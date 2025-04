Levin Winkler et le FC Lucerne laissent une place de choix à leurs supporters. image: keystone/watson

Le FC Lucerne implique ses fans d'une façon inhabituelle

Les Lucernois, qui iront affronter Servette lundi (16h30), ont un fonctionnement qui a de quoi faire rêver les supporters de beaucoup d'autres clubs.

Cyril Aregger / ch media

Il y a un an et demi, l’association FCL-Basis voyait le jour. Son objectif: représenter tous les supporters du FC Lucerne et leur donner une voix officielle. Pour ce faire, elle a acheté 10% des actions du club – répertorié sous le nom de la société FC Luzern-Innerschweiz (FCLI) – pour un million de francs. Cette opération, très rare dans le football helvétique, avait fait grand bruit en Suisse centrale.

Elle a ainsi offert un siège au conseil d'administration du FC Lucerne à la FCL-Basis et, par extension, à tous les fans lucernois qui ont rejoint cette association.

Via la FCL-Basis, les supporters du FC Lucerne ont un représentant au conseil d'administration du club. Image: KEYSTONE

Le seuil des 1 000 membres a été rapidement franchi. Et aujourd’hui? «Nous en comptons plus de 1 600 et nous continuons de croître», s'enthousiasme le président de la FCL-Basis, Andreas Grüter.

Et justement, la marge de progression est encore grande, selon Grüter:

«L’écart entre le nombre de membres et celui des abonnés (aux matchs du FC Lucerne) reste grand. Les détenteurs d’un abonnement saisonnier constituent une bonne référence, car leur vie tourne largement autour du FC Lucerne.»

Et, à long terme, l'objectif de cette association de supporters est de posséder 25% des actions du club.

Droit de veto et tables rondes

Concrètement, la FCL-Basis s’engage pour la préservation des valeurs et des traditions du FC Lucerne ainsi que pour son ancrage régional. Sur certaines questions jugées essentielles par les supporters, l’association a obtenu un droit de veto pour son représentant au conseil d'administration du club. Il ne l'a encore jamais exercé, mais ça pourrait arriver par exemple en cas de modification du nom du club, d'un changement de logo ou d'un déménagement du stade.

Levin Winkler (à droite) et Lucerne affrontent le Servette FC de Timothé Cognat, lundi à Genève. Image: KEYSTONE

La FCL-Basis entretient un dialogue permanent avec son représentant. «C’est bénéfique pour les deux parties: les supporters reçoivent des informations de première main, et le club sait ce qui préoccupe les fans», applaudit Andreas Grüter.

Un exemple de préoccupation des fans? Le manque de liens avec les acteurs du FC Lucerne. «Nous essayons d’y remédier», assure le président de la FCL-Basis. En septembre dernier, son association a par exemple organisé une fête en présence de tous les nouveaux joueurs du FCL. «Ça renforce les liens entre les fans, les joueurs et le club», se réjouit Grüter.

Deux à trois fois par an, une table ronde est également mise sur pied. Le capitaine Pius Dorn ou encore le nouveau CEO du club, Simon Laager, y ont participé en début d'année, en rencontrant quelque 150 personnes.

Des prêts anonymes

Reste une question: comment les fans ont-ils eu les moyens financiers, il y a un an et demi, d'acheter pour un million de francs d'actions? Un prêt sans intérêt leur a été octroyé par 16 personnes restées anonymes. La moitié du montant des cotisations annuelles des membres de la FCL-Basis sert à rembourser ce prêt. «Nous sommes dans les temps concernant le remboursement, et chaque nouveau membre y contribue», explique Andreas Grüter.

Son association, propriétaire d'une partie du capital du FC Lucerne et qui sait se faire entendre par le club, a déjà de quoi faire des envieux parmi les fans des autres équipes du pays. Pourtant, Andreas Grüter confie:

«Nous aimerions bien sûr en faire encore plus, et les idées ne manquent pas»

Seulement voilà, comme partout, «leur mise en œuvre ne va pas toujours aussi vite qu’on le souhaiterait. Il faut aussi garder à l’esprit que tout fonctionne sur une base bénévole au sein de la FCL-Basis.»

Adaptation en français: Yoann Graber