Mexique et Venezuela s'imposent ++ Dressel le plus rapide en 100 m papillon

L'attaquant et capitaine équatorien de 34 ans a été expulsé pour avoir asséné un violent coup de pied au torse au Vénézuélien José Martinez. Ce carton rouge, décidé par la VAR, est le premier depuis le début de cette édition de la Copa America.

A Santa Clara en Californie, le Venezuela a renversé une équipe d'Equateur qui a ouvert le score à la 40e sur un but de Jeremy Sarmiento alors même qu'elle se trouvait en infériorité numérique après le carton rouge direct infligé à Enner Valencia à la 22e.

Auparavant, l'équipe mexicaine avait connu une grosse frayeur quand Michail Antonio avait profité d'un trou dans la défense adverse pour marquer de la tête. Ce qui aurait été le premier but des Reggae Boyz en Copa America a finalement été annulé pour hors-jeu par la VAR.

Le Mexique, qui a perdu son capitaine Edson Alvarez sur blessure, a souffert samedi au Texas. Son unique but a été l'oeuvre de Gerardo Arteaga, servi par Luis Romo à la 69e minute, enflammant le public en très grande majorité mexicain du NRG Stadium.

Le Mexique a lancé sa Copa America en battant la Jamaïque 1-0 samedi à Houston. Venezuela avait vaincu l'Equateur 2-1 un peu plus tôt à Santa Clara lors du premier match du groupe B.

Arteaga (à droite) a inscrit le but de la victoire pour le Mexique Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip

Un 2e ticket olympique individuel pour Dressel

Caeleb Dressel a décroché avec brio sont ticket pour le 100 m papillon des JO de Paris Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Caeleb Dressel s'est imposé avec brio sur le 100 m papillon des sélections olympiques américaines samedi à Indianapolis. Il sera bien l'un des grands rivaux de Noè Ponti à Paris.

Sacré en 2021 à Tokyo dans la discipline devant Kristof Milak et le Tessinois, Dressel a écrasé la course en 50''19, 3e meilleur temps de la saison derrière les 50''06 du Canadien Josh Liendo et les 50''19 de Ponti. Il a devancé le jeune prodige Thomas Heilman (50''80), qui s'est qualifié à 17 ans sur une deuxième discipline individuelle pour Paris après son succès sur 200 m papillon.

Dressel a ainsi conclu avec brio ses sélections olympiques et tentera de reconquérir deux des trois titres individuels acquis à Tokyo en 2021: le 50 m libre et le 100 m papillon. L'Américain avait pris la 3e place du 100 m libre en début de programme, décrochant une place dans le relais 4x100 m libre seulement.

Caeleb Dressel a confirmé à Indianapolis, dans le gigantesque Lucas Oil Stadium occupé habituellement par le football américain, son retour au plus haut niveau, après trois années chaotiques depuis sa razzia aux Jeux de Tokyo en 2021 (cinq titres sur les sept qu'il a glanés au total), marquées par des problèmes de santé mentale.