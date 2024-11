Le Juve se sépare de Pogba ++ Zverev en patron

Lyon endetté et puni par le gendarme du foot français L'Américain John Textor et son club de l'Olympique lyonnais sont dans la tourmente (archives). Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANDRE COELHO La DNCG a sévèrement puni l'OL vendredi. Le gendarme financier du football français a décidé de l'encadrement de la masse salariale et d'une interdiction de recrutement lors du mercato hivernal. Le gendarme financier du football français, qui avait auditionné le club dans l'après-midi, a également décidé de la "rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison sportive en cours" de l'OL, actuel 5e de Ligue 1, selon un communiqué de l'instance de la Ligue de football professionnel (LFP). L'Américain John Textor, propriétaire du club, avait pourtant assuré vendredi après-midi ne pas être "du tout inquiet pour la pérennité" de la société qui chapeaute l'Olympique lyonnais, après son audition à Paris. "Je suis confiant dans nos chiffres", "nous allons faire entrer plusieurs centaines de millions de cash dans les prochains mois", selon des déclarations transmises à l'AFP par le club.

La Juventus Turin tourne la page Paul Pogba Paul Pogba ne portera plus le maillot de la Juventus (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANSA Paul Pogba ne portera plus le maillot de la Juventus Turin. Le club piémontais a annoncé vendredi la résiliation fin novembre du contrat du Français, suspendu pour dopage jusqu'en mars 2025. La Juve n'a pas fait de sentiment avec l'international français qui s'était pourtant dit prêt à baisser son énorme salaire pour continuer sa carrière en bianconero. "La Juventus Turin et Paul Pogba annoncent s'être mis d'accord sur la résiliation de son contrat à partir du 30 novembre 2024", a indiqué la "Vieille Dame" dans un bref communiqué qu'elle a conclu "en souhaitant à Paul le meilleur pour son avenir professionnel". Sans le savoir à l'époque, Pogba a donc fait ses adieux aux tifosi depuis une loge de l'Allianz Stadium le 6 octobre dernier à l'occasion du match de Serie A entre la Juve et Cagliari. Le milieu de terrain français, tout sourire, avait longuement salué les supporters avant le coup d'envoi lors d'une de ses rares apparitions dans le stade de la Juve depuis son contrôle positif annoncé en septembre 2023. Suspension réduite Deux jours plus tôt, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait réduit sa suspension de quatre ans à dix-huit mois. Le TAS, saisi par Pogba, a accepté son explication sur la présence de déhydroépiandrostérone (DHEA) dans son organisme, tout en reconnaissant sa responsabilité.

Aurèle Amenda titulaire Une première sélextion ce soir pour Aurèle Amenda. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Aurèle Amenda sera, ce soir à Zurich, le vingtième néophyte lancé par Murat Yakin en équipe nationale. Le Biennois de 21 ans formera une charnière centrale inédite avec Eray Cömert face à la Serbie. Le sélectionneur a, ainsi, reconduit une organisation en 4-4-2 pour ce match de la dernière chance. Ce nouveau système avait permis à la Suisse de relever la tête lors de son dernier match contre le Danemark le mois dernier à St. Gall même si la victoire n’avait pas été au rendez-vous (1-1). La titularisation de Noah Okafor est l’autre surprise du chef. Banni après l’Euro en raison de son manque d’implication à l’entraînement, le joueur du Milan AC a l’occasion de relancer sa carrière internationale ce soir dans un match que la Suisse doit impérativement gagner, avec trois buts d’écart dans l’idéal. Avec Amenda, deux autres joueurs romands figurent dans le onze de départ. Edimilson Fernandes tiendra le flanc droit de la défense alors que Zeki Amdouni épaulera Breel Embolo à la pointe de l’attaque. Dans le camp adverse, Dusan Vlahovic, absent lors du succès 2-0 à Leskovac lors du match aller, sera cette fois bien présent à la pointe de l’attaque. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Kobel; Fernandes, Cömert, Amenda, Rodriguez ; Rieder, Freuler, Xhaka, Okafor ; Amdouni, Embolo.

Zverev en patron en demi-finales, Alcaraz éliminé Alexander Zverev trop fort pour Alcaraz Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Allemand Alexander Zverev a signé sa troisième victoire en autant de matches aux Masters ATP, vendredi à Turin. Ceci en battant 7-6 (7/5) 6-4 l'Espagnol Carlos Alcaraz qui est lui éliminé. Comme le no 1 mondial Jannik Sinner la veille, Zverev a réussi un carton plein dans la phase de groupes avec une troisième victoire en deux sets, qui lui a offert son billet pour les demi-finales. Egalement assuré de terminer à la première place de son groupe, le no 2 mondial connaît le nom de son prochain adversaire, l'Américain Taylor Fritz, 5e mondial et dauphin de Sinner dans le groupe "Ilie Nastase". Alcaraz est lui éliminé, avant même le dernier match de poules dans la soirée de vendredi entre le Russe Andrey Rublev (7e) et le Norvégien Casper Ruud (8e). L'Espagnol va pouvoir rejoindre Rafael Nadal à Malaga pour la phase finale de la Coupe Davis. Battu en début de semaine par Ruud pour son entrée en lice (6-1 7-5), Alcaraz, malade depuis plusieurs jours, s'était relancé en battant Rublev 6-3 7-6 (10/8), mais n'a pas réussi à inquiéter Zverev, en raison notamment d'un service défaillant. L'Allemand a eu pas moins de sept balles de break dans la première manche, mais n'en a converti aucune face à un adversaire qui s'est brièvement retrouvé lors des points importants. Dans le jeu décisif, Zverev a rapidement pris le large et empoché la première manche en 65 minutes, avant que le récent vainqueur du Masters 1000 de Paris ne fasse dans la foulée le break d'entrée dans la seconde manche. Même si Alcaraz s'est offert pour la première fois du match des balles de break au cinquième jeu, Zverev, redoutable sur son service, n'a pas tremblé et a signé sur sa première balle de match sa 69e victoire de la saison, la huitième consécutive.

Belinda Bencic apporte un premier point à la Suisse Belinda Bencic a fait honneur à son statut de leader de l'équipe de Suisse pour son retour en Billie Jean King Cup. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse mène 1-0 dans le barrage de BJK Cup face à la Serbie. Belinda Bencic (WTA 913) a apporté le premier point aux Suissesses en battant Lola Radivojevic (WTA 181) 6-2 6-2, vendredi à Bienne. Deux ans et deux jours après avoir apporté un titre de championne du monde à la Suisse, Belinda Bencic a fêté son retour sous le maillot helvétique avec un succès qui ne souffre aucune discussion. La jeune maman ne devrait pas attendre très longtemps avant de retrouver sa place parmi les meilleures joueuses du circuit. Belinda Bencic n'a eu besoin que de quelques jeux pour ajuster son service, pendant qu'elle enchaînait les points sur la mise en jeu de sa jeune adversaire de 19 ans. Elle n'a d'ailleurs réalisé aucune faute directe lors d'un premier set facilement remporté 6-2. Dans la deuxième manche, la Saint-Galloise de 27 ans a réussi trois breaks supplémentaires pour s'imposer en 1h19' de jeu. Au tour de Golubic Le deuxième simple prévu vendredi opposera Viktorija Golubic (WTA 108) à Mia Ristic (WTA 394). En cas de succès dans ce barrage (la première équipe à trois points l'emporte), la Suisse obtiendrait le droit de disputer les qualifications pour la phase finale de la prochaine édition, au printemps.

Lausanne HC: fin de saison pour Pilut, absence pour Oksanen Lawrence Pilut ne jouera plus cette saison Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le défenseur du Lausanne HC Lawrence Pilut (28 ans) ne jouera plus cette saison. Blessé au bas du corps, le Suédois va devoir être opéré. Il restera à Lausanne durant sa convalescence. Pour sa part, le Finlandais Ahti Oksanen, touché récemment aux cervicales avec son équipe nationale, sera absent entre quatre et six semaines. Le LHC espère récupérer son défenseur vers la mi-décembre, a indiqué le club vaudois.

Loïc Meillard sera au départ du slalom de Levi Bonne nouvelle pour Loïc Meillard Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard sera bien dimanche au départ du slalom Coupe du monde de Levi. Il est remis de la blessure au dos qui l'avait forcé à renoncer au géant de Sölden voici trois semaines. "Pour l'instant, je prends jour après jour. Pouvoir m'aligner dimanche constitue déjà une victoire pour moi. Cela montre aussi que j'ai bien travaillé ces dernières semaines", a indiqué Meillard (28 ans) sur le compte X de Swiss-Ski.

Suisse - Serbie se jouera sans Filip Ugrinic Filip Ugrinic ne jouera pas vendredi soir contre la Serbie Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La Suisse sera privée de Filip Ugrinic ce soir (20h45) à Zurich contre la Serbie en Ligue des nations. Le joueur des Young Boys souffre de problèmes musculaires, a indiqué l'ASF. La victoire est impérative pour la sélection de Murat Yakin dans cette rencontre si elle veut préserver ses espoirs d'éviter la relégation dans le groupe B. Elle ne compte qu'un point à son actif après quatre matches, alors que les Serbes en possèdent quatre.

L'Argentine battue, le Brésil tenu en échec Les Argentins ont cédé face au Paraguay, malgré l'ouverture du score de Lautaro Martinez (au centre). Image: KEYSTONE/AP/Jorge Saenz L'Argentine, championne du monde en titre, a été battue jeudi au Paraguay en qualifications pour la Coupe du monde 2026 (2-1). L'Albiceleste reste toutefois en tête du classement. Lionel Messi et ses coéquipiers avaient pourtant idéalement commencé cette partie disputée à Asuncion en ouvrant la marque dès la 11e minute de jeu par Lautaro Martinez. Mais les Paraguayens ont rapidement répliqué, grâce à un but d'Antonio Sanabria (19e), avant de prendre l'avantage en entame de deuxième mi-temps avec une réussite d'Omar Alderete (47e). Avec trois points d'avance sur la Colombie, qui joue vendredi en Uruguay, l'Argentine est toujours première de la qualification pour le prochain Mondial. Le Paraguay occupe la sixième et dernière place directement qualificative. Le Brésil fait match nul Le Brésil, avec un Vinicius en demi-teinte qui a notamment raté un penalty, s'est lui sorti du piège vénézuélien avec un nul tendu (1-1) qui lui laissera des regrets. Après un début d'année 2024 à oublier, la Seleçao, qui poursuit sa convalescence avec son nouvel entraineur Dorival Junior nommé en mars, a pris néanmoins son 7e point en trois rencontres et se replace dans le haut du classement (3e avec 17 points à 5 de l'Argentine)

Trois assists pour Hischier, McDavid atteint les 1000 points Soirée faste pour Nico Hischier (en blanc) et les Devils face aux Florida Panthers d'Aaron Ekblad. Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Nico Hischier a été l'un des artisans de la victoire de New Jersey devant le champion Florida jeudi en NHL (6-3). Le capitaine valaisan des Devils a été crédité de trois assists face aux Panthers. A Sunrise (Floride), où les "diables" s'étaient déjà imposés 4-1 mardi, Nico Hischier a porté à 10 son total de mention d'aides cette saison (20 points au total). Il a été à l'origine de l'ouverture du score de Stefan Noesen, puis du 3-2 (Dawson Mercer) et du 4-2 (encore Noesen), deux buts inscrits en supériorité numérique. Le joueur de centre helvétique a été désigné troisième étoile de cette 12e victoire de la saison des Devils. La première est logiquement revenue au Suédois Jesper Bratt, auteur de son deuxième "hat-trick" en carrière. McDavid dans l'histoire De son côté, Roman Josi - aussi auteur d'un assist - n'a pas réussi à stopper la "machine" Connor McDavid. La star canadienne est devenue le quatrième joueur de l'histoire de la ligue nord-américaine à atteindre le plus rapidement les 1000 points en saison régulière lors de la victoire d'Edmonton devant Nashville (3-2). Un but et un assist lui ont permis de dépasser cette barre symbolique en seulement 659 matches. Seuls Wayne Gretzky (424), Mario Lemieux (513) et Mike Bossy (656) ont eu besoin de moins de parties pour atteindre ce plateau. Les Jets stoppés En déplacement à Tampa, les Jets de Winnipeg ont eux concédé leur deuxième défaite de la saison (en 17 matches). L'équipe la plus en forme de ce début d'exercice, dont fait partie le Grison Nino Niederreiter, a perdu 4-1 face au Lightning du Seelandais Janis Moser. Enfin, les Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev (battus 3-1 à Seattle) et les Vancouver Canucks de Pius Suter (dominés 5-2 à domicile par les Islanders) ont également connu les malheurs de la défaite.

Loïc Meillard, le défi après le coup d'arrêt Les performances de la fin de saison dernière invitent à l'optimisme pour Loïc Meillard. Et même cette petite blessure avant Sölden ne doit rien changer à ses objectifs. "Les paroles s'envolent, les écrits restent", écrivait Horace. On pourrait y adjoindre: les photos restent aussi. Surtout pour Loïc Meillard pour qui la photographie est une deuxième passion après le ski. La saison dernière, Meillard a proposé à contrecoeur trois instantanés. Trois images où à chaque fois on le voit perdre un ski, lâché par cette fixation qu'il a lui-même aidé à développer. C'était en géant à Sölden et Adelboden, puis à l'entraînement en descente à Wengen. "Même les photos moins agréables font partie de l'histoire", évoque Meillard. Mais le Valaisan d'origine neuchâteloise ne juge pas les clichés de la saison dernière, il revient sur les photos qui le montrent fin octobre sur le glacier de Rettenbach au-dessus de Sölden, le regard triste, après avoir réalisé que les douleurs dorsales étaient trop fortes pour prendre le départ de l'ouverture de la Coupe du monde. Des photos prises par sa famille et notamment par sa sœur Mélanie. Retrouver la confiance La mésaventure s'est produite au moment d'entrer dans une voiture. Des examens à la clinique Hirslanden de Zurich ont révélé une déchirure dans l'enveloppe du disque intervertébral entre les vertèbres L5 et S1. Meillard dit aussi que ce qu'il a vécu douze mois plus tôt l'a aidé à surmonter ce nouveau coup d'arrêt. Car la situation est toute nouvelle pour lui. Jusqu'à présent, il a été largement épargné par les graves blessures. Son dossier médical est mince et on n'y trouve qu'une blessure au ménisque subie voici huit ans. En même temps qu'il voyait ses skis se détacher tout seuls, le skieur d'Hérémence perdait confiance au cours de l'hiver. Et il lui a fallu du temps pour se libérer et chercher la limite. La recherche de cette confiance en soi l'a affecté. "Ca fatigue et ça prend de l'énergie", avoue-t-il. Un état qui s'est propagé jusqu'à la deuxième moitié de la saison. Car dès ce moment-là, il a donné le change en remportant deux courses, terminé quatre fois 2e et une fois 3e. Des résultats qui l'ont hissé à la deuxième place du général de la Coupe du monde, derrière l'intouchable Marco Odermatt. Capable de battre Odermatt Plus serein, Loïc Meillard ne panique pas après cette blessure au dos qui guérit comme il faut. Pas question toutefois de se précipiter, même s'il espère participer au premier slalom de la Coupe du monde de l'hiver, dimanche à Levi. Meillard considère ses premiers virages courts après sa blessure comme un pas dans la bonne direction. "Je ne prendrai le départ que si je ne ressens plus de douleurs entre les portes à l'entraînement", confie-t-il. Un jour après l'autre, tel est son mantra. Même chose pour son potentiel duel avec Odermatt pour le gros globe. Et ce bien que la superstar ait adoubé Meillard en tant que rival le plus sérieux. L'ombre immense du prodige de Nidwald ne semble pas déranger le skieur d'Hérémence: "Je pratique ce sport parce que je le veux, parce que je l'aime, parce que je l'adore. C'est important pour moi." Meillard se concentre sur une course à la fois. "Si je suis à chaque fois devant, je serai forcément bien placé au général", glisse-t-il. Le défi est grand, mais Meillard l'accepte. Battre Odermatt? Il s'en sent capable. "En tant qu'athlète, tu crois en tes chances, confie-t-il. C'est pour ça qu'on s'entraîne été comme hiver. Même si l'on est amis, quand je suis au départ, Marco est un adversaire comme les autres." La descente attendra Comme Odermatt, Meillard fait partie des meilleurs dans trois disciplines: le géant, le slalom et le Super-G. Quid de la descente? "Quand j'aurai atteint mes objectifs en slalom ou que j'aurai besoin d'un nouveau défi." Le Valaisan d'origine neuchâteloise souhaite remporter le globe de la discipline et une médaille lors d'un grand événement. Catalogué "beau skieur", Meillard recherche désormais l'efficacité en étant plus agressif. "Depuis deux ans, je travaille à attaquer les portes de manière plus directe", conclut-il.

Suisse - Serbie: Beaucoup à se faire pardonner Après 4 matches sans succès et 10 buts encaissés, la Suisse n’a pas le choix: elle doit battre la Serbie à Zurich pour garder l’espoir de figurer toujours parmi les 16 meilleurs en Ligue des Nations. Un succès par trois buts d’écart sera même impératif si Murat Yakin et ses joueurs ne veulent pas être confrontés à une sorte de mission impossible lundi à Ténérife. Battue 2-0 par la Serbie le mois dernier à Leskovac, la Suisse risque de se retrouver dans l'obligation de battre l’Espagne pour éviter la relégation directe en cas de succès étriqué vendredi. "Nous avons encore notre sort entre nos mains. Nous avons démontré il y a deux ans que nous étions capables de gagner en Espagne", lâche Murat Yakin qui garde bien sûr en mémoire la victoire 2-1 à Saragosse du 24 septembre 2022. Elle avait contribué au maintien de la Suisse en Ligue A après, comme cette année, ses trois défaites lors de ses trois premiers matches. Dix-sept ans sans victoire Mais avant de songer à ce défi contre le Champion d’Europe, la Suisse doit livrer la marchandise à Zurich dans un stade où elle n’a plus connu la victoire depuis...dix-sept ans, où elle a aussi traversé les pires moments de son histoire, comme cette défaite 2-1 devant le Luxembourg en 2008. "Nous devons jouer ce match avec une très grande intensité. Mettre aussi beaucoup de verticalité dans notre jeu", souligne Murat Yakin. Le sélectionneur demandera à ses joueurs d'évoluer dans le même registre que lors du 1-1 contre le Danemark du 15 octobre dernier à St-Gall. "Si le but de Zeki Amdouni n’avait pas été refusé par l’arbitre, nous aurions encore une chance de lutter pour la deuxième place du groupe, remarque Murat Yakin. Nous avons été lésés non seulement à St- Gall contre le Danemark, mais aussi lors de nos deux premiers matches à Copenhague et à Genève contre l’Espagne. Il ne faut pas l'oublier." Ce discours de Calimero est recevable. Mais il ne tiendra plus si la Suisse se prend les pieds dans le tapis vendredi soir. Face à la Serbie dans une ambiance que l’on espère pacifique, l’équipe de Suisse aura quand même beaucoup à se faire pardonner. Comme de ne pas avoir su, cet automne, surfer sur le formidable élan de l’Euro. Comme de ne pas avoir exploité une domination sans partage à Leskovac lors de la première mi-temps face à des Serbes apathiques. Au Letzigrund, les Suisses devront cette fois provoquer davantage les un contre un pour mettre de la folie dans leur jeu. A Breel Embolo, à Zeki Admoumi et aussi à Noah Okafor, qui aura du temps de jeu vendredi selon Murat Yakin, de jouer. Avec Kobel et Okafor La nouvelle chance offerte à Noah Okafor – "J’ai toujours été l’un de ses fans ", lâche-t-il – et la titularisation de Gregor Kobel dans les buts sont les seules cartes dévoilées par Murat Yakin. On ignore ainsi si le Bâlois alignera comme face au Danemark une défense à quatre face à une attaque serbe qui pourra compter à nouveau sur l’apport du buteur de la Juventus, Dusan Vlahovic. "La liste des absents nous impose de trouver des solutions, de faire preuve de créativité", remarque Murat Yakin. Celui qui passe, grâce à ses résultats, désormais comme le plus grand sélectionneur de l'histoire, sait parfaitement qu'il engage une partie de son crédit ce vendredi. Une relégation consommée avant l'ultime journée écornerait son image auprès de ses supporters qui n'avaient cessé de l'acclamer lors de ses demi-tours d'honneur d'avant-match à l'Euro.

Kevin Pasche: "Je me suis enfin trouvé à la hauteur" Kevin Pasche (de dos), ici devant Denis Malgin, a réalisé une grande performance face aux Zurich Lions. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La soirée a été parfaite pour Kevin Pasche et le Lausanne HC jeudi face à Zurich. Très exigeant, le portier vaudois voulait réagir après des performances qui ne l'avaient pas satisfait. Son cri de rage aurait sans doute retenti dans la patinoire de Malley si les fans lausannois n'avaient pas fêté comme il se doit la victoire de leurs Lions (2-0) au moment de la sirène finale. Kevin Pasche a tenu bon devant son filet lors de dernières minutes âprement disputées, face à des Zurichois évoluant à 6 contre 4. "A Berne avant la trêve internationale (défaite 7-2) et mardi contre Genève (défaite 5-0) je ne m'étais pas trouvé à la hauteur. Je voulais vraiment répondre ce soir et l'équipe m'a beaucoup aidé. Je me suis enfin trouvé à la hauteur et ça fait du bien", a lâché en zone mixte le jeune gardien de 21 ans, qui vit sa première saison en tant que portier numéro 1 en National League. Match référence "C'est le match référence qu'il nous fallait pour bien recommencer après la pause. En plus contre Zurich, c'était parfait. Maintenant il s'agit de faire preuve de plus de constance", a poursuivi Kevin Pasche. Le cerbère du LHC n'a pas manqué de saluer le travail de sa défense lors d'une fin de match intense qui a sans doute rappelé à certains spectateurs la dernière finale des play-off, perdue en sept matches face à ce même Zurich. "+Glausi+ (réd: Andrea Glauser) m'a sauvé deux buts ce soir, j'en ai sauvé d'autres pour certains. On avait une bonne alchimie, mais on sait qu'on ne l'aura pas chaque soir. Il faut qu'on travaille là-dessus", a expliqué le gardien lausannois, qui garde l'objectif fixé par son entraîneur Geoff Ward en ligne de mire. "Du beau spectacle" "La période allant jusqu'à décembre va être intense et importante. On veut vraiment rester dans le top 5, même dans le top 3", a-t-il annoncé. Avec un point d'avance seulement sur Zurich (qui a joué deux matches en moins) et deux sur Davos, Kevin Pasche est conscient que cette première place n'a pas la plus grande des valeurs. "Ce statut de leader est gratifiant, mais on sait qu'une défaite vendredi à Zoug peut nous faire retomber de deux ou trois places", a-t-il rappelé. "C'est très serré cette année et c'est beau pour les fans. C'est beaucoup plus de pression pour nous aussi, mais ça produit du beau spectacle." Difficile de le contredire.

National League: Lausanne nouveau leader L'Angleterre veut remonter dans l'élite de la Ligue des nations (archives). Image: KEYSTONE/EPA/Kimmo Brandt Lausanne est le nouveau leader de National League. Les Lions vaudois ont maté Zurich jeudi à domicile (2-0) pour s'emparer de la tête du classement, avec un point d'avance sur leur adversaire du soir. A Malley, où il avait remporté ses trois matches en finale des derniers play-off face à ce même Zurich, le LHC a mis fin à la série de six victoires consécutives du champion en titre, lui infligeant au passage sa troisième défaite de l'exercice. Seuls Fribourg et Kloten avaient réussi à faire tomber le ZSC cette saison en National League. Les hommes de Geoff Ward, visiblement peu marqués par la claque reçue deux jours plus tôt lors du huitième de finale aller de Champions League contre Genève-Servette (5-0), ont affiché un visage conquérant digne de leur nouveau statut de leader. Ils ont outrageusement dominé le premier tiers-temps, concrétisant leur mainmise par deux buts. Le premier est venu d'un maître-tir du Tchèque David Sklenicka (10e). Le deuxième de l'opportunisme de Michael Hugli, après un excellent travail fourni par Fabian Heldner (12e). Kevin Pasche impérial Le succès des Lions vaudois, qui auraient pu alourdir la marque lors des deux périodes suivantes, porte également la marque de Kevin Pasche. Le jeune gardien du LHC (21 ans) a poursuivi sur la lancée de son très bon début de saison. Après une légère frayeur à la 3e minute de jeu, il est monté en puissance au fil du match, se montrant imperturbable face aux assauts zurichois, et notamment ceux de Denis Malgin. L'international helvétique, le Zurichois le plus remuant jeudi, a vu toutes ses tentatives être repoussées avec autorité par le cerbère vaudois (14e, 33e, 39e). Bien aidé par sa défense - et les encouragements des plus de 9000 supporters lausannois - Kevin Pasche n'a pas non plus craqué lors des deux derniers jeux de puissance zurichois, à la fin du troisième tiers-temps. Il a ainsi signé son quatrième blanchissage de la saison en championnat. Lausanne aura l'occasion de confirmer son nouveau statut dès vendredi à Zoug. Zurich, de son côté, tentera de réagir lors de la réception de Davos.