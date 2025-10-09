Murat Yakin et ses hommes ont rendez-vous à Solna ce vendredi. Image: UEFA

Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité

Vendredi, la Suisse compte franchir une nouvelle étape vers la Coupe du monde 2026. En Suède, elle aura fort à faire face à un adversaire redoutable. Mais ce qui attire déjà l’attention, c’est le nom du stade national.

Timo Rizzi

A Solna, à quelques kilomètres de Stockholm, la Suède et la Suisse vont s’affronter pour la première fois depuis leur duel en 8e de finale de la Coupe du monde 2018. La rencontre s’annonce particulièrement chargée en intensité, d’autant que les Scandinaves, dos au mur après un nul contre la Slovénie et une défaite au Kosovo, n’ont plus droit à l’erreur dans ces qualifications.

Le match aura lieu dans le stade national suédois, qui accueille depuis son inauguration en 2012 les rencontres de la sélection. Mais depuis plus d’un an, le nom de l’enceinte fait sourire — ou grincer des dents: «Strawberry Arena», littéralement «l’Arène des Fraises».

Depuis le 1er juillet 2024, la société norvégienne Strawberry Hotel Group en est le sponsor officiel. Ce changement de nom ne fait toutefois pas que des heureux: le club local, l’AIK Solna, qui dispute lui aussi ses matchs dans ce stade, s’en trouve particulièrement affecté. Après le passage de «Friends Arena» — nom lié à une fondation engagée contre le harcèlement à l’école et dans le sport — à «Strawberry Arena», les supporters adverses ont pris l’habitude de tourner la situation en dérision… en entonnant le mythique morceau des Beatles «Strawberry Fields Forever».



Le moment le plus savoureux est survenu lors du déplacement du GAIS Göteborg dans cette «Arène des Fraises». Après la victoire des visiteurs, le capitaine August Wängberg a reçu un cadeau aussi surprenant que symbolique de la part de ses fans — un bonnet en forme de fraise, tricoté à la main, qu’il s’est empressé d’enfiler.

«Pour d’autres clubs, cet objet conviendrait peut-être mieux. Mais à ce moment-là, je devais juste le mettre, a expliqué Wängberg après coup. Je n’ai même pas réfléchi sur le moment à savoir si cela pouvait être perçu comme une moquerie ou non.»



Le club de l'AIK, lui, n’y est pour rien dans ce nom insolite. Les propriétaires du stade — un consortium réunissant des investisseurs publics et privés, la Fédération suédoise de football (SvFF) et la commune de Solna — sont ceux qui ont choisi le nouveau sponsor. Le contrat, conclu sur le long terme, garantit donc aux supporters adverses encore de nombreuses années pour se moquer de cette appellation atypique.



Pourquoi pas «Zlatan Arena» ?

Le stade, inauguré il y a treize ans, a d’ailleurs vu l’histoire s’écrire dès son premier match. L’équipe nationale suédoise y avait accueilli l’Angleterre et s’était imposée 4–2. Ce jour-là, Zlatan Ibrahimović avait livré une prestation d’anthologie: auteur d’un triplé, il avait scellé la victoire avec un retourné acrobatique légendaire, décoché à 25 mètres du but.



Comme le rapporte 11 Freunde, l’ancien attaquant de l’AIK Martin Mutumba a d’ailleurs une meilleure idée: «Le stade devrait s’appeler Zlatan Arena, car il y a écrit tant d’histoire. Ou alors simplement AIK Arena.»

