 12e). Un deuxième coup d'accélérateur - un partiel de 21-2 - lui a ainsi permis de compter 27 longueurs d'avance à la mi-temps (63-36). Joel Embiid, pressenti un temps pour représenter la France dans ces JO, s'est nourri des sifflets des supporters tricolores présents: il a cumulé 14 points et 7 rebonds en seulement 12'20 passées sur le parquet. "King James" a pour sa part réussi 12 points, 9 passes décisives et 3 interceptions, le meilleur marqueur américain étant Devin Booker avec 18 unités.

Tanja Hüberli et Nina Brunner dans le dernier carré Nina Brunner (à droite) et Tanja Hüberli: un sourire magnifique. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Maudites il y a trois ans à Tokyo, Tanja Hüberli et Nina Brunner peuvent rêver de l’or à Paris. Le duo suisse s’est hissé dans le dernier carré grâce à une performance de choix. La Lucernoise et la Zurichoise ont battu 21-18 21-19 les Américaines Sara Hughes et Kelly Cheng pour "venger" en quelque sorte la défaite moins d’une heure plus tôt d’Esmée Böbner et de Zoé Vergé-Dépré dans le premier quart de finale. Et pour, surtout, évacuer le douloureux souvenir de ces cinq balles de matches galvaudées il y a trois ans dans ce même tournoi olympique lors d’un huitième de finale fratricide contre Anouk Vergé-Depré et Joana Mäder. Cette fois, les nerfs de Tanja Hüberli et Nina Brunner ont tenu. Tanja Hüberli a réussi le bloc fatal sur la balle de match. Quant à Nina Brunner, ciblée durant tout le match par les Amérciaines, elle a multiplié les exploits tant en attaque qu’en défense pour livrer sans doute l’un des plus beaux matches de sa carrière. Victorieuses des cinq rencontres disputées depuis le début du tournoi sans perdre un set, Tanja Hüberli et Nadia Brunner seront opposées en demi-finales aux gagnantes de la rencontre entre les Espagnoles Daniela Alvarez/Tania Moreno aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson. S'ils évoluent toujours dans le même registre, elles n'ont pas de quoi s'affoler...

Anthony Racioppi a choisi Hull City Anthony Racioppi met le cap sur l'Angleterre. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Anthony Racioppi s’apprête à s’engager avec Hull City. Des sources proches du club de D2 anglaise annoncent l’imminence du transfert entre Hull City et les Young Boys. Agé de 25 ans, le portier genevois quitte les Young Boys pour un championnat exigeant – 46 matches – et qui est considéré comme le sixième le plus relevé d’Europe. Il rejoint un club qui sort d’une saison laborieuse avec un 15e rang mais qui nourrit désormais de grandes ambitions sous la férule d’un nouvel entraîneur, l’Allemand Tim Walter, Appelé à deux reprises dans les cadres de l’équipe nationale l’an dernier, Anthony Racioppi avait été l’un des artisans de la belle campagne européenne des Young Boys à l’automne. Il devait toutefois perdre sa place de titulaire en décembre de manière contestable. Courtisé cet été par Empoli et par le Deportivo La Corogne, il a choisi le pari de l’Angleterre pour relancer sa carrière. Il évoluait depuis janvier 2022 aux Young Boys après avoir été formé à Lyon et découvert la Ligue 1 sous le maillot de Dijon.

Böbner/Vergé-Dépré éliminées en quart de finale Esmee Böbner (à droite) tente de déjouer le bloc de Taliqua Clancy. Image: KEYSTONE/EPA/Teresa SUAREZ Il n’y aura pas un derby suisse en finale des dames. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Depré se sont inclinées 21-19 16-21 15-12 devant les Australiennes Taliqua Clancy/Mariafe Artacho en quart de finale. Les Suissesses ont raté le coche dans la première manche. Elles ont, en effet, mené 6-2 dans ce set initial pour contraindre les Australiennes à courir derrière le score. Les Australiennes ont, ainsi, dû attendre le 31e point pour prendre pour la première l’avantage dans ce quart de finale (16-15). Clancy/Artacho ont su enfoncer le clou pour prendre le large. Revenue à la hauteur des Australiennes grâce à un moment de grâce à la fin du deuxième set, les Suissesses ont toujours malheureusement accusé un temps de retard dans la dernière manche. Menée 7-4, elle pouvait revenir à 8-8 avant de perdre les trois points suivants pour se retrouver dans une situation impossible. La science de Taliqua Clanncy dans le contre a fait la différence.

Simon Ehammer n'y est pas arrivé (4e) Ehammer a manqué le coche en finale à la longueur Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La déception est grande. Simon Ehammer a réalisé un bon concours en finale de la longueur, insuffisant cependant pour accrocher le podium olympique auquel il aspirait légitimement (4e avec 8m20). Il a manqué 14 cm au médaillé de bronze mondial de 2022 à Eugene et également médaillé de bronze aux Européens en juin à Rome pour monter à nouveau sur le podium, celui qu'il convoitait plus que tout. Seulement, Ehammer (24 ans), qui disputait ses premiers Jeux après avoir manqué ceux de Tokyo sur blessure, n'a pas évolué à son meilleur niveau de la saison. A Rome, en qualifications, il avait bondi à 8m41 dès son premier essai, ce qui constituait alors la meilleure performance mondiale de l'année. Mais entre-temps, ses rivaux se sont réveillés, et le sauteur en longueur-décathlonien alémanique a stagné. Dès son premier saut au Stade de France, mordu, l'Appenzellois a eu la pression. Il s'est repris à son deuxième essai, mesuré à 8m20, avec une belle marge de 14,6 cm par rapport à l'extrémité de la planche. Las, il n'a pas pu s'améliorer et a dû laisser le Jamaïcain Wayne Pinnock lui passer devant, avec un bond à 8m36 (2e). Le Grec Miltiadis Tentoglou, intouchable et d'une précision diabolique sur la planche, a remporté son deuxième titre d'affilée, un exploit inédit depuis le quadruplé de Carl Lewis entre 1984 et 1996. Il s'est imposé avec 8m48, devant Pinnock et l'Italien Mattia Furlani (8m34). Tentoglou est aussi champion du monde et d'Europe.

Cole Hocker surgit de nulle part sur 1500 m, Ingebrigtsen battu Cole Hocker a fait sensation à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'Américain Cole Hocker a stupéfait la planète du demi-fond en devenant champion olympique du 1500 m. Il a déjoué les pronostics et terrassé notamment Jakob Ingebrigtsen, qui échoue au pied du podium. Jamais une finale olympique du 1500 m n'avait aussi été aussi débridée. Tout le public avait les yeux rivés sur Ingebrigtsen, détenteur du titre, et le Britannique Josh Kerr, champion du monde. Deux hommes qui se détestent cordialement et qui avaient multiplié les piques l'un contre l'autre avant cette finale. Et c'est un troisième larron qui a profité de cette rivalité. Cole Hocker, bien "caché" derrière les deux stars tout au long de la course, a émergé sur la fin, à la corde, pour faire exploser son record de trois secondes, en 3'27''65, record olympique. Il devance Kerr de 14 centièmes et un autre Américain, Yared Nuguse, 3e à 0''15. Le Norvégien Ingebrigtsen termine en 3'28''24, sans médaille, alors qu'il a mené près de 95% de la course! Le Viking s'était visiblement cru encore plus fort qu'il n'est. Bien qu'il ait imprimé un rythme d'enfer dès 100 m de course, il n'a pas pu faire la différence. Saura-t-il rebondir sur 5000 m? Cole Hocker, lui, vit un rêve. Il n'affichait jusque-là pour seule ligne à son palmarès une 2e place aux Mondiaux indoor en mars à Glasgow. Et à 23 ans, il n'a aucun résultat notable en Diamond League. Une histoire à l'américaine!

Transfigurée, la France sort le Canada Isaïa Cordinier fut l'un des héros improbables du quart de finale face au Canada Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN L'air de Paris a transfiguré l'équipe de France. En difficulté à Lille durant la phase préliminaire, les Bleus ont créé la sensation en sortant le Canada en quart de finale mardi à Bercy (82-73). Le coach Vincent Collet avait opéré un choix particulièrement fort en retirant de son cinq majeur l'intérieur Rudy Gobert, qui aura passé moins 3'41 sur le parquet. Un choix qui a payé d'entrée puisque les Tricolores ont pris 16 points d'avance dès la 12e minute (26-10) grâce notamment à un partiel de 12-0. Emmenés par deux héros improbables, Guershon Yabusele (22 points) et Isaïa Cordinier (20 points, à 4/5 à 3 points), les Bleus ont même compté jusqu'à 19 longueurs d'avance après quelques secondes de jeu en deuxième mi-temps (48-29). Maladroits (25/66 au tir au final), les Canadiens se sont alors réveillés sous l'impulsion du meneur d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander (27 points). Mais la France a tenu le choc dans le "money time", grâce notamment à une énorme intensité défensive. Elle a vu les joueurs à la feuille d'érable revenir à 5 points à 4'09'' du buzzer (65-60), mais a pu compter sur son "taulier" Evan Fournier: l'arrière a inscrit 12 points dans les quatre dernières minutes, dont un panier primé crucial qui a remis le Canada à 10 longueurs à 55'' du terme (76-66). Revanche face à l'Allemagne Tous les espoirs sont désormais permis pour cette équipe de France, qui a aussi pu compter sur un Victor Wembanyama efficace (12 rebonds, 7 points, 5 assists, 3 interceptions). Elle retrouvera jeudi en demi-finale l'Allemagne, championne du monde 2023, qui a dominé les Bleus 85-71 vendredi à Lille.

Le vent fait des siennes, Maud Jayet doit patienter Maud Jayet au large de Marseille. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET La Medal Race des voiliers ILCA 6 prévue mardi au large de Marseille a dû être reportée, faute de vent. La Vaudoise Maud Jayet est 4e du classement provisoire avant cette finale. La veille déjà, les épreuves avaient été perturbées par le vent. Si la météo le permet, la Medal Race aura lieu mercredi, indiquent les organisateurs. Avant cette course, dans laquelle les points sont doublés, Maud Jayet n'est qu'à cinq points de la 3e place de la Norvégienne Linn Flem Hoest. Derrière la Vaudoise, trois autres femmes sont également en embuscade, tandis que les deux premières places semblent promises à la Néerlandaise Marit Bouwmeester et à la Danoise Anne-Marie Rindom. De leur côté, en 470 mixte, Yves Mermod/Maja Siegenthaler ont connu une journée faste qui leur a permis de remonter au 6e rang et de se qualifier aisément pour la Medal Race (top 10). En kitesurf, la Saint-Galloise Elena Lengwiler a eu la malchance de faire partie des huit participantes placées du "mauvais côté" au départ de la seule régate au programme de la journée. Le vent est tombé d'un coup dans la zone concernée, et la Suissesse, comme les sept autres, a été lésée. Plusieurs nations ont déposé protêt.

Allemagne et Serbie en demi-finales Antetokounmpo (34) n'a rien pu faire face au collectif allemand Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy L'Allemagne et la Serbie joueront les demi-finales du tournoi olympique masculin. Les Allemands ont dominé la Grèce 76-63 en quart de finale mardi, alors que les Serbes ont renversé l'Australie (95-90 après prolongation). En quête d'une première médaille olympique, l'Allemagne se frottera au Canada ou à la France jeudi en demi-finale. La Serbie, qui vise son deuxième podium après l'argent conquis en 2016, se frottera pour sa part aux Etats-Unis ou au Brésil pour une place en finale. Antetokounmpo trop seul Le premier match de ce tournoi disputé à Paris, dans la Bercy Arena pour être précis, a rappelé une évidence: le basketball est un sport collectif, dans lequel une individualité ne suffit pas à faire la différence. Giannis Antetokounmpo en a fait l'amère expérience. Le "Greek Freak" a terminé meilleur marqueur du match face aux champions du monde allemands, avec 22 unités. Mais Dennis Schröder (13 points, 8 assists) et ses coéquipiers, bien que menés de 12 points à la 10e (21-9), ont renversé sans trop de problèmes la Grèce. Jokic décisif Le deuxième match de la journée aurait pu épouser le même scénario. La Serbie de la superstar Nikola Jokic (21 points, 14 rebonds, 8 assists) a en effet accusé jusqu'à 24 longueurs de retard (44-20 à la 14e) face à une équipe d'Australie emmenée par Patty Mills (26 points) et Josh Giddey (25). Les Serbes ont cependant retrouvé leurs esprits et leur défense avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont pris l'avantage avant même la fin du troisième quart, mais n'ont fait la différence qu'au bout de la prolongation. Grâce surtout à Jokic, auteur de 4 points, 1 interception et 1 rebond dans les 90 dernières secondes de jeu.