Il indigne sa propre équipe
C'est une vidéo qui a dû donner de l'urticaire aux responsables de la sécurité routière. Après avoir fuité sur les réseaux sociaux début octobre, elle a aussi créé un bad buzz. Et il y a de quoi.
Les images montrent un cycliste professionnel espagnol, Francisco Galvan (27 ans), prendre des risques insensés sur une route, seul à l'entraînement. Le coureur de la formation Kern Pharma (deuxième division mondiale) réalise un numéro d'acrobate alors qu'il fonce dans une descente, juste avant un fort virage. Il slalome entre des sortes de petits poteaux, en sautant (quatre fois) par dessus le terre-plein central qui sépare les deux voies. Autrement dit: il roule à à certains moments à contre-sens! En plus, la visibilité dans cette courbe est mauvaise.
L'imprudence de Francisco Galvan, en vidéo
Une imprudence totale et extrêmement dangereuse, qui aurait pu coûter la vie à Galvan et à d'autres usagers de la route. Car le risque d'accident, si une voiture arrivait en face, était énorme. Sans compter que le cycliste, avec ses acrobaties périlleuses, aurait pu facilement chuter seul.
Pire: il a fait son numéro sur l'Arrabassada, «l’une des routes les plus dangereuses de Catalogne», précise RMC Sport. Le média français ajoute que, sur cette route, «plus de 900 personnes ont été blessées au cours des dix dernières années».
Cette séquence a engendré beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, avec notamment des critiques virulentes contre Francisco Galvan. Parmi elles, celle de «Circuli per la dreta», un compte Instagram qui dénonce les infractions routières en Catalogne et en publie les vidéos (dont celle de Galvan):
De son côté, l'équipe Kern Pharma a publié un communiqué dans lequel elle dénonce le comportement de son coureur, tout en précisant qu'elle a sanctionné ce dernier à l'interne:
Le communiqué de Kern Pharma
Reste à savoir si ces sanctions empêcheront Francisco Galvan d'être une nouvelle fois en roue libre. (yog)