Monaco vire Adi Hütter ++ Pas de Masters pour Bencic

Monaco: Adi Hütter démis de ses fonctions Adi Hütter a été démis de ses fonctions jeudi à Monaco Image: KEYSTONE/AP/FRED SCHEIBER L'entraîneur de Monaco Adi Hütter a été démis de ses fonctions, a appris jeudi l'AFP de sources proches du dossier.

L'Autrichien était en poste depuis l'été 2023 au sein d'un club où évoluent les Suisses Denis Zakaria et Philipp Köhn.

Le technicien de 55 ans, qui avait mené Young Boys au titre de champion de Suisse en 2018 avant de rejoindre la Bundesliga (Eintracht Francfort puis Mönchengladbach), devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.

Selon différentes sources proches du dossier, les dirigeants monégasques ont donc jeté leur dévolu sur l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, champion de Belgique en titre. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec l'Allemand Edin Terzic.

Hütter et ses adjoints proches (Christian Peintinger et Klaus Schmidt) paient ainsi le début de saison moyen du club de la Principauté. Les trois hommes ont annoncé leur départ aux joueurs jeudi après l'entraînement.



Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan Sortie en 8e de finale à Wuhan, Belinda Bencic est éliminée de la course au Masters Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 15) ne disputera pas le Masters WTA de Ryad.

Battue 7-6 (7/2) 6-4 par Iga Swiatek (WTA 2) jeudi en 8e de finale du WTA 1000 de Wuhan, la St-Galloise n'a plus aucune chance de faire partie des huit meilleures joueuses de la saison.

La championne olympique 2021, au repos la veille en raison du forfait d'Elise Mertens avant leur match du 3e tour, a manqué le coche dans le premier set. Elle s'est retrouvée à deux points du gain de cette manche initiale à 5-4 30/30 sur son service, après avoir perdu les trois premiers jeux du match.

Mais Belinda Bencic, qui restait sur une défaite sèche face à Ia Polonaise en demi-finale à Wimbledon (6-2 6-0), n'est pas parvenue à porter l'estocade. Nettement dominée au tie-break, elle a également eu sa chance dans le second set, menant 2-0. Mais Iga Swiatek a su serrer sa garde pour s'imposer en 2h08'.

Encore deux tournois à jouer Sortie au même stade de la compétition à Pékin la semaine précédente, Belinda Bencic ne peut plus prétendre à une place dans les Finales WTA de Ryad (1er-8 novembre). Elle ne pointe qu'au 14e rang du classement établi en fonction des résultats de l'année avec près de 1500 points de retard sur la 8e de la Race, Jasmine Paolini.

Or, il ne restera plus que 1250 points à aller chercher en trois semaines de compétition à l'issue du tournoi de Wuhan. Et Belinda Bencic ne prévoyait de toute manière de s'aligner que dans les deux derniers WTA 500 de l'année, à Ningbo puis à Tokyo lors des deux prochaines semaines.



Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut Lawrence Pilut (ici sous le maillot de Lausanne) est au repos forcé pour 4 mois Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Lawrence Pilut est à nouveau au repos forcé pour de longs mois.

Le défenseur de Rapperswil-Jona, qui reste sur une saison 2024/25 "blanche" avec Lausanne, est blessé à une épaule. Son absence est estimée à quatre mois, ont précisé les Lakers.

Pilut (29 ans), qui devra se soumettre à une opération, s'est blessé sur un contact vendredi dernier à Fribourg. Engagé par "Rappi" le 21 septembre, l'Américano-Suédois a disputé quatre matches sous le maillot des Lakers. Il n'avait pas joué le moindre match durant l'exercice 2024/25 en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille.



Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai La joie de Valentin Vacherot, demi-finaliste à Shanghai Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Le 204e joueur mondial disputera les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Issu des qualifications, le Monégasque Valentin Vacherot s'est hissé dans le dernier carré en sortant Holger Rune jeudi.

Vacherot (27 ans en novembre) s'est imposé 2-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Danois, actuel 11e du classement ATP. Jamais mieux classé que 110e dans la hiérarchie (c'était en juin 2024), il est assuré de figurer pour la première fois dans le top 100 (92e au pire) à l'issue d'un tournoi complètement fou.

Valentin Vacherot a certes profité des malheurs de Holger Rune, lequel a souffert de crampes - comme de nombreux autres joueurs dans ce tournoi - durant le troisième set. Sa nervosité s'est forcément ressentie alors qu'il servait pour le match: il a même dû écarter deux balles de 5-5 avant de conclure sur sa deuxième occasion.

"C'est incroyable. Je n'étais même pas supposé rentrer dans le tableau des qualifications", a rappelé sur le court Valentin Vacherot, qui a eu besoin de 3h00 pour décrocher sa septième victoire à Shanghaï. Où il était passé à deux points de la défaite au 2e tour des qualifications neuf jours plus tôt.

Premier Monégasque à atteindre les demi-finales dans un Masters 1000, Valentin Vacherot affrontera Novak Djokovic (ATP 5) ou Zizou Bergs (ATP 44) pour une place en finale. Il a évolué jeudi sous les yeux de son cousin, le Français Arthur Rinderknech (ATP 54), qui disputera son quart de finale vendredi contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13).



Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre Shaqiri et le FCB accueilleront finalement Grand-Saconnex en 8e de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'ASF a dévoilé les horaires des 8es de finale de la Coupe de Suisse (2 au 4 décembre). Grand-Saconnex se déplacera finalement au Parc St-Jacques pour y défier le FC Bâle, le jeudi 4 dès 18h30.

L'Association suisse a accepté d'inverser l'ordre du match à la demande des deux clubs. L'infrastrucure du Centre sportif du Blanché, où évolue le pensionnaire de Promotion League Grand-Saconnex, ne permet pas d'accueillir une telle partie, explique l'ASF sur son site internet.

Ces 8es de finale démarreront le mardi 2 décembre dès 19h, avec un Stade Lausanne-Ouchy - Winterthour. Le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax en découdront le même soir à 19h30. Le derby vaudois opposant Yverdon et Lausanne se déroulera le mercredi 3 à 20h30, alors que Sion se rendra à Aarau le jeudi 4 (coup d'envoi à 20h30 également).

A noter que le derby du Léman prévu dans le cadre de la 18e journée de Super League se disputera le mercredi 14 janvier dès 20h30, a annoncé la SFL. Servette et Lausanne devaient en découdre le 16 ou le 17 décembre à Genève, mais les Vaudois accueilleront la Fiorentina le jeudi 18 lors de la dernière journée de la phase de ligue de Conference League.



Kalle Rovanperä courra en monoplace en 2026 Kalle Rovanperä courra en monoplace sur des circuits en 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JUAN PABLO PINO Le double champion du monde des rallyes WRC Kalle Rovanperä quittera sa discipline de prédilection à l'issue de la saison.

Le Finlandais va passer aux courses en monoplace sur circuit au Japon, a annoncé jeudi son écurie Toyota.

A trois rallyes de la fin du championnat 2025, Kalle Rovanperä (25 ans) est encore en lutte pour décrocher cette année un troisième titre mondial en quatre ans. Il accuse 21 longueurs de retard sur le leader du classement des pilotes, le Français Sébastien Ogier.

Rovanperä "reste au sein de la famille Toyota Gazoo Racing dans le cadre d'un nouveau défi ambitieux au plus haut niveau des courses sur circuit. En 2026, il courra dans le championnat japonais Super Formula (...), s'essayant au volant de l'une des plus rapides monoplaces de course", annonce le constructeur japonais en soulignant qu'un tel changement de catégorie en sports mécaniques "ne s'était encore jamais vu".

"En ayant eu déjà tant de succès en rallye à mon âge, j'ai commencé à me demander quelles autres possibilités s'ouvraient à moi, quels nouveaux défis s'offraient à moi. La décision n'a pas été facile à prendre, mais il me semble que c'est la bonne décision pour poursuivre mes rêves", déclare le pilote dans le communiqué de son équipe.

Records Rovanperä a débuté en WRC en 2020 à 19 ans chez Toyota, devenant successivement le plus jeune pilote à monter sur un podium (3e au rallye de Suède pour la deuxième épreuve WRC de sa carrière) puis le plus jeune vainqueur de rallye l'année suivante en Estonie. En 2022 il est devenu le plus jeune champion du monde de WRC, à 22 ans et un jour, après avoir notamment remporté cinq des sept premières épreuves de la saison. Il a conservé son titre en 2023.

Des pilotes de F1 se sont essayés au rallye, en particulier le Finlandais Kimi Räikkonen (champion du monde 2007 en F1) et qui a fait deux saisons en WRC avec Citroën (2010 et 2011) avec pour meilleur résultat une 5e place en Turquie en 2010, et le Polonais Robert Kubica, victime d'un grave accident en 2011. Des pilotes de rallye se sont également essayés à la F1 mais uniquement en tests, dont Sébastien Loeb en 2008 et Sébastien Ogier en 2017.



Las Vegas à un succès du titre en WNBA A'ja Wilson et les Aces sont à une victoire du titre en WNBA Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Las Vegas est à un succès du titre en WNBA. Les Aces mènent 3-0 face au Phoenix Mercury en finale des play-off après être allés s'imposer 90-88 mercredi en Arizona dans l'acte III.

La quadruple MVP A'ja Wilson a inscrit le panier de la victoire à la dernière seconde. Las Vegas, qui dispute sa quatrième finale en six saisons, aura l'occasion de décrocher un troisième titre après 2022 et 2023 dès vendredi lors du match 4. Cette finale se joue pour la première fois au meilleur des sept rencontres.

Impériale depuis le début des play-off, l'intérieure A'ja Wilson a encore assumé son statut et réussi une action décisive de grande classe qui va contraindre Phoenix à l'exploit pour renverser cette finale. Elle a ainsi conclu une nouvelle partie exceptionnelle avec 34 points, 14 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres.

"Je voulais juste faire le boulot. La coach (Becky Hammon) a dessiné un système pour moi et m'a juste demandé de l'exécuter. Elle n'a pas eu besoin de trop détailler, j'avais compris la mission (...) on avait besoin de ce panier, je n'ai pas regardé qui était devant moi, peu importe", a commenté la championne olympique 2024 pour le diffuseur ESPN.



Décès à 69 ans de Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors Miguel Angel Russo (ici en 2007) est décédé à l'âge de 69 ans Image: KEYSTONE/AP/Marcelo Hernandez L'entraîneur du célèbre club argentin Boca Juniors, Miguel Angel Russo, est décédé à l'âge de 69 ans.

"Miguel laisse une empreinte indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et d'effort", a salué le club de Buenos Aires sur les réseaux sociaux en annonçant son décès mercredi.

Le dernier match de Boca Juniors auquel Russo a assisté remontait au 21 septembre. Son assistant Claudio Ubeda le remplaçait depuis. Le club n'a pas fourni de détails sur son état de santé. Selon les médias argentins, il aurait contracté une infection urinaire après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2017.

Homme de peu de mots, cet ancien milieu de terrain (avec Estudiantes) a été entraîneur pendant plus de la moitié de sa vie et a un temps été considéré comme potentiel sélectionneur de l'équipe nationale argentine après des passages remarqués à Boca Juniors, Rosario Central et Estudiantes de la Plata.

S'il ne laisse pas un palmarès étendu, sa carrière a été marquée par des succès symboliques. A la demande de Maradona, il a été appelé pour diriger Boca Juniors, qu'il a mené à la victoire en Copa Libertadores en 2007, son plus grand succès en tant qu'entraîneur.

En Colombie, il est une idole pour avoir permis au club Millonarios de remporter le championnat en 2017, un jour après avoir subi une séance de chimiothérapie pour son cancer.

En juin, Miguel Angel Russo avait accepté d'entraîner Boca Juniors pour la troisième fois, quatre ans après avoir été limogé par le club.



Les Kings renversent les Golden Knights Los Angeles Kings ont renversé les Vegas Golden Knights mercredi en NHL Image: KEYSTONE/AP/John Locher Battus 4-1 par l'Avalanche mardi lors de la soirée d'ouverture de la saison de NHL, les Kings de Kevin Fiala n'ont pas tardé à réagir.

Los Angeles est allé s'imposer 6-5 aux tirs au but sur la glace des Vegas Golden Knights mercredi.

Cette partie a épousé un scénario improbable. Les Kings ont mené 2-0 après 11'57 puis 3-1 à la 34e minute, avant d'encaisser quatre buts consécutifs dont deux signés Pavel Dorofeyev (lequel a réussi un triplé mercredi). Ils ont parfaitement réagi dans les dix dernières minutes de jeu, Brandt Clarke marquant le 5-5 à 6'00 de la fin.

Les deux équipes ont finalement dû se départager dans le "shootout", où seul l'attaquant de L.A. Trevor Moore a trouvé la faille. Auteur d'un assist sur le premier but des Kings, Kevin Fiala n'est pas parvenu à transformer son essai. L'attaquant saint-gallois a terminé cette partie avec un bilan de -2. Dans le camp des Golden Knights, le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc.

La soirée a aussi été marquée par le 400e but inscrit par Leon Draisaitl en saison régulière sous le maillot d'Edmonton. L'Allemand est le 111e joueur de l'histoire à atteindre cette barre des 400 réalisations. Les Oilers ont toutefois connu la défaite pour leur premier match de la saison, s'inclinant 4-3 aux tirs au but face à Calgary dans une "Battle of Alberta" déjà explosive.



Argentine-Porto Rico déplacé en Floride Le match amical entre l'Argentine de Lionel Messi et Porto Rico, initialement prévu le 13 octobre à Chicago, a été déplacé en Floride, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Cette décision a été prise sur fond de tensions politiques dans la grande ville du nord des Etats-Unis.

Sous la pression de Donald Trump, Chicago est le théâtre d'opérations de la police américaine de l'immigration, qui multiplie les raids pour interpeller des migrants en situation irrégulière. Le président américain a décrit la troisième ville du pays comme une "zone de guerre" et veut y appliquer la même solution qu'à d'autres villes démocrates: l'intervention de soldats, des gardes nationaux, dans les rues, chose très rare aux Etats-Unis. Deux cents d'entre eux sont récemment arrivés près de Chicago.

Le match entre Porto Rico, territoire américain, et l'Argentine, championne du monde en titre, devait avoir lieu le 13 octobre au Solder Field de Chicago, moins d'un an avant le Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Mais l'organisateur a annoncé que le match était "relocalisé" au Chase Stadium de Fort Lauderdale, près de Miami, et décalé au 14 octobre, sans donner d'explication.

C'est dans ce stade qu'évolue Messi avec son club de l'Inter Miami, au sein de la Ligue nord-américaine (MLS).



Dan Goethals: "La formation est au coeur de notre stratégie" L'ex-coach d'Union Neuchâtel Dan Goethals a pris ses fonctions de secrétaire général de Swiss Basketball en septembre. Il compte bien apporter la "patte Goethals" sur le basket suisse.

Depuis son arrivée à la présidence de la fédération, Andrea Siviero a mis en place une stratégie et plusieurs projets afin de développer la pratique du sport en Suisse. Avec la retraite d'Erik Lehmann, c'est désormais Dan Goethals qui sera chargé de la mise en oeuvre de la stratégie de "président", comme le Belge se plaît à appeler son supérieur.

"Je ne cherche pas à tout révolutionner", annonce d'emblée Goethals lors de la conférence de presse de Swiss Basketball. De fait, la révolution semble déjà être en cours: depuis 2024, la fédération annonce avoir ouvert 35 écoles de mini-basket, refondé les structures régionales et séparé les ligues masculine et féminine de basket "pour leur donner plus de poids" argumente Siviero, qui était le président d'Union lorsque Goethals y était entraîneur.

Avec des expériences en tant que coach à travers toute l'Europe, le secrétaire général arrive dans ses fonctions avec "l'envie de faire quelque chose avec tout le savoir que j'ai accumulé. Pour moi, la priorité du basket suisse est la formation", indique-t-il sans détour.

Et cela passe à la fois par plus de salles adaptées partout en Suisse, mais également par le fait d'avoir suffisamment d'entraîneurs pour encadrer la jeunesse. Le quotidien de Dan Goethals est aussi de se faire le double d'Andrea Siviero pour représenter le basket dans tout le pays.

Face à de nombreux défis "Je ne m'ennuie pas", confirme-t-il. Car en plus de gérer les défis d'infrastructures et d'encadrements en Suisse, le Belge doit aussi superviser les équipes nationales. Avec un mot d'ordre: "Sky is the limit!", confie "Big Dan".

Pour se qualifier au Mondial 2027 au Quatar, la Suisse doit tout d'abord terminer au pire 3e dans un groupe composé de la Turquie, de la Serbie et de la Bosnie. "Tu bas deux fois la Bosnie et tu passes", avance Goethals le sourire en coin. Ensuite, il s'agirait de franchir un 2e tour qualificatif.

S'il ne cache pas l'ampleur de la tâche à accomplir, notamment pour donner une viabilité financière aux clubs de SBL, il tient à nuancer le tableau: "Ne voyons quand même pas tout en noir. Dans d'autres pays, c'est la même chose. Le basket suisse n'est pas aussi mal que ce qu'on entend parfois", conclut-il.



Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe Huit équipes dont la France pourraient décrocher leur billet pour le Mondial 2026 lors de la fenêtre internationale qui s'ouvre jeudi.

Les projecteurs seront aussi braqués sur les deux matches d'Israël, qui s'annoncent sous haute tension en Italie et en Norvège, deux pays en pointe de la mobilisation contre la guerre à Gaza.

La Croatie, la France, la Slovaquie, l'Angleterre, la Norvège, le Portugal, l'Espagne et la Suisse, bien lancés, touchent déjà du doigt leur objectif de qualification. Seule la 1re place assure un ticket direct pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les deuxièmes de chaque groupe devront en passer par des barrages.

C'est en revanche pour des raisons extra-sportives que les regards se porteront sur les deux matches d'Israël. Après la Norvège, où la présidente de la Fédération Lisa Klaveness plaide pour une exclusion de l'Etat hébreu des compétitions, les Israéliens se rendront en Italie mardi au moment où la mobilisation en faveur des Palestiniens prend de plus en plus d'ampleur et où ont été lancés des appels à l'annulation de la rencontre.

"Nous savons que nous devons jouer ce match, sinon nous perdrions 3-0 (sur tapis vert). Mais je vais le redire: c'est très triste de voir ce qui arrive à ces gens innocents, à ces enfants, cela brise le coeur de voir tout cela", a déclaré le sélectionneur Gennaro Gattuso mardi à la presse.

L'Italie, absente des deux dernières éditions de la Coupe du monde (2018 et 2022), occupe la 2e place du groupe I avec 9 points, à égalité avec Israël et à 6 longueurs de la Norvège, portée par les prouesses d'Erling Haaland. L'équipe de Stale Solbakken pourrait retrouver la scène mondiale pour la première fois depuis 1998.

Serbie-Albanie est l'autre affiche sulfureuse de cette fenêtre internationale. Initialement prévu à Belgrade le 11 octobre, ce match a été délocalisé à Leskovac, dans le sud du pays, pour des raisons de sécurité à la demande de l'UEFA.

En 2014, en match de qualification à l'Euro 2016, un drone portant un drapeau faisant la promotion d'une "Grande Albanie" avait survolé le terrain, déclenchant la colère des supporters serbes qui avaient envahi le terrain, entraînant l'interruption définitive du match. L'Albanie avait été déclarée vainqueur sur tapis vert (3-0).

Premiers qualifiés, Allemagne en danger Un mois après avoir battu l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1), la France aborde elle ses deux prochains rendez-vous en sachant que deux victoires - contre l'Azerbaïdjan puis l'Islande - lui permettraient de se qualifier pour la Coupe du Monde.

La Slovaquie, en tête du Groupe A après sa victoire précoce en Allemagne, le Portugal leader du groupe F, la Suisse, qui cherchera à poursuivre sa série victorieuse contre la Suède et la Slovénie, et l'Espagne, 1re de son groupe, sont également en ballottage favorable.

Le groupe C, le plus disputé, devrait également se décanter au fil des rencontres d'octobre: le Danemark, leader, se frottera au Belarus, lanterne rouge, avant de recevoir la Grèce, troisième.

En revanche, l'Allemagne, désormais 12e au classement mondial de la FIFA, doit relever la tête après des performances décevantes. Défaits 2-0 par la Slovaquie et malmenés par l'Irlande du Nord, les quadruples champions du monde affronteront le Luxembourg le 10 octobre, puis l'Irlande du Nord à Belfast trois jours plus tard.

Pour rebondir, le sélectionneur Julian Nagelsmann a effectué six changements dans son groupe de 24 joueurs, rappelant le défenseur central Nico Schlotterbeck et écartant l'attaquant Niclas Füllkrug.



Elvedi fait la paire avec Akanji Après une année compliquée, Nico Elvedi a retrouvé les faveurs du sélectionneur Murat Yakin. L'équipe de Suisse n'a plus encaissé de but depuis le retour du défenseur zurichois dans le onze titulaire.

Barré par Fabian Schär à l'Euro 2024, en perdition lors de la pénible campagne de Ligue des nations de l'automne dernier, pas convoqué lors du premier rassemblement de l'année en mars, Nico Elvedi voyait son futur en équipe nationale s'assombrir. Les observateurs et Murat Yakin lui-même, pris de court par la retraite internationale de Schär, ont longuement cherché l'identité du défenseur central qui allait accompagner le patron Manuel Akanji lors des cruciales qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Les expériences Stefan Gartenmann, Cédric Zesiger, Eray Cömert et Aurèle Amenda, tous testés lors des rencontres amicales contre l'Irlande du Nord (1-1), le Luxembourg (3-0) et le Mexique (4-2) n'ont pas vraiment convaincu Yakin. Les trois premiers ne figurent d'ailleurs même plus dans le cadre, remplacés par les novices Luca Jaquez et Adrian Bajrami.

"Heureux" de retrouver sa place La solution, c'était bel et bien Nico Elvedi. L'arrière du Borussia Mönchengladbach a bien travaillé après sa non-convocation du mois de mars et a montré qu'il pouvait bel et bien faire la paire avec Akanji. D'abord lors du duel contre les Etats-Unis à Nashville (4-0), puis lors des deux premiers matches de qualification de septembre, contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) à Bâle.

La performance souveraine d'Elvedi contre les Slovènes et leur attaquant star Benjamin Sesko a marqué les esprits. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score en reprenant de la tête un corner bien botté par Ruben Vargas, pour marquer son troisième but sous le maillot rouge à croix blanche.

"Cela n'aurait pas pu mieux se passer", reconnaît le défenseur de 29 ans depuis Saint-Gall, où la Suisse se prépare avant de s'envoler pour Stockholm. "Je suis très heureux d'avoir pu revenir sur le terrain et que l'entraîneur m'ait fait confiance."

Yakin croyait en lui A deux jours du duel contre la Suède (vendredi à 20h45), Nico Elvedi est revenu sur son automne 2024 cauchemardesque. Il avait écopé d'un carton rouge plus que sévère contre le Danemark (défaite 2-0) avant de concéder un but contre son camp à Leskovac face à la Serbie (défaite 2-0). En difficulté trois jours plus tard contre les Danois (2-2), il avait ensuite manqué le rassemblement de novembre pour cause de blessure.

"Beaucoup de choses ont joué en ma défaveur", affirme-t-il. "J'étais déçu de ne pas être là en mars, mais les discussions avec Murat ont toujours été bonnes. Il m'a dit que je devais continuer à travailler sur moi-même et il était persuadé que j'allais revenir plus fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé."

Triple menace suédoise Vendredi à Solna, dans la banlieue de Stockholm, celui qui évolue à Gladbach depuis plus de dix ans aura fort à faire pour contrer les trois redoutables attaquants suédois. Viktor Gyökeres (Arsenal), Anthony Elanga (Newcastle) et Alexander Isak (Liverpool) formeront les principales menaces scandinaves, même si la Suède traverse de fortes turbulences après son entrée en lice ratée dans ces qualifications (un seul point récolté en deux matches).

"Je les connais un peu, même si je n'ai encore jamais joué contre eux. Ce sont vraiment trois excellents joueurs. Je vais encore regarder quelques vidéos pour voir comment ils jouent, quels sont leurs points forts et leurs points faibles, afin que nous soyons parfaitement préparés", promet Elvedi.



L'Egypte valide sa qualification pour la CdM 2026 Mohamed Salah (ici sous le maillot de Liverpool) emmènera l'Egypte au Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT L'Egypte s'est qualifiée mercredi pour la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les Pharaons ont validé leur ticket en battant Djibouti 3-0 à Casablanca.

Les buts de l'Egypte ont été inscrits par Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (13e et 84e). L'Egypte, qui s'était largement imposée 6-0 à l'aller, participera ainsi à la quatrième phase finale de son histoire après 1934, 1990 et 2018.

La sélection de l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan est assurée de terminer en tête du groupe A des qualifications africaines, avec 23 points cumulés en neuf parties. Elle a remporté sept matches, concédant simplement deux nuls.

Les coéquipiers de Mohamed Salah, la star de Liverpool qui a inscrit neuf buts dans ces éliminatoires, devaient s'imposer pour garantir leur qualification, et ce quel que soit le résultat des autres matches de la neuvième et avant-dernière journée.

Les Pharaons rejoignent la Tunisie et le Maroc, déjà qualifiés dans la zone Afrique. Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.

