Carlos Alcaraz va participer au «Million Dollar 1 Point Slam» à Melbourne.

L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public

Le Grand Chelem australien lance une compétition insolite lors de sa prochaine édition en janvier: des amateurs tenteront de battre Carlos Alcaraz, avec le jackpot à la clé.

Le tennis a besoin d'attirer un nouveau public, jeune, alors il innove. C'est le cas de l'Open d'Australie, qui lance dès sa prochaine édition (12 janvier au 1er février 2026) un nouveau format insolite, le «Million Dollar 1 Point Slam». «Une première mondiale», comme le font savoir les organisateurs dans un communiqué publié ce mardi. Et elle s'annonce très croustillante.

Pour trois raisons. Primo: ce tournoi, qui réunira 32 joueurs lors de la première semaine (dévolue aux qualifs) se jouera... sur un seul point. Oui, le gagnant d'un seul échange accédera au prochain tour de ce tableau à élimination directe. Autant dire que l'enjeu et le suspense seront très forts sur chaque point!

Ensuite, il y a le prize money: le vainqueur empochera un million de dollars. Une somme énorme proportionnellement au nombre de points joués! Le lauréat en disputera exactement cinq, sachant que le tableau – qui comporte 32 joueurs – débutera avec des 16e de finale.

Finalement, cette compétition sera d'autant plus folle que dix des 32 participants seront... des tennismen amateurs! Et il pourrait tout à fait s'agir de vous, puisque n'importe qui en Australie pourra s'inscrire. Il y aura des sélections dans tout le pays quelques semaines avant le premier Grand Chelem de la saison, et deux derniers tickets à prendre sur place, à Melbourne, pendant la semaine.

La Rod Laver Arena, court central de Melbourne, sera le théâtre du «Million Dollar 1 Point Slam». image: keystone

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces quidams n'affronteront pas n'importe qui. «Je peux révéler aujourd'hui que le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera la tête d'affiche», se réjouit le patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley, dans le communiqué.



Reste que marquer un point contre l'Espagnol (actuel numéro 1 mondial, six Majeurs à son palmarès) sera extrêmement difficile pour les amateurs. Et même face à n'importe lequel des 21 autres pros, tant l'écart de niveau est énorme.

Pour les amateurs, il faudra mettre le paquet pour marquer un point à Carlos Alcaraz... image: Keystone

Pour que les amateurs y parviennent, ils devront déjà avoir un peu de chance au tirage au sort – effectué avec un «feuille, caillou, ciseaux» – en reportant le droit de servir. Ils devront aussi gérer leur trac: cette compétition aura lieu dans la Rod Laver Arena, le central à Melbourne qui peut accueillir 15 000 spectateurs. Avec, en plus, certainement quelques caméras autour du terrain pour retransmettre à la TV l'événement.

Autrement dit: rien à voir avec les petits matchs entre amis qu'ils jouent devant quelques pelés dans leur club local... Et, bien sûr, il faudra compter sur une petite défaillance des stars du tennis en face.

Ce mini-tournoi a déjà été testé lors d'une exhibition en 2025 et «a séduit les organisateurs» de l'Open d'Australie, précise RMC Sport. Il doit «offrir à encore plus de spectateurs une expérience Open d’Australie spectaculaire», clament-ils. Et, franchement, la démarche est réussie: comme fans de tennis, on a hâte de regarder cette compétition!

Elle permettra peut-être aussi à Carlos Alcaraz de remporter son premier titre à l'Open d'Australie. Alors qu'il a été sacré à deux reprises lors de chacun des trois autres Grand Chelem, l'Espagnol n'a jamais dépassé les quarts de finale à Melbourne.