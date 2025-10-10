stratus fréquent10°
Cyclisme: Francisco Galvan indigne sur la route en Espagne

Vidéo: twitter

Il indigne sa propre équipe

Francisco Galvan, cycliste pro espagnol, a pris des risques insensés sur une route à l'entraînement. Son comportement dangereux, montré dans une vidéo, a rendu furax sa formation.
10.10.2025, 09:2510.10.2025, 09:25

C'est une vidéo qui a dû donner de l'urticaire aux responsables de la sécurité routière. Après avoir fuité sur les réseaux sociaux début octobre, elle a aussi créé un bad buzz. Et il y a de quoi.

Les images montrent un cycliste professionnel espagnol, Francisco Galvan (27 ans), prendre des risques insensés sur une route, seul à l'entraînement. Le coureur de la formation Kern Pharma (deuxième division mondiale) réalise un numéro d'acrobate alors qu'il fonce dans une descente, juste avant un fort virage. Il slalome entre des sortes de petits poteaux, en sautant (quatre fois) par dessus le terre-plein central qui sépare les deux voies. Autrement dit: il roule à à certains moments à contre-sens! En plus, la visibilité dans cette courbe est mauvaise.

L'imprudence de Francisco Galvan, en vidéo

Vidéo: twitter

Une imprudence totale et extrêmement dangereuse, qui aurait pu coûter la vie à Galvan et à d'autres usagers de la route. Car le risque d'accident, si une voiture arrivait en face, était énorme. Sans compter que le cycliste, avec ses acrobaties périlleuses, aurait pu facilement chuter seul.

Pire: il a fait son numéro sur l'Arrabassada, «l’une des routes les plus dangereuses de Catalogne», précise RMC Sport. Le média français ajoute que, sur cette route, «plus de 900 personnes ont été blessées au cours des dix dernières années».

Cette séquence a engendré beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, avec notamment des critiques virulentes contre Francisco Galvan. Parmi elles, celle de «Circuli per la dreta», un compte Instagram qui dénonce les infractions routières en Catalogne et en publie les vidéos (dont celle de Galvan):

«Il y a ceux qui décident de mettre en danger leur vie et celle des autres en sautant par-dessus (le terre-plein central) et en allant dans la voie opposée comme si c'était un jeu»
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite

De son côté, l'équipe Kern Pharma a publié un communiqué dans lequel elle dénonce le comportement de son coureur, tout en précisant qu'elle a sanctionné ce dernier à l'interne:

«Nous sommes indignés par les images montrant l'un de nos coureurs enfreindre gravement le code de la route. Nous présentons nos excuses pour un acte qui ne reflète pas les valeurs que nous défendons: le respect de la sécurité routière, fondamentale pour notre sport et que nous promouvons dans nos activités de compétition et nos entraînements. Nous assumons notre responsabilité et des mesures disciplinaires ont déjà été prises à cet égard.»

Reste à savoir si ces sanctions empêcheront Francisco Galvan d'être une nouvelle fois en roue libre. (yog)

